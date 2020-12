Stand: 09.12.2020 14:08 Uhr Corona-Ticker: SH und MV kündigen schärfere Maßnahmen an

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Merkel für weitreichende Schließungen nach Weihnachten - Appell für weitere Kontaktreduzierung

SH: Günther für harten Lockdown und Alkoholverbot in Öffentlichkeit

MV: Schwesig kündigt weitere Verschärfung der Maßnahmen an

MV: Auftragsvergabe von Corona-Tests durch Ministerium unwirksam

Niedersachsen meldet 1.011 neue Corona-Fälle - 314 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein , 333 in Hamburg

Robert Koch-Institut meldet Höchstwert: Bundesweit 590 neue Todesfälle

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

Garg: Aufbau der Impfzentren in SH schreitet voran

Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) sieht das Land gut auf den Beginn der Corona-Impfungen vorbereitet. Sobald die europäische Arzneimittelagentur EMA den Impfstoff zugelassen habe und dessen Auslieferung erfolgt sei, werde mit dem Impfen begonnen, sagte der Minister heute im Landtag. Dies sei ein erster wesentlicher Schritt auf dem Weg aus der Pandemie, der aber nicht gleichbedeutend mit ihrem Ende sei. "Wir leben nach wie vor mit dem Virus und können nicht sofort große Teile der Bevölkerung impfen. Das bedeutet, dass wir uns auch im kommenden Jahr an Abstands- und Hygieneregeln halten und Alltagsmasken tragen müssen." In Schleswig-Holstein werden voraussichtlich insgesamt 29 Impfzentren eingerichtet. Mitte Dezember soll jeder Kreis und jede kreisfreie Stadt über mindestens ein betriebsbereites Impfzentrum verfügen. Wie NDR 1 Welle Nord heute berichtete, gibt es mittlerweile genug Fachpersonal für die Impfzentren. Rund 2.900 Ärztinnen und Ärzte sowie knapp 1.900 medizinische Fachangestellte hätten sich freiwillig gemeldet.

Weitere Informationen Corona in SH: Große Bereitschaft zur Mitarbeit in Impfzentren Die Liste für die freiwilligen Meldungen ist inzwischen geschlossen. Die Impfzentren sollen ab Mitte Dezember einsatzbereit sein. mehr

MV: Schwesig kündigt weitere Verschärfung der Regeln an

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat eine weitere Verschärfung der Corona-Schutzmaßnahmen angekündigt. "Auch Mecklenburg-Vorpommern bekommt die zweite Welle heftig ab und wir müssen uns weiter gegen diese zweite Welle rüsten", sagte die Regierungschefin heute im Landtag in Schwerin. Mit strikten Einreise- und Kontaktbeschränkungen habe das Land versucht, das Infektionsgeschehen zu bremsen. Jüngste Zahlen zeigten aber, das dies mit den bisherigen Vorkehrungen nicht gelinge. "Ich möchte alle vorwarnen. Wir werden im MV-Gipfel nächsten Dienstag noch einmal darüber reden müssen, dass wir die Maßnahmen, die wir jetzt haben, verlängern und ich rechne auch mit weiteren Verschärfungen", sagte Schwesig. Bereits am Dienstag hatte die Landesregierung beschlossen, die Maskenpflicht auf öffentliche Plätze zu erweitern, den Ausschank von Alkohol in der Öffentlichkeit zu untersagen und für Pflegeheime erhöhte Schutzvorschriften zu erlassen.

Weitere Informationen Schwesig kündigt schärfere Corona-Maßnahmen an Die Lockerungen über die Feiertage in Mecklenburg-Vorpommern stehen offenbar in Frage. mehr

MV: Auftragsvergabe von Corona-Tests durch Ministerium unwirksam

Das Oberlandesgericht in Mecklenburg-Vorpommern hat die Vergabe eines Auftrags zur Testung von Bewohnern und Beschäftigten in Alten- und Pflegeheimen ohne das Einholen anderer Angebote durch das Schweriner Gesundheitsministerium für unwirksam erklärt. Dieses habe wegen der Dringlichkeit beim ersten Aufflammen der Pandemie zwar kein reguläres Vergabeverfahren in die Wege leiten müssen. Aber selbst in einer solchen Situation hätte das Land andere Angebote einholen müssen und nicht nur mit einem Unternehmen verhandeln dürfen, entschied das Rostocker Gericht am Mittwoch. Die Entscheidung ist rechtskräftig.

