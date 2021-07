Stand: 15.07.2021 16:03 Uhr Corona-Ticker: Mehr als 5.000 Leute bei Veranstaltungen geplant

Niedersachsen will Veranstaltungen mit über 5.000 Teilnehmern erlauben

Land MV wirbt in sozialen Netzwerken fünfsprachig fürs Impfen

Landkreis Vorpommern-Greifswald bietet Impfungen für Urlauber an

Neustart für die Kultur - Hamburger Kultursommer wird eröffnet

Niedersachsen: Diskussion über Änderungen an Corona-Verordnung

Bestätigte neue Corona-Fälle im Norden: 47 in Schleswig-Holstein , 155 in Niedersachsen , 50 in Hamburg und 14 in Mecklenburg-Vorpommern

Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 8,0

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

14 Neuinfektionen in MV - Inzidenz bei 3,0

Die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen ist in Mecklenburg-Vorpommern seit Dienstag um 14 Fälle gestiegen. Das sind elf Neuinfektion mehr als vor einer Woche. Insgesamt wurden dem Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGuS) seit März 2020 in MV 44.217 Infektionen gemeldet. Landesweit steigt der Inzidenzwert im Vergleich zum Vortag von 2,6 auf 3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen Wochenfrist. In Schwerin liegt der Sieben-Tage-Inzidenzwert bei 9,4, danach folgen die Stadt Rostock mit 4,8 und der Kreis Vorpommern-Rügen mit 3,6. Die Landkreise Rostock und Nordwestmecklenburg melden einen Wert von 3,2, der Kreis Mecklenburgische Seenplatte von 1,9 und der Kreis Ludwigslust-Parchim von 0,9. Im Kreis Vorpommern-Greifswald liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 0,8.

Niedersachsen will Veranstaltungen mit über 5.000 Teilnehmern erlauben

Bei einer örtlichen Inzidenz unter 35 soll es in Niedersachsen unter bestimmten Auflagen wieder Großveranstaltungen mit mehr als 5.000 Menschen geben. Das sieht der Entwurf der Landesregierung zu den Änderungen in der Corona-Verordnung vor, wie Staatskanzleichef Jörg Mielke bei einer Unterrichtung des Gesundheitsausschusses des Landtags in Hannover sagte. Die leicht veränderte Corona-Verordnung soll morgen in Kraft treten. Entscheidend ist demnach die Sieben-Tage-Inzidenz in den jeweiligen Landkreisen und kreisfreien Städten. Voraussetzung ist, dass drinnen wie draußen das Abstandsgebot eingehalten wird - etwa durch die Zuweisung fester Sitzplätze und die Lenkung von Besucherströmen. Zudem müsse sichergestellt werden, dass der Konsum von Alkohol eingeschränkt wird und Kontaktdaten erhoben werden. Veranstaltungen mit mehr als 25.000 Menschen soll es weiterhin nicht geben.

Niedersachsen: Umarmungen in Pflegeeinrichtungen wieder möglich

Nach dem Entwurf der niedersächsischen Landesregierung zu Änderungen in der Corona-Landesverordnung werden künftig Abstandsregeln und die Maskenpflicht für Gäste in Tagespflegeeinrichtungen entfallen, soweit alle Anwesenden vollständig geimpft oder genesen sind. "Umarmungen werden wieder möglich sein", sagte der Chef der niedersächsischen Staatskanzlei, Jörg Mielke, heute bei einer Unterrichtung des Gesundheitsausschusses des Landtags. Aufgrund der Ausbreitung der Delta-Variante sei aber weiterhin erhöhte Vorsicht geboten. Der Entwurf sieht deshalb eine Testpflicht für Besucherinnen und Besucher in Heimen künftig schon ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 10 in der entsprechenden Gebietskörperschaft vor. Bislang waren Tests erst ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 35 verpflichtend. Die Corona-Verordnung des Landes soll von Freitag an mit geringfügigen Änderungen verlängert werden. So sollen auf Niedersachsens Wochenmärkten bei einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 10 nicht nur die Kunden, sondern auch die Marktleute ihre Mund-Nasen-Bedeckung abnehmen dürfen.

Linke in MV kritisiert Luftfilter-Programm für Schulen

Die Linksfraktion in Mecklenburg-Vorpommern kritisiert das vom Bildungsministerium gestartete Luftfilter-Programm für die Schulen im Land. Das Programm komme viel zu spät und gaukle Handeln vor, um in der Pandemie den Präsenzunterricht zu sichern, sagte die Linken-Fraktionsvorsitzende Simone Oldenburg. "Kurz vor zwölf sollen sich die Kommunen als Schulträger jetzt auf den Weg machen und Luftfilter anschaffen. Dabei ist weder geklärt, ob diese überhaupt in ausreichender Anzahl zur Verfügung stehen, noch, ob sie die Klassenräume tatsächlich sicherer machen", kritisierte Oldenburg. Das Bildungsministerium hatte in dieser Woche ein zwei Millionen Euro schweres Programm für bessere Luftqualität in den Schulklassenräumen auf den Weg gebracht. Damit können etwa mobile Luftreiniger oder CO2-Messgeräte gekauft werden. Das Land beteiligt sich mit bis zu 60 Prozent an der Finanzierung der Geräte. Am 2. August beginnt wieder der Schulunterricht nach den Sommerferien.

Reisinger: Ab einer Inzidenz von 10 gilt größere Vorsicht

Nach dem deutlichen Anstieg der Corona-Fallzahlen in den vergangenen Tagen auch in Mecklenburg-Vorpommern geht der Rostocker Tropenmediziner Emil Reisinger von einer weiteren Zunahme der Infektionsfälle aus. Solange die Sieben-Tage-Inzidenz allerdings unter dem Wert von 10 liege, gebe es keinen Anlass zur Besorgnis, sagte Reisinger. "Ab einer Inzidenz von 10 müssen wir aufpassen." Gestern waren im Nordosten 14 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden, am Dienstag waren es 16. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf nunmehr 3,0; vor einer Woche lag dieser Wert landesweit noch bei 0,9. Trotz der niedrigen Fallzahlen sprach sich Reisinger für das Beibehalten der Maskenpflicht aus. Sie sei neben der Impfung weiter der beste Schutz gegen die Erkrankung. Nach RKI-Angaben gelten in Mecklenburg-Vorpommern mit Stand von Donnerstag knapp 738.000 Menschen als vollständig geimpft. Dies entspricht einer Quote von rund 46 Prozent. Um gegen die Delta-Variante genügend geschützt zu sein, müssten aber 85 Prozent der Bevölkerung gemipft sein, betonte Reisinger. Bei etwa 70 Prozent trete eine gewisse Stabilisierung ein.

Kiel: 304 Mülltonnen mahnen Feiernde zu mehr Sauberkeit

Mit einer ungewöhnlichen Aktion hat die Stadt Kiel zu einem verantwortungsvolleren Umgang mit Müll aufgefordert. Auf der Reventlouwiese am Förde-Ufer stellte der Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt am Donnerstag 304 Mülltonnen als mahnendes Symbol auf. Diese Menge an Tonnen war zuletzt nötig, um den Abfall von einem Party-Wochenende an der Reventlouwiese und dem anderen Party-Hotspot Schrevenpark einzusammeln, Scherben von zerbrochenen Flaschen inklusive. Weil die Clubs im Zuge der Corona-Pandemie geschlossen wurden, hatten viele vorwiegend junge Leute auch in Kiel ihre Feiern ins Freie verlegt. "Der Müll gehört in die Tonne", betonte Ordnungsdezernent Christian Zierau. Das aktuelle Verhalten vieler Feiernder sei man nicht gewohnt, sagte der Leiter des Abfallwirtschaftsbetriebes, Christian Schmitt. "Die Bürger machen es uns gerade nicht leicht."

