Corona-Ticker: RKI listet 19 weitere Länder als Hochrisikogebiete

Malediven, Brasilien, Marokko und andere: 19 weitere Länder zu Hochrisikogebieten erklärt

Ministerpräsident Weil: Steigende Infektionszahlen kein Anlass für "totalen Lockdown"

Virologe Schmidt-Chanasit: Nach Omikron keine schlimmere Welle zu erwarten

Niedersachsens Schulkinder müssen sich weiter täglich testen

ARD-DeutschlandTrend: 72 Prozent stimmen Corona-Maßnahmen zu oder wünschen sich mehr

Krankenhäuser: Mehr Belastung auf Normalstationen - weniger auf Intensivstationen

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 11.332 in Niedersachsen , 5.415 in Schleswig-Holstein , 6.532 in Hamburg

RKI: Bundesweit 140.160 neue Corona-Fälle - Inzidenz bei 706,3

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

RKI listet 19 weitere Länder als Hochrisikogebiete

Das Robert Koch-Institut erweitert seine Liste der Corona-Hochrisikogebiete um 19 Länder. Sie kommen von Sonntag an zu den 136 Ländern hinzu, die bereits auf der Liste stehen. Zu den neu erklärten Hochrisikogebieten gehören Rumänien, die Malediven, Brasilien, Marokko, Tunesien, Saudi-Arabien, Japan und Indien.

Wer aus einem Hochrisikogebiet nach Deutschland einreist und nicht "vollständig geimpft" oder genesen ist, muss für zehn Tage in Quarantäne und kann sich frühestens fünf Tage nach Einreise mit einem negativen Test davon befreien. Kinder bis sechs Jahre müssen fünf Tage in Quarantäne. Mit der Einstufung als Hochrisikogebiet verbunden ist eine Reisewarnung des Auswärtigen Amts für nicht notwendige touristische Reisen. Sie erleichtert Touristen die kostenlose Stornierung bereits gebuchter Reisen, bedeutet aber kein Reiseverbot.

Illegale Partys in der Pandemie: Ein Insider berichtet

Mitten in der Corona-Pandemie werden in Hamburg Partys gefeiert - auch illegale, an abgelegenen Orten, die erst kurz vorher in Social-Media-Kanälen bekannt gegeben werden. Einen Organisator solcher Veranstaltungen hat das Hamburg Journal im NDR Fernsehen zum Interview getroffen. Er sagt: "In erster Linie versammeln wir uns, um Spaß zu haben und uns in der Community gegenseitig zu unterstützen." Von "Corona-Leugnern" wolle man sich dabei klar distanzieren. "Wir geben uns Mühe, alle aktuellen Corona-Maßnahmen einzuhalten." Erst Mitte Dezember hatten Polizistinnen und Polizisten unter einer Autobahnbrücke eine Party aufgelöst, die der junge Mann mitorganisiert hatte. Er kassierte eine Strafe von etwa 2.000 Euro. Und hält dagegen: Auf seinen Veranstaltungen würden auch Impfpässe kontrolliert und Kontaktdaten gesammelt.

VIDEO: Illegale Partys in der Pandemie: Ein Insider berichtet (3 Min)

Landkreise in Niedersachsen schränken Kontaktnachverfolgung ein

Erste Kreise in Niedersachsen schränken die Kontaktnachverfolgung in ihren Gesundheitsämtern ein. Grund sei die große Zahl an Corona-Neuinfektionen durch die Omikron-Welle. Die betroffenen Landkreise konzentrierten sich deshalb unter anderem auf Risikogruppen bei der Nachverfolgung der Infektionsketten. Unter den gegenwärtigen Umständen sei die Kontaktnachverfolgung schlicht nicht mehr leistbar, sagte der Hauptgeschäftsführer des Niedersächsischen Landkreistages, Hubert Meyer. Die Gesundheitsämter würden es trotz Unterstützung, etwa des Landes und der Bundeswehr, bereits nur noch mit Mühe schaffen, Corona-Infizierte zeitnah zu informieren, so Meyer.