Weitere Informationen Corona-Tests: Vertrag zwischen Land und Centogene unwirksam Das Oberlandesgericht Rostock urteilte, dass das Land mehrere Angebote hätte einholen müssen. mehr

333 Corona-Neuinfektionen in Hamburg bestätigt

In Hamburg ist die Zahl der nachgewiesenen Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages um 333 gestiegen. Das waren 52 Fälle mehr als am Dienstag und sieben mehr als am Mittwoch vor einer Woche. Die Zahl neuer Ansteckungen pro 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen stieg nach Angaben der Gesundheitsbehörde von 116,8 auf 117,2. Am Mittwoch vor einer Woche lag dieser Inzidenzwert noch bei 93,8. Insgesamt haben sich den Behördenangaben zufolge seit Ausbruch der Pandemie in Hamburg 27.700 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, von denen nach RKI-Schätzungen inzwischen 20.400 als genesen angesehen werden können.

Weitere Informationen 333 neue Corona-Fälle in Hamburg Mehr Neuinfektionen, mehr Krankenhaus-Patienten, mehr Tote: Die Corona-Lage in Hamburg bleibt angespannt. mehr

SH: Günther für harten Lockdown und Alkoholverbot in Öffentlichkeit

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) befürwortet einen harten Lockdown in Deutschland nach Weihnachten. "Wir dürfen nicht warten", sagte er heute im Landtag in Kiel. Die bisherigen Maßnahmen reichten nicht aus und müssten deshalb verschärft werden. Günther kündigte zudem ein Verbot für Alkoholausschank in der Öffentlichkeit an. Schleswig-Holstein sei bisher vergleichsweise gut durch die Pandemie gekommen, weil das Land einen besonders strengen Weg gegangen sei. Die Regierung werde das Parlament samt Opposition weiterhin in ihre Entscheidungen einbinden, versicherte Günther.

Weitere Informationen Corona in SH: Günther kündigt im Landtag harten Lockdown an Auch Alkoholausschank in der Öffentlichkeit soll schnell verboten werden, sagte der Ministerpräsident in der Debatte. mehr

Niedersachsen: Pflegeheime wollen Angehörigen Besuch ermöglichen

Angehörige sollen Menschen in niedersächsischen Pflegeheimen auch an den Weihnachtstagen besuchen können. Darauf bereiteten sich die Pflegeheime vor, teilte die Landesvorsitzende des Bundesverbands privater Anbieter sozialer Dienste, Ricarda Hasch, heute mit. Zwar seien die Häuser seit Monaten geübt in der Umsetzung von Hygienekonzepten. Aber: "Um Besuchsmöglichkeiten zu erhalten, brauchen wir die enge Zusammenarbeit mit den Angehörigen." Dazu sei es notwendig, die Zahl der Besucherinnen und Besucher im Voraus gut planen zu können. Schon jetzt sollten sich Angehörige mit den Pflegeeinrichtungen in Verbindung setzen, um die Besuchsmöglichkeiten zu erfragen und Zeiten abzustimmen.

1.011 Neuinfektionen in Niedersachsen gemeldet

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist in Niedersachsen in den vergangenen 24 Stunden um 1.011 gestiegen, vor einer Woche waren es 1.129 Fälle. Damit sind bisher 79.982 Infektionen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt gemeldet worden. Bislang sind in Niedersachsen 1.338 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen registriert worden. Das sind 42 Personen mehr als gestern. Landesweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 84,3 Fällen je 100.000 Menschen.