Werder-Spieler Veljkovic positiv auf Corona getestet

Milos Veljkovic von Fußball-Zweitligist Werder Bremen ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Verteidiger befindet sich nach Rücksprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt in einer 14-tägigen Quarantäne. Alle anderen Tests im Club waren nach Club-Angaben negativ. "Milos geht es soweit gut. Er zeigt bislang keinerlei Symptome", sagte Clemens Fritz, Leiter Profifußball und Scouting. Das erste Saisonspiel in der Zweiten Liga gegen Hannover 96 wird Veljkovic am 24. Juli verpassen.

SH: Personalsorgen in der Gastronomie durch Corona noch verstärkt

Gastronomen und Hotelbetreiber in Schleswig-Holstein stecken mitten in der Hochsaison und haben - trotz oder gerade wegen der Corona-Pandemie - extrem viel zu tun. Die Freude darüber wird getrübt durch Personalsorgen. Laut Industrie- und Handelskammer werden von den rund 1.000 Auszubildenden-Stellen wahrscheinlich viele unbesetzt bleiben. Das Problem der fehlenden Kräfte habe sich während der Pandemie noch verstärkt, denn viele hätten sich neue Aufgaben gesucht und arbeiteten stattdessen im Einzelhandel oder bei Corona-Testzentren. In Ostseebädern haben demnach einige Restaurants schon Teile der Außenterrassen geschlossen, weil Personal fehlt. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) will nun eine landesweite Werbekampagne starten.

50 neue Corona-Fälle in Hamburg

Nach Angaben der Sozialbehörde sind heute 50 neue Corona-Fälle in Hamburg registriert worden. Das sind zwölf mehr als vor einer Woche und ein Fall mehr als gestern. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt von 12,2 auf 12,8. Vor einer Woche lag der Inzidenzwert bei 9,7.

Derby bei St. Pauli ohne Kiel-Fans

Von der Entscheidung über die Zulassung von Gäste-Fans in den beiden Fußball-Bundesligen profitiert Holstein Kiel zunächst nicht. Das Nordderby am Sonntag nächster Woche beim FC St. Pauli kommt zu früh. Erst vom dritten Spieltag an dürfen fünf Prozent der Gäste-Fans in die Stadien. Das betrifft auch den Hamburger SV, der auf Anhänger im Saison-Eröffnungsspiel am Freitag nächster Woche bei Schalke 04 verzichten muss. Erstmals greift die Regel beim Stadtderby zwischen dem FC St. Pauli und dem HSV am 13. August. Da dürfen 450 HSV-Anhänger ins Millerntor-Stadion, das für 9.000 Besucher geöffnet wird. Hansa Rostock kann auswärts erst am 15. August auf eigene Fans hoffen. Dann spielt die Mannschaft beim 1. FC Heidenheim. Bereits eine Woche zuvor stehen sich beide Mannschaften gegenüber, dann in der ersten Runde des DFB-Pokals. In dieser Partie haben die Rostocker aber Heimrecht.

MV wirbt in sozialen Medien bei Ausländern für Corona-Impfung

Mit einem Impfaufruf in fünf Sprachen wendet sich die Integrationsbeauftragte der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns, Reem Alabali-Radovan, jetzt in den sozialen Medien an die ausländische Bevölkerung im Nordosten. Wie das Schweriner Sozialministerium mitteilte, werben die Online-Infotafeln in den Sprachen Englisch, Russisch, Polnisch, Arabisch und Farsi für die Impfung. In MV lebten Ende 2020 rund 81.700 Ausländer, das entsprach 5,1 Prozent der Gesamtbevölkerung. "Wir möchten damit Menschen in unserem Land, die nicht so gut Deutsch sprechen, über Schutzmaßnahmen informieren und sie ermuntern, sich impfen zu lassen", sagte Alabali-Radovan. "Wir wollen vor allem vermitteln: Impfungen schützen nicht nur einen selbst, sondern auch Kinder, Geschwister und die gesamte Familie", so die Landesintegrationsbeauftragte.

