Corona-Ticker: Schärfere Regeln in Niedersachsen und Hamburg

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie hier nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

Ab heute schärfere Kontaktbeschränkungen in Niedersachsen und Hamburg

Der Teil-Lockdown zur Corona-Eindämmung - mit Schließung unter anderem von Gastronomie, Kultur- und Freizeiteinrichtungen - ist bis 20. Dezember verlängert worden. In Niedersachsen und Hamburg gelten von heute an schärfere Regeln, in Schleswig-Holstein trat die aktuelle Landesverordnung gestern in Kraft. Rund um Weihnachten gibt es Ausnahmen von den Kontaktbeschränkungen in allen Nordländern.

Weitere Informationen Corona-Gipfel: Die Beschlüsse von Bund und Ländern Der Teil-Lockdown gilt nun mindestens bis 20. Dezember, die Kontaktbeschränkungen werden verschärft. Eine Übersicht aller Regeln. mehr

Niedersächsische Landesregierung informiert über Corona-Verordnung

Heute will die Landesregierung von Niedersachsen zur aktualisierten Corona-Verordnung Stellung nehmen und über die aktuelle Lage der Corona-Pandemie berichten. Gestern hatte der Landtag über die neuen Regelungen debattiert. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) verteidigte die beschlossene Verordnung. NDR.de überträgt die heutige Pressekonferenz aus Hannover ab 13 Uhr im Livestream.

81 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein registriert

In Schleswig-Holstein sind nach Angaben der Landesregierung binnen eines Tages 81 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Gestern waren es 71, am Dienstag vergangener Woche noch 145 Neuinfektionen gewesen. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben sind, stieg um zwei auf nun 255. Seit Beginn der Pandemie sind 14.336 Infektionen nachgewiesen worden. In den Krankenhäusern in Schleswig-Holstein wurden den Angaben zufolge 124 Covid-19-Patienten behandelt. 26 von ihnen befinden sich in Intensivtherapie, 15 müssen aktuell beatmet werden. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt landesweit nun bei 43,5.

Mit Polizisten auf Corona-Streife auf dem Kiez

Aufgrund der Beschränkungen sind zurzeit zwar deutlich weniger Menschen auf der Reeperbahn in Hamburg unterwegs, dennoch müssen Polizisten immer wieder Partygänger ansprechen und auf die geltenden Regeln hinweisen.

VIDEO: Polizisten auf Corona-Streife durch St. Pauli (3 Min)

Neues Coronavirus-Update mit Virologin Sandra Ciesek

Heute Nachmittag gibt es eine neue Folge des Podcasts "Coronavirus-Update" von NDR Info. Die Virologin Sandra Ciesek spricht mit NDR Info Wissenschaftsredakteurin Korinna Hennig über aktuelle Entwicklungen in der Corona-Pandemie.

Weitere Informationen Coronavirus-Update: Der Podcast mit Drosten & Ciesek Hier finden Sie alle bisher gesendeten Folgen zum Nachlesen und Nachhören sowie ein wissenschaftliches Glossar und vieles mehr. mehr

Corona-Beiträge aus dem NDR Fernsehen

Gestern Abend war die Corona-Pandemie auch wieder Thema in einigen Beiträgen der NDR Landesmagazine sowie bei NDR Info um 21.45 Uhr. Hier eine Auswahl der Videos:

Durch den Dienstag mit dem NDR.de Live-Ticker

Auch heute hält NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen.

Die Infektionslage am Montag: Insgesamt wurden 769 Neuinfektionen im Norden registriert - 475 in Niedersachsen, 71 in Schleswig-Holstein, 150 in Hamburg, 47 in Mecklenburg-Vorpommern und 26 im Land Bremen.