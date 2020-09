Corona-Ticker: Mehrere Länder erlauben Prostitution

In diesem Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die gestrigen Ereignisse können Sie im Ticker von Montag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Wenige Urlauber haben Reiserückführungskosten bislang zurückgezahlt

Die im Zuge des weltweiten Corona-Ausbruchs gestrandeten deutschen Reisenden haben der Bundesregierung bislang 2,7 Millionen Euro Reiserückführungskosten erstattet. Das berichtet die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf Angaben des Auswärtigen Amts. Rund die Hälfte der entstandenen Gesamtkosten in Höhe von 94 Millionen Euro soll die Europäische Union tragen, die andere Hälfte von 47 Millionen Euro sollen die im Ausland Gestrandeten selbst begleichen. "Bei einem sehr großen Teil der Bescheide ist die eingeräumte Zahlungsfrist noch nicht verstrichen", teilt das Auswärtige Amt gegenüber dem Blatt mit. Rund 240.000 deutsche Staatsbürger wurden in einer Rückholaktion mit gecharterten Maschinen im März und April 2020 wieder nach Hause gebracht.

Die Behörden in Schleswig-Holstein haben im Vergleich zum Vortag 24 neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert. Die meisten neuen Fälle gab es demnach in Neumünster (plus 6), Lübeck und Herzogtum Lauenburg (jeweils plus 5).

Mecklenburg-Vorpommern zahlt als erstes Bundesland eine sogenannte Neustart-Prämie für Beschäftigte nach Kurzarbeit. Der Bonus soll die Corona-bedingten Lohnausfälle ausgleichen. Einen Anspruch darauf haben zunächst nur diejenigen, die zwischen April und September zu mindestens 50 Prozent in Kurzarbeit waren. Dazu kommt, dass der Arbeitgeber die Prämie für den Beschäftigten beantragen und die Zahlung sogar vorstrecken muss.

Käuflicher Sex ist jetzt auch in Hamburg, Schleswig-Holstein und Bremen wieder zulässig - allerdings nur innerhalb angemeldeter Prostitutionsstätten. "Weiter verboten ist die Ausübung der Prostitution in jeglicher Art von Fahrzeugen und im Rahmen von Prostitutionsveranstaltungen", teilte die Hamburger Sozialbehörde mit. Nach monatelangem Verbot wegen Corona hatten sich die Länder in der vergangenen Woche auf ein abgestimmtes Vorgehen bei der Wiederzulassung der Prostitution verständigt. Um das Infektionsrisiko gering zu halten, muss laut Hamburgs Sozialbehörde ein Hygienekonzept vorliegen. Weitere Auflagen sind das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, vorherige Terminvereinbarungen, Aufnahme von Kundenkontaktdaten, ausreichende Belüftung und ein Alkoholverbot. In Niedersachsen hatte ein Gericht das Prostitutionsverbot bereits Ende August gekippt, in Mecklenburg-Vorpommern besteht es weiterhin.

Der niedersächsische Landtag setzt seine erste Sitzung nach der Sommerpause heute mit Beratungen zum Haushaltsentwurf für das kommende Jahr fort. Dieser steht angesichts der Corona-Krise unter strikten Sparvorgaben, da die Zeit sprudelnder Steuereinnahmen zu Ende ist. Nach der jüngsten Steuerschätzung brechen die Einnahmen in diesem Jahr zwar nicht so stark ein wie befürchtet. Dafür müssen die Erwartungen für die kommenden Jahre weiter nach unten korrigiert werden, vor allem für 2021.

Wie viele Corona-Neuinfektionen gibt es in Norddeutschland? Wie viele Menschen sind gerade aktiv infiziert? Gehen die Fallzahlen insgesamt nach oben oder unten? Und wie weit sind die Landkreise von verschärften Maßnahmen entfernt? NDR.de liefert Zahlen und Fakten für alle norddeutschen Bundesländer.

NDR.de Live-Ticker am Dienstag startet

Guten Morgen! Auch heute berichtet NDR.de im Live-Ticker über die Folgen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland - mit Nachrichten sowie Inhalten aus dem NDR Fernseh- und Hörfunkprogramm.

Gestern meldeten die Gesundheitsbehörden insgesamt 107 Corona-Neuinfektionen im Norden: 64 in Niedersachsen, neun in Schleswig-Holstein, zehn in Mecklenburg Vorpommern, 21 in Hamburg, drei in Bremen.