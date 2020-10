News-Blog: 81 Corona-Fälle in Schlachthof in Niedersachsen

In diesem Blog informierte NDR.de Sie am Sonntag, 04. Oktober, über die Folgen der Corona-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Am Montag geht es mit einem neuen Blog weiter.

Vechta: Zwei Bewohner sterben

Wie der Landkreis Vechta mitteilt, sind zwei der mit dem Coronavirus infizierten Heimbewohner gestorben. Durch den Ausbruch in der Einrichtung wurde zuvor der Schwellenwert überschritten.

NDS: 81 Corona-Fälle in Schlachthof in Sögel - Corona-Regeln verschärft

Im emsländischen Sögel sind inzwischen 81 Beschäftigte des Schlachthofes Weidemark mit dem Coronavirus infiziert. Um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern, gibt es eine neue Allgemeinverfügung für die Samtgemeinde Sögel. Zusammenkünfte im öffentlichen und im privaten Raum sind ab sofort mit maximal sechs Personen erlaubt. Die Kontaktbeschränkung beziehe sich nicht auf enge Familienangehörige oder ein Treffen von maximal zwei Hausständen. Ausnahmen seien auch Anlässe wie Hochzeits- oder Erstkommunionfeiern, Taufen oder Beerdigungen, wie der Landkreis Emsland am Sonntag mitteilte. Die Allgemeinverfügung ist zunächst bis einschließlich 19. Oktober 2020 gültig. Schüler und Lehrer der allgemeinbildenden Schulen des Sekundarbereichs I und II müssen bis zu den Herbstferien auch während des Unterrichts in den Klassenräumen einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Airbus-Manager zuversichtlich für deutsche Standorte

Beim angekündigten Abbau von weltweit 15.000 Stellen des europäischen Flugzeugherstellers Airbus ist derzeit kein Aus für Standorte in Deutschland geplant. "In der Substanz sehe ich im Moment keine deutschen Standorte gefährdet", sagte Airbus-Produktionschef Michael Schöllhorn dem "Handelsblatt". Das Risiko betreffe aber mehrere Länder, auch wenn es noch zu früh sei, über Schließungen zu sprechen. Die Aussichten für die Luftfahrtindustrie hätten sich wegen der erneut aufflammenden Corona-Epidemie und staatlicher Reisebeschränkungen verschlechtert. Die Lage sei im Frühherbst schlechter, "als wir das im Sommer erwartet haben", sagte der Manager.

Hamburg: Weiterer Corona-Ausbruch in Seniorenheim

In einem Altenheim in Hamburg-Nord sind am Sonntag 15 Neuinfektionen mit dem Coronavirus festegestellt worden. Ob Bewohner oder Pfleger oder beide betroffen sind, konnte der Sprecher der Sozialbehörde, Martin Helfrich, NDR 90,3 noch nicht sagen. Die Patienten wurden von den anderen Bewohnern isoliert. Welches Heim genau betroffen war, verriet die Behörde nicht.

Kitas und Schulen in Lemwerder geschlossen

Der niedersächsische Landkreis Wesermarsch hat wegen mehrerer Corona-Fälle alle Schulen, Kindergärten und Kitas in der Gemeinde Lemwerder geschlossen. Ziel sei es, die Ansteckungen in der Region "so weit wie möglich einzudämmen", sagte der Leiter des Gesundheitsamts, Volker Blohm, am Sonntag. Zuvor seien am Freitag eine Kita-Erzieherin und ein Sechstklässler positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden, tags darauf seien weitere Fälle hinzugekommen. Mittlerweile gebe es zehn bestätigte Infektionen, die in Zusammenhang mit dem Gymnasium und der Kita stünden, sagte Blohm. Die Schließung der Einrichtungen sei daher "alternativlos".

Kommt Mindestanspruch auf 24 Tage Homeoffice im Jahr?

