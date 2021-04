Stand: 30.04.2021 10:30 Uhr Corona-News-Ticker: Impfungen für Kinder ab 12 im September?

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, 30. April 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Stiko: Impfungen von Kindern ab zwölf Jahren im September gut möglich

Bundesgesundheitsminister Spahn besichtigt neue Biontech-Produktion in Reinbek

Landkreis Hildesheim zieht die "Notbremse"

Entwurf des Justizministeriums : Bald keine Kontaktsperren mehr für Geimpfte?

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 1.779 Fälle in Niedersachsen und 273 in Schleswig-Holstein

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens, schätzt die Aussichten einer Corona-Impfung mit dem Biontech-Vakzin für größere Kinder und Jugendliche ab September optimistisch ein. "Für Kinder ab zwölf Jahren halte ich das für möglich", sagt Mertens der "Rheinischen Post". Für jüngere Kinder könne das aber zu knapp sein, schränkte Mertens ein.

Das Mainzer Unternehmen Biontech will in der kommenden Woche eine EU-Zulassung für Kinder ab zwölf Jahren beantragen. Studien-Ergebnisse für die Fünf- bis Zwölfjährigen werden im Juli, für die jüngeren Kinder im September erwartet. Der Immunologe Carsten Watzl sagte im ARD-Morgenmagazin, dass das Risiko für Kinder, an Covid-19 zu erkranken, deutlich geringer sei - doch es liege auch nicht bei null.

Lässt sich die Bundesregierung einseitig beraten?

In der Corona-Pandemie ist das Fachwissen von Virologen und anderen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen gefragt. Immer wieder kommt aber der Vorwurf auf, die Bundespolitik lasse sich einseitig beraten. Was ist dran an diesem Vorwurf?

Weitere Informationen 4 Min Wie unabhängig sind Wissenschaft und Politik in der Pandemie? Für die Bundesregierung ist es grundlegend, dass alle Corona-Maßnahmen begründet sind. 4 Min

Intensivmediziner fordern mehr Impfungen in ärmerer Bevölkerung

Intensivmediziner haben sich dafür ausgesprochen, verstärkt in sozialen benachteiligten Stadtvierteln zu impfen. Der wissenschaftliche Leiter des Intensivregisters, Christian Karagiannidis, sagte der "Rheinischen Post", auf den Intensivstationen lägen überdurchschnittlich viele Menschen aus ärmeren Bevölkerungsschichten sowie Menschen mit Migrationshintergrund. Um diese Menschen zu schützen, sollten Bürgermeister und Gesundheitsämter mobile Impfteams in die entsprechenden Stadtgebiete schicken. Dadurch würden auch die Intensivstationen entlastet.

Niedersachsen: Sieben-Tage-Inzidenz steigt leicht

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat 1.779 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Niedersachsen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landesdurchschnitt steigt wieder leicht auf 106,7 Fälle, am Vortag waren es 104,8. Landesweit wurden laut RKI innerhalb eines Tages 21 weitere Todesfälle registriert.

Weitere Informationen RKI meldet 1.779 Corona-Neuinfektionen in Niedersachsen Die landesweite Inzidenz ist auf 106,7 leicht gestiegen. Es gab 21 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona. mehr

Schäuble rügt Vorpreschen von Ländern bei Lockerungen für Geimpfte

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat das Vorpreschen einzelner Bundesländer bei Lockerungen für Geimpfte vor einer bundeseinheitlichen Regelung kritisiert. "Jetzt haben wir schon wieder den Zustand, dass sich eine Reihe von Ländern nicht an die Absprachen hält", sagte der CDU-Politiker der "Augsburger Allgemeinen". Uneinheitliche Lösungen kurz nach dem Beschluss für eine bundeseinheitliche Corona-Notbremse würden die Bürger irritieren, "ein zu großes Maß an Unterschiedlichkeit kann Vertrauen zerstören", betonte Schäuble. "Wie sollen die Bürger, die durch Corona allmählich ja auch müde und durch immer neue Informationen überflutet werden, das noch verstehen?", fragte der Bundestagspräsident.

Hamburger Kliniken bieten jetzt Impfungen für über 70-Jährige

Mit Corona-Schutzimpfungen für über 70-jährige Hamburger steigen die Kliniken der Hansestadt in die breite Impfkampagne ein. Als erstes werde das Agaplesion Diakonieklinikum in Eimsbüttel bereits morgen eine sogenannte Impfstraße öffnen, sagte der Sprecher der Gesundheitsbehörde. Das Albertinen-Haus in Schnelsen, das Bethesda Krankenhaus Bergedorf, das Asklepios Klinikum Nord in Langenhorn und das Asklepios Klinikum Harburg würden noch im Laufe des Mai folgen. Künftig sollen dort bis zu 3.000 Impfungen pro Woche möglich sein. Bisher wurden in den Krankenhäusern nur das eigene Personal und besonders erkrankte Patienten geimpft. Termine können ab sofort gebucht werden - telefonisch unter 116 117 oder online.

Niedersachsen: Althusmann will Außengastronomie bei Inzidenz unter 100 öffnen

Der niedersächsische Wirtschaftsminister Bernd Althusmann strebt eine Öffnung der Außengastronomie vom 10. Mai an. "Die Gefahr einer Corona-Infektion lauert vor allem drinnen, nicht draußen. Es sollte bei einem regionalen Inzidenzwert unter 100 also möglich sein, die Außengastronomie mit der kommenden Corona-Verordnung noch im Mai zu öffnen", sagte der CDU-Politiker der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Gleichzeitig müsse eine Öffnung an bestimmte Auflagen wie ein Hygiene-Konzept, digitale Kontakt-Nachverfolgung, Tischreservierung und eine Sperrstunde geknüpft werden. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband Niedersachsen bezeichnete diesen Vorstoß als ein "in dieser Phase absolut notwendiges Zeichen".

