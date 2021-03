Stand: 21.03.2021 09:29 Uhr Corona-Ticker: Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf mehr als 100

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonntag, 21. März 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Polnische Berufspendler hoffen auf Kostenerstattung

Nachdem die Bundesregierung Polen wegen hoher Corona-Infektionszahlen zum Hochinzidenzgebiet erklärt hat, fordern Pendler aus dem Nachbarland finanzielle Hilfe zur Abdeckung der Testkosten. "Die deutsche Seite sollte eine Lösung finden, bei der die betroffenen Personen für die Tests nichts bezahlen müssen", sagte Bartosz Marosz von der Bürgerinitiative "Freie Grenzen - Wolne Granice". Die neue Verpflichtung zu häufigen Tests bedeute eine zusätzliche finanzielle Belastung für Berufspendler. Mecklenburg-Vorpommern hat seit Mitte März Testzentren an den Grenzübergängen in Linken und Ahlbeck eingerichtet. Die Gebühr für einen Corona-Test beträgt dort für Berufspendeler zehn Euro, für alle anderen 20 Euro. Der Test darf frühestens 48 Stunden vor Einreise vorgenommen worden sein.

Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 103,9

Das Robert Koch-Institut hat 13.733 neue Corona-Infektionen registriert. Am Sonntag vor einer Woche waren es 10.790. An Sonn- und Montagen sind die gemeldeten Zahlen meist niedriger, weil am Wochenende weniger getestet wird und Meldungen verzögert registriert werden. 99 Menschen sind mit dem Virus zusätzlich gestorben. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz überschreitet erstmals seit Ende Januar die Schwelle von 100 - und steigt auf 103,9. Sie bleibt allerdings zunächst folgenlos. Entscheidend für die Aufhebung von Lockerungen der Corona-Maßnahmen ist die jeweilige Inzidenz in einzelnen Regionen Deutschlands.

Hausarzt-Impfung nötig, um alle über 80-Jährigen zu erreichen

Viele über 80-Jährige warten darauf, dass ihr Hausarzt sie impfen kann, sagt Anke Richter-Scheer vom Bundeshausärzteverband. Die Anzahl der Impfstoffdosen sei allerdings zu gering, findet sie. "Es ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir wollen mehr Impfstoffdosen haben." Um vulnerable Gruppen zu erreichen, seien Hausärzte besonders wichtig.

Polen ist Hochinzidenzgebiet

Wegen stark steigender Corona-Infektionszahlen wird Polen seit Mitternacht von der Bundesregierung als Hochinzidenzgebiet eingestuft. Die Einreise aus dem an Mecklenburg-Vorpommern grenzenden Land ist nur noch mit einem negativen Corona-Test erlaubt. Grenzpendler sollen alle 48 Stunden einen negativen Corona-Test vorlegen. Zuvor durfte der Test bis zu vier Tage alt sein. Auch Bulgarien, Zypern, Kuwait, Paraguay und Uruguay stehen ab heute auf der Liste der Hochinzidenzgebiete. Für die bisherigen Virusvariantengebiete Großbritannien und Irland werden dagegen die Reisebeschränkungen deutlich gelockert. Ganz aufgehoben wird die Quarantäne und die Testpflicht für ein weiteres beliebtes Urlaubsgebiet der Deutschen: Die portugiesische Algarve. Allerdings dürfen die Hotels dort derzeit noch keine Touristen aufnehmen.

Wie die Hamburger Kultur auf die "Notbremse" reagiert

Für die Hamburger Kulturszene ist die Corona-"Notbremse", die seit gestern gilt, ein Schock. Welche Auswege sind in Sicht?

Schleswig-Holstein: Inzidenzwert steigt auf 59,4

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist weiter gestiegen. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen liegt nun bei 59,4 - am Vortag waren es 58,3. Das geht aus den jüngsten Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervor. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen lag bei 305. Die Zahl der Toten stieg um einen auf 1.405. 185 Corona-Patienten wurden im Krankenhaus behandelt, 48 von ihnen intensivmedizinisch und 30 von diesen beatmet.

Die bestätigten Corona-Neuinfektionen im Norden vom Sonnabend: 1.419 in Niedersachsen, 336 in Hamburg, 276 in Schleswig-Holstein, 234 in Mecklenburg-Vorpommern und 109 im Land Bremen.