Corona-Ticker: Tägliche Tests an Niedersachsens Schulen wohl bis 31. Januar

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, 10. Januar 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Kinder auf Demonstrationen

Ende Dezember war bei einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in Schweinfurt ein Kleinkind verletzt worden. Das vierjährige Kind hatte bei den gewalttätigen Protesten Pfefferspray abbekommen und musste medizinisch behandelt werden, nachdem seine Mutter nach Polizeiangaben versucht hatte, eine Absperrung zu durchbrechen. Die Gewerkschaft der Polizei sowie der Kinderschutzbund hatten die Eltern scharf kritisiert, die ihren Nachwuchs auf diese Weise in Gefahr bringen. Der Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes, Heinz Hilgers, nannte das Verhalten der Eltern unverantwortlich. Andererseits heißt es von der Kinderschutzhilfe aber auch: Wenn Kinder schon früh mit Meinungs- und Demonstrationsfreiheit in Berührung kommen, dann können sie eher eigenständige Persönlichkeiten werden.

EMA prüft Zulassung von Covid-Medikament von Pfizer

Die EU-Arzneimittelbehörde EMA prüft die Marktzulassung eines Medikaments gegen Covid-19 des Herstellers Pfizer. Der US-Pharmakonzern habe den entsprechenden Zulassungsantrag gestellt, teilte die EMA mit. Das Medikament Paxlovid soll bei Patienten ab zwölf Jahren eine schwere Erkrankung nach einer Corona-Infektion verhindern. Der Wirkstoff Nirmatrelvir soll ein Sars-CoV-2-Protein hemmen und dadurch die Vermehrung des Virus stoppen. Zu möglichen Nebenwirkungen gehören eine Beeinträchtigung des Geschmackssinns, Durchfall, Bluthochdruck und Muskelschmerzen. Die Experten der EMA würden nun Vorzüge und Risiken des Präparates bewerten und innerhalb "einiger Wochen" eine Empfehlung abgeben.



Zuvor hatte die EMA den EU-Mitgliedstaaten grünes Licht für eine nationale Notfallzulassung gegeben. Das Bundesgesundheitsministerium bereitet eine solche Zulassung vor. Nach Angaben von Minister Karl Lauterbach (SPD) wurden eine Million Packungen Paxlovid geordert. "Das Mittel eignet sich insbesondere für die Behandlung ungeimpfter Risikopatienten", hatte er gesagt.

Tägliche Tests für Schüler in Niedersachsen wohl bis Ende Januar

Nicht gegen das Coronavirus geimpfte Schülerinnen und Schüler müssen sich einem Verordnungsentwurf zufolge auf eine längere tägliche Testpflicht in Niedersachsen einstellen. Diese Pflicht soll zunächst bis zum 31. Januar gelten, wie aus dem Entwurf hervorgeht, der der Deutschen Presse-Agentur vorlag. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte am Freitagabend angekündigt, dass die tägliche Testpflicht "bis auf Weiteres" greifen soll. Eine genauere Zeitangabe war bislang nicht bekannt. Nach vorherigen Plänen sollte die Testpflicht in der zweiten Schulwoche nach den Ferien auf dreimal wöchentlich gesenkt werden.

Kanzler Scholz überlässt Bundestag Zeitplan für Impfpflicht

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will sich nicht auf einen Zeitplan für die Einführung einer allgemeinen Corona-Impfpflicht festlegen. Dies überlasse der Kanzler dem Parlament, sagte eine Sprecherin der Bundesregierung. Scholz sei allerdings der Meinung, dass es schnell gehen sollte. Einen eigenen Gesetzentwurf zur Impfpflicht will die Regierung wohl nicht vorlegen. Der Sprecherin zufolge soll es Gruppenanträge aus dem Bundestag geben.

Ein Überblick über die Regeln im Amateur- und Breitensport im Norden

In weiten Teilen Norddeutschlands gelten mittlerweile noch einmal verschärfte Corona-Beschränkungen im Amateur- und Breitensport. Doch die Regeln sind nicht überall gleich: NDR.de gibt einen Überblick über die Regeln in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Moderna-Chef kündigt Omikron-Vakzin an

Der Chef des Pharmaunternehmens Moderna, Stéphane Bancel, hat einen Impfstoff gegen die Corona-Variante Omikron angekündigt. Das Unternehmen arbeite derzeit an einem spezifischen Omikron-Vakzin und erwartet, dieses schon bald in die klinische Entwicklung bringen zu können, sagte Bancel in einem Interview mit dem US-Sender CNBC.

Boostern und Testen - Dänemarks Weg aus der Krise

Die hohen Corona-Zahlen in Dänemark sind auch auf die große Zahl an Tests zurückzuführen, die im Nachbarland durchgeführt werden. Maskenpflicht und 2G-Regelung sind dort kaum im Gespräch. Dafür ist schon über die Hälfte der Bevölkerung geboostert. Noch mehr und noch schneller impfen heißt die dänische Strategie auch gegen Omikron

SH: Landtag will epidemische Lage feststellen - NDR.de überträgt live

Die Sondersitzung des Landtags in Kiel zur Corona-Lage ist um eine Stunde verschoben worden. NDR.de überträgt ab 15 Uhr im Video-Livestream. Als Grund gab eine Sprecherin an, die Auswertung der PCR-Tests durch ein Labor dauere noch an. Vor Parlamentssitzungen können sich im Landeshaus Politiker, Mitarbeiter und auch Journalisten auf das Virus testen lassen. Der Landtag in Kiel soll heute die epidemische Lage für das Land feststellen. Zudem soll eine weitere Verschärfung der Corona-Regeln für Schleswig-Holstein beschlossen werden.

Bei Sitzveranstaltungen etwa im Theater, im Kino oder bei Konzerten wird den Entwürfen zufolge ab Mittwoch die zulässige Teilnehmerzahl auf 500 Personen beschränkt. Beim organisierten Sport und im Fitnessstudio ist für alle Menschen ab 18 Jahren künftig die 2G-Plus-Regel gültig - Geboosterte sind ausgenommen. Alle Diskotheken, Bars, Clubs und ähnliche Einrichtungen sollen geschlossen werden. Außerdem will die Regierung in der Gastronomie eine Sperrstunde von 23 bis 5 Uhr einführen. Dort gilt künftig auf Grundlage des Bund-Länder-Beschlusses vom vergangenen Freitag ebenfalls die 2G-Plus-Regel.

Corona in SH: Sondersitzung des Landtages jetzt live

Verschärfte Corona-Maßnahmen in Schweden

Schweden verschärft angesichts stark gestiegener Neuinfektionszahlen seine Corona-Maßnahmen. Um die Belastung des Gesundheitswesens zu verringern, müssen unter anderem Kneipen und Restaurants mit Ausschankgenehmigung ab Mittwoch spätestens um 23 Uhr schließen, Gruppen dürfen dort nur noch maximal acht Personen groß sein. Alle, die dies können, werden in dem skandinavischen EU-Land darüber hinaus zum Arbeiten aus dem Homeoffice aufgerufen, wie Ministerpräsidentin Magdalena Andersson auf einer Pressekonferenz in Stockholm sagte. Erwachsenen wird angeraten, ihre nahen Kontakte in Innenräumen zu begrenzen. Auch Teilnehmerobergrenzen etwa für öffentliche Veranstaltungen oder für private Zusammenkünfte in Lokalen werden herabgesetzt. Schweden ist von Pandemiebeginn an einen Sonderweg mit relativ moderaten Corona-Beschränkungen und stärkeren Appellen an die Vernunft der Bürger gegangen, doch auch dort galten gewisse Maßnahmen und Vorgaben.

