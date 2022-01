Stand: 02.01.2022 13:06 Uhr Corona-Ticker: Medikament Paxlovid soll bald einsatzbereit sein

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute am Sonntag, 2. Januar 2022, aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Blog vom Neujahrstag.

Medikament Paxlovid soll bis Ende Januar in Deutschland einsatzbereit sein

Verbände kritisieren Umsetzung von "Corona-Aufholprogramm" an Schulen

Bundespolizei registriert kaum Verstöße gegen Einreiseregeln

Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen leicht gestiegen

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 646 in Schleswig-Holstein, 1.035 in Hamburg - Niedersachsen meldet erst Montag

1.035 Neuinfektionen in Hamburg gemeldet - Inzidenz erreicht neuen Höchstwert

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in Hamburg ist auf 406,9 gestiegen - das ist ein neuer Höchstwert. Gestern lagt der Wert noch bei 389,9, vor einer Woche bei 354,4. Die Gesundheitsbehörde meldet aktuell 1.035 neue Fälle - 162 mehr als gestern und 688 mehr als vor einer Woche. Wegen der Weihnachts- und Silvesterfeiertage sind die Zahlen jedoch kaum mit denen von vor Weihnachten vergleichbar.

Medikament Paxlovid soll bald in Deutschland einsatzbereit sein

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) geht nach eigenen Worten davon aus, dass noch im Januar das Corona-Medikament Paxlovid des US-Unternehmens Pfizer in Deutschland einsatzfähig sein wird. "Ich bin zuversichtlich, dass wir bis Ende dieses Monats Lieferungen erhalten und eine Notfallzulassung erreicht haben", sagte Lauterbach der "Welt am Sonntag". Demnach bereitet das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte derzeit eine Zulassung von Paxlovid vor. Das Mittel eigne sich insbesondere für die Behandlung ungeimpfter Risikopatienten, sagte Lauterbach. Sein Ministerium habe bei Pfizer eine Million Einheiten des Mittels vertraglich gesichert und die Lieferung einer weiteren Million optioniert. Paxlovid ist ein antivirales Mittel, welches das Virus daran hindert, sich zu reproduzieren. Das Präparat ist in der EU noch nicht zugelassen, die US-Arzneimittelbehörde FDA hat eine Notfallzulassung für Risikopatienten ab zwölf Jahren erteilt.

Neue Corona-Daten aus Niedersachsen erst am Montag

Die Übermittlung der Corona-Daten aus den niedersächsischen Gesundheitsämtern an das Robert Koch-Institut (RKI) rund um den Jahreswechsel soll laut Landesgesundheitsamt erst heute erfolgen. Aktuelle Zahlen aus Niedersachsen meldet das RKI daher erst wieder morgen.

Niedersachsen: Flughafen-Bilanz leicht verbessert

Die Flughäfen in Niedersachsen haben 2021 wieder deutliche Einbußen aufgrund der Corona-Pandemie verzeichnet. Aber die Bilanz fällt immerhin etwas besser aus als 2020. Am Hannover Airport in Langenhagen wurden 2021 gut zwei Millionen Passagiere abgefertigt - der bisherige Rekord lag bei mehr als sechs Millionen. Immerhin waren es im vergangenen Jahr aber 500.000 Fluggäste mehr als 2020. Am Flughafen Münster/Osnabrück wurden 365.000 Fluggäste gezählt, vor Corona waren es gut eine Million.

In Hamburg nach den Ferien wie geplant Präsenzunterricht

Am Mittwoch geht in Hamburg nach den Weihnachtsferien die Schule wieder los - mit Präsenzunterricht. Daran soll sich trotz Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus nichts ändern. Das hat Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) bekräftigt. Über die aktuelle Lage an den Schulen in Deutschland wollen die Kultusministerinnen und -minister am Mittwoch beraten.

Bundespolizei registriert kaum Verstöße gegen Einreiseregeln

Die Bundespolizei hat im vergangenen Jahr bei mehr als 25 Millionen Reisenden kontrolliert, ob diese die Vorgaben der Corona-Einreiseverordnung erfüllen. Ein Sprecher sagte, bei diesen Reisenden sei jeweils überprüft worden, ob die digitale Einreiseanmeldung vollständig und korrekt ausgefüllt worden sei, außerdem hätten die Beamten Nachweise wie Testergebnis, Impf- oder Genesenennachweis kontrolliert. Lediglich bei etwa 226.000 Reisenden - das sind rund 0,9 Prozent - habe es Anlass zur Beanstandung gegeben. In rund 190.000 Fällen seien Ordnungswidrigkeitsanzeigen an die zuständigen Bußgeldbehörden der Länder übermittelt worden. Dabei gab es den Angaben zufolge je nach Verkehrsmittel deutliche Unterschiede. Während an den Flughäfen fast nur jeder Tausendste Reisende negativ auffiel, gab es bei Kontrollen an der Landgrenze bei fast jedem zwanzigsten Reisenden (4,8 Prozent) etwas zu beanstanden.

Verbände kritisieren Umsetzung von "Corona-Aufholprogramm" an Schulen

Bildungs- und Lehrerverbände ziehen eine kritische Bilanz des sogenannten Corona-Aufholprogramms für Schülerinnen und Schüler. Von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hieß es, die Maßnahme fruchte nicht so wie geplant. Die Vorsitzende Maike Finnern sagte, viele Angebote erreichten nicht die Kinder, die am meisten Unterstützung bräuchten, sondern diejenigen, "deren Eltern sich darum kümmern". Sie erklärte das damit, dass Maßnahmen nicht im System Schule "angedockt" seien. Gelder flössen etwa in außerschulische Fördermaßnahmen und verfehlten so den Beitrag zur Chancengleichheit. Der Verband Bildung und Erziehung kritisiert, die Schulen hätten nicht ausreichend Personal, um das Förderprogramm umzusetzen. Ähnlich äußerte sich der Deutsche Lehrerverband. Das Programm "Aufholen nach Corona" war im Juni auf den Weg gebracht worden. Es hat ein Volumen von zwei Milliarden Euro.

Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen leicht gestiegen

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat bundesweit 12.515 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das sind 2.415 Fälle mehr als am Sonntag vor einer Woche. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 222,7 von 220,3 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 46 weitere Menschen in Deutschland starben im Zusammenhang mit dem Virus. Das RKI weist darauf hin, dass zum Jahreswechsel weniger getestet wird und demnach vermutlich weniger Fälle gemeldet werden. Auch die Vergleichszahlen von vor einer Woche sind durch die Weihnachtsfeiertage nur bedingt aussagekräftig.

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt auf 233,8

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist nach dem Jahreswechsel erneut auf einen Höchstwert gestiegen. Nach Angaben der Landesmeldestelle kletterte die Zahl der erfassten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen auf 233,8 (Stand: Samstagabend). Am Vortag hatte sie bei 224 gelegen, am Donnerstag bei 209,3. Es wurden 646 Neuinfektionen registriert, 383 mehr als vor einer Woche. Experten und Politik hatten darauf hingewiesen, dass die amtlichen Corona-Zahlen wegen Test- und Meldeverzugs derzeit nur bedingt aussagekräftig und eher zu niedrig sind.

