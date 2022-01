Stand: 06.01.2022 05:44 Uhr Corona-Ticker: Prien informiert über Regeln zum Schulstart

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 6. Januar 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Nachrichten und Ereignisse von gestern zum Nachlesen im Blog vom Mittwoch.

Live auf NDR.de: Prien informiert über Regeln zum Schulstart in Schleswig-Holstein

Bund plant kürzere Quarantäne und Ausnahmen

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 2.976 in Schleswig-Holstein - bundesweit: 64.340

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Prien informiert über Regeln zum Schulstart in Schleswig-Holstein

Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) will heute darüber informieren, auf welche Regeln sich Schüler zum Schulstart am kommenden Montag einstellen müssen. NDR.de überträgt die Pressekonferenz ab etwa 9.30 Uhr im Video-Livestream.

Trotz steigender Infektionszahlen sollen die Schulen nach Willen der Kultusministerkonferenz geöffnet bleiben. Schulen sollten erst dann geschlossen werden, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft seien, hieß es gestern in einer Erklärung der 16 Ressortchefinnen und -chefs der Länder.

Die Lehrergewerkschaft GEW in Schleswig-Holstein spricht davon, dass sie "voller Sorgen" auf den Schulstart blicke - und stellt Forderungen: Für einen "halbwegs sicheren Schulbetrieb" wünscht sich die GEW für die Schulen tägliche PCR-Tests, eine Rückkehr zur Kohortenbildung sowie die Bereitstellung von Luftfilteranlagen und FFP2-Masken.

Bundesweiter Inzidenzwert steigt deutlich

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat einen deutlichen Anstieg der offiziellen bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche heute Morgen mit 285,9 an. Er steigt seit Ende Dezember von Tag zu Tag, wobei das RKI weiterhin von einer Untererfassung der Neuinfektionen wegen weniger Tests und Meldungen im Zuge der Feiertage und der Ferien ausgeht. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 258,6 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 207,4 (Vormonat: 441,9). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 64.340 Corona-Neuinfektionen. Vor genau einer Woche waren es 42.770 Ansteckungen. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 443 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 383 Todesfälle.

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen sind auch in Norddeutschland in Bewegung. Wenn Sie wissen wollen, wie die Lage in Ihrer Stadt oder in Ihrem Landkreis ist, tippen Sie einfach hier Ihre Postleitzahl ein.

Schleswig-Holstein: Neuer Inzidenz-Höchstwert

In Schleswig-Holstein sind innerhalb eines Tages 2.976 neue Corona-Fälle gemeldet worden (Vortag: 2.897; Vorwoche: 1.451). Die Sieben-Tage-Inzidenz hat mit 405,4 (Vortag: 352,8) erneut einen Höchststand erreicht. Es wurden zwei weitere Todesfälle gemeldet. Die Hospitalisierungsrate, die bei der Einschätzung der Corona-Lage für das Gesundheitssystem eine wichtige Rolle spielt, liegt den aktuellen Daten zufolge bei einem Wert von 3,13 (Vortag: 2,71). Die höchste Inzidenz gibt es erneut im Kreis Dithmarschen mit einem Wert von 671,7 (Vortag: 656,7). In den aktuellen Zahlen sind vermutlich auch viele Nachmeldungen enthalten. Einige Kreise hatten über die Feiertage keine oder nur eine geringe Zahl an Neuinfektionen gemeldet.

Bund plant kürzere Quarantäne und Ausnahmen

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat in der gestrigen Videoschalte mit seinen Amtskolleginnen und -kollegen aus den Ländern offenbar eine Empfehlung für eine neue Quarantäne-Verordnung vorgestellt. Die zusammen mit dem Robert Koch-Institut ausgearbeiteten Empfehlungen sollen morgen bei der Ministerpräsidentenkonferenz weiter diskutiert werden. Mehreren Medien, unter anderem tagesschau.de, liegt das Papier vor. Künftig sollen geimpfte und genesene Kontaktpersonen demnach weitgehend befreit werden. Die Maximaldauer wäre für eine Isolation oder Quarantäne laut Plan auf zehn Tage begrenzt. Für Beschäftigte der kritischen Infrastruktur könnten noch kürzere Zeiten gelten. Die geplanten Regelungen im Detail:

In diesen Fällen könnte die Quarantäne komplett wegfallen:



Wer geboostert ist, muss als Kontaktperson nicht mehr in Quarantäne (Impfung muss mindestens sieben Tage zurückliegen).

ist, muss als (Impfung muss zurückliegen). Frisch zweifach Geimpfte (ab 14 Tage und bis zu zwei Monate nach Impftermin ) sind als Kontaktpersonen ebenfalls ausgenommen.

(ab 14 Tage und ) sind als Kontaktpersonen ebenfalls Und auch genesene Kontaktpersonen müssen nicht in Quarantäne, wenn die Erkrankung weniger als zwei Monate zurückliegt.

Ansonsten ist allgemein geplant:



Eine Unterscheidung der Quarantäne-Regeln nach Virusvariante soll es generell nicht mehr geben.

der Quarantäne-Regeln nach soll es generell geben. Corona-Infizierte oder Kontaktpersonen müssen für zehn Tage in Isolation beziehungsweise Quarantäne.

müssen für in Isolation beziehungsweise Quarantäne. Frühestens nach sieben Tagen kann diese Phase mit einem Negativ-Test beendet werden. "Nach Möglichkeit" soll es ein PCR-Test sein.

kann diese Phase mit einem beendet werden. "Nach Möglichkeit" soll es ein sein. Kinder müssen als Kontaktperson nur noch fünf Tage in Quarantäne und können sich dann mit einem Test befreien.

Für Polizisten, Ärzte, Feuerwehrleute und andere Beschäftigte der kritischen Infrastruktur ist geplant:

Kontaktpersonen dürfen sich nach fünf Tagen mittels PCR-Test freitesten.

dürfen sich nach mittels freitesten. Infizierte dürfen die Isolation nach sieben Tagen mit einem negativen PCR-Test beenden.

Guten Morgen - Corona-Live-Ticker am Donnerstag startet

Guten Morgen! Unser Corona-Live-Ticker hält Sie auch heute - am Donnerstag, 6. Januar 2022 - über die Auswirkungen der Pandemie in Norddeutschland auf dem Stand der Dinge. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Nachrichten und Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Mittwoch nachlesen.