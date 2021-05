Stand: 05.05.2021 06:10 Uhr Corona-Ticker: Kochsalz statt Biontech gespritzt - Tests in Friesland

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 5. Mai 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Dienstag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Kochsalz statt Biontech gespritzt: Tests möglicher Betroffener nach Vorfall in Schortens

Hamburgische Bürgerschaft diskutiert über Lockerungen

Von heute an dürfen geimpfte Zweitwohnungsbesitzer und Tagesgäste wieder nach MV

296 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

Luftwaffe fliegt Anlage zur Herstellung von Sauerstoff nach Indien

Die Luftwaffe fliegt heute eine Anlage zur Herstellung von Sauerstoff in das schwer von der Corona-Pandemie getroffene Indien. Das Gerät soll als Hilfe der Bundesregierung in zwei Transportmaschinen vom Typ A400M vom Fliegerhorst Wunstorf in Niedersachsen aus nach Neu Delhi gebracht werden. Die zweite Maschine soll am Donnerstag starten. Den Krankenhäusern in Indien geht wegen der steigenden Zahl an Corona-Patienten der medizinische Sauerstoff aus. Die Anlage macht Außenluft zu medizinischem, hochprozentigem Sauerstoff, der anschließend abgefüllt werden kann. Am Sonnabend hatte die Luftwaffe bereits 120 Beatmungsgeräte sowie Fachleute für die Bedienung der Sauerstoffanlage nach Neu Delhi geflogen. Sie wollen dort Mitarbeiter des Roten Kreuzes einweisen und 14 Tage im Land bleiben.

Kochsalz statt Biontech-Impfstoff: Überprüfung nach Vorfall in Schortens

Nach den Impfungen mit Kochsalzlösung im Landkreis Friesland sollen mögliche Betroffene heute auf Antikörper getestet werden. Damit solle überprüft werden, ob die Personen bereits eine erste Impfung gegen Covid-19 bekommen haben oder nicht, sagte eine Landkreissprecherin. Dazu sind 117 Personen zu einer Blutabnahme nach Jever und Varel eingeladen. Die Blutproben werden an das Landesgesundheitsamt geschickt. Ergebnisse werden in den kommenden Tagen erwartet. Die Überprüfung der Impfung ist notwendig, da eine Mitarbeiterin des Impfzentrums in Schortens eingeräumt hatte, sechs Spritzen statt mit Biontech-Impfstoff nur mit Kochsalzlösungen gefüllt zu haben. Nach Behördenangaben war ihr beim Anmischen des Vakzins ein Fläschchen mit Biontech heruntergefallen, was sie vertuschen wollte.

Hamburgische Bürgerschaft berät über Lockerungen

Die Hamburgische Bürgerschaft diskutiert angesichts der in der Tendenz sinkenden Zahl von Neuinfektionen heute über mögliche Lockerungen der Corona-Auflagen. Ihren Antrag für die Aktuelle Stunde hat die AfD mit "Corona-Wahnsinn beenden - Hamburg wieder normal!" überschrieben - wobei diese Forderung im Parlament kaum mehrheitsfähig sein dürfte. Gleichwohl gibt es auch bei den anderen Fraktionen Wünsche etwa nach einer frühestmöglichen Öffnung der Corona-bedingt geschlossenen Betriebe etwa in der Gastronomie und im Tourismus. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Angaben des Robert Koch-Instituts inzwischen seit fünf Werktagen in Folge bei unter 100. Damit müsste dem Bundesinfektionsschutzgesetz zufolge die sogenannte Notbremse mit nächtlicher Ausgangsbeschränkung aufgehoben werden. Der Hamburger Senat hält aber seine eigene Zählung der Neuinfektionen für genauer und will sich darum nach der selbst errechneten Inzidenz richten. Diese war am Montag zwar das erste Mal seit Mitte März unter 100 gefallen, am Dienstag aber schon wieder leicht über 100 gestiegen.

Geimpfte Zweitwohnungsbesitzer und Tagesgäste dürfen wieder nach MV kommen

Unter bestimmten Voraussetzungen dürfen Geimpfte und Genesene von heute an wieder in ihre Zweitwohnung oder als Tagestouristen nach Mecklenburg-Vorpommern kommen. Dafür müssen sie vollständig gegen Corona geimpft sein oder seit sechs Monaten eine Covid-19-Erkrankung überstanden haben. Genesene müssen sich außerdem am Ende der Sechsmonatsfrist einmal impfen lassen und dann noch einmal zwei Wochen bis zur Einreise warten, damit der Impfschutz wirkt.

Schleswig-Holstein meldet 296 Neuinfektionen

In Schleswig-Holstein sinkt die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz weiter: Die Gesundheitsbehörden im Land melden aktuell 54,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche (Vortag: 56,9, Vorwoche: 70,2). Die Zahl der bestätigten neuen Corona-Fälle innerhalb von 24 Stunden beträgt 296. Gestern waren es 133, vor einer Woche 357. Die Zahl der an oder mit Corona gestorbenen Menschen stieg um zwei auf 1.517. Die kritische Schwelle von 100 bei der Sieben-Tage-Inzidenz überschreitet weiterhin kein Kreis. Die höchsten Werte verzeichnen die Kreise Neumünster (92,3) und Herzogtum Lauenburg (82,3) sowie Kiel (80,2). Die niedrigsten Zahlen gibt es in Plön (29,5) und Schleswig-Flensburg (30,8).

Corona-Live-Ticker am Mittwoch startet

Die Redaktion von NDR.de wünscht aus Hamburg einen schönen guten Morgen in den ganzen Norden! Auch heute, am Mittwoch, 5. Mai, halten wir Sie über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Die gemeldeten Neuinfektionen in Norddeutschland vom Dienstag: 540 Fälle in Niedersachsen, 133 in Schleswig-Holstein, 253 in Hamburg, 381 in Mecklenburg-Vorpommern und 107 im Bundesland Bremen. Bundesweit: 7.534.