Höchster Corona-Infektionswert: Bremen setzt aufs Boostern

Angesichts der höchsten Corona-Infektionsrate in Deutschland setzt das Bundesland Bremen auf schnelles Boostern zur Abwehr der besonders ansteckenden Omikron-Variante. Das sagte ein Sprecher des Gesundheitsressorts. Das Robert Koch-Institut (RKI) teilte heute für Bremen einen Wert von 1.028 bestätigten Neuinfektionen auf 100.000 Menschen in einer Woche mit. Am Sonntag hatte der Wert bei 1.032,6 gelegen. Das kleinste Bundesland rechne damit, die Quote von Auffrischungsimpfungen rasch steigern zu können, sagte der Sprecher. Es sei wichtig, "dass wir aufs Impfen und aufs Boostern setzen", hatte Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) dem Deutschlandfunk gesagt. "Bremen wird als erstes Bundesland von der Omikron-Welle in vollster Wucht getroffen." In Bremen haben nach RKI-Angaben bis Montag 46,5 Prozent der Bevölkerung eine Booster-Impfung bekommen. Das ist weniger als beim Spitzenreiter Saarland (51,7 Prozent), aber mehr als der bundesweite Durchschnitt von 42,9 Prozent. Bei vollständig geimpften Menschen liegt Bremen seit Langem vorn und hat eine Quote von 84,2 Prozent.

Wird die Hannover Messe auf Sommer verschoben?

Die Deutsche Messe AG denkt darüber nach, die Hannover Messe wegen der Corona-Pandemie zu verschieben. Eigentlich ist die weltweit wichtigste Industrieschau für Ende April geplant. "Aufgrund des Pandemiegeschehens sind wir im engen Austausch mit Ausstellern und Partnern, um gemeinsam und rechtzeitig über eine mögliche Verschiebung der Hannover Messe in den Sommer 2022 zu entscheiden", sagte ein Messesprecher. Eine Entscheidung solle bis Mitte Januar fallen. Komplett abgesagt werden, wie im ersten Jahr der Corona-Pandemie 2020, soll die Messe jedoch nicht. Dies stehe nicht zur Diskussion, so der Sprecher.

In Europa wird das Klinikpersonal knapp

Wegen der steigenden Omikron-Infektionsraten wird in zahlreichen europäischen Ländern das Klinikpersonal knapp. Obwohl die sich rasant ausbreitende Variante des Coronavirus weniger starke Krankheitssymptome auslösen soll, stehen die Gesundheitssysteme in Ländern wie Spanien, Italien und Großbritannien vor großen Problemen. Nach Angaben britischer Experten müssen trotz milderer Verläufe mehr Menschen behandelt werden, gleichzeitig sind aber massenhaft Ärzte und Pflegekräfte in Quarantäne oder infiziert. Nicht dringend nötige Operationen werden vielerorts verschoben. Auch in Deutschland wächst die Sorge vor einer Überlastung des Gesundheitssystems.

Gesundheitsminister beraten über mögliche vierte Impfung

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern beraten bei ihrer ersten regulären Konferenz in diesem Jahr voraussichtlich über eine mögliche vierte Impfung gegen das Coronavirus. Das geht aus der Tagesordnung für die Runde heute hervor. Bisher läuft in Deutschland die Booster-Impfkampagne mit Auffrischungsimpfungen. Israel impft zum Beispiel bereits das vierte Mal. Die Gesundheitsminister wollen sich den Informationen zufolge auch über die aktuelle Infektionslage und über neue Erkenntnisse zur Omikron-Virusvariante sowie über den Stand von Corona-Tests austauschen. Zudem geht es um die Ergebnisse der Ministerpräsidentenkonferenz vom Freitag und um den Stand der Impfungen bei Apotheken, Zahn- und Tierärzten.

Harzer Bündnis unterstützt Impfkampagne mit Unterschriftenaktion

Mehr als 900 Menschen haben bisher die sogenannte Harzer Erklärung mit ihrem Impf-Appell digital unterschrieben. Am kommenden Mittwoch sollen Namen und Kommentare der Unterzeichner in Herzberg am Harz präsentiert werden, wie das "Aktionsbündnis Südniedersachsen gegen rechtsextreme Coronaleugner:innen" am Montag mitteilte. Die Petition ruft in erster Linie zum Impfen auf. Die Meinungsbeiträge, die die Befürworter zusammen mit ihrer Teilnahme an der Petition online verfassen konnten, sollen demnach an Leinen rund um den Marktplatz der Stadt aufgehängt werden. Den Impf-Appell unterstützen unter anderen auch der Göttinger Landrat Marcel Riethig (SPD) sowie weitere Politiker und Politikerinnen. Er war als Reaktion auf Demonstrationen in Herzberg verfasst worden, die sich gegen Corona-Schutzmaßnahmen und Impfungen richteten. "Lügen, Hass und Hetze, Aufrufe zu Gewalt und gar zu Mordanschlägen sind erschreckend und nicht hinnehmbar", heißt es dazu in der "Harzer Erklärung".

Hamburg meldet 1.898 Neuinfektionen - Inzidenz erreicht neuen Höchstwert

In Hamburg sind binnen 24 Stunden 1.898 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden - 1.196 mehr als am Sonntag und 916 mehr als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg laut Sozialbehörde auf 659,7 Fälle pro 100.000 Einwohner und damit auf einen neuen Höchststand. Vor einer Woche hatte der Inzidenzwert noch bei 440,3 gelegen. Die Hamburger Sozialbehörde schrieb, dass von einer höheren Fallzahl ausgegangen werden müsse. "Der Grund hierfür ist der schnelle Anstieg und das hohe Fallaufkommen, welches zu einer teilweise späteren Meldung von Befunden durch die Labore sowie zu einer teilweise verzögerten Bearbeitung an den übermittelnden Stellen führt."

"Deltakron" - Vermeintlicher Nachweis einer Virus-Rekombinante wohl ein Artefakt

Der vermeintliche Nachweis einer Misch-Variante aus Delta und Omikron in Zypern geht Experten zufolge wohl auf Verunreinigungen während der Analyse zurück. "Diese Genome sind mit hoher Wahrscheinlichkeit Artefakte", sagte Richard Neher von der Universität Basel (Schweiz), führender Experte für Virusvarianten. Die Omikron-Mutationen, die hier in einem Zusammenhang mit Delta-Genomsequenzen beobachtet würden, beträfen alle einen DNA-Abschnitt, der bei Delta-Nachweisen oft sehr schwach ausfalle und daher sehr anfällig für Kontamination sei.

Ähnlich äußerten sich weitere Experten bei Twitter, etwa die WHO-Expertin Maria van Kerkhove: Das Ergebnis gehe wahrscheinlich auf Verunreinigungen beim Sequenzieren zurück. Zuvor kursierten Berichte mit Verweis auf ein Interview mit dem örtlichen Sender Sigma TV, denen zufolge Leontios Kostrikis von der Universität Zypern 25 Fälle identifiziert haben will, in denen eine Mischvariante aus Delta und Omikron - Deltakron genannt - Ursache der Infektionen war. "Es ist zwar durchaus möglich, dass es Rekombinanten gibt, aber bislang wurden keine größeren Ausbrüche mit solchen Varianten beobachtet", betonte Neher. "Diese Genome aus Zypern sind vermutlich keine Rekombinanten."

Corona-infizierte "Gorch Fock"-Crewmitglieder in Kiel in Isolation

Mit Corona infizierte Crewmitglieder des Marine-Segelschulschiffs "Gorch Fock" sind im Marinestützpunkt Kiel in Isolation gegangen. "Denen geht es allen gut", sagte "Gorch Fock"-Kommandant Nils Brandt. "Ich stehe in Kontakt mit ihnen per Whatsapp." Er erwarte die Soldaten voraussichtlich in der kommenden Woche zurück an Bord. In einem Spezialflugzeug A310 MedEvac waren die Betroffenen von den Kanaren aus nach Deutschland geflogen worden. Am Samstagabend landete der Airbus mit 14 Personen an Bord in Hamburg. Am vergangenen Mittwoch hatte die Marine von acht infizierten Crew-Mitgliedern ohne oder mit nur leichten Symptomen berichtet. Knapp 20 Frauen und Männer waren als Kontaktpersonen identifiziert und in Quarantäne in einem Hotel untergebracht worden.

