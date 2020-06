Corona-Ticker: Hamburg will weitere Lockerungen beschließen

Der Live-Ticker von NDR.de informiert Sie auch heute über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie hier nachlesen.

Geflügelwirtschaft in Niedersachsen: Wohin mit den Puten?

Putenzüchter in Niedersachsen wissen nicht, wohin mit Zehntausenden Tieren. Nachdem am vergangenen Freitag alle Beschäftigten des Putenschlachters Geestland in Wildeshausen in Quarantäne geschickt wurden, können die Tiere nicht mehr abgenommen und verarbeitet werden. Noch hat Geestland keinen Betrieb gefunden, der mehrere zehntausend Puten übernimmt.

Hansa-Park in Sierksdorf wieder geöffnet

Mit mehr als drei Monaten coronabedingter Verspätung hat der Hansa-Park im schleswig-holsteinischen Sierksdorf wieder geöffnet. Um 10 Uhr durften die ersten Besucher auf das Gelände, wie eine Sprecherin des Parks bestätigte. Die Besucher hatten ihre Eintrittskarten zuvor online gekauft. Die Zahl der Gäste pro Tag ist noch begrenzt. Das werde bis auf Weiteres auch so bleiben, um zu großes Gedränge zu vermeiden, sagte die Sprecherin. Der Park hatte eigentlich nach der Winterpause am 28. März wieder geöffnet werden sollen.

Drei Corona-Neuinfektionen in Hamburg

In Hamburg ist die Zahl der Corona-Infizierten um drei gestiegen. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie bisher 5.203 Menschen mit dem Sars-CoV-2-Virus in der Hansestadt angesteckt, wie der Senat mitteilte. Etwa 4.900 der Infizierten gelten nach Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) als genesen. Das Institut für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf hat bislang in 231 Todesfällen bestätigt, dass die Menschen an der Corona-Infektion starben.

Hapag-Lloyd: Kein Bedarf an Staatshilfe, kein Jobabbau geplant

Die Container-Reederei Hapag-Lloyd mit Sitz in Hamburg und mit rund 13.000 Beschäftigten weltweit will ohne Staatshilfe und Stellenabbau durch die Corona-Krise kommen. "Da wir absehbar keine deutliche Verschärfung der Pandemie und keinerlei existenzbedrohende Effekte für Hapag-Lloyd erwarten, gehen wir im Moment davon aus, dass wir keine Staatshilfen benötigen werden", sagte Finanzvorstand Mark Frese in der heutigen Ausgabe der "Börsen-Zeitung". Mit dem beschlossenen Sparprogramm wolle man für eine sich möglicherweise verschärfende Situation vorbereitet sein, ein Jobabbau sei in diesem Zuge aber "nicht beabsichtigt". Um die Ausgaben im Griff zu halten, will das Management vielmehr angedachte Investitionen in die Zukunft verschieben. Die Hapag-Lloyd-Führung hatte im Mai angekündigt, die Kosten des Unternehmens um einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag zu drücken.

Große Unsicherheiten bei Sängerinnen und Sängern

Vieles ist dank Lockerungen der Maßnahmen in der Corona-Krise wieder möglich. Die meisten Musikgruppen, etwa Chöre, bleiben aber noch in der Warteschleife. Berlin zum Beispiel hat mit seiner neuen Corona-Verordnung gerade erst gemeinsames Singen in geschlossenen Räumen verboten, an den dortigen Schulen ist es aber weiter erlaubt. Das passt nicht zusammen und zeigt, dass die Unsicherheit groß ist. Eins aber ist sicher: Draußen singen geht!