Weitere Informationen Corona in Niedersachsen: 1.011 Neuinfektionen, 42 Todesopfer In Niedersachsen sind bislang 79.982 Infektionen registriert worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 84,3. mehr

Niedersachsen: Reimann rechnet noch lange mit Beschränkungen

Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) rechnet mit einem monatelangen Andauern der aktuellen Kontaktbeschränkungen. "Ich selbst gehe davon aus, dass Kontaktreduzierung der Wintermodus für die kommenden Monate ist", sagte Reimann heute im Landtag in Hannover. Leider stagniere der Rückgang der Infektionszahlen in Niedersachsen im Moment. "Die Sieben-Tages-Inzidenz muss unter 50 liegen, damit die Nachverfolgung der Infektionsketten wieder möglich ist." Oppositionsvorwürfe, es gebe keinen klaren Kurs im Umgang mit der Corona-Pandemie, wies Reimann zurück. "Wir lernen beim Vorwärtsgehen und passen darum unsere Maßnahmen, unsere Schritte und damit die Regeln für den Umgang mit dem Virus und miteinander immer wieder an."

SH-Gesundheitsminister: Weitere Maßnahmen wohl erforderlich

Angesichts gestiegener Corona-Infektionszahlen deutet sich auch in Schleswig-Holstein ein härterer Kurs an. "Ich glaube, dass wir um weitere Maßnahmen nicht herumkommen werden", sagte Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) heute in Kiel. "Wir können in diesem Modus nicht die nächsten Monate überstehen."

Merkel dämpft Hoffnung auf schnelle Fortschritte durch Impfungen

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat verfrühte Hoffnungen auf schnelle große Fortschritte durch den Beginn von Impfungen gegen das Coronavirus gedämpft. "Wir werden im ersten Quartal noch nicht so viele Impfungen durchführen können, dass wir eine signifikante Änderung der Situation in der Bevölkerung spüren können", sagte Merkel heute im Bundestag. Gleichwohl seien die Impfungen "ein Hoffnungsschimmer". Dies gelte besonders für "die zügige Impfung von Risikogruppen", die Anfang kommenden Jahres beginnen solle, sagte die CDU-Politikerin. Sie verwies auf den hohen Druck, unter dem vor allem Pflegebedürftige und Pflegekräfte derzeit stehen und auf die hohe Zahl von Todesfällen durch die Corona-Pandemie in Pflegeheimen.

Merkel für weitreichende Schließungen nach Weihnachten

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat im Kampf gegen die Corona-Pandemie weitreichende Schließungen nach Weihnachten gefordert. In einer Phase bis zum 10. Januar sollten Geschäfte geschlossen werden, sagte Merkel heute im Bundestag. Es sollten auch die Ferien verlängert oder auf Digitalunterricht umgestellt werden. Sie schloss sich damit ausdrücklich den Forderungen der Wissenschaftsakademie Leopoldina nach einem bundesweiten harten Lockdown an. "Der wichtigste Schlüssel zur erfolgreichen Bekämpfung des Virus bei uns ist das verantwortliche Verhalten jedes Einzelnen und die Bereitschaft zum Mitmachen", sagte die CDU-Politikerin. Sie sei überzeugt, dass die große Mehrheit der Bevölkerung auch weiter dazu bereit sei, wofür sie dankbar sei. Sie rief die Bürger dazu auf, die Kontakte zu beschränken: "Wenn wir jetzt vor Weihnachten zu viele Kontakte haben und anschließend es das letzte Weihnachten mit den Großeltern war, dann werden wir etwas versäumt haben, das sollten wir nicht tun."

Verfassungsschutz Baden-Württemberg beobachtet "Querdenken"-Bewegung

Das Landesamt für Verfassungsschutz in Baden-Württemberg beobachtet offenbar als erstes in Deutschland die sogenannten Querdenker. Nach übereinstimmenden Medienberichten stufte das Landesamt "Querdenken 711" als Beobachtungsobjekt ein. Die Gruppe, die seit Monaten gegen die staatlich verordneten Corona-Einschränkungen auf die Straße geht, radikalisiere sich und sei durch Extremisten unterwandert, hieß es in Sicherheitskreisen.

