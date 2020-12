Corona-Ticker: Niedersachsen öffnet Raststätten für Lkw-Fahrer

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Niedersachsen : Lkw-Fahrer dürfen wieder in Raststätten essen

RKI registriert bundesweit so viele Tote wie noch nie

Ministerpräsidenten konferieren heute mit Kanzlerin Merkel

Neuinfektionen im Norden: Schleswig-Holstein meldet 224 Fälle, Niedersachsen 1.129

"Coronavirus-Update": Neue Podcast-Folge mit Virologin Sandra Ciesek online

Niedersachsen: Vertreter der Behindertenhilfe fordern mehr Berücksichtigung

Die Verbände fordern bei Entscheidungen in der Corona-Krise mehr Mitsprache für Menschen mit Behinderung. Niedersachsen will nun den Einsatz von Schnelltests in Wohneinrichtungen und Werkstätten unterstützen.

Hamburg: Mehr Unterstützung für soziale Projekte

Mit weiteren knapp 439.000 Euro will das Hamburger Spendenparlament schwerpunktmäßig Projekte unterstützen, die sich gegen die Auswirkungen der Corona-Maßnahmen auf Kinder und Jugendliche richten. Bei der Online-Sitzung des Parlaments sind 28 soziale Projekte ausgewählt worden, im Mittelpunkt hätten 17 Förderprojekte für benachteiligte Kinder und Jugendliche. Das Parlament hatte im Sommer bereits ein Sonderprogramm über 300.000 Euro gestartet.

Impfstoff-Wirkungsgrad: "Optimistisch, dass das funktioniert"

Sind die mRNA-Corona-Impfstoffkandidaten so wirksam wie versprochen? Und wie sicher sind sie? Interview mit Forscher Leif-Erik Sander von der Berliner Charité.

AUDIO: Impfstoff-Wirkungsgrad: "Optimistisch, dass das funktioniert" (5 Min)

Schleswig-Holstein: Tierpark Arche Warder wieder geöffnet

Die Tierparks in Schleswig-Holstein dürfen wieder öffnen. Für Besucher des Tierpark Arche Warder (Kreis Rendsburg-Eckernförde) bedeutet das: immer wieder Abstand halten, in bestimmten Bereichen die Mund-Nasen-Bedeckung anziehen, Gehege, die sonst betretbar sind, jetzt nicht betreten. Trotz der Einschränkungen freuen sich Besucher und Mitarbeiter über die Öffnung.

1.129 Neuinfektionen in Niedersachsen

Die Zahl der Neuinfektionen ist in Niedersachsen binnen 24 Stunden um 1.129 Fälle gestiegen. Gestern hatte es 523, vergangene Woche Mittwoch 1.304 neue Corona-Fälle gegeben. Die Sieben-Tage-Inzidenz für das Bundesland liegt jetzt bei 82,6 Infektionen je 100.000 Einwohner. Die Zahl der Todesopfer hat sich um 23 auf insgesamt 1.202 erhöht.

Niedersachsen lockert Corona-Verordnung für Lastwagenfahrer

Lastwagenfahrer auf Niedersachsens Autobahnen dürfen wieder in Raststätten und Autohöfen essen. Zuvor hatten sie ihre Mahlzeiten im Lkw zu sich nehmen müssen, weil seit November alle Gastronomiebetriebe in Niedersachsen geschlossen waren. Das Land hat die neue Corona-Verordnung nun angepasst.

Es habe dringenden Handlungsbedarf gegeben, sagte der Vorstandssprecher vom Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL), Dirk Engelhardt. Andere Bundesländer hatten zuvor bereits Sonderregelungen für Lastwagenfahrer eingeführt.

Niedersachsen: Ablauf von Corona-Impfungen wird konkreter

Der Krisenstab der niedersächsichen Landesregierung hat das geplante Vorgehen bei den Corona-Impfungen erläutert. Bis zu 60 Impfzentren sollen Mitte Dezember startklar sein. Hunderte Ärzte und staatlich examinierte Impfhelfer würden derzeit rekrutiert.

