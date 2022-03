Stand: 27.03.2022 22:12 Uhr Corona-Blog: Maskenpflicht an Hamburger Schulen wird gelockert

700 neue Corona-Fälle in Bremen gemeldet

Die Gesundheitsämter im Bundesland Bremen haben am Sonntag 700 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Wie Radio Bremen auf seiner Internetseite butenunbinnen.de berichtet, entfielen 521 Fälle auf die Stadt Bremen und 179 auf Bremerhaven. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in der Stadt Bremen sank demnach von 1.448 auf 1.423. In Bremerhaven stieg der Wert von 2.116 auf 2.146.

Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen in MV sinkt minimal auf 2.366,5

In Mecklenburg-Vorpommern haben die Behörden 1.047 neue Corona-Infektionen registriert. Das sind 387 Fälle weniger als am Sonntag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen sank minimal auf 2.366,5 Fälle je 100.000 Einwohner. Am Vortag lag der Wert bei 2.366,6. Die Landes-Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 11,9.

Maskenpflicht an Schulen in Hamburg wird gelockert

Für Hamburgs Schülerinnen und Schüler werden die Corona-Regeln ab dem 4. April zumindest ein bisschen gelockert. Laut Schulbehörde dürfen dann sowohl die Kinder, als auch Lehr- und Betreuungskräfte die Maske im Unterricht an den Plätzen abnehmen. Beim Umherlaufen im Klassenraum muss sie allerdings weiter getragen werden. Anders als die meisten anderen Bundesländer hält Hamburgs Regierung an Maßnahmen wie regelmäßigen Corona-Tests in den Schulen und Lüften der Klassenzimmer alle 20 Minuten fest.

Inzidenz in Hamburg steigt wieder - 2.311 neue Corona-Fälle

Nach Angaben der Sozialbehörde sind heute 2.311 neue Corona-Fälle in Hamburg registriert worden. Das sind 1.326 neue Fälle weniger als gestern, aber 302 mehr als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg von 1.419,4 auf 1.435,3. Am Sonntag vor einer Woche lag der Wert noch bei 1.276,7.

Kinderärzte-Verbandschef: Ohne Impfpflicht leiden im Herbst wieder die Kinder unter Einschränkungen

Der Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte, Thomas Fischbach, hat sich eindringlich für die Impfpflicht ausgesprochen: "Der Bundestag muss eine Impfpflicht für alle Erwachsenen einführen, die Impfungen ab Juni verpflichtend macht", sagte Fischbach der "Neuen Osnabrücker Zeitung" und ergänzte: "Sonst kommen wir bis zum Herbst nicht vor die Welle, und dann werden vor allem wieder die Kinder und Jugendlichen unter den unvermeidbaren Einschränkungen leiden." Wer die Impfung bis jetzt noch verweigere, "nimmt den Rest der Bevölkerung in Geiselhaft", sagte Fischbach. Das treffe besonders Minderjährige, die durch die Einschränkungen um Bildungs- und Entwicklungschancen gebracht würden und sozial und psychisch litten.

Kaum Nachfrage nach Novavax-Impfstoff in Hamburg

In Hamburg gibt es bislang kaum Nachfrage nach dem neuen Corona-Impfstoff von Novavax. Einen Monat nach der Einführung des neuen Wirkstoffes ist nur ein Bruchteil der ersten Lieferung aufgebraucht. Nur knapp 1.000 Hamburgerinnen und Hamburger haben sich bisher mit Novavax impfen lassen. Rund 33.000 Dosen sind Ende Februar an Hamburg geliefert worden. Expertinnen und Experten sowie Behörden hatten gehofft, dass sich viele bisher ungeimpfte Menschen mit dem neuen Mittel doch einen Immunschutz holen.

12.208 Neuinfektionen in Niedersachsen registriert

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet heute für Niedersachsen 12.208 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Vor einer Woche waren es 9.472 Infektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner ist den zweiten Tag in Folge gesunken - von 2.042,6 auf 1.977,8. Vor einer Woche betrug der Wert 1.652,0.

Bundesweit 111.224 neue Corona-Fälle - Inzidenz sinkt

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist leicht gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert heute mit 1.723,8 an. Gestern lag er bei 1.758,4, vor einer Woche bei 1.708,7 (Vormonat: 1.240,3). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 111.224 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 131.792). Experten gehen von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 49 Todesfälle verzeichnet, ebensoviele wie vor einer Woche.

SH: 2.591 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz erneut gesunken

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein ist weiter gesunken: Die Zahl der neuen Infektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen liegt aktuell bei 1.512,7, wie aus den Daten der Landesmeldestelle hervorgeht. Am Vortag hatte der Wert 1.562,8, betragen. Am Tag davor war mit dem Wert 1.574,5 die bisher höchste Sieben-Tage-Inzidenz in dem Bundesland registriert worden. Aktuell wurden landesweit 2.591 Neuinfektionen an einem Tag gemeldet, vor einer Woche waren es 3.407. Bei den anderen Kennzahlen zur Corona-Lage gibt es am Wochenende in Schleswig-Holstein keine Datenaktualisierung.

