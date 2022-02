Stand: 17.02.2022 05:57 Uhr Corona-Ticker: Nordländer wollen Lockerungen schnell umsetzen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 17. Februar 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten von gestern können Sie im Blog von Mittwoch nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Niedersachsen stellt um 10 Uhr Lockerungen vor

Niedersachsen will mit einem Stufenplan zur Normalität zurückkehren. Ausgangspunkt der Lockerungen sei die Tatsache, dass der Höhepunkt der Omikron-Welle überschritten zu sein scheint, sagte Ministerpräsident Stephan Weil nach den Beschlüssen der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK). Gemeinsam mit Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) sowie Gesundheitsministerin Daniela Behrens und Kultusminister Grant Hendrik Tonne (beide SPD) will Weil über die konkrete Umsetzung des MPK-Beschlusses informieren. Tonne wird unter anderem dazu Stellung nehmen, welche Lockerungen zu welchen Zeitpunkten an den Schulen geplant sind.Wie genau gelockert werden soll, teilt die Landesregierung heute in einer Pressekonferenz mit. NDR.de überträgt ab 10 Uhr live.

Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen sinkt auf 1.130

Die Behörden haben in Niedersachsen 19.719 neue Corona-Fälle registriert (Vortag: 16.371; Vorwoche: 17.626). Damit sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Neuinfektionen auf 1.130 (Vortag: 1.134,9; Vorwoche: 1.180,2). 22 weitere Todesfälle wurden im Zusammenhang mit dem Coronavirus bestätigt.

Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 1.385,1

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Deutschland ist erneut gesunken. Sie liegt nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) bundesweit nun bei 1.385,1. Gestern hatte sie bei 1.401,0 gelegen, am Donnerstag vergangener Woche noch bei 1.465,4. 235.626 Neuinfektionen wurden gemeldet (Vortag: 219.972; Vorwoche: 247.862). 261 weitere Todesfälle wurden im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert. Seit Pandemie-Beginn verzeichneten die Gesundheitsämter nach Angaben des RKI insgesamt 13.035.941 Infektionsfälle.

Schleswig-Holstein meldet 4.065 Neuinfektionen

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein stagniert weiter. Der Wert pro 100.000 Einwohner liegt aktuell bei 749,7 - nach 755,6 gestern. Dieses Niveau ist seit mehreren Tagen beständig. Vor einer Woche hatte die Landesmeldestelle in Kiel noch Werte über 880 registriert. Es gibt 4.065 bestätigte Neuinfektionen. Die Hospitalisierungsinzidenz stieg leicht auf 5,57 (Vortag: 5,15). 331 Patienten lagen mit Corona in Krankenhäusern - also 14 weniger als am Vortag. Auf Intensivstationen wurden 44 Corona-Patienten behandelt (minus 2). Weiterhin werden 30 Intensiv-Corona-Patienten beatmet. Drei weitere Menschen starben im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Die höchsten Sieben-Tage-Inzidenzen wurden weiterhin für die Städte Flensburg (1217,6) und Neumünster (1121,3) gemeldet. Am niedrigsten war der Wert im Kreis Plön (543,5).

Länder drängen auf Corona-Basisschutz

"Wir sehnen uns danach", hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei der Verkündung der Lockerungen gesagt. Es werde wieder ein einigermaßen normales Leben möglich sein. Aber: Die Pandemie sei noch nicht vorbei. Deshalb sollen einschränkende Maßnahmen dort möglich gemacht werden, wo es nötig wird. Die Bundesländer drängen daher darauf, dass der Bund die Instrumente für einen Basisschutz zur Verfügung stellt.

