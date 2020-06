Corona-Ticker: Niedersachsen erlässt Beherbergungsverbot für Gütersloher

Der Live-Ticker von NDR.de informiert Sie auch heute über die wichtigsten Ereignisse zur Corona-Krise in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Niedersachsen erlässt Beherbergungsverbot für Urlauber aus Region Gütersloh

SH will heute verschärfte Quarantäne-Regeln für Reisende beschließen

Alle 1.100 Mitarbeiter eines Schlachthofs in Wildeshausen werden auf Corona getestet

"Zukunftsbündnis MV" berät über Folgen der Corona-Krise

Schleswig-Holstein meldet eine Neuinfektion

Handball-Bundesliga: Saisonstart am 1. Oktober

Seit Wochen wird über den richtigen Weg aus der Corona-Krise diskutiert, die die Handball-Clubs in große finanzielle Nöte gestürzt hat. Nun steht zumindest ein erster Eckpfeiler fest. Die neue Bundesligasaison soll am 1. Oktober gestartet und dann auch möglichst vor Zuschauern gespielt werden. Darauf haben sich die Club-Vertreter mit der HBL-Geschäftsführung geeinigt.

After Corona Club mit Wissenschaftsjournalist Dirk Steffens

Ist die Corona-Seuche menschengemacht? Pandemien könnten zukünftig häufiger werden. Wissenschaftsjournalist Dirk Steffens spricht im After Corona Club mit Anja Reschke über den Zusammenhang von Umwelt- und Seuchenschutz.

Dirk Steffens: Umweltschutz ist Seuchenschutz After Corona Club - 23.06.2020 13:04 Uhr Ist die Corona-Seuche menschengemacht? Pandemien könnten zukünftig häufiger werden. Wissenschaftsjournalist Dirk Steffens über den Zusammenhang von Umwelt- und Seuchenschutz.







Hamburg: Zu laxer Umgang mit Corona-Kontaktdaten

Viele Hamburger Betriebe, die wegen der Corona-Pandemie zur Erfassung der Kontaktdaten ihrer Kunden verpflichtet sind, halten geltende Datenschutzbestimmungen nicht ein. Das habe eine von seinen Mitarbeitern durchgeführte Stichprobe in insgesamt 100 Restaurants, Bäckereien und Friseursalons ergeben, teilte der Datenschutzbeauftragte Johannes Caspar mit. In einem Drittel der Betriebe hätten lediglich offene Listen im Eingangsbereich ausgelegen, die für jedermann zugänglich gewesen seien. Dem Missbrauch seien so Tür und Tor geöffnet.

Hamburger CSD soll als Fahrraddemo am 1. August stattfinden

Der "Hamburg Pride 2020" soll am 1. August als CSD-Fahrrad-Demo stattfinden. Einen entsprechenden Antrag hat der Veranstalter jetzt bei der Versammlungsbehörde der Hansestadt eingereicht. Es gelte, im Jahr des 40. Pride-Geburtstages auch unter Corona-Bedingungen ein "Zeichen der Sichtbarkeit" zu setzen, sagte Stefan Mielchen, Erster Vorsitzender von Hamburg Pride. Ein "rollender" Demonstrationszug auf Fahrrädern erscheine unter den gegebenen Umständen als "eine gute und sichere Möglichkeit, unsere politischen Forderungen sichtbar in die Öffentlichkeit zu tragen", sagte er.

Gütersloh/Warendorf: Niedersachsen erlässt Beherbergungsverbot

Niedersachsen will nach dem Corona-Ausbruch in den Kreisen Gütersloh und Warendorf ein Beherbergungsverbot für Touristen aus der Region erlassen. "Das Land wird die bereits in Mecklenburg-Vorpommern und Bayern geltende Regelung im Tourismusbereich anwenden auf Menschen aus dem Bereich Gütersloh", sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen. Eine entsprechende Regelung werde gerade erarbeitet. Bayern, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein wollen Bürger aus Corona-Risikogebieten nur noch unter strengen Auflagen einreisen lassen.

Außerdem wurden Lehrkräfte aus dem Raum Gütersloh und Warendorf, die an niedersächsischen Schulen unterrichten, aufgefordert, zunächst zu Hause zu bleiben. Es gehe nicht darum, Menschen aus Nordrhein-Westfalen abzuweisen, sondern darum möglichst punktuell zu reagieren und den Wirtschaftsbetrieb in Niedersachsen zu schützen.

Schleswig-Holstein meldet eine Neuinfektion

In Schleswig-Holstein hat sich die Zahl der offiziell bestätigten Infektionen mit dem neuen Coronavirus um einen Fall erhöht. Insgesamt wurden damit 3.137 Infektionen registriert, rund 3.000 Infizierte gelten aber als wieder gesund. Neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gab es nicht, die Zahl blieb bei 152. In Krankenhäusern wurden nach dem jüngsten Stand fünf an Covid-19 Erkrankte behandelt.