Spahn: Besuchsregeln für Heime strikt befolgen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn appelliert in der Corona-Krise zu einer strikten Einhaltung der Besuchsregeln in Pflegeheimen. Es gebe zwar Schutzausrüstung und immer mehr Schnelltests. "Trotzdem müssen wir alle gerade mit Blick auf Weihnachten verinnerlichen: Es braucht geordnete Verfahren, um die Mutter, den Vater oder den Partner zu besuchen", sagte der CDU-Politiker der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Denn wenn das Virus einmal in der Einrichtung ist, schlägt es brutal zu", warnte er.

Laschet für bundeseinheitliche Lösungen in Corona-Krise

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat sich für bundeseinheitliche Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie ausgesprochen. "Wir müssen gemeinsame Lösungen finden", sagte er am heute im ARD-"Morgenmagazin". Eine Ausnahme gelte allerdings für Bundesländer, in denen das Infektionsgeschehen "aus dem Ruder läuft", wie etwa Sachsen. Diese Länder müssten handeln. Sachsen will bereits von Montag an Schulen, Kindertagesstätten und Geschäfte schließen.

Virologin: Strengere Kontaktbeschränkungen an Weihnachten

Die Diskussion über härtere Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie hält unvermindert an. Die Virologin am Braunschweiger Helmholtz-Zentrum, Melanie Brinkmann, sagte in den ARD-Tagesthemen, sie halte strengere Kontaktbeschränkungen bereits an Weihnachten für notwendig. Verwandtenbesuche würden eine Gefahr bergen, weil man eng zusammenrücke und Abstände nur schwer einhalten könne. Die Kontakte an den Feiertagen müssten deshalb auf die allernötigsten konzentriert werden, so Brinkmann.

Verschärfte Schutzmaßnahmen in Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern gelten verschärfte Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Corona-Infektionen. Nach einem Beschluss des Kabinetts vom Dienstag müssen Menschen nun auch auf häufiger frequentierten Plätzen oder Straßen Mundschutz tragen. Um Menschenansammlungen vor Läden oder an Glühweinständen zu verhindern, ist der Ausschank von Alkohol in der Öffentlichkeit untersagt. Für Pflegeheime, in denen es zuletzt häufiger zu Corona-Ansteckungen gekommen war, gelten verschärfte Schutzvorschriften. So dürfen Bewohner nur noch von jeweils einem Angehörigen am Tag besucht werden.

Weitere Informationen Kabinett beschließt verschärfte Corona-Schutzmaßnahmen Die Maskenpflicht wird erweitert, es gibt ein Alkoholausschankverbot und für Schüler ab der 7. Klasse gibt es eine Woche Distanzunterricht. mehr

Ab heute Ausschankverbot für Alkohol in Hamburg

Zur Eindämmung der Corona-Pandemie ist von heute an in ganz Hamburg der Verkauf von alkoholischen Getränken verboten, die zum unmittelbaren Verzehr bestimmt sind - "insbesondere in Gläsern, Bechern oder Einweggetränke-Behältnissen", wie der Senat gestern mitteilte. Das rund um die Uhr geltende Verbot erstrecke sich nicht auf handelsüblich geschlossene Getränkeflaschen, -dosen oder -tüten. Bislang durfte nur in Teilen des Schanzenviertels, Ottensens und Winterhudes jeweils von 16 Uhr an kein "Glühwein to go" verkauft werden.