Corona-Krise: Ministerpräsident Weil appelliert an Zusammenhalt

In der Corona-Krise hat Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) an den Zusammenhalt im Land appelliert. "Zusammenhalt ist und bleibt der eigentliche Erfolgsfaktor", sagte Weil heute früh in einer Regierungserklärung im Landtag in Hannover. "Wenn wir zusammenhalten, wenn alle Bereiche, wenn alle Bürgerinnen und Bürger ihren Beitrag leisten, haben wir gute Chancen." Trotzdem seien viele Einschränkungen wie die Abstandsregeln und die Maskenpflicht auf Sicht weiter nötig. "Bestätigt hat sich aber auch der Kurs, nach und nach Einschränkungen wieder aufzuheben und dabei allen Bereichen wieder eine Perspektive zu geben", sagte Weil. "Unsere Strategie steht und fällt mit einem leistungsfähigen öffentlichen Gesundheitsdienst vor Ort." Dieser habe in Niedersachsen bisher eine sehr gute Arbeit geleistet.

Zu wenig Blutspenden: Erst Corona, dann Ferien

Wegen der Corona-Pandemie sind die Blutspenden auch im Norden deutlich zurückgegangen. Weil nun viele Menschen im Urlaub sind, entsteht ein weiteres Loch bei der Blutversorgung. Sorgen hinsichtlich einer ausreichenden Blutversorgung bereitet den Medizinern auch eine mögliche zweite Corona-Infektionswelle.

Live aus Hannover: Corona-Krise ist Thema im Landtag

In Niedersachsen kommt der Landtag von heute an erstmals seit Ausbruch der Corona-Epidemie wieder zu einer regulären, dreitägigen Sitzung zusammen. Zum Auftakt gab Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) eine Regierungserklärung zur Bewältigung der Folgen der Infektionswelle ab, nun laufen die Debatten.

Nordex setzt auf Sicherheit, Transparenz und Kulanz

In den vergangenen Wochen und Monaten mussten auch in Norddeutschland viele Unternehmen als Folge der Corona-Pandemie Kurzarbeit für ihre Beschäftigten anmelden. Die Zahl der Kurzarbeiter ist auf einem Rekordhoch. Der Windanlagenbauer Nordex aus Norderstedt hat nicht zu dieser Statistik beigetragen. Eine NDR Info Reporterin hat das Unternehmen besucht und sich dessen Weg durch die Krise erklären lassen.

Hamburg: Kritik an Dauer der Mehrwertsteuersenkung

Mit einer auf sechs Monate begrenzten Senkung der Mehrwertsteuer (von 19 auf 16 Prozent) sollen Verbraucher entlastet und der Konsum angekurbelt werden. Die Maßnahme ist Teil des 130 Milliarden Euro umfassenden Konjunkturprogramms der Bundesregierung, mit dem die Folgen der Corona-Pandemie abgefedert werden sollen. Aus Sicht der Hamburger Wirtschaft kommt die Mehrwertsteuer-Senkung aber zu kurzfristig und für einen zu kurzen Zeitraum.

MV: Immer weniger Teilnehmer bei Protest gegen Beschränkungen

In Mecklenburg-Vorpommern ist der seit Wochen übliche Protest gegen anhaltende Beschränkungen in der Corona-Pandemie weiter zurückgegangen. Wie Polizeisprecher erklärten, wurden bei sogenannten Protest-Spaziergängen am Montagabend nur noch knapp 300 Teilnehmer in fünf Städten registriert. Das wären nur noch etwa ein Viertel der Teilnehmer, die Ende April/Anfang Mai gezählt worden waren. Die größten Gruppen zogen am Montagabend in Rostock (105) und Neubrandenburg (85) durch Teile der Innenstadt.

Sieben gemeldete Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein ist die Zahl der gemeldeten Sars-CoV-2-Infektionen im Vergleich zum Vortag um sieben gestiegen, wie die Landesregierung meldete. Verstorben sind den Angaben zufolge in Schleswig-Holstein bislang 152 Menschen, die an Covid-19 erkrankt waren. Als genesen gelten knapp 3.000 Corona-Patienten.