Kultusminister Tonne kritisiert Alleingang von Schulen

Niedersachsens Kultusminister Grant Henrik Tonne (SPD) hat sich kritisch zu Alleingängen niedersächsischer Kommunen bei den Schulen geäußert. "Ich habe die Sorge, dass Debatten und Fakten auseinanderfallen", sagte Tonne der "Braunschweiger Zeitung" zur Lage in Niedersachsen. Salzgitter hatte zuvor beschlossen, dass die Schulen der Stadt Salzgitter bis zu den Weihnachtsferien im Wechselbetrieb bleiben. "Die Verordnung gibt klare Vorgaben, über die man sich nicht generell hinwegsetzen kann", sagte Tonne der Zeitung. Die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz hatte in Salzgitter am Montag bei 112,2 gelegen. Bei einem solchen Wert gilt eigentlich nur das Szenario B mit dem Wechselmodell, wenn es an der konkreten Schule Quarantänemaßnahmen gibt. Erst ab einem Wert von 200 greifen strengere Regelungen. Oberbürgermeister Frank Klingebiel (CDU) hatte den Schritt damit begründet, dass seit Ende der Herbstferien 27 Schulstandorte in Salzgitter von Quarantänemaßnahmen betroffen waren, darunter auch 14 Grundschulen.

Ministerpräsidentenkonferenz mit Angela Merkel

Nur eine Woche nach der Konferenz, bei der die Corona-Maßnahmen für Dezember verschärft wurden, verhandeln Angela Merkel und die Ministerpräsidenten heute erneut per Video-Schalte miteinander. Diesmal ist es das turnusmäßige Treffen, es geht um Themen wie Energiewende, Digitalisierung oder Rechtsextremismus. Aber sicher auch um Corona, zum Beispiel den Streit um Hotel-Übernachtungen, Schnelltests und die Finanzierung der Corona-Hilfen. Die Ministerpräsidenten sprechen ab 12.30 Uhr miteinander, ab 15 Uhr ist das Gespräch mit der Bundeskanzlerin geplant. Danach wird es eine gemeinsame Erklärung zu den Ergebnissen geben.

Biontech: Großbritannien lässt ersten Impfstoff zu

Die britische Aufsichtsbehörde für Arzneimittel hat nach Angaben des Mainzer Pharma-Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer eine Notfallzulassung für deren Corona-Impfstoff erteilt. In der EU und den USA prüfen die zuständigen Behörden noch eine mögliche Zulassung. Mehr Informationen zum Thema Corona-Impfstoff finden Sie hier:

Hamburg: Einzelhandel bangt ums Weihnachtsgeschäft

Jeden fünften Euro vom Jahresumsatz macht Hamburgs Handel im Weihnachtsgeschäft: 2,6 Milliarden Euro geben Kunden im November und Dezember im Schnitt aus - von Lebensmitteln über Kleidung, Elektrogeräten bis zum Sofa. Dieses Jahr werde es für die Ladengeschäfte deutlich weniger, sagte Brigitte Nolte vom Handelsverband Nord. Bei Kleidung und Schuhen brach der November-Umsatz im Jahresvergleich um 40 Prozent ein, so eine Branchen-Erhebung.

Stegner regt Corona-Quarantäne im Hotel an

Der Kieler SPD-Fraktionschef Ralf Stegner ist dafür, in bestimmten Fällen Hotels für die Corona-Quarantäne zu nutzen. Das Virus breite sich im privaten Bereich umso schneller aus, je beengter die Wohnverhältnisse sind, sagte Stegner der Deutschen Presse-Agentur. "Deshalb kann eine Quarantäne für nachgewiesene Corona- oder Corona-Verdachtsfälle in der eigenen Wohnung kontraproduktiv sein." Wenn eine Isolation innerhalb der Wohnung von der restlichen Familie unrealistisch sei, sollte alternativ eine Unterbringung auf freiwilliger Basis in einem Hotel oder einer Pension geprüft werden.