Cichutek erwartet Omikron-angepassten Impfstoff bis spätestens Juni

Der Leiter des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI), Klaus Cichutek, geht davon aus, dass ein Omikron-angepasster Corona-Impfstoff bis spätestens Juni zur Verfügung stehen wird. Die Hersteller der mRNA-Impfstoffe gegen das Coronavirus hätten "diesen Prozess bereits in die Wege geleitet", sagte Cichutek im ZDF-Morgenmagazin. Parallel habe auch der Zulassungsprozess dafür schon begonnen. Hintergrund ist, dass die aktuell verfügbaren Impfstoffe nicht so gut vor der Omikron-Variante schützen wie gegen frühere Varianten. "Ich gehe davon aus, dass im ersten Halbjahr diesen Jahres entsprechende angepasste Impfstoffe verfügbar sein werden, auch in ausreichender Menge", sagte der PEI-Präsident. Das Institut ist für die Prüfung und Zulassung von Impfstoffen und anderen Medikamenten in Deutschland zuständig. Es stehe noch nicht ganz fest, wie der modifizierte Impfstoff aussehen solle, sagte Cichutek weiter: "Es gibt im Moment noch eine kleine Diskussion darüber, ob wir eine einfache Anpassung auf Omikron vornehmen sollten oder ob nicht vielleicht gleich Impfstoffe gewählt werden und angepasst werden sollten, dass nicht nur diese eine Variante wieder erfasst wird, sondern eine breitere Wirkung erzielt wird."

Rund 149.000 weitere Impfungen gegen Corona am Sonntag

In Deutschland sind am Sonntag 149.000 Impfdosen gegen Corona gespritzt worden. Dies teilte das Robert Koch-Institut (RKI) mit. Damit haben nun mindestens 59,8 Millionen Menschen (71,9 Prozent der Bevölkerung) den vollständigen Grundschutz mit der meist nötigen zweiten Spritze. Eine Booster-Impfung erhielten inzwischen mindestens 35,6 Millionen (42,9 Prozent). Diese dritte Dosis gilt als wichtig für einen wirksamen Schutz vor der ansteckenderen Virusvariante Omikron. Nicht geimpft sind 21,1 Millionen (25,4 Prozent) - darunter auch etwa vier Millionen Kinder unter vier Jahren, für die bislang kein Impfstoff zugelassen ist. Dem RKI zufolge bekamen etwa 62 Millionen (74,5 Prozent) bislang mindestens eine Spritze. Die Bundesregierung strebt eine Marke von 80 Prozent bis Ende Januar an.

Verbraucher können sich Gutscheine nun auszahlen lassen

Seit Beginn des neuen Jahres können sich Verbraucher Gutscheine auszahlen lassen, die sie wegen Corona-bedingter Ausfälle und Schließungen für bereits bezahlte Leistungen erhalten haben. Verbraucher haben drei Jahre Zeit, den Anspruch geltend zu machen. Die Verbraucherzentrale hat einen Musterbrief erstellt. Viele Veranstalter stellt die Regelung vor Probleme.

Bildungsministerin: Vorkehrungen für Quarantänefälle an Schulen treffen

Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) hat bessere Vorkehrungen für die wegen der Omikron-Variante drohenden vermehrten Quarantänefälle an Schulen gefordert. "Schulen sind für mich auch kritische Infrastruktur", sagte Stark-Watzinger im ZDF-Morgenmagazin. Deshalb müsse jetzt eine Ausfallplanung auch ins Schulmanagement integriert werden. Das bedeute, dass etwa in Quarantäne geschickte Lehrer in hybrider Form zugeschaltet werden und so weiter unterrichten sollten. Auch Schüler, die in Quarantäne sind, sollten weiter in den Unterricht eingebunden werden. "Das muss ins Schulmanagement", sagte Stark-Watzinger. Daneben forderte die Bundesbildungsministerin verstärkte Impfungen in der Altersgruppe der Schüler. "Wir müssen schaffen, dass auch an den Schulen geboostert wird", sagte die FDP-Politikerin.

