Stand: 15.06.2021 05:50 Uhr Corona-Ticker: Hamburg berät über Lockerung der Maskenpflicht

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 15. Juni 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Hamburger Senat berät über Lockerung der Maskenpflicht

Kabinett in MV tagt zu weiterem Vorgehen in der Pandemie

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 4 in Schleswig-Holstein

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreise

Holpriger Start für den digitalen Impfausweis

Der digitale Impfpass soll die Lösung sein, wenn es darum geht, schnell und einfach seine Coronavirus-Impfung nachweisen zu können. Seit gestern gibt es den begehrten Code fürs Handy. Der Start allerdings verlief holprig.

VIDEO: Digitaler Impfpass löst Ansturm auf Apotheken aus (2 Min)

Hamburger Senat berät über Lockerung der Maskenpflicht

Angesichts der niedrigen Zahl von Corona-Neuinfektionen in Hamburg will der Senat heute über eine Lockerung der Maskenpflicht beraten. Denkbar sei, dass die Maskenpflicht im öffentlichen Raum angepasst und in einem weiteren Schritt die Vorschrift zum Tragen von FFP2-Masken abgeschafft wird, erklärte der Sprecher der Sozial- und Gesundheitsbehörde, Martin Helfrich. Vorgeschrieben ist das Tragen von FFP2-Masken in Hamburg in öffentlichen Verkehrsmitteln. Medizinischer Mund-Nase-Schutz muss in Geschäften, Schulen und öffentlichen Gebäuden benutzt werden. Auch im Freien gilt die Maskenpflicht auf einigen belebten Straßen. Die Ergebnisse der Landespressekonferenz sollen im Anschluss gegen 12.30 Uhr auf einer Pressekonferenz im Rathaus bekannt gegeben werden. NDR.de überträgt diese live.

Kabinett in MV tagt zu weiterem Vorgehen in der Pandemie

Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns berät am Vormittag über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. In der Diskussion um die Maskenpflicht hat sich Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) für ein Ausstiegsszenario ausgesprochen. "Es kommt jetzt darauf an, nicht alles auf einmal abzuschaffen, sondern Zug um Zug", so Glawe bei NDR MV Live. Denkbar sei zunächst eine Aufhebung im Freien. Eine weitere mögliche Lockerung betrifft die Testpflicht bei Einreisen nach MV. Künftig solle es reichen, dass Urlauber sich nur noch einmal bei der Einreise testen lassen müssen. