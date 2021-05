Stand: 07.05.2021 08:38 Uhr Corona-Ticker: Impf-Aktion für sozial Benachteiligte in Osnabrück

Bundesrat entscheidet über Lockerungen für Geimpfte

Osnabrück: Impfaktion in benachteiligtem Stadtteil

ARD-DeutschlandTrend : Mehrheit gegen sofortige Lockerungen für Geimpfte

Priorisierung wird bei AstraZeneca-Impfstoff aufgehoben

Hamburger Senat berät in Sondersitzung über Corona-Auflagen

Keine Ausgangssperre mehr: "Notbremse" endet im Kreis Pinneberg

Neuinfektionen in Norddeutschland: 1.475 in Niedersachsen , 247 in Schleswig-Holstein

Bundesweit 18.485 Neuinfektionen und 284 neue Todesfälle

Große Impfaktion in Osnabrücks benachteiligtem Stadtteil Schinkel

Die Stadt Osnabrück will mit einer Impf-Aktion Menschen im sozial benachteiligten Stadtteil Schinkel erreichen. Der Stadtteil habe die höchsten Infektionszahlen in Osnabrück, sagte ein Sprecher der Stadt. Heute und am Wochenende sollen bis zu 3.000 Menschen zusätzlich geimpft werden. Dies hänge offenbar damit zusammen, dass die Menschen dort besonders eng zusammenlebten. Außerdem hätten sie oft Jobs, die sie nicht im Homeoffice ausüben können. Als Impfzentrum dient eine Gesamtschule in Schinkel.

Modellprojekt Lübecker Bucht: "Wir sind auf der sicheren Seite"

Die Lübecker Bucht öffnet wieder für Touristen, während im Nachbarland Mecklenburg-Vorpommern noch alles dicht bleibt. Landrat Reinhard Sager erklärt im Interview mit NDR Info, warum er nicht glaubt, dass die Region überrannt wird. Die Auflagen für Touristen seien hoch, die Ordnungskräfte kontrollieren die Einhaltung.

AUDIO: Modellregion Lübecker Bucht: "Wir sind auf der sicheren Seite" (5 Min) Modellregion Lübecker Bucht: "Wir sind auf der sicheren Seite" (5 Min)

Hamburg kündigt Lockerungen für Sportvereine an

Erstmals seit November sollen Sportvereine in Hamburg wieder Kurse und Training für Erwachsene anbieten dürfen. Schon kommende Woche soll es laut Sportsenator Andy Grote (SPD) erste Öffnungen in den Vereinen geben. Die Zahl der erlaubten Kinder beim Training steigt dann von aktuell von 5 wieder auf 10. Nur etwa zwei Wochen später ist der nächste Öffnungsschritt geplant: Dann sollen auch wieder Jugendliche und Erwachsene in die Sportvereine dürfen. Voraussetzung: Die Inzidenz in Hamburg sinkt kontinuierlich weiter.

Indien: Bundeswehr-Team baut Sauerstoffanlage auf

In Indien haben Bundeswehr-Soldaten damit begonnen, eine mobile Sauerstoffanlage aufzubauen. Sie soll künftig mehrere Hundert Covid-19-Patienten versorgen. Nach dem Aufbau weisen die deutschen Experten Mitarbeiter des indischen Roten Kreuzes in die Bedienung des Geräts ein. Die Anlage war vom niedersächsischen Wunstorf aus nach Neu Delhi geflogen worden. Indien meldet heute mit mehr als 414.000 Fällen einen neuen Höchststand an Corona-Neuinfektionen. Seit Wochen sind die Krankenhäuser in dem südasiatischen Land überfüllt. Medizinischer Sauerstoff ist knapp.

1.475 Neuinfektionen in Niedersachsen - Inzidenz sinkt

Für Niedersachsen hat das Robert Koch-Institut (RKI) am Freitag 1.475 labordiagnostisch bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Vor einer Woche waren es 1.779 gemeldete Fälle. Für die Corona-Regeln nach dem neuen bundesweiten Infektionsschutzgesetz sind die Werte des RKI ausschlaggebend, nicht die Zahlen des Landesgesundheitsamtes. Landesweit wurden laut RKI innerhalb eines Tages 18 weitere Todesfälle registriert. Die Gesamtzahl der Menschen, die in Niedersachsen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind, steigt damit auf 5.386. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landesdurchschnitt sinkt laut RKI leicht auf 89,3 Fälle je 100.000 Einwohner (am Vortag 89,9).

Bundesweit 18.485 Neuinfektionen und 284 neue Todesfälle

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 18.485 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Am Freitag vor einer Woche hatte der Wert bei 24.329 gelegen. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner lag laut RKI am Freitagmorgen bundesweit bei 125,7 (Vortag: 129,1; Vorwoche: 153,4). Deutschlandweit wurden nach RKI-Angaben binnen 24 Stunden 284 neue Todesfälle verzeichnet. Vor genau einer Woche waren es 306 Tote. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 84.410. Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Donnerstagabend bei 0,88 (Vortag: 0,83). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 88 weitere Menschen anstecken.