Virologe Schmidt-Chanasit: Nach Omikron keine schlimmere Welle zu erwarten

Der Hamburger Virologe Jonas Schmidt-Chanasit macht Hoffnung auf eine Entspannung der Corona-Lage. Der Mediziner vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin sagte der "Hamburger Morgenpost": "Momentan gehe ich davon aus, dass wir in den nächsten ein bis zwei Monaten damit durch sind." Seiner Meinung nach müsse dann diskutiert werden, wie es weitergehe und ob die Phase der Endemie erreicht sei. Er gehe davon aus, dass es nach Omikron keine weitere Coronavirus-Variante geben wird, die schlimmere Auswirkungen als die bisherigen haben könnte. "Das ist sehr unwahrscheinlich." Für eine Impfpflicht sei es mit Blick auf die Omikron-Welle bereits zu spät. "Das hätte man schon vor einem Jahr diskutieren müssen." Er wünsche sich als Arzt aber, dass sich viele Menschen nach Stiko-Empfehlung impfen lassen.

Niedersachsens aktuelle Corona-Maßnahmen werden voraussichtlich verlängert

Die aktuellen Corona-Maßnahmen in Niedersachsen werden voraussichtlich auch in den kommenden Wochen greifen. Mit Blick auf eine Verlängerung der Corona-Verordnung nannte eine Regierungssprecherin heute einen möglichen Zeitrahmen von vier bis fünf Wochen. Erleichtern wie auch verschärfen könnte man die Maßnahmen im Rahmen der Verordnung jederzeit. Die aktuelle Corona-Landesverordnung ist noch bis zum 2. Februar gültig, muss daher in den kommenden Tagen überarbeitet oder verlängert werden.

"Respekt vor Corona, aber keine Angst mehr": Reportage aus Klinik in Schleswig-Holstein

Zurzeit werden fast täglich neue Höchststände bei der Zahl der Corona-Neuinfektionen aus Deutschland gemeldet. Die Situation in den Krankenhäusern ist aber trotzdem teilweise entspannter als bei vorangehenden Corona-Wellen mit niedrigeren Fallzahlen. Das zeigt auch eine Reportage aus dem Westküstenklinikum in Heide. Darin erzählt die Krankenschwester und Leiterin der Corona-Station, sie habe immer noch Respekt vor Corona, aber sie habe keine Angst mehr.

Niedersachsen: CDU und SPD noch uneins über 2G-Regel für Jugendliche

Jugendliche sollen demnächst nicht mehr pauschal von 2G-Regeln in Niedersachsen ausgenommen sein - welches Mindestalter dann greifen soll, ist aber weiter unklar. CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer erklärte heute, es gebe noch keine Einigung mit dem Koalitionspartner SPD. Die CDU befürworte es, den Impf- oder Genesenenstatus auch von jüngeren Menschen zu verlangen, weil diese ebenfalls zur Verbreitung des Virus beitragen. Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) hatte angekündigt, die 2G-Ausnahme für Jugendliche solle mit der kommenden Corona-Verordnung entfallen, legte sich aber bislang auf keine neue Altersgrenze fest.

6.532 Neuinfektionen in Hamburg gemeldet

In Hamburg sind 6.532 weitere Corona-Fälle registriert worden - so viele wie noch nie an einem Tag. Es sind 118 neue Fälle mehr als gestern und 2.691 mehr als am Freitag vor einer Woche. Die Sozialbehörde betonte, dass von einer noch höheren Fallzahl ausgegangen werden müsse, weil es bei der Bearbeitung in Laboren und Ämtern Verzögerungen gebe. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner stieg in Hamburg auf 1.617,6 - ebenfalls ein neuer Höchstwert. Vor einer Woche lag der Wert noch bei 897,8. Allerdings wurden lediglich zwei weitere Todesfälle aus Hamburg gemeldet. Auf den Intensivstationen der Hamburger Krankenhäuser werden aktuell 67 Covid-19-Patienten behandelt, sieben mehr als am Vortag.

