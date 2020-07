Corona: Wie läuft der Start ins neue Schuljahr?

In den meisten Bundesländern Norddeutschlands neigen sich die Sommerferien dem Ende entgegen. Mit dem Start ins neue Schuljahr soll der Unterricht an den Schulen trotz der Corona-Pandemie wieder so normal wie möglich laufen - da sind sich die Kultusminister und Schulsenatoren einig. In mehren Beiträgen schaut NDR Info darauf, wie es in verschiedenen Bundesländern weitergehen soll.