Corona-Ticker: Hamburgs Kliniken "weit entfernt von Überlastung"

UKE: Belastung durch Corona-Patienten nimmt ab

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt weiter

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 18.494 in Niedersachsen, 5.315 in Schleswig-Holstein; bundesweit 150.675

MV: Tourismusbranche sieht Hotel-Testpflicht gelassen

Der Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern sieht die Hotels im Land durch die weiter geltenden Regelungen zur Testpflicht nicht übermäßig benachteiligt. Da nur Ungeimpfte bei Anreise in Hotels einen tagesaktuellen Corona-Test vorweisen müssen, die Mehrheit jedoch geimpft oder genesen sei, halte er dies für eine machbare Notwendigkeit, sagte der Geschäftsführer des Verbands, Tobias Woitendorf, zum Auftakt des Ostergeschäfts im Nordosten. In Mecklenburg-Vorpommern beginnen die Schulferien am Montag, andernorts haben sie bereits begonnen. Der Touristiker sieht insgesamt einen deutlichen Fortschritt, da der Tourismus zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie an Ostern wieder ohne große Einschränkungen möglich sei. Die aktuelle Nachfrage schüre die Hoffnung auf ein insgesamt gutes Jahresgeschäft 2022. Viel schwerwiegender ist laut Woitendorf die Belastung in Hotels, Freizeitbetrieben und der Gastronomie durch die akute Personalnot in Folge der hohen Zahl an mit dem Coronavirus infizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

UKE: Belastung durch Corona-Patienten nimmt ab

Trotz einer hohen Anzahl von Patienten mit einer Corona-Infektion ist die Belastung der Hamburger Kliniken zurzeit eher moderat. "Wir sind weit entfernt von einer Überlastung der Krankenhäuser und Intensivstationen", sagte der Leiter der Klinik für Intensivmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE), Prof. Stefan Kluge. Gestern lagen 92 Corona-Patienten im UKE, 15 von ihnen auf Intensivstationen. Durch die Omikron-Variante des Virus habe sich die Lage komplett geändert, erklärte Kluge. Etwa 70 Prozent der infizierten Patienten würden nicht wegen der Corona-Erkrankung, sondern wegen anderer Gründe behandelt. Die durchschnittliche Liegedauer auf der Intensivstation sei auf etwa zehn Tage gesunken.

Dennoch: "Wir sind als Krankenhäuser glücklich, wenn die Maskenpflicht beibehalten wird", sagte Intensivmediziner Kluge. Denn von den zahlreichen Infektionen seien auch die Mitarbeiter betroffen. Allein im März war nach UKE-Angaben etwa jeder Zehnte der mehr als 14.000 Mitarbeiter positiv getestet worden. In 25 Hamburger Krankenhäusern wurden am Freitag 465 Patienten mit einer Coronavirus-Infektion stationär behandelt. 37 von ihnen lagen auf der Intensivstation, wie die Gesundheitsbehörde mitteilte. Gut ein Viertel der Patienten kommen aus anderen Bundesländern.

Niedersachsen: Inzidenz fällt auf 1.387,6

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat 18.494 Neuinfektionen für Niedersachsen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 1.387,6 und ist damit weiter gefallen - gestern betrug der Inzidenz-Wert 1.435,8, vor einer Woche 1.809,9. Das RKI registrierte 27 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona.

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein weiter gesunken

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein ist erneut gesunken. Der Wert je 100.000 Einwohner beträgt aktuell 1.151,5 binnen sieben Tagen, wie aus den Daten der Landesmeldestelle hervorgeht. Gestern lag der Wert noch bei 1.168,7, vor einer Woche bei 1.446. Die Zahl neu gemeldeter Ansteckungen ging in Schleswig-Holstein markant zurück: von 7.182 am Vortag auf aktuell 5.315. Eine Woche zuvor waren es noch 6.530 gewesen. Die Hospitalisierungsinzidenz in SH stieg allerdings von 6,39 auf jetzt 7,04. Der Wert gibt die Zahl der Krankenhaus-Einweisungen von Menschen mit einer Corona-Infektion je 100.000 Einwohner binnen einer Woche an.

RKI registriert bundesweit 150.675 Neuinfektionen

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz hat den tiefsten Stand seit Ende Januar erreicht. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner heute früh mit 1.141,8 an (Vortag:1.181,2; Vorwoche: 1.531,5; Vormonat: 1.319,0). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 150.675 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es 196.456 Ansteckungen. Es gibt 309 neue Todesfälle verzeichnet. Die Hospitalisierungsinzidenz gab das RKI gestern mit 6,51 an (Donnerstag: 6,50). In dem Wert erfasst sind auch viele Menschen mit positivem Corona-Test, die eine andere Haupterkrankung haben.

Warnemünder Turmleuchten mit Corona-Auflagen

Nach zwei Absagen in Folge soll heute Abend das Neujahrsspektakel Warnemünder Turmleuchten über die Bühne gehen. Hauptteil der Veranstaltung sind um 21.30 Uhr rund 20 Minuten Feuerwerk und Laserspektakel, begleitet von Musik und Texten. Beim letzten Turmleuchten am Neujahrstag 2020 kamen laut Veranstalter 80.000 Besucher und Besucherinnen. Heute werden es wegen Corona-Beschränkungen maximal 25.000 Menschen sein. Erstmals wird auch ein Eintrittsgeld erhoben.

