Stand: 03.11.2021 06:12 Uhr Corona-Ticker: Spahn und Wieler äußern sich zur "Booster"-Debatte

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 3. November 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten von gestern können Sie im Blog vom Dienstag nachlesen.

Spahn und Wieler äußern sich zu Auffrischungsimpfungen

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 1.515 in Niedersachsen, 470 in Schleswig-Holstein - 20.398 bundesweit

1.515 Neuinfektionen in Niedersachsen

In Niedersachsen ist die Zahl der registrierten Corona-Infektionen binnen 24 Stunden um 1.515 auf insgesamt 323.135 seit Beginn der Pandemie gestiegen. Gestern waren 591 neue Fälle gemeldet worden, vor einer Woche 1.277. Sieben an Covid-19 erkrankte Menschen starben mit oder an einer Corona-Infektion. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 80,8.

RKI meldet erneuten Rückgang der Corona-Inzidenz

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist am zweiten Tag in Folge zurückgegangen. Das Robert-Koch-Institut meldete am Morgen eine Inzidenz von 146,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Am Vortag hatte die Inzidenz bei 153,7 gelegen. Den jüngsten Angaben des RKI zufolge wurden binnen 24 Stunden 20.398 Neuinfektionen mit dem Coronavirus sowie 194 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus verzeichnet. Die Gesamtzahl der registrierten Infektionsfälle in Deutschland seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 4.628.419, die Gesamtzahl der Todesfälle auf 96.027.

Spahn und RKI-Chef Wieler informieren über Auffrischungsimpfungen

In der Debatte über Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus will der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) heute Stellung nehmen. Bei einer Pressekonferenz in der Bundespressekonferenz in Berlin (11.30 Uhr) wird auch der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, erwartet. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt "Booster"-Impfungen bisher vor allem für Menschen ab 70 und Risikogruppen. Die Stiko und Ärztevertreter hatten am Dienstag dafür plädiert, entsprechend dieser Empfehlung zunächst bestimmte Gruppen zum Vermeiden schwerer und tödlicher Verläufe erneut zu impfen. Spahn ist dafür, bereits Menschen ab 60 zur erneuten Impfung einzuladen. Er wies zudem darauf hin, dass laut Impfverordnung grundsätzlich alle Menschen Anspruch auf eine Auffrischungsimpfung hätten.

Lage auf Intensivstationen verschärft sich - Pflegende stoßen an Grenzen

Zu wenige Betten, Patienten auf den Fluren, Rettungswege versperrt: Die Infektionszahlen im Norden steigen weiter - und mit ihnen die Zahl jener Covid-19-Patienten, die auf Intensivstationen behandelt werden müssen. Für Pflegende ist das eine Zusatzbelastung, der sie sich kaum noch gewachsen fühlen.

VIDEO: Intensivstationen am Limit: Müssen OPs verschoben werden? (6 Min)

Sieben weitere Corona-Tote in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sind binnen 24 Stunden sieben weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gemeldet worden. Die Zahl der Corona-Toten seit Beginn der Pandemie stieg damit nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand Dienstagabend, 19.25 Uhr) auf 1.735. Die Zahl der Patientinnen und Patienten, die wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus liegen, sank von 85 auf 76. Von ihnen lagen 20 auf der Intensivstation (+1). Elf Corona-Patienten mussten beatmet werden (+2). Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg binnen eines Tages leicht von 70,6 auf 71,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Vor einer Woche hatte sie bei 61,9 gelegen. Binnen 24 Stunden wurden 470 neue Infektionen registriert - genau eine Woche zuvor waren es 463. Die Hospitalisierungsinzidenz - also die Zahl der Corona-Kranken, die je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen in Kliniken aufgenommen wurden - lag bei 2,23 nach 1,86 am Vortag.

Corona-Live-Ticker am Mittwoch startet

Guten Morgen! NDR.de hält Sie auch heute - am Mittwoch, 3. November - über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Stand der Dinge. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Meldungen von gestern können Sie im Blog von Dienstag nachlesen.