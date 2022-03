Stand: 24.03.2022 13:08 Uhr Corona-Ticker: MV verlängert Corona-Maßnahmen bis 27. April

Schleswig-Holstein schließt erste Impfzentren

Etwa 71 Prozent der Menschen in Schleswig-Holstein sind laut Robert-Koch-Institut dreifach gegen das Coronavirus geimpft. In den landesweit 27 Impfstellen ist demzufolge aktuell nur wenig los - das Land will das Angebot deshalb nach und nach verkleinern. Einige Zentren schließen Ende März komplett.

MV nutzt Hotspot-Regelung - aktuelle Maßnahmen bleiben bestehen

Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern hat die bisherigen Corona-Schutzmaßnahmen verlängert. Auf einer Sondersitzung des Landtags sind dazu heute die nötigen Beschlüsse gefasst worden: Alle Landkreise sowie die Städte Rostock und Schwerin wurden zu sogenannten Hotspots erklärt. Somit gelten die bisher bis zum 2. April befristeten Maßnahmen im ganzen Land nun bis zum 27. April. Dazu gehört unter anderem die Maskenpflicht in Innenbereichen, die Fortsetzung der 3G-Regel beziehungsweise des 2G-Optionsmodells für Gastronomie, Kultur, Sport und Veranstaltungen sowie die 2G-Plus-Regel in Clubs und Diskotheken. Zu Ostern soll die 3G-Regelung in der Gastronomie wegfallen, um Nachteile im Wettbewerb mit Schleswig-Holstein zu vermeiden.

Mit der Hotspot-Regelung nutzt Mecklenburg-Vorpommern die Möglichkeiten des neuen Infektionsschutzgesetzes, die Corona-Maßnahmen nach Auslaufen der Übergangszeit zu verlängern. Ursprünglich hatte die Landesregierung erwogen, ganz Mecklenburg-Vorpommern zu einem einzigen Hotspot zu erklären. Dieser Plan wurde wegen juristischer Bedenken fallen gelassen.

5.559 neue Corona-Fälle in Hamburg - Inzidenzwert steigt

Nach Angaben der Sozialbehörde sind 5.559 neue Corona-Fälle in Hamburg registriert worden. Das sind 70 neue Fälle mehr als gestern und 994 mehr als am Donnerstag vor einer Woche. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen stieg von gestern 1.330,4 auf nun 1.382,6. Am Donnerstag vor einer Woche lag der Wert noch bei 1.138,8.

Hamburger Krankenhäuser haben wegen Corona viele Personalausfälle

Die hohen Infektionszahlen führen in Hamburger Krankenhäusern aufgrund von erkranktem Personal wieder zu Engpässen. "Nach einer vorübergehenden Entspannung in den vergangenen Wochen sind im Verlauf der letzten Woche - wohl durch die anflutende Omikron BA.2-Welle - die Personalausfälle in den Krankenhäusern wieder erheblich angestiegen", teilte die Hamburgische Krankenhausgesellschaft (HKG) mit. Aus Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein gab es in den vergangenen Tagen ähnliche Meldungen.

SH: Industrie-Umsätze wieder über Vor-Corona-Niveau

Schleswig-Holsteins Industrie hat 2021 mehr Umsätze erzielt als vor der Corona-Pandemie. Das Umsatzwachstum der größeren Betriebe lag im vergangenen Jahr bei fünf Prozent gegenüber 2019, wie das Statistikamt Nord berichtete. Im Vergleich zu 2020 stiegen die Umsätze um 11,2 Prozent auf 34,8 Milliarden Euro.

Polen hebt Maskenpflicht weitgehend auf

Polen hebt vor dem Hintergrund rückläufiger Corona-Neuinfektionen die Maskenpflicht weitgehend auf. Ab dem 28. März müsse eine Mund-Nasen-Bedeckung nur noch in medizinischen Einrichtungen getragen werden, sagte Gesundheitsminister Adam Niedzielski. Bislang galt in Polen eine Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln und Innenräumen. Künftig sollen auch die Gesundheitsämter nicht mehr die Isolation der Covid-Erkrankten überwachen. Es reiche, wenn diese mit einer Krankschreibung zuhause blieben, sagte Niedzielski weiter. Zur Begründung der Lockerungen sagte der Minister, seit zwei Wochen beobachte man einen Rückgang der Neuinfektionen, dieser Trend habe sich in den vergangenen Tagen noch verstärkt.

Lauterbach ruft Ältere zur Boosterimpfung auf

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat an ältere Menschen appelliert, sich so schnell wie möglich erneut gegen das Coronavirus boostern zu lassen. Ein vorläufiges Ende der Pandemie-Gefahr sei "zum Greifen nah", sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Gerade deswegen seien aber neue Boosterimpfungen notwendig. "Bitte, alle Menschen ab 70, alle Immungeschwächten, diejenigen mit Herz-Kreislauf-Problemen, holen Sie sich schnell die nächste oder auch die erste Impfung, um einen späten Tod in den letzten Wochen vor dem Sommer abzuwenden“, sagte Lauterbach. Die Impfzentren seien frei, Impfstoff sei vorhanden.

Gewerkschaften: Schulen wegen Ausfällen am Limit

Bildungsgewerkschaften warnen davor, dass die Schulen angesichts des hohen Infektionsgeschehens an ihre Belastungsgrenze kommen. "Der Corona-bedingte Ausfall von Lehrkräften trifft die Schulen aktuell heftig", sagte Anja Bensinger-Stolze, Vorstandsmitglied der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Die Zahl der Krankmeldungen wird in den nächsten Wochen weiter steigen, weil die Corona-Schutzmaßnahmen weitestgehend fallen sollen beziehungsweise bereits einkassiert worden sind", warnte sie. Bensinger-Stolze appellierte an politisch Verantwortliche, an der Maskenpflicht sowie Hygiene- und Testkonzepten festzuhalten, "damit die Situation nicht aus dem Ruder läuft. (...) Die Lehrkräfte arbeiten bereits jetzt am Limit."

Arbeitsmediziner: Covid-19 ist die häufigste Berufskrankheit

„Im Moment sind Covid-19-Infektionen mit Abstand die häufigste Berufskrankheit“, sagt Prof. Thomas Kraus, Präsident der deutschen Gesellschaft für Arbeits- und Umweltmedizin. 120.000 Verdachtsfälle seien schon anerkannt und täglich würden es mehr. Zum Vergleich: "Bisher hatten alle anderen Berufskrankheiten zusammen etwa 70.000 Verdachtsmeldungen pro Jahr", so Kraus. Die häufigste Berufskrankheit in der Zeit vor der Pandemie war durch UV-Licht verursachter Hautkrebs; etwa 5.000 Fälle vor Jahr. Als Berufskrankheit wird eine Sars-Cov-2-Infektion derzeit nur bei Personen anerkannt, die im Gesundheitsdienst, der Wohlfahrtspflege oder in einem Laboratorium tätig sind oder durch eine andere Tätigkeit in ähnlichem Maße infektionsgefährdet sind. Für alle anderen, die sich bei der Arbeit mit Corona infizieren, wird Covid-19 im Moment als Arbeitsunfall gewertet.

Schleswig-Holstein: SPD fordert Verlängerung der Maskenpflicht an Schulen

Die SPD in Schleswig-Holstein hat eine Verlängerung der Maskenpflicht über das Ende der Osterferien hinaus gefordert. "Die Inzidenzen an den Schulen klettern auf Rekordhöhen", sagte der SPD-Bildungspolitiker Martin Habersaat. Von Normalität seien viele Schulen angesichts der Ausfälle von Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften und weiterem Personal weit entfernt. Die Corona-bedingte Maskenpflicht an Schleswig-Holsteins Schulen endet am 2. April. Während Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern die Maskenpflicht in Innenräumen in den April hinein fortsetzen wollen, solle diese in Schleswig-Holsteins Schulen nach den Osterferien fallen.

