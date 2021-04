Stand: 11.04.2021 11:31 Uhr Corona-Ticker: Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen wieder über 100

Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen steigt wieder über 100

In Niedersachsen sind 1.600 neue Corona-Fälle gemeldet worden, wie das Landesgesundheitsamt in Hannover mitteilte. Gestern waren 1.734 Neuinfektionen registriert worden, vor einer Woche - am Ostersonntag - waren es 917. Wegen der Feiertage sind die Zahlen nur bedingt vergleichbar. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen gibt das Land jetzt mit 106,4 pro 100.000 Einwohner an. Gestern lag der Wert bei 94,7, am Sonntag vor einer Woche bei 102,8. Die höchsten Inzidenzwerte gibt es zurzeit in der Stadt Salzgitter (243,5), im Landkreis Vechta (234,6) und im Landkreis Cloppenburg (196,3).

MV: Kritik an Ministerin wegen neuer Testregeln in Schulen und Kitas

Von Montag an gelten in Mecklenburg-Vorpommern schärfere Regeln für Corona-Tests in Kitas und Schulen. Schon ein Schnupfen reicht, damit die Eltern mit dem Kind zum Haus- oder Kinderarzt müssen, um dort einen PCR-Test vornehmen zu lassen. Auch bei Husten, Hals- oder Kopfschmerzen muss ein solcher Test vorgelegt werden, bevor die Kinder an Unterricht oder Betreuung teilnehmen dürfen. Kritiker halten das für "völlig überzogen". Mit der Testpflicht habe sich Sozialministerin Stefanie Drese "vergaloppiert", sagte der familienpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Daniel Peters. "Bislang verzichten wir bei den Kleinsten aus gutem Grund auf einen Test" - dieser könne auf die Kinder verstörend wirken, so Peters. Kinder seien aber nicht "die Treiber der Infektion".

Niedersachsen: Erste Bilanz nach Impf-Start bei Hausärzten

Die Hausärzte in Niedersachsen haben seit ihrem Einstieg in die Impfkampagne am Mittwoch mehr als 86.000 Menschen gegen Corona geimpft. Das zeigen Daten des Robert-Koch-Instituts. Jens Wagenknecht, Allgemeinmediziner und stellvertretender Vorsitzender des niedersächsischen Hausärzteverbandes, sagte dem NDR in Niedersachsen, zum Ende der Woche sei der Impfprozess in den Praxen schon flüssiger verlaufen. Leichte Unruhe unter den Ärzten habe es allerdings wegen der Liefermengen gegeben: Der Impfstoff sei von den Großhändlern unterschiedlich verteilt worden, so Wagenknecht. Einige hätten gar keinen Impfstoff bekommen - Praxen mit mehreren Ärzten dagegen mehr. Im Unterschied zu anderen Impfungen sei auch der Aufwand bei den Corona-Vakzinen umfangreicher. Die Patienten müssten beispielsweise Aufklärungsbögen und Einwilligungen unterschreiben.

Impfungen in Hamburg jetzt ab Alter von 70 Jahren möglich

Hamburgerinnen und Hamburger ab 70 Jahren können von nun an Impftermine im Hamburger Impfzentrum in den Messehallen vereinbaren. Das teilte Dirk Heinrich, Leiter des Impfzentrums, heute früh per Twitter mit. Bislang konnten sich in Hamburg Menschen über 73 impfen lassen. Termine können telefonisch unter der Rufnummer 116117 oder online unter www.impfterminservice.de gebucht werden.

MV: Polizei löst zwei Feiern mit insgesamt 27 Gästen auf

Wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln hat die Polizei im Landkreis Vorpommern-Greifswald zwei Partys mit insgesamt 27 Gästen aufgelöst. Zeugen hatten der Polizei zufolge zunächst eine Feier in einem Mehrfamilienhaus in Ramin gemeldet. Als die Beamten die Wohnung kontrollierten, seien sie am Samstagabend auf 16 Menschen im Alter von 19 bis 35 Jahren gestoßen. Wenig später riefen Zeugen erneut die Polizei wegen einer Feier in einer Garage in Eggesin. Dort entdeckten die Beamten zunächst nur zwei Jugendliche. In einem Nebenraum hätten sie aber dann neun weitere Jugendliche im Alter von 16 bis 20 Jahren entdeckt. Auf die Feiernden kommen nun Anzeigen zu.

17.855 neue Corona-Fälle bundesweit

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 17.855 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Gestern waren 24.097 neue Fälle registriert worden, am Sonntag vor einer Woche waren es 12.196. Wegen der Osterfeiertage sind die Zahlen jedoch derzeit nur bedingt vergleichbar. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner gibt das RKI mit 129,2 an - gestern lag der Wert bei 120,6.

Inzidenz-Wert in Schleswig-Holstein weiter gestiegen

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Schleswig-Holstein weiter von 64,9 auf 71,8 gestiegen. Das geht aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervor. Vor einer Woche hatte die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen bei 67,5 gelegen. Zwei Kreise überschritten nach den jüngsten Angaben die kritische Marke von 100: Wie am Tag zuvor das Herzogtum Lauenburg (132,8), neu hinzu kam wieder der Kreis Segeberg (100,3). Neumünster rutschte unter den kritischen Wert von 100 (96,0). Die niedrigsten Zahlen wiesen die Kreise Schleswig-Flensburg (28,3) und Nordfriesland (34,3) auf. Die Zahl der für das Land gemeldeten bestätigten Corona-Neuinfektionen betrug 375 (Vortag: 335). Die Zahl der an oder mit Corona gestorbenen Menschen lag bei 1.460. Das Robert Koch-Institut weist darauf hin, dass an den Osterfeiertagen meist weniger Tests gemacht und Daten auch verzögert gemeldet wurden. Mit genaueren Angaben wird erst wieder in der kommenden Woche gerechnet. Die Zahl der in Kliniken behandelten Covid-19-Patienten sank im Vergleich zum Vortag um 2 auf 195.

Fahrrad-Boom lässt die Preise steigen

In der Pandemie hat der Verkauf von Fahrrädern stark zugenommen. Ersatzteile sind mehr als zehn Prozent teurer geworden. Wenn sie denn überhaupt lieferbar sind. Ein Kieler Fahrradhändler erlebt das täglich.