Landkreise beklagen fehlende Mittel zum Ausbau der Gesundheitsämter

Die Landkreise in Deutschland fordern angesichts der heranrollenden Omikron-Welle des Coronavirus Finanzierungszusagen für den Stellenausbau in den Gesundheitsämtern. Entscheidend für die Einstellung von Amtsärzten und anderem Personal seien verlässliche Zusagen der Länder, die nötigen Stellen auch über 2026 hinaus zu bezahlen, sagte der Präsident des Deutschen Landkreistages, Reinhard Sager, der "Neuen Osnabrücker Zeitung": "Erst dann können flächendeckend und in deutlich größerem Umfang die notwendigen Ausschreibungen und Neueinstellungen erfolgen, vorher nicht." Schon jetzt arbeiteten die Gesundheitsämter der Landkreise am Anschlag. Er sei besorgt, dass es zu Engpässen kommen könnte, wenn die Inzidenzen hochschnellen, sagte Sager.

Günther über Impfpflicht: Bedauerlich, dass auf Zeit gespielt wird

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther bleibt ein klarer Befürworter einer allgemeinem Impfpflicht. "Ich finde es eher ein bisschen bedauerlich, dass da jetzt auch auf Zeit gespielt wird", sagte der CDU-Politiker im Interview bei NDR Info. "Wenn wir wirklich rauskommen wollen aus diesem Hoch- und Runterfahren, dann geht das nur, wenn es wirklich eine Impfpflicht gibt - auch als klare Aussage des Staates, dass es kein Wahlrecht ist, sondern dass alle Bürgerinnen und Bürger, die es können, sich auch impfen lassen." Die Impfquote, die per freiwilliger Impfung erreicht wurde, reiche nicht aus. Der Staat müsse die schützen, die sich impfen lassen. Er hoffe, dass im Februar ein Gesetzentwurf vorliege, über den dann beraten werden könne. Günther ist derzeit selbst in Corona-Quarantäne. Die Regierungserklärung bei der Landtagssitzung heute hält daher Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP).

Cichutek: 80 Prozent der Corona-Schnelltests erkennen Omikron

Der Großteil der in Deutschland angebotenen Corona-Schnelltests sind nach Angaben des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) auch zum Nachweis der neuen Omikron-Variante geeignet. Der Präsident des Institut, Klaus Cichutek, verwies im ZDF-Morgenmagazin darauf, dass das Institut mittlerweile mehr als 250 Test-Produkte auf ein höheres Level an Sensitivität bewertet habe und mindestens 80 Prozent dieses Niveau auch schaffen. Generell können Schnelltests eine Infektion nur dann detektieren, wenn zum Testzeitpunkt eine hohe Viruslast besteht. Dies gilt für Omikron ebenso wie für andere Varianten.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hatte am Sonntag in der ARD eine Positivliste für Schnelltests angekündigt. Er habe das PEI veranlasst, eine solche Aufstellung vorzubereiten mit Tests, die für Omikron besonders geeignet seien beziehungsweise Omikron früh erkennen sollten. Das Paul-Ehrlich-Institut hatte bereits Ende des Jahres Angaben zu den in Deutschland angebotenen Corona-Schnelltests veröffentlicht. Die große Mehrheit dieser Tests schlage auf ein Protein des Virus an, das von den Omikron-Mutationen vergleichsweise wenig betroffen sei, hieß es. Die Prüfergebnisse sind auf den Seiten des PEI im Internet einsehbar. Cichutek betonte, Testzentren, Apotheken und auch Discounter orientierten sich an den positiv bewerteten Tests. Eine erste Einschätzung hatte das PEI sogar bereits Mitte Dezember abgegeben.