Hannover: Gastronomie- und Hotelgewerbe will demonstrieren

Die dramatischen Umsatzeinbrüche im niedersächsischen Gastronomie- und Hotelgewerbe wegen der Corona-Einschränkungen bringen die Unternehmer auf die Straße: Heute wollen rund 300 Mitglieder des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) Niedersachsen in Hannover auf ihre schwierige Situation aufmerksam machen. Die Mitte März verfügten landesweiten Schließungen hätten die Umsätze auf Null sinken lassen, aber auch seit der Wiedereröffnung im Mai seien die Erlöse in vielen Betrieben noch unter 50 Prozent der Vorjahresumsätze, klagen die Unternehmer. Betroffen sind nach Darstellung des Branchenverbandes vor allem Unternehmen, die besonders Gesellschaften und Veranstaltungen ausrichten. Das Land habe noch keine Ankündigung gemacht, ab wann Hochzeiten, Geburtstage und andere Feieren wieder möglich sein sollen, kritisiert der Dehoga. Die Betriebe benötigten aber Planungssicherheit.

Hamburger Senat will weitere Corona-Lockerungen beschließen

Der Hamburger Senat wird heute weitere Lockerungen der Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie beschließen. So sollen im Freien künftig wieder Veranstaltungen mit bis zu 1.000 und in geschlossenen Räumen mit bis zu 650 Teilnehmern möglich sein, wie die Gesundheitsbehörde mitteilte. Im privaten Rahmen können demnach künftig wieder bis zu 25 Personen zusammenkommen, egal aus wie vielen Haushalten. Clubs, Saunas, Bordelle und andere Betriebe, in denen es zu besonderer körperlicher Nähe komme, müssten aber auch weiterhin geschlossen bleiben. Für Touristen aus deutschen Corona-Hotspots wie dem Kreis Gütersloh soll ab Mittwoch auch in Hamburg ein Beherbergungsverbot gelten.

MV: Landesregierung berät über weitere Lockerungen

Die Landesregierung in Schwerin kommt heute erneut zu einer Klausursitzung zusammen, um über weitere Lockerungen der Corona-Schutzvorkehrungen zu beraten. Nach Angaben der Staatskanzlei stehen dabei neben Tourismusfragen auch die bislang geltenden Regelungen zu persönlichen Kontakten in der Öffentlichkeit zur Debatte. Erst in der Vorwoche hatte das Kabinett von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) ungeachtet der geringen Zahl von Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern die Kontaktbeschränkungen bis zum 10. Juli verlängert. Vor allem die Tourismusbranche und die Gastronomie hoffen nun angesichts der laufenden Hauptsaison auf weitere Lockerungen. Zu der erweiterten Ministerrunde sind erneut auch Vertreter von Gewerkschaften, von Wirtschafts- und Kommunalverbänden sowie Medizinexperten geladen.

Beiträge zur Corona-Pandemie in NDR Info um 21.45 Uhr

Um 21.45 Uhr hat sich die Nachrichtensendung NDR Info im NDR Fernsehen unter anderem damit beschäftigt, ob es an den Flughäfen bald Corona-Schnelltests geben wird. Dies und mehr sehen Sie hier:

Beiträge zur Corona-Lage im Norden im NDR Fernsehen

Die Regionalmagazine im NDR Fernsehen haben am Montagabend wieder ausführlich über die Auswirkungen der Corona-Pandemie für den Norden berichtet. Hier eine Auswahl der Beiträge:

Moin! Der NDR.de Live-Ticker am Dienstag startet

Guten Morgen aus der Redaktion von NDR.de. Unser neuer Live-Ticker startet in den Tag. Wir berichten bis zum späten Abend über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Norddeutschland. Neben Nachrichten finden Sie hier auch Inhalte aus den Hörfunk- und Fernsehprogrammen des Norddeutschen Rundfunks.

Am Montag gab es in Norddeutschland insgesamt 30 bestätigte Corona-Neuinfektionen: 21 Fälle wurden aus Niedersachsen gemeldet, sieben aus Hamburg, keiner aus Schleswig-Holstein sowie je einer aus Mecklenburg-Vorpommern und Bremen. Die folgende Tabelle gibt die gesamte Statistik der erfassten Fälle seit Ausbruch der Pandemie wieder: