Corona und der Frühling: Der Norden bleibt auf Abstand Sendung: NDR Info | 06.04.2020 14:00 Uhr 2 min | Verfügbar bis 13.04.2020

Am Wochenende war perfektes Ausflugswetter in Norddeutschland. Die Polizei ging auf "Corona-Streife" - doch offenbar hielten sich die meisten Menschen an die Vorschriften.