Corona-Ticker: Wirt klagt gegen Corona-Schließung

Der Live-Ticker von NDR.de informiert Sie auch heute über die wichtigsten Ereignisse zur Corona-Krise in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Wirt in Hannover klagt gegen Corona-Schließung

Niedersachsen meldete gestern 52 Neuinfektionen, Hamburg sieben, Schleswig-Holstein eine und Mecklenburg-Vorpommern und Bremen je zwei

Niedersachsen: Vielen Abiturienten bleibt kaum Zeit für Uni-Bewerbung

Nach den wegen der Corona-Epidemie verschobenen Prüfungen bleibt vielen Abiturienten in Niedersachsen kaum Zeit für die Bewerbung an der Universität. Ihre Zeugnisse erhalten die Abiturienten nach Angaben des Kultusministeriums in Hannover zwischen dem 10. und 12. Juli. Die Bewerbungsfrist für örtlich zulassungsbeschränkte Fächer endet unterdessen an vielen Universitäten am 15. Juli. Niedersachsen hatte die Abi-Prüfungen wegen Corona um drei Wochen verschoben. Die Zeitnot betrifft aber nicht alle angehenden Studenten. Für bundesweit zulassungsbeschränkte Fächer ist eine Bewerbung über das zentrale Portal "Hochschulstart" bis zum 20. August möglich. Für Fächer ohne Zugangsbeschränkungen endet die Einschreibefrist vielfach am 30. September.

Hamburg: Grotes Umgang mit Corona-Regeln Thema im Innenausschuss

Der Innenausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft wird sich heute mit dem Umgang des Innensenators Andy Grote mit den Corona-Regeln befassen. Hintergrund ist ein Empfang, bei dem der SPD-Politiker vor zwei Wochen mit rund 30 Menschen in den Räumlichkeiten einer Bar in der Hafencity auf seine erneute Ernennung als Senator angestoßen hatte. Die Opposition sieht darin einen Verstoß gegen die Regeln zur Eindämmung der Pandemie, für deren Durchsetzung Grote sorgen müsse, und fordert den Rücktritt des Senators. Grote hat das Treffen inzwischen selbst als Fehler bezeichnet und sich öffentlich entschuldigt. Gegen die Corona-Regeln will er aber nicht verstoßen haben.

Niedersachsen: Wirt verlangt Entschädigung vom Land

Viele Menschen haben wirtschaftlich unter den Folgen der Corona-Pandemie gelitten. Vor allem für einige Selbstständige wie Gastronomen waren Corona-bedingte Schließungen existenzbedrohend. Ein Restaurantbetreiber klagt nun vor dem Landgericht Hannover auf Entschädigung.

Corona: Wirt verklagt Land auf Entschädigung Die erste "Corona-Klage" eines Gastwirts auf Entschädigung gegen das Land Niedersachsen wird am Landgericht Hannover verhandelt. Sollte er gewinnen, könnten viele Klagen folgen.

Am Dienstag gab es 52 Corona-Neuinfektionen in Niedersachsen, sieben in Hamburg, eine in Schleswig-Holstein, zwei in Mecklenburg-Vorpommern und zwei in Bremen. Die folgende Tabelle gibt die gesamte Statistik der erfassten Fälle seit Ausbruch der Pandemie wieder: