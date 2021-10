Stand: 17.10.2021 09:09 Uhr Corona-Ticker: RKI-Chef erwartet mehr Infektionen nach Herbstferien

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonntag, 17. Oktober 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten von gestern finden Sie in unserem Blog vom Sonnabend.

Das Wichtigste in Kürze:



RKI-Chef rechnet mit Anstieg der Infektionszahlen nach Herbstferien

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 498 in Niedersachsen , 105 in Schleswig-Holstein

RKI: Bundesweit 8.682 neue Corona-Fälle registriert - Inzidenz bei 72,7

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

RKI-Chef rechnet mit mehr Infektionen nach den Herbstferien

Der Chef der Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, geht von einem Anstieg der Corona-Infektionszahlen in diesem Herbst aus. Durch den Urlaubsverkehr während der Herbstferien werde es "wieder zu mehr Infektionseinträgen aus dem Ausland kommen", sagte Wieler den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die "Schwere und Dauer einer solchen Welle" lasse sich allerdings schwer vorhersagen. Im Sommer hätten bis zu 20 Prozent der gemeldeten Corona-Infektionen ihren Ursprung im Ausland gehabt, sagte Wieler. "Es wird auch jetzt wieder einen deutlichen Anstieg der Zahlen geben." Je mehr sich das Leben in den kommenden Wochen in die Innenräume verlege, desto größer werde der Anstieg sein. "Wie hoch die Welle wird, hängt dann vor allem von der Impfquote ab."

Niedersachsen meldet 498 neue Corona-Fälle - Inzidenz bei 50,0

Das Land Niedersachsen hat binnen 24 Stunden 498 Neuinfektionen registriert. Das waren 260 Fälle weniger als am Vortag, aber 122 mehr als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner stieg laut RKI-Dashboard landesweit auf 50,0 (Vortag: 48,4; Vorwoche: 41,4). Unabhängig von den Indikatoren "Hospitalisierung" und "Intensivbetten" löst eine Landkreis-Inzidenz über 50 die Warnstufe 1 aus. Dann gilt die sogenannte 3G-Regel, die für besonders schutzwürdige Bereiche wie Seniorenheime ohnehin angewendet wird.

Inzidenz in Schleswig-Holstein fast unverändert

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein schwankt weiterhin nur geringfügig. Die Zahl neuer Ansteckungen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen beträgt nach Zahlen der Landesmeldestelle aktuell 27,9 - nach 27,1 gestern. Vor einer Woche hatte die Inzidenz ebenfalls bei 27,1 gelegen. Es wurden 105 neue Corona-Infektionen gemeldet, 21 weniger als am Vortag. Unverändert 53 Menschen wurden wegen einer Infektion im Krankenhaus behandelt. 16 lagen auf Intensivstationen, von denen 9 beatmet wurden. Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz - also die Zahl der Corona-Kranken, die je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen in Kliniken aufgenommen wurden - gab die Meldestelle mit 1,31 an. Damit blieb sie im Vergleich zum Vortag konstant. Auch die Zahl der seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 Gestorbenen blieb bei 1.703. Am höchsten ist die Sieben-Tage-Inzidenz weiterhin im Kreis Stormarn (49,4), am niedrigsten in Nordfriesland (13,2).

Wie geht es dem Taxi-Gewerbe?

Nach entbehrungsreichen Monaten kommt das Geschäft für Taxifahrer wieder in Fahrt. Aber noch sei das Niveau von vor der Krise insbesondere bei Fahrten von und zu Hotels noch nicht erreicht, meint ein Hamburger Fahrer im Gespräch mit dem NDR.

VIDEO: Taxi-Flaute: Die Verlierer des Corona-Lockdowns (3 Min)

RKI registriert 8.682 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 72,7

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist am fünften Tag nacheinander gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Sonntagmorgen mit 72,7 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 70,8 gelegen, vor einer Woche bei 66,1 (Vormonat: 74,7). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 8.682 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 4.05 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche hatte der Wert bei 7.612 Ansteckungen gelegen. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 17 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 24 Todesfälle gewesen.

Live-Ticker von NDR.de startet in den Sonntag

Guten Morgen! Die Redaktion von NDR.de hält Sie auch heute - am Sonntag, 17. Oktober - über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.