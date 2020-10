Corona-Ticker: Appell für Herbstferien in der Heimat

In diesem Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Blog vom Montag.

Das Wichtigste in Kürze:



Niedersachsens Gesundheitsministerin rät von Herbstferien-Reisen ab

Hamburg: Fast 80 Prozent weniger Urlauber am Flughafen

Neuinfektionen im Norden am Montag: 175 in Niedersachsen, 98 in Hamburg, 24 in Schleswig-Holstein, 48 in Mecklenburg-Vorpommern und 13 in Bremen

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

Reimann: Urlaub zu Hause verbringen

Wegen der steigenden Zahl von Corona-Neuinfektionen rät Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) davon ab, in den Herbstferien zu verreisen. "Ich empfehle allen Bürgerinnen und Bürgern, die Herbstferien möglichst zu Hause zu verbringen", sagte sie der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Dabei sei es unerheblich, ob es sich um einen Urlaub innerhalb Deutschlands oder um eine Flugreise ins Ausland handele. Quarantäne-Regelungen wie in Schleswig-Holstein lehnt Reimann aber ab. Die Ministerin bezeichnete das Vorgehen des Nachbarbundeslandes als "überzogen". Entsprechende Regelungen innerhalb des Bundesgebietes sind aus Sicht der niedersächsischen Landesregierung "praktisch nicht umsetz- oder gar kontrollierbar". Auch werde derzeit nicht an ein Übernachtungsverbot für Menschen aus innerdeutschen Risikogebieten gedacht.

Corona sorgt für weniger Herbsturlauber am Flughafen

Trotz der Corona-Pandemie sind am vergangenen Wochenende und zum Wochenbeginn Passagiere am Flughafen Hamburg in den Urlaub gestartet. Wegen der Pandemie sind es jedoch deutlich weniger Menschen, die fliegen. Hamburg Airport spricht von täglich rund 13.000 an- und abreisenden Fluggästen. Jeden Tag starten demnach rund 80 Flugzeuge. Normalerweise gibt es 60.000 an- und abreisende Fluggäste während der Herbstferien.

VIDEO: Trotz Corona in die Ferien fliegen (1 Min)

Ab sofort: Maskenpflicht im Bundestag

Im Deutschen Bundestag gilt von heute an eine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. "Bundestagspräsident Schäuble hat sich entschieden, eine allgemeine Maskenpflicht im Parlament anzuordnen, weil die Entwicklung der Sars-CoV-2-Pandemie weiterhin sehr ernst zu nehmen ist", teilte die Parlamentsverwaltung in Berlin mit. Die Anordnung ist zunächst bis zum 17. Januar 2021 befristet. Bislang galt für den Bundestag nur eine Empfehlung zum Maskentragen.

Corona-Berichte in den NDR Landesmagazinen

Die NDR Landesmagazine haben auch gestern Abend über die Auswirkungen der Corona-Pandemie berichtet. Hier eine Auswahl der Beiträge:

NDR.de Live-Ticker am Dienstag startet

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser! Auch heute berichten wir im NDR.de Live-Ticker über die Folgen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland - mit Nachrichten sowie Inhalten aus den NDR Fernseh- und Hörfunkprogrammen.