Niedersachsen: Neuer Höchstwert an Neuinfektionen und Inzidenz

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet heute für Niedersachsen 36.969 Neuinfektionen, das ist der höchste Wert seit Pandemiebeginn. Gestern wurden 33.800 neue Corona-Fälle registriert, am Vorwochentag 25.623. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb von sieben Tagen, ist auf 1.951,4 gestiegen. Auch dieser Wert ist ein neuer Höchstwert. Gestern lag die Inzidenz bei 1.878,7 und in der Vorwoche bei 1.540,4.

RKI: Bundesweit erstmals mehr als 300.000 neue Corona-Fälle registriert

Zum ersten Mal sind binnen eines Tages mehr als 300.000 neue Corona-Infektionen an das Robert Koch-Institut (RKI) übermittelt worden. Die Gesundheitsämter meldeten nach RKI-Angaben 318.387 Fälle (Vorwoche: 294.931). Die Sieben-Tage Inzidenz gab das RKI mit 1.752,0 an - das ist ebenfalls ein Höchststand (Vortag: 1.734,2; Vorwoche: 1651,4; Vormonat: 1265,0). Deutschlandweit gibt es 300 weitere Todesfälle (Vorwoche: 278). Die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI gestern mit 7,23 an (Dienstag: 7,08). Darunter sind auch viele Menschen mit positivem Corona-Test, die eine andere Haupterkrankung haben.

Landtag berät über Verlängerung der Corona-Regeln in MV

Wegen des weiter hohen Infektionsgeschehens in Mecklenburg-Vorpommern kommt der Landtag heute Vormittag in Schwerin zu einer Sondersitzung zusammen. Die Abgeordneten werden über den künftigen Umfang der Corona-Schutzmaßnahmen beraten. Dazu liegt ein Antrag der Landesregierung vor: Nach dem Willen von SPD und Linken sollen etwa die Maskenpflicht in Innenbereichen sowie Testvorgaben für Ungeimpfte bei Restaurantbesuchen bis zum 27. April verlängert werden. Die Regelungen sind derzeit bis zum 2. April befristet. Gegen die Pläne der Regierung regte sich aus Teilen der Opposition bereits Kritik - und auch aus der Wirtschaft gibt es Widerstand.

SH: Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 1.560,6

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist im Vergleich zum Vortag erneut leicht gestiegen: Die Zahl der innerhalb einer Woche registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner liegt aktuell bei 1.560,6, wie aus den Daten der Landesmeldestelle in Kiel hervorgeht (Vortag: 1.557,2 / 1.470,3). Das ist ein neuer Höchstwert. Binnen 24 Stunden wurden landesweit 8.595 neue laborbestätigte Corona-Fälle registriert (Vortag: 9.592 / Vorwoche: 8.753). Mit den 15 weiteren registrierten Todesfällen im Zusammenhang mit Corona-Infektionen beträgt die Gesamtzahl der seit Pandemie-Beginn an oder mit Corona Verstorbenen in Schleswig-Holstein nun 2.254. Aktuell werden den Angaben zufolge 598 Covid-19-Patientinnen und -Patienten in Krankenhäusern behandelt - 50 von ihnen auf Intensivstationen.

Experten warnen: Corona-Gefahr ist noch lange nicht vorbei

Zwei Mitglieder des Corona-Expertenrates der Bundesregierung aus Norddeutschland blicken mit Sorge auf die kommenden Wochen der Corona-Pandemie und auch den nächsten Herbst: Der Greifswalder Bioinformatiker Lars Kaderali und der Landrat von Ludwigslust-Parchim, Stefan Sternberg (SPD), meinen, dass die vom Virus ausgehende Gefahr noch lange nicht ausgestanden ist. Es gelte vor allem für Ungeimpfte, die derzeit vorherrschende Omikron-Variante sowie den Verlauf einer Erkrankung nicht zu unterschätzen. Und: Da aus Sicht der Experten auch eine Rückkehr der Delta-Variante an die Spitze der Infektionen denkbar sei, gelte es nun, alte Fehler nicht zu wiederholen. Kaderali und Sternberg werben weiter fürs Impfen in allen Altersgruppen - vor allem bei den über 60-Jährigen.

