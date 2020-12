Stand: 18.12.2020 06:08 Uhr Corona-Ticker: Schleswig-Holstein mit neuem Infektions-Höchstwert

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Alle Informationen zur Lage am gestrigen Donnerstag im Blog.

Schleswig-Holstein verzeichnet 602 neue Fälle - Höchstwert

Schweriner Kabinett berät über Quarantänepflicht für innerdeutsche Reiserückkehrer

Infektionslage gestern: Niedersachsen meldet 1.975 neue Fälle, Hamburg 485, Schleswig-Holstein 322, Mecklenburg-Vorpommern 275, das Bundesland Bremen 172; bundesweit 30.400 Neuinfektionen und 698 weitere Tote

In Schleswig-Holstein gibt es einen neuen Tageshöchstwert an laborbestätigten Corona-Infektionen. Nach Angaben des Landes wurden den Gesundheitsämtern bis gestern Abend 602 neue Fälle gemeldet, das sind knapp 120 mehr als der bisherige Höchststand. Die Gesamtzahl seit Ausbruch der Pandemie beträgt nun landesweit 19.741. Elf weitere Menschen starben im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion, insgesamt gibt es nun 319 Todesfälle. Besonders viele Neuinfizierte gab es wieder im Hamburger Umland, genauer den Kreisen Pinneberg (+85) und Stormarn (+71).

MV: Beratungen über neue Zwangsquarantäne für Reisende

Heute Vormittag besprechen die Mitglieder der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns in einer Videokonferenz den weiteren Kurs in der Corona-Pandemie. Nach den Plänen von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) soll es für Einwohner des Landes Zwangsquarantäne auch nach innerdeutschen Reisen in Risikogebiete geben. "Klar ist, dass wir nicht einfach so in Deutschland in Risikogebiete, gerade Hotspots, reisen können und zurückkommen können, als sei nichts gewesen", sagte Schwesig. Ausgenommen werden sollen nur Menschen, die etwa über die Weihnachtsfeiertage die eigenen Kinder oder Eltern in anderen Bundesländern besuchen. Allen anderen sollen für zehn Tage in Quarantäne, die nur durch zwei negative Corona-Tests verkürzt werden kann. Das Vorhaben rief bereits Widerspruch hervor. Einen erneuten Sonderweg des Landes halte er rechtlich für sehr schwierig, sagte der Bürgerbeauftragte Matthias Crone. Die Freizügigkeit werde mehr als anderswo in Deutschland eingeschränkt.

Impf-Expertin heute im Video-Chat

Wie sicher sind die in Rekordzeit entwickelten Corona-Impfstoffe? Ab wann sind sie für alle verfügbar? Welche Nebenwirkungen sind zu erwarten? NDR 90,3 und das Hamburg Journal haben die Medizinerin Anahita Fathi vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf zum Live-Video-Chat eingeladen. Sie beantwortet heute ab 20 Uhr Ihre Fragen zur Corona-Impfung.

Am Donnerstag wurden in Niedersachsen 1.975 neue Fälle registriert, in Hamburg 485, in Schleswig-Holstein 322, in Mecklenburg-Vorpommern 275 und im Bundesland Bremen 172; deutschlandweit gab es 30.400 Neuinfektionen und 698 weitere Tote.