Neuer Höchstwert: RKI meldet 487 Corona-Tote

Wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Morgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden in Deutschland binnen 24 Stunden 478 Todesfälle in Zusammenhang mit Corona-Infektionen registriert. Damit ist laut RKI ein neuer Höchstwert erreicht worden. Bisher waren vergangene Woche Freitag mit 426 Fällen binnen 24 Stunden die meisten Verstorbenen in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gemeldet worden. Die Zahl der gemeldeten Fälle bedeutet nicht, dass die Erkrankten auch am gleichen Tag verstorben sind. Zwischen Meldedatum und Sterbedatum sind Abweichungen möglich.

Die Zahl der Neuinfektionen lag heute Morgen bundesweit bei 17.270 Fällen. Das waren rund 1.300 weniger als am Mittwoch vor einer Woche.

Während Todesfälle zu Beginn der zweiten Welle noch selten waren, schnellt ihre Zahl seit Ende Oktober 2020 in die Höhe. Dieselbe Verzögerung zeigte sich schon während der ersten Welle: Wenn die Neuinfektionen zu steigen beginnen, dauert es noch mindestens 14 Tage, bis auch die Zahl der Covid-19-Opfer wächst. Denn zwischen Infektion und Tod steht ein manchmal mehrwöchiger Kampf mit der Krankheit. In Norddeutschland sinkt die Zahl der Todesfälle derzeit, wie die Grafik mit den kumulierten Sieben-Tage-Werten der Länder zeigt.

MV: Landesbehörden sollen seltener geputzt werden

Das Land Mecklenburg-Vorpommern macht in der Corona-Krise mehrere Milliarden Euro Schulden. Zum Ausgleich soll nun gespart werden - unter anderem bei der Gebäudereinigung der Ministerien.

Debatte um Länder-Beteiligung bei Corona-Hilfen

Wer zahlt für die Corona-Hilfen? Innerhalb der CDU gibt es weiter Streit um die Kostenteilung zwischen Bund und Ländern. Angesichts einer neuen Rekordverschuldung sieht der SH-Landesgruppenchef der CDU im Bundestag, Johann Wadephul, die Länder in der Pflicht, sich stärker zu beteiligen.

Schleswig-Holstein meldet 224 Neuinfektionen

In Schleswig-Holstein sind nach Angaben der Landesregierung innerhalb eines Tages 224 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Vergangene Woche Mittwoch waren es 251 Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 44,4. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben sind, stieg in dem Land um drei auf nun 258. In den Krankenhäusern wurden zuletzt 114 Covid-19-Patienten behandelt. 29 von ihnen befinden sich in Intensivtherapie.

So geht es mit dem Hamburger Impfzentrum voran

In den Hamburger Messehallen entsteht zurzeit ein riesiges Impfzentrum. Welche Personenkreise zuerst geimpft werden, steht noch nicht fest. Der Impfstoff selbst wird jedenfalls an einem unbekannten Ort gelagert.

VIDEO: Impfzentrum in den Hamburger Messehallen nimmt Formen an (3 Min)

Coronavirus-Update: Neue Podcast-Folge mit Sandra Ciesek

Covid-19 sei eine multisystemische Erkrankung, sagt die Virologin Prof. Dr. Sandra Ciesek im NDR Info Podcast Coronavirus-Update. Ein breites Spektrum an Langzeitfolgen beschäftigt die Medizin. Wie viele Patienten betroffen sind, ist unklar.

Weitere Informationen Podcast über Covid-Spätfolgen: Wenn Beschwerden nicht verschwinden Covid-19 sei eine multisystemische Erkrankung, sagt die Virologin Ciesek. Ein breites Spektrum an Langzeitfolgen beschäftigt die Medizin. mehr

Corona-Beiträge aus dem NDR Fernsehen

Gestern Abend war die Corona-Pandemie auch wieder Thema in einigen Beiträgen der NDR Landesmagazine sowie bei NDR Info um 21.45 Uhr. Hier eine Auswahl der Videos:

Durch den Mittwoch mit dem NDR.de Live-Ticker

Auch heute hält NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen.

Die Infektionslage am Dienstag: In Schleswig-Holstein wurden 81 Neuinfektionen registriert, in Niedersachsen 523, in Hamburg 289, in Mecklenburg-Vorpommern 123 und im Land Bremen 153.