Teilsieg für Djokovic: Einspruch gegen verweigerte Einreise nach Australien stattgegeben

Novak Djokovic hat im juristischen Tauziehen um seine Corona-Impfausnehme und Einreise in Australien einen Teilsieg errungen. Ein Gericht in Melbourne entschied zugunsten des 34 Jahre alten Tennisstars und ordnete Djokovics Freilassung aus der Unterbringungseinrichtung für Ausreisepflichtige an. Djokovics Anwälte waren gegen die Annullierung seines Visums durch die Grenzschutzbehörden nach der Ankunft des Serben am vergangenen Mittwoch vorgegangen. Der Erfolg garantiert nicht, dass Djokovic als Titelverteidiger sicher an den Australian Open ab dem 17. Januar teilnehmen kann. Nach Informationen der Zeitung "The Age" wird Einwanderungsminister Alex Hawke heute nicht mehr darüber entscheiden, ob er von seinem persönlichen Recht Gebrauch macht, das Visum des serbischen Tennisstars doch wieder aufzuheben. Allerdings kann Hawke dies in den nächsten Tagen noch tun.

Unklare Datenlage in Hamburg

Steigen die Corona-Zahlen in Hamburg oder sinken sie? Das konnte die Hamburger Sozialbehörde am Sonntag nicht abschließend aufklären. Der Grund: die unklare Datenlage. Es ist einfach zuviel, was zurzeit auf die Labore und Gesundheitsämter einprasselt. Rekordzahlen an Neuinfektionen sorgen dafür, dass nicht alle Tests zeitnah ausgewertet werden, nicht alle Daten zügig übermittelt werden können. Und ab heute werden noch eine Menge Tests dazu kommen. Denn in Hamburg greift nun die 2G-Plus-Regel.

1.552 neue Fälle in Niedersachsen - Inzidenz über 300

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat 1.552 neue nachgewiesene Corona-Infektionen in Niedersachsen gemeldet (Vortag: 3.115; Montag vor einer Woche: 3.818). Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg erneut - von 296 Fällen pro 100.000 Einwohnern auf 308,6. Vor einer Woche lag der Wert noch bei 174,6.

Dahmen fordert Ausweitung berufsbezogener Impfpflicht - Kontaktbeschränkungen reichen nicht

Grünen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen fordert eine zügige Ausweitung der berufsbezogenen Corona-Impfpflicht. Angesichts der Omikron-Welle und der drohenden Gefahr von massiven Personalausfällen in der kritischen Infrastruktur sei es sinnvoll, die einrichtungsbezogene Impfpflicht etwa auf Polizei oder Feuerwehren auszuweiten, sagte Dahmen dem "Tagesspiegel". Damit könne man handeln, solange es noch keine allgemeine Impfplicht gebe. Im Deutschlandfunk sagte Dahmen, dass Bund und Länder bereits vor dem nächsten Spitzentreffen am 24. Januar neue Corona-Beschränkungen beschließen müssten. Was man im Moment tue, reiche nicht aus, um die Omikron-Welle einzudämmen. Dahmen brachte erneut die Schließung etwa von Fitness-Studios, aber auch der Gastronomie ins Gespräch.

Ab heute weitere Einschränkungen in Mecklenburg-Vorpommern

Der Hospitalisierungswert - also die Zahl der Corona-Patienten je 100.000 Einwohner, die innerhalb von sieben Tagen zur Behandlung in eine Klinik gebracht wurden - lag in Mecklenburg-Vorpommern am Sonnabend landesweit bei 9,2 - und damit den dritten Tage in Folge über dem Schwellenwert 9. Das bedeutet, dass ab heute überall im Land die Regelungen der Corona-Warnstufe "Rot" gelten. Kultur- und Freizeiteinrichtungen werden wieder geschlossen. Dazu gehören neben Museen, Kinos, Messehallen, Spielhallen, Schwimm- und Spaßbädern, Zirkussen und Theatern auch die Innenbereiche von Tierparks oder Zoos. Veranstaltungen dürfen nur noch ohne Zuschauer stattfinden. Fitnessstudios dürfen offen bleiben (2G-Plus-Regel). Bislang galten beispielsweise in Schwerin und den Landkreisen Nordwestmecklenburg und Ludwigslust-Parchim noch Lockerungen, weil diese Regionen ein geringeres Corona-Geschehen als die anderen Regionen haben.