Niedersachsens Schulkinder müssen sich weiter täglich testen

Schülerinnen und Schüler müssen sich in Niedersachsen auch im Februar täglich auf Corona testen. Die bisher bis Ende Januar befristete Testpflicht werde zu Beginn des nächsten Schulhalbjahrs fortgeführt, kündigte das Kultusministerium an: "Wir glauben, dass das ein wichtiger Beitrag ist, um die Schulen offen zu halten." Bereits am Dienstag hatte die Landesregierung angekündigt, dass die Testpflicht künftig auch für geimpfte und genesene Schüler gelten soll, sofern diese noch keine Auffrischungsimpfung erhalten haben.

Landesweit melden die Schulen aktuell 5.950 Corona-Fälle, in denen Schüler wegen PCR-bestätigter Infektionen nicht in den Unterricht dürfen. Das sind mehr als doppelt so viele wie zu Wochenbeginn. Beim Schulpersonal stieg die Zahl im Vergleich zum Montag von 310 auf 490 Infektionen.

Karl-May-Spiele: Dritter Anlauf für "Der Ölprinz"

Die Rückkehr von Winnetou und Old Shatterhand steht offenbar bevor: Am Kalkberg in Bad Segeberg laufen die Vorbereitungen für die neue Inszenierung des Stückes "Der Ölprinz". Nach zwei Jahren erzwungener Corona-Pause soll es im Sommer losgehen. Vom 25. Juni bis 4. September wollen die Karl-May-Spiele ihre neue Aufführung endlich zeigen. "Wir sind sehr optimistisch, dass wir trotz der aktuell hohen Inzidenzen eine tolle Saison erleben werden", schreibt die Geschäftsführerin Ute Thienel auf der Webseite der Karl-May-Spiele. "Wir spielen im Sommer und an der frischen Luft - damit haben wir die besten Voraussetzungen für ein entspanntes und sicheres Theater-Erlebnis."

Weil: Steigende Infektionszahlen kein Anlass für "totalen Lockdown"

Vor den nächsten Bund-Länder-Gesprächen zur Corona-Lage hat sich Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) für einen anderen Blick auf die Infektionszahlen ausgesprochen. Angesichts der Omikron-Variante, die auch in Deutschland zu deutlich mehr Infektionen bei gleichzeitig vergleichsweise geringeren Belastungen der Krankenhäuser führt, sagte Weil: "Wir haben es mit einem neuen Gegner zu tun, und deswegen muss man insoweit auch seine Strategie anpassen." Konkret bedeute das, auf der einen Seite, die Pandemie nicht entgleiten zu lassen und weiter Vorsichtsmaßnahmen aufrechtzuerhalten. Auf der anderen Seite müsse man bei Zahlen, die es in dieser Höhe bislang nicht gab, nicht in einen "totalen Lockdown" zurückkehren. Weil sagte, er wolle weder Lockerungen noch Verschärfungen. Die Hospitalisierung und die Lage auf den Intensivstationen brächten ihn derzeit "noch nicht ins Grübeln". Am Montag wollen die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder zusammen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) über die weitere Strategie in der Pandemie beraten.

Interview mit Psychotherapeuten: Corona-Stress - und was man dagegen tun kann

Nach fast zwei Jahren Corona-Krise leiden offenbar immer mehr Menschen unter psychischen Erkrankungen. Die Pandemie-Situation sei für alle Menschen eine Stresssituation, heißt es von der Psychotherapeutenkammer Schleswig-Holstein. Deshalb sei die ohnehin schon große Nachfrage nach Therapieangeboten nochmals gestiegen. Dr. Clemens Veltrup ist psychologischer Psychotherapeut an der Fachklinik Freudenholm in Schellhorn (Kreis Plön) und Präsident der Psychotherapeutenkammer SH. Im Interview erklärt er, warum die Pandemie so viele Menschen belastet - und was man tun kann.

