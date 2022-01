Stand: 20.01.2022 12:01 Uhr Corona-Ticker: PCR-Test-Priorisierung soll Montag beschlossen werden

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 20. Januar 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog von Mittwoch nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Priorisierung für PCR-Tests soll am Montag beschlossen werden

Bundes-Inzidenz übersteigt erstmals 600er-Marke, Niedersachsen über 500, SH über 800

In Hamburg im vergangenen Jahr ein Todesfall durch Corona-Impfung nachgewiesen

3.300 Menschen protestieren in MV gegen Corona-Maßnahmen und Impfpflicht

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 10.705 in Niedersachsen, 5.459 in Schleswig-Holstein, 2.074 im Bundesland Bremen; 133.536 bundesweit

Hamburg: Fernseher gegen Frust von isolierten Häftlingen

Mit Fernsehgeräten will Hamburgs Justizbehörde den Frust Corona-bedingt isolierter Häftlinge abfedern. Deshalb würden 250 Haftplätze der zentralen Aufnahmequarantänestation und der Isolierstation in der Untersuchungshaftanstalt sowie der Untersuchungshaftbereich der JVA Hahnöfersand mit kostenlosen TV-Geräten ausgestattet, teilte Justizsenatorin Anna Gallina (Grüne) mit. Aus Infektionsschutzgründen werden in Hamburg neue Gefangene in der Untersuchungshaftanstalt zunächst 14 Tage lang von den übrigen Häftlingen isoliert. Positiv getestete Gefangene werden auf eine Isolierstation verlegt.

Lauterbach: Priorisierung für PCR-Tests kann am Montag beschlossen werden

Gesundheitsminister Karl Lauterbach will am Wochenende eine Verordnung zur Priorisierung der Auswertung von PCR-Tests vorlegen. "Klar ist, dass die Krankenhausbeschäftigten, die Pflegebeschäftigten, die Menschen der Eingliederungshilfe, der Behindertenpflege besonders berücksichtigt werden müssen", sagte der SPD-Politiker in der ZDF-Sendung "Markus Lanz". Die Beschlussvorlage solle bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Montag beschlossen werden. In einem Verordnungsentwurf des Bundesgesundheitsministeriums mit Stand von Dienstagnachmittag heißt es, angesichts knapper Kapazitäten und drastisch zunehmender Infektionen sei es notwendig, dass "eine vorrangige Befundung von Probenmaterial von Beschäftigten mit Kontakt zu besonders vulnerablen Personengruppen sichergestellt wird". Betroffene sollen dem Entwurf zufolge bei der Teststelle eine entsprechende Tätigkeit nachweisen. Die Teststellen sollen die Priorisierung dann im Vordruck ans Labor vermerken.

Lauterbach sagte in dem Interview auch, er rechne bis Mitte Februar mit mehreren Hunderttausend Corona-Neuinfektionen am Tag in Deutschland. Es sei unklar, wie sich dabei die Lage auf den Intensivstationen entwickeln werde. "Da wir in Deutschland eine hohe Zahl von Ungeimpften bei den Älteren haben, kann es bei uns ganz anders ausgehen als in Italien, Frankreich oder England."

Spenderblut in MV wegen Corona weiter knapp

Die Universitätsmedizin Rostock (UMR) braucht dringend Blutspenden. Blutkonserven seien knapper denn je. "Im Januar ist die Versorgungslage regelmäßig angespannt", sagte Christian Junghanß, kommissarischer Ärztlicher Vorstand. "Wegen der Corona-Pandemie fehlen uns jedoch bereits seit Monaten Blutkonserven." Bereits Anfang Dezember hatte der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Mecklenburg-Vorpommern auf ein kritisch niedriges Niveau bei Blutspenden hingewiesen. Grund sei unter anderem die Verunsicherung bei potenziellen Spendern, ob eine Spende zurzeit überhaupt möglich ist.

2.074 Neuinfektionen im Bundesland Bremen gemeldet

Bremen hat nach wie vor bei der Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in Deutschland den höchsten Wert. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) liegt er aktuell bei 1.294,9 (gestern: 1.295,6). Laut RKI wurden im Bundesland Bremen zuletzt 2.074 Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Es habe drei weitere Todesfälle gegeben.

Behrens: Höhepunkt der Omikron-Welle steht noch bevor

Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) rechnet nach eigenen Worten mit einer weiter wachsenden Omikron-Welle. "Auch wenn die Infektionszahlen seit dem Jahreswechsel in Niedersachsen bereits auf Rekordwerte gestiegen sind, müssen wir davon ausgehen, dass uns der Höhepunkt der Omikron-Welle erst noch bevorsteht", sagte Behrens der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung". Wann genau dieser Punkt erreicht sein werde, hänge vom Verhalten aller ab. Die Kapazitäten für PCR-Tests sind in Niedersachsen laut Gesundheitsministerium zunehmend ausgereizt. Das Land will sich nach Angaben eines Sprechers beim Bund für eine Priorisierung in den Bereichen Pflege und Krankenhaus sowie beim medizinischen Personal für die Verwendung von PCR-Tests starkmachen.