Spanien-Reisen: Das böse Erwachen kommt oft zum Urlaubsende

Auslandsreisen verlaufen auch im zweiten Jahr der Pandemie nicht problemlos. Insassen ganzer Flieger aus Risikogebieten wie Spanien müssen nach der Rückkehr nach Deutschland wegen Corona-Infektionen in Quarantäne. Im Urlaubsland selbst ist von der Pandemie nicht viel zu spüren, berichtet der NDR Info Korrespondent.

AUDIO: Corona-Sommerurlaub am Beispiel Spanien (5 Min) Corona-Sommerurlaub am Beispiel Spanien (5 Min)

Anteil der Delta-Variante steigt auf 74 Prozent

Die Delta-Variante des Coronavirus dominiert auch in Deutschland immer stärker. Sie erreiche mittlerweile einen Anteil von 74 Prozent an den untersuchten Proben, hieß es in einem Bericht des Robert Koch-Instituts (RKI) mit Blick auf die Woche bis zum 4. Juli. In den Wochen zuvor hatte sich der Delta-Anteil erst von 18 auf 39 und dann auf 60 Prozent erhöht. Dieser bisherige Trend lässt vermuten, dass in dieser Woche bereits ein noch größerer Teil der Fälle durch Delta verursacht wird.

Schärfere Regeln treten heute in Region Hannover in Kraft

Nachdem in Niedersachsen wieder mehrere Regionen über mehrere Tage die 10er-Inzidenz - den ersten Corona-Schwellenwert - überschritten haben, gelten von heute an auch in der Region Hannover schärfere Regeln. Die strengeren Corona-Auflagen haben auch Auswirkungen auf Abipartys und Abibälle. Bei Feiern mit einem offiziellen Veranstalter seien Masken zu tragen und die Abstandsregeln einzuhalten. Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit mehr als 100 Gästen - wo teilweise auch gestanden wird - müssen vorab genehmigt werden. Das geht aus der neuen Allgemeinverfügung der Region Hannover hervor, die heute in Kraft tritt. Gelockert werden können die schärferen Regeln laut Landesverordnung erst dann wieder, wenn der Inzidenzwert an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter 10 liegen sollte.

Oberbürgermeister fordern bessere Kommunikation zu Corona-Politik

Die Oberbürgermeister der großen niedersächsischen Städte fordern von der Landesregierung Änderungen an der Corona-Politik. Nötig sei auch eine bessere Kommunikation der Maßnahmen, heißt es in einem Positionspapier der Oberbürgermeister, aus dem die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" zitierte. "In den letzten Monaten hat es zu viel Chaos gegeben", sagte Jan Arning, Hauptgeschäftsführer des Niedersächsischen Städtetages. So sei die Aufhebung von Beschränkungen oft wesentlich früher bekannt gegeben worden, als sie tatsächlich in Kraft getreten sei. Den Angaben nach fordern die Oberbürgermeister, dass Einschränkungen nicht schon ab einer Inzidenz von zehn Infektionen auf 100.000 Menschen in einer Woche greifen, 35 sollte die unterste Stufe sein. Sie treten auch dafür ein, die Impfzentren über den 30. September hinaus zu erhalten. Der Gesundheitsausschuss des Landtags wird heute über Änderungen an der Corona-Verordnung beraten. Sie sollen am Freitag in Kraft treten.

Gesang soll mit Projekttag in oldenburgische Kirchen zurückkehren

Die oldenburgische Kirche will am kommenden Sonntag den Gesang in die Gottesdienste und Kirchen zurückholen. Die sinkenden Corona-Zahlen erlaubten es nach mehr als einem Jahr den Chören sowie den Besucherinnen und Besuchern von Gottesdiensten wieder, gemeinsam zu singen, teilte die Evangelisch-Lutherische Kirche in Oldenburg mit. Das solle mit einem großen Musikprojekt gefeiert werden. So solle in allen evangelischen Kirchen im Oldenburger Land das Lied "Die Himmel erzählen die Ehre Gottes" erklingen, sagte Landeskirchenmusikdirektorin Beate Besser. Auch die Evangelisch-reformierte Kirche wolle sich dem Projekt anschließen.

