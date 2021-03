Stand: 22.03.2021 05:48 Uhr Corona-Ticker: Spannung vor Bund-Länder-Gipfel

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, 22. März 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Sonntag nachlesen.

Heute steht der Bund-Länder-Gipfel zur weiteren Corona-Politik an. Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen mehren sich die Stimmen für eine Verlängerung des bestehenden Lockdowns. Eines der umstrittensten Themen dürfte die Frage sein, ob ein Osterurlaub ermöglicht werden soll. Insbesondere die Tourismus-Branche fordert entsprechende Lockerungen ein.

Kanzleramt will offenbar Lockdown bis 18. April verlängern

Vor den Bund-Länder-Beratungen über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie zeichnet sich ab, dass der Lockdown verlängert wird. Nach einem Entwurf aus dem Kanzleramt sollen die Einschränkungen bis zum 18. April bestehen bleiben. Das berichten Agenturen übereinstimmend. In dem Papier heißt es demnach weiter, die vereinbarte "Notbremse" bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 100 müsse konsequent umgesetzt werden. Bei Erreichen dieser Zahl soll es nicht nur keine weiteren Öffnungsschritte geben, sondern auch weitere Einschnitte wie etwa Ausgangsbeschränkungen.

Küstenländer werben für "kontaktarmen Osterurlaub im eigenen Land"

Die drei norddeutschen Küstenländer Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern wollen bei der heutigen Ministerpräsidentenkonferenz für einen "kontaktarmen Osterurlaub im eigenen Land" werben. Demnach soll Urlaub nur innerhalb des eigenen Bundeslandes in Einrichtungen mit Selbstversorgung und eigenen sanitären Anlagen zulässig sein - zum Beispiel in einer Ferienwohnung, einem Ferienhaus oder in einem Campingwagen bzw. einem Wohnmobil. Für Hamburg und Bremen solle es gesonderte Regelungen geben. Voraussetzung soll ein negativer Antigen-Schnelltest der Urlauber kurz vor der Anreise sein.

Schleswig-Holstein: Sieben-Tage-Inzidenz steigt leicht

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist erneut leicht gestiegen - sie liegt aber weiter deutlich unter dem bundesweiten Durchschnitt. Die Zahl der bestätigten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen liegt aktuell bei 59,9 - nach 59,4 am Vortag. 92 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages wurden gemeldet.

Ab heute: Einzelhandel im Kreis Pinneberg eingeschränkt

Im Kreis Pinneberg dürfen Geschäfte von heute an nur noch nach vorheriger Termin-Absprache betreten werden. Davon ausgenommen sind nach Angaben des Kreises unter anderem Apotheken, Lebensmittelgeschäfte, Wochen- und Getränkemärkte, Baumärkte und Buchläden. Einkaufszentren und Outlet-Center mit mehr als zehn Geschäften müssen Maßnahmen für die Regelung der Besucherströme und die Einhaltung der Abstandsregeln treffen. Die Regelung gilt vorerst bis zum 28. März.

Die bestätigten Corona-Neuinfektionen im Norden vom Sonntag: 1.196 in Niedersachsen, 305 in Schleswig-Holstein, 170 in Hamburg, 82 in Mecklenburg-Vorpommern und 76 im Land Bremen.