RKI registriert 24.329 neue Corona-Fälle

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 24.329 Corona-Neuinfektionen sowie 306 neue Todesfälle gemeldet. Am Freitag vor einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 27.543 Neuinfektionen und 265 neue Todesfälle verzeichnet. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner lag laut RKI am Freitagmorgen bundesweit bei 153,4 - das ist der niedrigste Wert seit Mitte April. Am Vortag hatte das RKI diese Sieben-Tage-Inzidenz mit 154,9 angegeben, vor eine Woche mit 164,0.

Spahn besichtigt neue Produktionsstätte für Biontech in Reinbek

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (beide CDU) besuchen heute Vormittag einen neuen Produktionsstandort für den Corona-Impfstoff von Biontech in Reinbek (Kreis Stormarn). Auch Landesgesundheitsminister Heiner Garg (FDP) wird dabei sein. Anschließend besucht Spahn gemeinsam mit der Hamburger Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) das Impfzentrum der Hansestadt.

Weitere Informationen Spahn zum Start von Biontech-Produktion zu Besuch in SH Künftig wird der Corona-Impfstoff auch in Reinbek im Kreis Stormarn produziert. Auch Daniel Günther wird beim Start dabei sein. mehr

Alkoholverbot für Teile von Lübecks Innenstadt

Obwohl die Inzidenz in Lübeck aktuell unter dem Grenzwert von 50 (gestern 48,5) liegt, hat die Stadt ein Alkoholverbot für Teile der Innenstadt verhängt. Von heute an seien auf dem Klingenberg sowie in der Sandstraße der Ausschank und Verzehr von alkoholhaltigen Getränken untersagt, teilte die Hansestadt mit. Die Bereiche seien nach Erkenntnissen der Ordnungs- und Sicherheitsbehörden Treffpunkte für Personen, die dort regelmäßig Alkohol tränken, sagte eine Sprecherin der Stadt. Die Mindestabstände auch zu Dritten würden nicht eingehalten werden. Außerdem sei damit zu rechnen, dass sich bei steigenden Temperaturen immer mehr Menschen draußen aufhalten werden. Das widerspreche der derzeitigen Pandemie-Politik, das öffentliche Leben dort herunterzufahren, wo Zusammenkünfte entbehrlich seien.

Landkreis Hildesheim zieht die "Notbremse"

Im Landkreis Hildesheim in Niedersachsen greift von heute an die mit größeren Einschränkungen verbundene "Corona-Notbremse". Unter anderem tritt eine nächtliche Ausgangssperre in Kraft, deren Einhaltung die Polizei kontrollieren wird. In Bussen und Bahnen müssen FFP2-Masken getragen werden (medizinische Masken reichen als Schutz nicht mehr), und ein Haushalt darf sich nur noch mit einem weiteren Erwachsenen treffen. Die Schulen wechseln weitgehend in den Distanzunterricht, in den Kitas gibt es eine Notbetreuung.

Die Notbremse wird erst wieder aufgehoben, wenn an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen die Inzidenz unter 100 liegt. Gestern lag die Inzidenz laut Robert Koch-Institut bei 102,2.

Schleswig-Holstein: Inzidenzwert sinkt weiter - 273 Neuinfektionen

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist auf 63,9 gesunken. Das geht aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel zu den Corona-Neuinfektionen hervor. Am Vortag lag die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen bei 67,1, am Mittwoch bei 70,2 - und am Freitag vergangener Woche bei 73,5. Zudem wurden 273 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Eine Woche zuvor hatte es 420 neu registrierte Fälle gegeben. 172 Menschen werden aktuell in Kliniken wegen Covid-19 behandelt, 16 mehr als am Vortag. 53 dieser Patienten liegen auf der Intensivstation. Das sind vier mehr als am Vortag.

VIDEO: Warum sind die Inzidenzzahlen im Land so niedrig? (4 Min)

Entwurf des Justizministeriums: Bald keine Kontaktsperren mehr für Geimpfte?

Das Bundesjustizministerium will vollständig Geimpfte und Genesene von den Kontakt- und Ausgangssperren befreien. Das geht aus einem Verordnungsentwurf aus der Behörde hervor, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Für Geimpfte wären dann Treffen in größerer Runde wieder möglich. Ausgangssperren in der Nacht würden für sie nicht mehr gelten. Der Entwurf sieht außerdem vor, dass Geimpfte oder Genesene mit negativ Getesteten gleichgestellt werden. Das würde bedeuten, dass sie zum Beispiel für einen Frisör- oder Zoo-Besuch keinen tagesaktuellen Corona-Test mehr brauchen. Der Entwurf aus dem Justizministerium ist aber noch nicht mit den anderen Ministerien abgestimmt. Dies soll in den kommenden Tagen passieren.

AUDIO: Keine Kontaktbeschränkungen für Geimpfte? (2 Min) Keine Kontaktbeschränkungen für Geimpfte? (2 Min)

Corona-Live-Ticker am Freitag startet

Fast schon Wochenende: Guten Morgen am Freitag, 30. April! Auch heute halten wir Sie über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Die gemeldeten Neuinfektionen in Norddeutschland vom Donnerstag: 1.843 in Niedersachsen, 401 in Hamburg, 288 in Schleswig-Holstein, 304 in Mecklenburg-Vorpommern und 143 im Bundesland Bremen.