Impfungen nun auch für Urlauber in MV

In Mecklenburg-Vorpommern können sich ab sofort auch Urlauber gegen Corona impfen lassen. Das berichtete NDR 1 Radio MV am Donnerstag. Im Landkreis Vorpommern-Greifswald etwa können sich Reisende in Greifswald und Pasewalk impfen lassen sowie in den mobilen Impfzentren in Zinnowitz und Heringsdorf. Wer davon Gebrauch macht, muss allerdings in Deutschland krankenversichert oder gemeldet sein. Unklar ist aber, ob der- oder diejenige dann auch in der Heimatregion fristgerecht eine zweite Impfung bekommt, wenn beispielsweise mit Biontech/Pfizer erstgeimpft wurde. Der Kreis bietet deshalb am Freitag und am Sonnabend in Heringsdorf Impfungen mit dem Stoff von Johnson & Johnson an, der nur einmal verabreicht werden muss.

Große Arbeitgeber in Hamburg planen keine Impfpflicht für Pflegekräfte

In Hamburg sind die meisten Pflegekräfte in Krankenhäusern und Heimen bereits voll geimpft. Für Arbeitgeber wie dem Universitätsklinikum Eppendorf, Asklepios oder Pflegen und Wohnen steht eine Impfpflicht für ihre Mitarbeitenden deshalb nicht zur Debatte.

Inzidenz in Niedersachsen steigt auf 7,0

In Niedersachsen wurden 155 neue Corona-Fälle registriert. Gestern waren es 123, am Donnerstag der Vorwoche 97. Damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz von gestern 6,1 auf nun 7,0. Zwei weitere Todesfälle wurden im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Die Städte Wolfsburg mit einem Wert von 20,9 und Salzgitter mit 19,2 waren die Kommunen mit den höchsten Inzidenzwerten im Land. In der Region Hannover lag der Inzidenzwert bei 12,5. Auch die Grafschaft Bentheim, der Landkreis Uelzen, die Stadt Delmenhorst sowie Stadt und Landkreis Osnabrück liegen über einer Inzidenz von zehn.

2.000 spontane Corona-Impfungen am Sonnabend in Hamburg

Im zentralen Impfzentrum in den Hamburger Messehallen können sich am Sonnabend 2.000 Menschen ohne Termin gegen Corona impfen lassen. Verwendet werde ausschließlich mRNA-Impfstoff der Hersteller Biontech oder Moderna, sagte der Sprecher der Gesundheitsbehörde, Martin Helfrich. Die Aktion laufe am Sonnabend während der regulären Öffnungszeiten zwischen 8 und 19 Uhr. Mitgebracht werden müsse lediglich ein Personalausweis und - soweit vorhanden - ein Impfpass. Erstgeimpfte würden für die Zweitimpfung dann einen Termin am 7. beziehungsweise 14. August erhalten. Das Angebot gelte auch für Minderjährige ab 16 Jahren. Diese müssten sich jedoch vorab über die Auswirkungen einer Impfung informieren und von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden, der der Impfung auch zustimmen müsse. Bereits vereinbarte Impftermine für Sonnabend seien unabhängig von der Aktion gültig. Das Impfzentrum sei auf eine erhöhte Zahl an Impfungen eingestellt. Dennoch könnten Wartezeiten nicht ausgeschlossen werden, wenn viele spontan Interessierte gleichzeitig kämen.