Weitere Informationen Werden Corona-Regeln nach Ausschankverbot weiter verschärft? Ab jetzt darf Alkohol in ganz Hamburg nicht mehr offen verkauft werden. Es könnte aber weitere Verschärfungen der Corona-Regeln geben. mehr

Corona-Impfstoff wird in Kasernen zwischengelagert

Die Bundeswehr wird ihre Kasernen als Zwischenlager für den Corona-Impfstoff bereitstellen. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) sagte der Funke Mediengruppe, wo immer es sinnvoll erscheine, werde die Lagerung des Impfstoffes in Kasernen ermöglicht. Außerdem helfe die Bundeswehr allen Ländern, die das wollen, mit bis zu 26 Impfzentren sowie bis zu 26 mobilen Impfteams. Die Verteidigungsministerin betonte, mehr als 9.000 Soldatinnen und Soldaten seien derzeit bereits im Corona-Einsatz. Die meisten von ihnen arbeiteten in den Gesundheitsämtern mit, viele aber auch in Krankenhäusern und Pflegeheimen.

Deutscher Städtetag wirbt für härteren Lockdown nach Weihnachten

Der Deutsche Städtetag macht sich für einen härteren Lockdown nach Weihnachten stark. Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy sagte der "Saarbrücker Zeitung": "Die Zeit nach den Feiertagen ist eine ideale Zeit für einen Lockdown." Schulen und Kitas seien zu, es gebe Betriebsferien, viele Menschen hätten Urlaub "und shoppen muss man nach Weihnachten auch nicht unbedingt". Dedy wirbt für einen Stillstand vom 28. Dezember bis etwa zum 10. Januar.

Neuer Höchstwert bei den bundesweiten Todesfällen

Die Zahl der binnen 24 Stunden gemeldeten Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus ist sprunghaft angestiegen und hat einen neuen bundesweiten Höchststand erreicht. Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert Koch-Institut 590 neue Todesfälle innerhalb eines Tages, wie aus den RKI-Zahlen vom Morgen hervorgeht. Das sind über 100 Fälle mehr als beim bisherigen Rekordstand von 487 Toten vom vergangenen Mittwoch. Insgesamt wurden binnen 24 Stunden 20.815 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Am Mittwoch in der Vorwoche lag der Wert bei 17.270. Den bisher höchsten Tageswert gab es am 20. November mit 23.648 Fällen.

Schleswig-Holstein: 314 Neuinfektionen gemeldet

Schleswig-Holstein hat binnen eines Tages 314 Neuinfektionen registriert, nur vier weniger als der bisherige Rekordwert 318 vom vergangen Wochenende. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 57,9 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Gestern war der Wert 54,2 und am Mittwoch vor einer Woche 44,4.

Hinweis der Redaktion: Zunächst hatten wir berichtet, dass mit 314 Fällen ein neuer Höchstwert erreicht wurde, dieser liegt aber bei 318. Wir bitten, diesen Fehler zu entschuldigen.

Coronavirus-Update: Auch Drosten für Weihnachts-Lockdown

In der neuen Folge des Podcasts "Coronavirus-Update" setzt sich der Virologe Christian Drosten für einen harten Lockdown ab dem 24. Dezember ein. Drosten bezieht sich dabei auf die heute veröffentlichte Stellungnahme der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, in der neben ihm weitere führende Wissenschaftler eine Verschärfung der Maßnahmen fordern. Demnach sollen Schulen ab dem 14. Dezember und Geschäfte, die nicht der Versorgung mit Lebensmitteln, Medikamenten und anderen lebensnotwendigen Waren dienen, ab Heiligabend schließen.

Hamburg: Warum sinkt die Zahl der Neuinfektionen nicht?

Seit fünf Wochen herrscht in Hamburg ein teilweiser "Lockdown", doch die Fallzahlen bleiben auf einem hohen Niveau.

VIDEO: Warum sinken Corona-Zahlen trotz Beschränkungen nicht? (3 Min)

Der News-Ticker am Mittwoch startet

Auch heute hält das Team von NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen.

Die bestätigten Infektionszahlen im Norden vom Dienstag: Niedersachsen meldet 841 Fälle, Hamburg 281, Mecklenburg-Vorpommern 228, Schleswig-Holstein 183 und Bremen 110. Bundesweit waren es etwas mehr als 14.000 Neuinfektionen.