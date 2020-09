Corona-Ticker: Arbeitsmarktzahlen werden veröffentlicht

In diesem Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie hier nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Bundesagentur für Arbeit stellt Arbeitsmarktzahlen vor

Rede bei Demo: Grüner aus Flensburger Fraktion ausgeschlossen

Mecklenburg-Vorpommerns Landesregierung will weitere Lockerungen beschließen

Amateurfußballer dürfen in Hamburg wieder in Mannschaftsstärke kicken

Gestern gab es in Norddeutschland insgesamt 68 Neuinfektionen, davon 40 in Niedersachsen, zwölf in Hamburg, sieben in Schleswig-Holstein, neun in Bremen und keine in Mecklenburg-Vorpommern

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

Arbeitsmarkt: Experten sehen keine Tremdumkehr

Unter dem Eindruck gestiegener Corona-Infektionszahlen wird die Bundesagentur für Arbeit heute die Arbeitslosenzahlen für August vorstellen. Experten erwarten, dass sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt nach dem Schock der Corona-Krise weiter stabilisiert hat. Eine Trendumkehr sehen sie aber nicht. Im Juli waren in Deutschland 2,91 Millionen Menschen arbeitslos. Führende Volkswirte rechnen damit, dass die Zahl der Arbeitslosen im August auf einem ähnlich hohem Niveau liegen könnte.

Rede bei Demo: Grüner aus Flensburger Fraktion ausgeschlossen

Zwei Tage nach einem Auftritt auf einer Kundgebung gegen die staatlichen Corona-Schutzmaßnahmen in Berlin ist ein Kommunalpolitiker der Grünen aus der Fraktion in der Flensburger Ratsversammlung ausgeschlossen worden. Dies teilte der Fraktionsvorsitzende Clemens Schmidt gestern Abend mit. Der Grüne David Claudio Siber hatte in Berlin die Bundesregierung, die Medien und die eigene Partei vehement kritisiert. Die Flensburger Grünen und der Landesverband distanzierten sich danach von Siber. "Wer auf Demos von Verschwörungsfundis redet, zu denen AfD und NPD mobilisieren und wo später nebenan in völliger Enthemmung und unter Reichsfahnen der Deutsche Bundestag 'gestürmt' werden soll, ist bei uns Grünen falsch", erklärte der Landesvorsitzende der Nord-Grünen, Steffen Regis, auf Facebook. Die Grüne Ratsfraktion teilte mit: "Der Auftritt fand explizit als Fraktionsmitglied statt, war aber keineswegs abgesprochen. Für uns als Grüne Ratsfraktion ist eine weitere Zusammenarbeit daher ausgeschlossen."

Kabinett ebnet Weg für weitere Corona-Lockerungen in MV

Das Kabinett von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) will heute auf seiner Sitzung in Schwerin die neue Corona-Landesverordnung absegnen. Demnach dürfen nach monatelangem Einreiseverbot von diesem Freitag an auch Tagestouristen wieder nach Mecklenburg-Vorpommern kommen. Clubs und Diskotheken dürfen ebenfalls von Freitag an wieder öffnen, allerdings nur als Schankwirtschaften. Das Mindestbußgeld für Maskenverweigerer soll zum 4. September im Nordosten von 25 auf 50 Euro steigen. Vom 1. Oktober an sollen Märkte allgemein wieder abgehalten werden dürfen.

Corona in Hamburg: Was hat sich verändert?

Im März tauchten vermehrt Corona-Fälle in Hamburg auf. Seitdem hat sich Vieles verändert - das Leben in der Hansestadt stand plötzlich still. Eine Bilanz:

Ein halbes Jahr Corona-Pandemie: Eine Bilanz Hamburg Journal - 31.08.2020 19:30 Uhr Mit den Skiferien im März hat die Corona-Pandemie Hamburg erreicht. Das Leben in der Stadt hat sich seitdem auf vielen Ebenen massiv verändert. Experten mahnen, vorsichtig zu bleiben.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Amateurfußballer dürfen in Hamburg wieder in Teamstärke kicken

120.000 Amateurfußballer in Hamburg können aufatmen: Sie dürfen von heute an wieder in Mannschaftsstärke trainieren und gegeneinander spielen. Möglich machen das die Corona-Lockerungen des Hamburger Senats. 30 Spieler dürfen nun ohne Sicherheitsabstand gemeinsam aufs Spielfeld. Nicht mitgezählt werden Trainer und andere Unterstützer, die sich an die Abstände halten müssten. Draußen sind das 1,5 Meter, in der Halle 2,5 Meter. Der Ligabetrieb für Amateurfußballer in den 150 Hamburger Vereinen soll frühestens am 19. September starten. Grundlage dafür ist jedoch, dass dem Verband ein Hygienekonzept vorlegt wird, ohne das ein Verein keine Spielerlaubnis bekommt.

TV-Beiträge aus den NDR Landesmagazinen

In den NDR Fernseh-Regionalmagazinen war am Abend erneut auch die Corona-Lage im Norden ein Thema. Hier eine Auswahl der Beiträge:

Der NDR.de Live-Ticker zur Corona-Pandemie startet wieder

Guten Morgen! Auch heute informiert NDR.de im Live-Ticker über die Folgen der Coronavirus-Pandemie in und für Norddeutschland.

Am gestrigen Montag wurden 68 Neuinfektionen in Norddeutschland registriert: 40 in Niedersachsen, zwölf in Hamburg, sieben in Schleswig-Holstein, neun in Bremen und keine in Mecklenburg-Vorpommern.