Personalmangel in PCR-Test-Laboren in Mecklenburg-Vorpommern

Angesichts wieder zunehmender Infektionen werden auch in MV mehr PCR-Tests durchgeführt. Dabei wird der Personalmangel zum Problem. Am PCR-Test-Material scheitert es nach Angaben von Prof. Karsten Becker von der Unimedizin Greifswald nicht. Dem Mikrobiologen macht der Personalmangel zu schaffen, denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Greifswalder Labors müssen aktuell im Vergleich zur vergangenen Corona-Welle das Zwei- bis Dreifache an PCR-Tests täglich untersuchen. Das sei unter anderem auf die hochansteckende Omikron-Variante zurückzuführen. An Spitzentagen werden in dem Labor rund 700 Tests täglich untersucht. Das Ergebnis liege meist tagesaktuell vor. Ähnlich ist die Situation auch in den Laboren der Unimedizin Rostock.

Hamburg: Noch viele freie Impftermine am Wochenende

An diesem Wochenende gibt es in Hamburg im Rahmen der städtischen Impfkampagne noch viele freie Termine. "Die Hälfte der Impftermine, die in den Angeboten der Stadt Hamburg für das kommende Wochenende angeboten werden, ist noch frei", sagte Martin Helfrich, Sprecher der Gesundheitsbehörde. Insgesamt stünden bis Monatsende noch mehr als 12.000 Termine zur Verfügung. "Wer eine Auffrischungsimpfung erhalten möchte, kann dafür heute einen Termin buchen und morgen schon geimpft sein - oder aber täglich spontan bei einer der geöffneten Impfstellen vorbeikommen", sagte er. Verwendet werde ein mRNA-Impfstoff von Biontech oder Moderna. Derzeit sei beides verfügbar.

ARD-DeutschlandTrend: Weiter hohe Zustimmung zu Corona-Maßnahmen

Die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie werden weiter von den meisten Menschen in Deutschland als angemessen oder nicht weit genug gehend bewertet. Auch angesichts der inzwischen dominierenden Omikron-Variante des Virus halten 45 Prozent der Befragten die Maßnahmen für angemessen. 27 Prozent gehen sie nicht weit genug. Einem Viertel der Befragten gehen die derzeit geltenden Maßnahmen dagegen zu weit. Vor zwei Wochen, als noch nicht nach der Omikron-Variante gefragt wurde, ergab sich ein ähnliches Bild: 42 Prozent hielten die Maßnahmen für angemessen, 31 Prozent gingen sie nicht weit genug, 25 Prozent gingen sie zu weit.

11.332 neue Fälle in Niedersachsen - Inzidenz 571,2

Niedersachsen meldet weitere neue Corona-Höchstwerte: Landesweit wurden nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) binnen eines Tages 11.332 Neuinfektionen aufgedeckt. gestern waren es 10.705. Und auch die Sieben-Tag-Inzidenz ist wieder höher denn je: 571,2 - gestern betrug der Wert noch 512,4. Das RKI berichtete von zehn neuen Todesfällen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.

RKI verzeichnet 140.160 Neuinfektionen - Inzidenz steigt auf 706,3

Die vom Robert Koch-Institut (RKI) gemeldete bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz hat erstmals die Schwelle von 700 überschritten. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Morgen mit 706,3 an (Vortag: 638,8; Vorwoche: 470,6; Vormonat: 306,4). Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI binnen eines Tages 140.160 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es 92.223 Ansteckungen. Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben 170 Todesfälle verzeichnet - 116 weniger als vor einer Woche. Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI gestern mit 3,56 an (Mittwoch: 3,34).

Service: Inzidenzwert für Ihren Wohnort ermitteln

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen sind auch in Norddeutschland in Bewegung. Wenn Sie wissen wollen, wie die Lage in Ihrer Stadt oder in Ihrem Landkreis ist, tippen Sie einfach hier Ihre Postleitzahl ein.

