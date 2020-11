Corona-Ticker: Schleswig-Holstein meldet 215 Neuinfektionen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie hier nachlesen.

Niedersachsens Landtag debattiert über die Corona-Verordnung

Neue Folge vom "Coronavirus-Update" mit Christian Drosten wird am Nachmittag veröffentlicht

215 bestätigte Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

Bundeswehr gibt Einblick in Hilfe für "Risiko-Landkreis" Vorpommern-Greifswald

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald will die hohen Corona-Infektionszahlen mit zunehmender Hilfe der Bundeswehr wieder eindämmen. Nach Angaben des Landeskommandos Mecklenburg-Vorpommern sind bisher 50 Soldaten - und damit ein Drittel aller Helfer der Bundeswehr im Land - in dem Großkreis an der Grenze zu Polen tätig. Einen Einblick in die Aufgaben und Probleme dort wollen Landrat Michael Sack (CDU) und das Landeskommando heute Mittag in Pasewalk vorstellen. Die Soldaten helfen unter anderem als Sanitäter bei Abstrichzentren oder bei der Nachverfolgung von Infektionswegen. Der Landkreis, der von der Ostsee mit der Insel Usedom bis zur Uckermark reicht, hatte am 28. Oktober als erster MV-Kreis die kritische Marke von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche überschritten. Inzwischen liegt der Inzidenzwert immer noch landesweit am höchsten, zuletzt bei 84.

Niedersächsischer Landtag debattiert über Corona-Verordnung

Heute startet die neue Sitzungswoche des Niedersächsischen Landtags. Am Vormittag erwartet die Abgeordneten ein großer Corona-Block. Insgesamt 14 Anträge rund um die aktuelle Corona-Verordnung stehen auf der Tagesordnung, die meisten haben die Grünen eingebracht. Sie fordern unter anderem, Freilichtmuseen, Zoos und Tierparks wieder zu öffnen, die Bibliotheken geöffnet zu halten und die Anhebung der Höchstarbeitszeit für Pflegekräfte zurückzunehmen. NDR.de überträgt live ab 9 Uhr.

215 neue Coronavirus-Fälle in Schleswig-Holstein

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein ist über den Wert von 10.000 gestiegen. Nach Angaben der Landesregierung von gestern Abend wurden binnen eines Tages 215 Neuinfektionen gemeldet - am Vortag waren es 177. Die Zahl der Todesfälle stieg um vier auf 205. Wie die Landesregierung mitteilte, haben sich seit Beginn der Pandemie 10.212 Menschen nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. In den Krankenhäusern in Schleswig-Holstein behandelt wurden den Angaben zufolge zurzeit 126 Covid-19-Patienten. Am Sonntag waren es 120.

Unseriöse Werbung: Nahrungsergänzungsmittel gegen Covid-19

Hinter seriös anmutenden Werbeversprechen im Internet verstecken sich meist billige Verkaufstricks.

Neue Folge vom "Coronavirus-Update"

Heute Nachmittag gegen 17 Uhr gibt es eine neue Folge des Podcasts "Coronavirus-Update" von NDR Info. Der Virologe Prof. Christian Drosten spricht mit NDR Info Wissenschaftsredakteurin Korinna Hennig über aktuelle Entwicklungen in der Corona-Pandemie.

Willkommen zum Live-Ticker am Dienstag

Die Corona-Zahlen in Norddeutschland von gestern: 677 neue bestätigte Fälle in Niedersachsen, 298 in Hamburg, 177 in Schleswig-Holstein, 105 in Bremen und 46 in Mecklenburg-Vorpommern - insgesamt 1.303.