VIDEO: Bund-Länder-Runde beschließt Corona-Lockerungsfahrplan (2 Min)

Corona-Regeln enden voraussichtlich großteils am 20. März

Bund und Länder haben gestern weitreichende Lockerungen in der Corona-Pandemie beschlossen. In drei Stufen sollen viele der jetzigen Einschränkungen wegfallen. Die Details:



In der ersten Stufe sollen von diesem Freitag an die Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene wegfallen - nicht jedoch die für ungeimpfte Menschen. Ist auch nur ein Nicht-Geimpfter dabei, bleibt es bis zum 19. März bei der geltenden Regelung: Treffen sind mit höchstens zwei Personen aus einem anderen Haushalt erlaubt. Bundesweit wird von Freitag an auch die 2G-Regel im Handel aufgehoben - die Maskenpflicht bleibt aber. Ob FFP2- oder OP-Maske, entscheiden die Länder.

die wegfallen - nicht jedoch die für ungeimpfte Menschen. Ist auch nur ein Nicht-Geimpfter dabei, bleibt es bis zum 19. März bei der geltenden Regelung: Treffen sind mit höchstens zwei Personen aus einem anderen Haushalt erlaubt. Bundesweit wird von Freitag an auch die die Maskenpflicht bleibt aber. Ob FFP2- oder OP-Maske, entscheiden die Länder. Am 4. März soll dann für Gastronomie und Hotels wieder eine 3G-Regel gelten (geimpft, genesen, getestet). Berücksichtigt werden soll bei diesem Öffnungsschritt aber die Lage in den Kliniken. Außerdem sollen Diskotheken und Bars dann wieder öffnen dürfen - allerdings zunächst nur für Genesene und Geimpfte mit zusätzlichem Test oder Booster-Impfung (2G-plus). Auch neue Obergrenzen für Großveranstaltungen sollen dann gelten. Die Höchstgrenze für Außenveranstaltungen soll auf 25.000 Besucher hochgesetzt werden, die in Innenräumen auf 6.000 oder eine maximale Auslastung von 60 Prozent.

soll dann für gelten (geimpft, genesen, getestet). Berücksichtigt werden soll bei diesem Öffnungsschritt aber die Lage in den Kliniken. Außerdem sollen dann wieder öffnen dürfen - allerdings zunächst nur für Genesene und Geimpfte mit zusätzlichem Test oder Booster-Impfung (2G-plus). Auch sollen dann gelten. Die Höchstgrenze für Außenveranstaltungen soll auf 25.000 Besucher hochgesetzt werden, die in Innenräumen auf 6.000 oder eine maximale Auslastung von 60 Prozent. Ab dem 20. März sollen dann alle "tiefgreifenden" Corona-Beschränkungen fallen - allerdings mit der Einschränkung: "Wenn die Situation in den Krankenhäusern dies zulässt". Zum Beispiel soll die Homeoffice-Pflicht auslaufen. Die Maskenpflicht soll aber in Innenräumen sowie Bussen und Bahnen weiter gelten - genau wie das Abstandsgebot, allgemeine Hygienevorgaben oder Testpflichten in bestimmten Bereichen - als sogenannter Basisschutz. Außerdem sollen die gesetzlichen Möglichkeiten geschaffen werden, dass Bundesländer auch später noch Maßnahmen wie Maskenpflicht und bestimmte Testauflagen verhängen können.

Weitere Informationen Corona-Regeln: Bund und Länder einigen sich auf Lockerungen Ab 20. März sollen alle "tiefgreifenderen Schutzmaßnahmen" entfallen, wenn die Klinik-Situation es zulässt. Die wichtigsten Regeln im Bund und im Norden im Überblick. mehr

Corona und der Norden: Nachrichten per Newsletter-Mail

Die Corona-Krise hat das Leben in Norddeutschland einschneidend verändert. Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auch in diesen unruhigen Zeiten auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages, erklären neue Erkenntnisse der Wissenschaft und erzählen Geschichten von Alltagshelden. Darüber hinaus greifen wir wichtige Themen aus dem Norden abseits der Pandemie auf. Der kostenlose NDR Newsletter wird montags bis freitags immer am Nachmittag verschickt.

Weitere Informationen Corona-Infos: Abonnieren Sie den NDR Newsletter Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie bleibt NDR.de Ihre zuverlässige Informationsquelle. Der NDR Newsletter hält Sie täglich über die Ereignisse aus Nordsicht auf Stand. mehr

Ein neuer Corona-Live-Ticker startet

Das Team von NDR.de wünscht einen guten Morgen. Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Donnerstag, 17. Februar 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Mittwoch nachlesen.