Postleitzahl:

5.415 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein - Inzidenz bei 896,1

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein hat nach Angaben der Landesmeldestelle in Kiel nun fast die Marke 900 erreicht: Der Wert der binnen einer Woche gemeldeten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner liegt aktuell bei 896,1 - nach 844,9 am Vortag (Vorwoche: 664,3). Der Kreis Stormarn hat landesweit mit 1.161,3 die höchste Inzidenz, am niedrigsten wird sie mit 497,6 für den Kreis Dithmarschen ausgewiesen. Die Zahl der laborbestätigten Corona-Neuinfektionen überschritt mit 5.415 den dritten Tag in Folge den Wert von 5.000. Die für Corona-Maßnahmen wichtige Hospitalisierungsinzidenz (Krankenauseinweisungen pro 100.000 Einwohner und Woche) stieg von 5,05 am Vortag auf 5,87. Binnen eines Tages wurden zudem vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen gemeldet - die Gesamtzahl in Schleswig-Holstein seit Pandemie-Beginn liegt damit jetzt bei 1.932.

Krankenhäuser: Belastung auf Normalstationen steigt deutlich

Die Belastung auf den Normalstationen der Kliniken durch Corona hat nach Angaben der Deutschen Krankenhausgesellschaft in Regionen mit hohen Omikron-Infektionszahlen massiv zugenommen. "Mit Blick auf die Zahlen scheint zwar die Belastung auf der Intensivstation abzunehmen, die Belastung auf der Normalstation bleibt allerdings hoch oder steigert sich sogar deutlich", sagte der Vorstandsvorsitzende Gerald Gaß dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Deshalb sei es wichtig einen Weg zu finden, auch die 500 bis 600 Krankenhäuser, die bislang nicht durch einen Rettungsschirm mit Ausgleichszahlungen erfasst seien, finanziell abzusichern, so Gaß. Mit Blick auf die Bund-Länder-Beratungen am kommenden Montag verlangte der Vorsitzende konkrete Aussagen zur Impfpflicht. Gerade bei der ab dem 16. März geltenden einrichtungsbezogenen Impfpflicht bräuchten die Kliniken Rechtssicherheit und ein einheitliches Vorgehen aller Gesundheitsämter in Deutschland.

Niedersachsens Gesundheitsministerin Behrens besucht Reha-Klinik für Covid-Erkrankte

Für viele Menschen hört eine Corona-Erkrankung nicht mit dem Ende der Infektion auf - die sogenannten Long-Covid-Folgen können bis zum Verlust der Erwerbsfähigkeit gehen. Um darauf aufmerksam zu machen und darüber zu informieren, besucht Niedersachsens Gesundheits- und Sozialministerin Daniela Behrens (SPD) am Vormittag die Reha-Klinik Teutoburger Wald der Deutschen Rentenversicherung Braunschweig-Hannover in Bad Rothenfelde bei Osnabrück. Die Klinik will Betroffenen dabei helfen, wieder in Alltag und Beruf zurückkehren zu können.

Studenten zwischen Präsenzveranstaltungen und Hybrid-Vorlesungen

Für das laufende Wintersemester hatten sich die Studierenden und Lehrenden eigentlich wieder auf Präsenzveranstaltungen und einen weitgehend normalen Uni-Alltag gefreut - aber die aktuelle Entwicklung in der Corona-Pandemie kam dazwischen. Seit Semesterbeginn im vergangenen Oktober sind etwa an der Uni Rostock zuletzt immer mehr Veranstaltungen komplett ins "Homeschooling" verlegt worden oder gar ausgefallen. Da sind Hybrid-Vorlesungen beinahe schon ein Glücksfall - dort können zumindest einige Studierende im Hörsaal dabei sein. Bei der technischen Ausstattung hapert es aber vielfach noch. Das alles sorgt dafür, dass die Situation für rundherum belastend ist. Viele suchen auch Beratung und psychologische Hilfe. "Mir fehlt das normale Studentenleben" - diesen Satz der Biotechnologie-Studentin Sina Kowalzik aus einem Nordmagazin-Beitrag im NDR Fernsehen werden sicher viele Kommilitoninnen und Kommilitonen unterschreiben.

VIDEO: Studieren in Corona-Zeiten - der Austausch fehlt (3 Min)