Das Bundesarbeitsministerium hat einen Entwurf für das "Mobile-Arbeit-Gesetz" erarbeitet. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios sollen Vollzeitbeschäftigte einen gesetzlichen Anspruch auf jährlich 24 Tage Homeoffice erhalten. Arbeitgeber müssten zwingende betriebliche Gründe darlegen, um das ablehnen zu können. Oder sie müssen begründen, warum sich die Tätigkeit grundsätzlich nicht dafür eignet. In der Corona-Krise haben viele Unternehmen ihre Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt. Größtenteils positive Erfahrungen haben bei Arbeitgebern und Arbeitnehmern den Wunsch nach mehr mobiler Arbeit verstärkt.

65 neue Fälle in Hamburg gemeldet

Hamburg hat am Sonntag 65 weitere bestätigte Coronavirus-Infektionen veröffentlicht. Nach Angaben der Gesundheitsbehörde stieg die Gesamtzahl der Corona-Fälle in Hamburg damit auf 8.240. 15 der neu registrierten Fälle lassen sich auf einen Corona-Ausbruch in einem Altenheim in Hamburg-Nord zurückführen, wie der Sprecher der Sozialbehörde, Martin Helfrich, erklärte. Mit 29 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen liegt Hamburg weiterhin deutlich unter dem Grenzwert von 50.

SH führt drei Berliner Bezirke als Risikogebiete

Schleswig-Holstein hat wegen hoher Corona-Infektionszahlen inzwischen drei Berliner Bezirke als Risikogebiete im Inland ausgewiesen. Neben Berlin-Mitte betrifft das Berlin-Neukölln und Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg. Für Urlauber oder Urlaubs-Rückkehrer hat das zur Folge, dass sie sich sofort 14 Tage in Quarantäne begeben oder zwei negative Corona-Tests innerhalb von fünf Tagen vorweisen müssten. Auch die Städte Hamm und Remscheid - beide in Nordrhein-Westfalen - gelten in Schleswig-Holstein als Risikogebiete.

121 neue Fälle in Niedersachsen registriert

Aus Niedersachsen sind dem Robert Koch-Institut (RKI) in den vergangenen 24 Stunden 121 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Am Vortag lag die Zahl der Neuinfektionen sogar bei 272. Die meisten neuen Fälle gab es in der Region Hannover (+38) sowie in den Landkreisen Osnabrück (+16) und Aurich (+12). Die Gesamtzahl der Fälle erreichte damit 21.059, wie das Gesundheitsministerium in Hannover mitteilte.

Deutsche melden sich seltener krank

Die Zahl der Krankmeldungen ist in den vergangenen Monaten gesunken. "Während der Corona-Pandemie haben sich weniger Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer krankgemeldet als in den Vorjahren", sagte der Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbands, Martin Litsch, der "Welt am Sonntag". Die Krankenstände seien von Mai bis August teilweise deutlich zurückgegangen. Eine Ursache sieht Litsch darin, dass die Menschen seltener unterwegs seien und vermehrt im Homeoffice arbeiten würden. Ein weiterer Aspekt sei, dass viele Beschäftigte Arztpraxen aus Angst vor Ansteckung meiden würden. Bei den Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK) sind mehr als 24 Millionen Menschen versichert.

Schleswig-Holstein meldet 16 neue Corona-Fälle

In Schleswig-Holstein sind 16 neue Corona-Infektionen festgestellt worden. Wie aus den von der Landesregierung am Samstagabend veröffentlichten Zahlen hervorgeht, wurden die meisten der neuen Fälle im Kreis Pinneberg (+7) und im Kreis Schleswig-Flensburg (+6) registriert. In Krankenhäusern wurden am Sonnabend weiter 14 Corona-Patienten behandelt. Von allen seit Beginn der Pandemie in Schleswig-Holstein nachweislich mit Sars-CoV-2 Infizierten gelten nach Schätzung des Robert Koch-Instituts rund 4.300 als genesen.

Flüchtlingsunterkunft in Hamburg-Bergedorf unter Quarantäne

Die städtische Flüchtlingsunterkunft am Curslacker Neuer Deich im Hamurger Bezirk Bergedorf wurde nach Informationen der Sozialbehörde unter Quarantäne gestellt. Bis zu 360 Geflüchtete und Wohnungslose leben in der Unterkunft. Wie viele Bewohner positiv auf Corona getestet wurden, ist noch unklar. Da es sich um eine Gemeinschaftsunterkunft handelt, in der sich die Menschen auch Küchen teilen, gelten die Quarantäne-Regeln für die gesamte Einrichtung. Es ist das fünfte Mal, dass eine Flüchtlingsunterkunft in Hamburg unter Quarantäne gestellt wird, so der Sprecher der Sozialbehörde, Martin Helfrich.