Wieder Proteste gegen Corona-Maßnahmen in Mecklenburg-Vorpommern

Bei Demos in Mecklenburg-Vorpommern haben gestern erneut insgesamt etwa 3.300 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen und die Ausweitung der Impfpflicht protestiert. Wie Polizeisprecher heute erklärten, gab es mehrere angemeldete und nicht angemeldete Protestzüge in Wolgast (Vorpommern-Greifswald), Rostock-Warnemünde, Gnoien, Bad Doberan (Landkreis Rostock) und Brüel. Es gab vereinzelte Verstöße gegen die Maskenpflicht, aber es blieb friedlich. Die größte Demonstration gab es mit etwa 2.500 Teilnehmenden wieder in Wolgast. Unter dem Motto "Corona und die Auswirkungen auf die Landwirtschaft!" zog der Aufzug mit Traktoren an der Spitze durch die Stadt.

10.705 Neuinfektionen in Niedersachsen - Neuer Höchstwert

Das Robert Koch-Institut hat innerhalb eines Tages 10.705 neue Corona-Fälle in Niedersachsen gemeldet. Das ist ein neuer Höchstwert - erstmals wurde auch die Marke von 10.000 Neuinfektionen überschritten. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 512,4 Fälle pro 100.000 Einwohner. Auch das ist ein neuer Höchstwert. Am Vortag lag der Wert noch bei 462,4. Laut RKI starben 15 weitere Menschen in Niedersachsen durch oder mit Corona.

In Hamburg 2021 ein Todesfall durch Corona-Impfung nachgewiesen

In Hamburg ist im vergangenen Jahr in lediglich einem Fall recht sicher nachgewiesen werden, dass jemand an den Folgen einer Corona-Impfung starb. Das belegen Senatsantworten auf Anfragen der CDU-Fraktion. Es gab eine ganze Reihe von Verdachtsfällen: Der Rechtsmedizin im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) sind demnach 101 Menschen bekannt, die relativ kurz nach einer Corona-Impfung starben. Die meisten von ihnen im Rentenalter. In 58 Fällen wurden die Leichen obduziert - in einem einzigen Fall gab es laut Rechtsmedizin Anhaltspunkte dafür, dass die Impfung zum Tod geführt haben könnte. Bis heute wurden in Hamburg knapp 1,5 Millionen Menschen mindestens einmal gegen Corona geimpft.

RKI meldet 133.536 neue Fälle - Inzidenz über 600

Deutschlandweit hat die Sieben-Tage-Inzidenz erstmals die Marke von 600 überschritten. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche heute früh mit 638,8 an (Vortag: 584,4; Vorwoche: 427,7; Vormonat: 280,3). Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI binnen eines Tages 133.536 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es 81.417 Ansteckungen. Experten rechnen mit immer mehr Fällen, die nicht erfasst werden können, unter anderem, weil Labore und Gesundheitsämter zunehmend an Kapazitätsgrenzen geraten. Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen eines Tages 234 Todesfälle - 82 weniger als vor einer Woche. Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI gestern mit 3,34 an (Dienstag: 3,17).

Schleswig-Holstein: Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf über 800

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist im Vergleich zum Vortag von 772,2 auf jetzt 844,9 gestiegen. Eine Woche zuvor hatte die Inzidenz noch bei 655,4 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche gelegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts hat Schleswig-Holstein weiterhin die vierthöchste Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland nach Bremen, Berlin und Hamburg.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein ist aktuell auf hohem Niveau leicht gesunken: von 5.663 auf nun 5.459. Am Donnerstag vor einer Woche waren 3.739 Neuinfektionen registriert worden. Die für Corona-Maßnahmen wichtige Hospitalisierungsinzidenz, die angibt, wie viele Corona-Kranke je 100.000 Menschen innerhalb einer Woche in Kliniken kamen, stieg im Vergleich zum Vortag deutlich von 4,57 auf 5,05. In Schleswig-Holstein dominiert die Omikron-Variante. Was über die Mutation des Coronavirus bekannt ist, lesen Sie hier.

Personalnot durch Impfpflicht: Druck auf Pflegeheime steigt

Bis zum 15. März müssen ungeimpfte Pflegekräfte vom Arbeitgeber beim Gesundheitsamt gemeldet werden. Dann drohen Bußgeldzahlungen. Die Impfquote des Pflegepersonals ist regional sehr unterschiedlich. "Bei niedriger Impfquote bedeutet das, dass die - wahrscheinlich in allen Einrichtungen bestehenden - offenen Stellen mehr werden. Und die zu leistende Arbeit von weniger Menschen geleistet werden muss. Das ist eine schwierige Situation", sagt Geschäftsführer Gunnar Löwe vom Pflegeheim Scheel in Norderstedt.