Hamburger Senat berät in Sondersitzung über Auflagen

Hamburgs rot-grüner Senat berät heute (14.30 Uhr) in einer Sondersitzung über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise. Angesichts sinkender Infektionszahlen soll es auch um Lockerungen bei den Auflagen gehen. Sofern möglich möchte der Senat als erstes die seit Karfreitag von 21 bis 5 Uhr geltenden Ausgangsbeschränkungen zurücknehmen. Nach der Sitzung will Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) die Ergebnisse der Öffentlichkeit vorstellen. NDR.de zeigt die Pressekonferenz am späten Nachmittag per Livestream.

Bundesrat entscheidet über Lockerungen für Geimpfte

Einen Tag nach dem Bundestag entscheidet heute der Bundesrat über Lockerungen für vollständig Geimpfte und Genesene. Sollte die Länderkammer der entsprechenden Verordnung zustimmen, kann sie schon am Wochenende in Kraft treten. Dann würden für vollständig immunisierte Menschen unter anderem Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen weitgehend zurückgenommen. Außerdem sieht die Verordnung die Gleichstellung von Geimpften mit tagesaktuell negativ getesteten Bürgerinnen und Bürgern vor.

ARD-DeutschlandTrend: Mehrheit gegen sofortige Lockerungen für Geimpfte

Schon am Sonnabend sollen die Lockerungen von Corona-Einschränkungen für Geimpfte und Genesene gelten. Doch laut ARD-DeutschlandTrend steht die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger diesem Vorhaben zum jetzigen Zeitpunkt kritisch gegenüber. 40 Prozent der Deutschen finden es grundsätzlich falsch, wenn Menschen, die vollständig gegen Corona geimpft sind oder bereits eine Corona-Infektion überstanden haben, von Maßnahmen wie Kontakt-Beschränkungen und Ausgangssperren befreit werden. Demgegenüber finden zwar 55 Prozent, dass solche Lockerungen für Geimpfte und Genesene in die richtige Richtung gehen - aber sind beim Zeitpunkt geteilter Meinung: Von den Befürwortern finden es 48 Prozent richtig, dass die Lockerungen sofort gelten sollen; 51 Prozent sind allerdings der Meinung, Lockerungen sollten erst dann greifen, wenn mehr Menschen die Chance auf eine Corona-Impfung haben. Damit spricht sich eine Mehrheit der Bürger gegen sofortige Lockerungen für Geimpfte und Genesene aus.

Keine Ausgangssperre mehr: "Notbremse" endet heute im Kreis Pinneberg

Nach geringerem Infektionsgeschehen hebt der Kreis Pinneberg als letzte Kommune in Schleswig-Holstein die schärferen Corona-Maßnahmen im Rahmen der Bundes-Notbremse auf. Wie das Landratsamt bereits am Mittwoch mitgeteilt hat, werden die nächtliche Ausgangssperre und die strengeren Kontaktbeschränkungen zurückgenommen. Damit werden sich ab heute überall im Kreis Pinneberg - also auch auf Helgoland - wieder fünf Personen aus zwei Haushalten treffen können, und zwar rund um die Uhr. Auch die Außengastronomie darf wieder Gäste empfangen. Das Verbot des Ausschanks und Trinkens von Alkohol im öffentlichen Raum werde aufgehoben. Bislang geschlossene Einzelhandelsgeschäfte dürfen Kunden einlassen, wenn diese ihre Kontaktdaten angegeben haben.

AstraZeneca freigegeben - Noch Luft nach oben bei Zahl der Impfungen

Bund und Länder haben am Donnerstag die Priorisierung bei der Impfung mit AstraZeneca aufgehoben. Wer mit dem Vakzin geimpft werde, liege nun im ärztlichen Ermessen, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn nach Beratungen mit seinen Länderkollegen. Die Zweitimpfung müsse nicht mehr zwingend erst nach zwölf Wochen erfolgen. In einigen Bundesländern war die Priorisierung für den Impfstoff von AstraZeneca schon vorher aufgehoben worden. Mit der nun getroffenen Entscheidung gibt es nun eine bundesweit einheitliche Linie. Der umstrittene Impfstoff löst zumindest Bedenken bei einigen Menschen aus. Es sei richtig, AstraZeneca allen zur Verfügung zu stellen, sagte Gesundheitsexperte Markus Grill bei NDR Info: "Wir könnten wesentlich mehr impfen, als wir es derzeit tun."

VIDEO: AstraZeneca für alle: Doch wer will sich impfen lassen? (4 Min)

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt auf 53,8

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist auf 53,8 gesunken. Am Tag zuvor war eine Inzidenz von 54,7 gemeldet worden, vor einer Woche lag der Wert bei 63,9. Innerhalb eines Tages kamen 247 neu gemeldete Corona-Infektionen hinzu, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervorgeht. Vor einer Woche waren es 273. In Kliniken lagen wegen Covid-19 zuletzt 166 Menschen - zehn weniger als am Vortag. 48 von ihnen werden demnach auf der Intensivstation behandelt, das sind drei weniger als am Tag zuvor.

Corona-Live-Ticker am Freitag startet