Ärztekammerpräsident: Impfunwillige sollen Tests selber zahlen

Die Diskussion um die Fortführung der kostenlosen Bürgertests geht weiter. Auch der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, hat sich nun dafür ausgesprochen, Impfverweigerern ab dem Herbst keine kostenlosen Corona-Tests mehr anzubieten. "Wenn bis zum Ende des Sommers alle die Chance für eine vollständige Impfung bekommen haben, ist es angemessen, dass Ungeimpfte Schnell- oder PCR-Tests selbst bezahlen müssen, wenn sie in den Urlaub fahren, ins Restaurant oder ins Kino gehen wollen", sagte Reinhardt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Es darf eben am Ende nicht so sein, dass die Gemeinschaft für den Impfunwillen Einzelner aufkommen muss", sagte Reinhardt. Die Politik solle schon jetzt klarstellen, "dass es auf Dauer immer mehr Nachteile für Ungeimpfte geben wird", so der Ärztepräsident.

Virologe geht von weiteren Corona-Varianten aus

Das Coronavirus wird nach Einschätzung von Experten noch einige Male mutieren. Allerdings geht der Präsident der Gesellschaft für Virologie, Ralf Bartenschlager, davon aus, dass die Zahl der Varianten "überschaubar" bleibt. "Man kann aber nicht seriös sagen, ob wir schon das Ende der Fahnenstange erreicht haben oder noch relevante Mutanten folgen." Je besser sich Viren an den Wirt anpassen, desto geringer sei in der Regel der Schaden für den Wirt, erklärte der Professor für Molekulare Virologie an der Uni Heidelberg. "Aber das kann man nicht immer sagen."

Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 8,0

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist erneut angestiegen. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter am Morgen mitteilte, lag die Inzidenz bei acht Fällen pro 100.000 Einwohnern innerhalb einer Woche. Vor einer Woche hatte der Wert noch bei 5,2 gelegen. Binnen 24 Stunden wurden 1.642 Neuinfektionen sowie 32 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus registriert.

Neustart für die Kultur - Hamburger Kultursommer wird eröffnet

Heute wird um 18 Uhr auf dem Spielbudenplatz der Startschuss für den Hamburger Kultursommer gegeben. Moderator Michel Abdollahi soll laut Kulturbehörde durch einen Abend voller überraschender Gesichter und Vorführungen führen, der einen Vorgeschmack auf die Kultur in der Hansestadt in den darauffolgenden Wochen bieten soll. Man wolle "mit voller Kraft in einen kulturell berauschenden Sommer starten", sagte Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD). Der Kultursommer solle Kunst, Lebenslust und Energie zurück in die Stadt bringen. Mehr als 700 Veranstaltungen an über 100 Orten in 39 Stadtteilen und meist unter freiem Himmel stehen für einen starken Impuls nach vielen Monaten der Stille. Bis zum 16. August gibt es Kunst und Kultur in Parks, Gärten, Hinterhöfen, Parkplätzen, zu Wasser oder vor dem Rathaus. Die Behörde unterstützt die Aktionen, Projekte, Vorstellungen und Veranstaltungen finanziell mit voraussichtlich acht bis zehn Millionen Euro.

Schleswig-Holstein: Inzidenz steigt auf 5,6

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist von 5,0 auf 5,6 gestiegen. Binnen 24 Stunden wurden 47 neue Corona-Fälle gemeldet (Vorwoche: 31). Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt nun 64.187. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle wurde im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 kein neuer Todesfall gemeldet - die Gesamtzahl liegt weiter bei 1.627.

Bund fördert mobile Luftfilter in Schulen

Das Bundeskabinett hat gestern eine Förderung für mobile Luftfilter in Schulen beschlossen. Der Bund stelle den Ländern und Kommunen 200 Millionen Euro zu Verfügung, "um mobile Lüftungsgeräte in den Schulen in geeigneten Räumen einzubauen", sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) in Berlin. Mecklenburg-Vorpommerns Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) stand zum Thema Schulstart dem Nordmagazin Rede und Antwort.

VIDEO: Wie bereiten Schulen sich auf das neue Corona-Schuljahr vor? (7 Min)