Erntedank in MV diesmal als kleines Fest

In Mecklenburg-Vorpommern wird heute Erntedank gefeiert - wegen der Coronavirus-Pandemie in deutlich kleinerem Rahmen als üblich. Agrarminister Till Backhaus (SPD) sagte vorab, es sei wichtig, das traditionelle Fest nicht ganz ausfallen zu lassen. Es erinnere alljährlich daran, wie abhängig die Landwirtschaft von Natur und Umwelt sei und welche Verantwortung auch die Bauern im Umgang mit den natürlichen Ressourcen haben.

Corona-Tote in Heimen: Erste Ermittlungsverfahren werden eingestellt

Zu Beginn der Corona-Zeit waren Pflegeheime in Niedersachsen besonders von der Pandemie betroffen, ein halbes Jahr später werden erste Ermittlungsverfahren wohl bald eingestellt - etwa in Wildeshausen im Kreis Oldenburg, wo acht Menschen starben. Stand jetzt gebe es keinen konkreten Verdacht darauf, dass die Fälle als Straftaten wie fahrlässige Körperverletzung oder fahrlässige Tötung zu werten seien, teilte ein Sprecher der Behörde in Oldenburg mit.

Aktuell haben sich in einem Seniorenheim in Vechta 31 Bewohner und 19 Mitarbeiter mit dem Coronavirus angesteckt.

Fußball: HSV-Heimspiel heute fällt aus

Das Heimspiel des HSV heute gegen Erzgebirge Aue fällt aus. Wie der Hamburger Zweitligist mitteilte, ist die gegnerische Mannschaft abgereist, da bei der routinemäßigen PCR-Testung zwei Corona-Fälle bekannt wurden. Das Team habe auf Anordnung des Gesundheitsamtes vorzeitig die Rückreise angetreten, heißt es in einer Mitteilung des Hamburger SV und auf der Website von Erzgebirge Aue. Bereits unter der Woche hatte das Coronavirus die Vorbereitungen von Erzgebirge Aue auf das Spiel unterbrochen. Weil eine Person im Umfeld des Clubs positiv getestet worden war, konnte die Mannschaft am Mittwoch und Donnerstag nur individuell trainieren. Eine anschließende Testreihe hatte allerdings nur negative Ergebnisse hervorgebracht, weshalb das Mannschaftstraining am Freitag wieder aufgenommen wurde.

MV: Feiern zum Einheits-Jubiläum Corona-bedingt gebremst

Die Feiern zum 30-jährigen Einheitsjubiläum sind in Mecklenburg-Vorpommern in diesem Jahr Corona-bedingt kleiner ausgefallen als sonst üblich. So wurde in der Landeshauptstadt Schwerin der Tag der Einheit am Sonnabend mit einem Festakt im Mecklenburgischen Staatstheater begangen, zu dem nur wenig mehr als 100 Menschen geladen waren. Vor dem Theater gab es einen "Markt der Demokratie". In Rostock waren Bürger unter anderem zum gemeinsamen Singen in den weitläufigen Iga-Park eingeladen. Wismar hatte schon am Freitagabend mit einer Multimedia-Show am Rathaus an die vergangenen 30 Jahre erinnert. In Neubrandenburg sollte es ein Festkonzert zum Nationalfeiertag geben.

VIDEO: Schwerin lädt zum Tag der Deutschen Einheit zur Debatte ein (2 Min)

Maas beendet Quarantäne

Nach einem dritten negativen Corona-Test wird Bundesaußenminister Heiko Maas seine Quarantäne heute beenden. Das sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amts der dpa. Der SPD-Politiker hatte sich am 23. September in Selbstisolation begeben, nachdem ein Leibwächter sich infiziert hatte.

434 Neuinfektionen in drei Bundesländern

Am Sonnabend sind in Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein insgesamt 434 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Behörden in Mecklenburg-Vorpommern veröffentlichen am Wochenende keine aktuellen Zahlen.

