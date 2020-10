Corona-Ticker: MV berät über Milliardenschulden gegen Krise

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie hier nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Regierung in MV berät über höchste Neuverschuldung in der Geschichte des Landes

Gestern gab es 446 bestätigte Neuinfektionen im Norden, 263 in Niedersachsen, 77 in Hamburg, 25 in Schleswig-Holstein, 47 in Mecklenburg-Vorpommern und 34 in Bremen

Viel Hick-Hack um Quarantänepflicht in MV

Die Opposition und Touristiker haben Kritik an der Landesregierung von MV geübt. Sie fordern Nachbesserungen bei den Corona-Regeln. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) verteidigte die Maßnahmen.

MV-Landesregierung berät über Milliardenschulden gegen Corona-Krise

Mecklenburg-Vorpommerns Landesregierung befasst sich heute erneut mit den finanziellen Zusatzlasten aus der Corona-Krise. Zwei Wochen nach der Klausurtagung dazu will das Kabinett in Schwerin über den Nachtragshaushalt abschließend beraten, um ihn dann dem Landtag zuzuleiten. Bei dem Treffen Ende September hatte sich die Ministerrunde bereits auf Eckpunkte des Nachtragsetats verständigt. Demnach sollen weitere 2,15 Milliarden Euro an Krediten aufgenommen werden.

In einem ersten Schritt war im April bereits ein Nachtrag über 700 Millionen vom Landtag beschlossen worden. Die zusammen 2,85 Milliarden Euro sind die bislang höchste jährliche Neuverschuldung in der Geschichte Mecklenburg-Vorpommerns. Das zusätzliche Geld soll zur Stützung von Wirtschaft und Kommunen sowie für vorgezogene Investitionen eingesetzt werden. Zudem müssen coronabedingte Steuerausfälle kompensiert werden.

Live-Ticker von NDR.de startet

Guten Morgen! NDR.de berichtet auch an diesem Dienstag über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland. In diesem Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen.

Diese Neuinfektionszahlen wurden gestern von den Bundesländern im Norden gemeldet: 263 in Niedersachsen, 77 in Hamburg, 25 in Schleswig-Holstein, 47 in Mecklenburg-Vorpommern und 34 in Bremen.