RKI: 25.255 Neuinfektionen - Inzidenz steigt auf 375,7

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat erneut einen Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Morgen mit 375,7 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 362,7 gelegen, vor einer Woche bei 232,4 (Vormonat: 389,2). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 25.255 Corona-Neuinfektionen (Montag vor einer Woche: 18.518). Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 52 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 68.

Schulstart in Niedersachsen nach den Weihnachtsferien

Heute beginnt in Niedersachsen der Schulunterricht nach den Weihnachtsferien - und vor dem Hintergrund der sich ausbreitenden Omikron-Variante des Coronavirus erhöht das Land die Schutzmaßnahmen an den Schulen. Bis auf Weiteres sind jeden Tag Tests vorgesehen - allerdings gilt dies zumindest zunächst nicht für Kinder, Jugendliche sowie Schulbeschäftigte, die bereits gegen das Coronavirus geimpft oder von einer Infektion genesen sind. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) schließt aber eine Änderung in diesem Punkt nicht aus. Zudem müssen alle in den Gebäuden und damit auch im Unterricht eine medizinische Maske tragen. Das Land empfiehlt besonders den Lehrerinnen und Lehrer das Tragen einer FFP2-Maske. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hat sich im Vorfeld klar für Präsenzunterricht ausgesprochen. Für Kinder und Jugendliche seien Schulen die sogenannte kritische Infrastruktur und systemrelevant. Der Schulbetrieb müsse auch bei hohen Infektionszahlen abgesichert werden.

Hamburg weitet ab heute 2G-Plus-Regelung aus

In Hamburg wird nach einer Senatsentscheidung aus der vergangenen Woche ab heute die 2G-Plus-Regelung deutlich ausgeweitet. Wer doppelt geimpft oder genesen ist und noch keine Auffrischungsimpfung nachweisen kann, muss nun bis auf Weiteres zum Einlass in viele Bereiche einen tagesaktuellen negativen Test vorlegen. Das gilt für die Gastronomie, für Kultureinrichtungen (Theater, Kino, nicht in Museen und Bücherhallen), für den Sport in Innenräumen (auch Schwimmbäder, Fitnessstudios), Stadtrundfahrten und Hafenrundfahrten, Dienstleistungen der Körperpflege (mit Ausnahme Friseurhandwerk und Fußpflege), Prostitution, Spielbanken und Seniorentreffpunkten. Ungeimpfte haben weiterhin keinen Zutritt zu den genannten Aktivitäten. Im Hamburger Einzelhandel gilt weiter die 2G-Regel. Ungeimpfte können nur in Geschäften für den täglichen Bedarf (Supermärkte, Drogerien) einkaufen gehen.

Service: Inzidenzwert für Ihren Wohnort ermitteln

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen sind auch in Norddeutschland in Bewegung. Wenn Sie wissen wollen, wie die Lage in Ihrer Stadt oder in Ihrem Landkreis ist, tippen Sie einfach hier Ihre Postleitzahl ein.

Postleitzahl:

764 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein ist die Zahl der Infektionen binnen 24 Stunden um 764 gestiegen auf insgesamt 138.293 seit Beginn der Pandemie. Gestern waren 1.200 neue Infektionen gemeldet worden, vor einer Woche 633. Die Hospitalisierungsrate beträgt 3,13, die Sieben-Tage-Inzidenz 529,5. In den Krankenhäusern des Landes müssen aktuell 212 an Covid-19-Erkrankte behandelt werden, 53 davon befinden sich in Intensivtherapie. 39 Corona-Patienten werden beatmet.

Eine neue Woche mit dem Corona-Live-Ticker von NDR.de

Guten Morgen und eine schöne neue Woche wünscht das Team von NDR.de! Unser Corona-Live-Ticker hält Sie auch heute - am Montag, 10. Januar 2022 - über die Auswirkungen der Pandemie in Norddeutschland auf dem Stand der Dinge. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Nachrichten und Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Sonntag nachlesen.