Wildeshausen: Schlachthof-Mitarbeiter werden getestet

Im Puten-Schlachtbetrieb Geestland in Wildeshausen (Landkreis Oldenburg) werden von heute an alle rund 1.100 Mitarbeiter auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet. Die Ergebnisse sollen nach Angaben des Landkreises bis Freitag vorliegen. In dem Unternehmen der PHW-Gruppe, die vor allem für die Marke Wiesenhof bekannt ist, sind bislang nachweislich 23 Werkvertragsarbeiter infiziert. 150 unmittelbare Kontaktpersonen und Arbeitskollegen der Betroffenen müssen auf Anweisung des Landkreises in Quarantäne. Anlass für die Reihentestung in dem Unternehmen war, dass sich am Wochenende eine Mitarbeiterin krank gefühlt hatte, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet.

Günther: Rasche Entscheidungen nicht nur bei Corona

Als Konsequenz aus der Corona-Krise sollte die Politik nach Ansicht des schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther Entscheidungsprozesse beschleunigen. "Man hätte sich vor der Krise gar nicht vorstellen können, dass man von einem Tag auf den anderen Entscheidungen von so großer Tragweite treffen muss", sagte der CDU-Politiker. "Schnelligkeit ging in diesen Krisenzeiten plötzlich und ich wünsche mir ausdrücklich, dass wir in wichtigen Fragen an Geschwindigkeit zulegen." Ein Beispiel seien die Planungen für große Infrastrukturvorhaben. Als weitere besondere Erfahrungen aus der Corona-Zeit nannte Günther die Solidarität, die Einsicht in die Notwendigkeit, sich und andere vor dem Virus zu schützen und die Bereitschaft, Schutzmaßnahmen zu akzeptieren, die man in der Demokratie normalerweise nicht akzeptiere.

SH will heute verschärfte Quarantäne-Regeln für Reisende beschließen

Reisende aus Corona-Hotspots wie dem Kreis Gütersloh in Nordrhein-Westfalen müssen in Schleswig-Holstein künftig in Quarantäne. Sie müssen unverzüglich nach der Einreise in ihre Ferienwohnung oder in eine andere geeignete Unterkunft, um sich dort 14 Tage lang zu isolieren. Das teilte die Landesregierung gestern mit. Heute soll die Verordnung beschlossen werden. Die Landesregierung strebe trotz ihrer Entscheidung ein bundeseinheitliches Vorgehen an. Dazu werde es am Morgen eine Telefonkonferenz der Gesundheitsminister geben.

"Zukunftsbündnis MV" berät über Folgen der Corona-Krise

Die Folgen der Corona-Krise für Wirtschaft und Beschäftigung in Mecklenburg-Vorpommern sind bestimmendes Thema für das Treffen im "Zukunftsbündnis MV" heute in Schwerin. Dem vor gut einem Jahr geschlossenen Bündnis gehören Landesregierung, Unternehmerverbände und Gewerkschaften an. Ursprüngliches Ziel war die Stärkung der Wirtschaft und die Sicherung des Fachkräfte-Bedarfs. Doch rückt der Corona-bedingte Einbruch der Konjunktur andere Aufgaben ins Zentrum. So schickten zahlreiche Unternehmen wegen Auftragsmangels ihre Beschäftigten in Kurzarbeit, Schulabgänger drohen bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz leer auszugehen. Einen Überblick über die aktuelle Lage am Arbeits- und Lehrstellenmarkt soll Margit Haupt-Koopmann geben, die Chefin der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit.

Beiträge über die Corona-Krise im NDR Fernsehen

Die Regionalmagazine vom NDR Fernsehen haben am Abend wieder ausführlich über die Corona-Lage im Norden berichtet. Hier eine Auswahl der Beiträge:

Letzte Folge des Podcasts "Coronavirus-Update" vor der Sommerpause

In der letzten Folge des NDR Podcasts "Coronavirus-Update" vor der Sommerpause hat sich Virologe Christian Drosten unter anderem dazu geäußert, wie beherrschbar die Verbreitung des Coronavirus in dem Fleischbetrieb im Kreis Gütersloh ist. Hier können Sie sich Folge anhören:

Virologe Drosten: Das Virus kommt wieder Autor/in: Korinna Hennig Der Corona-Ausbruch in dem Fleischbetrieb in Gütersloh könnte eine Vorschau auf den Herbst sein. Außerdem: Regeln für den Sommer und warum die Schuldiskussion noch nicht zu Ende ist.







Live-Ticker startet

Guten Morgen aus der Redaktion von NDR.de. Wir berichten auch heute in einem Live-Ticker über die Coronavirus-Pandemie und ihre Auswirkungen auf Norddeutschland. Sie finden bei uns neben Nachrichten auch Inhalte aus den Hörfunk- und Fernsehprogrammen des Norddeutschen Rundfunks.

Am Dienstag gab es keine Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein, 15 neue Fälle in Niedersachsen, fünf in Hamburg, zwei in Mecklenburg-Vorpommern. Die folgende Tabelle gibt die gesamte Statistik der erfassten Fälle seit Ausbruch der Pandemie wieder: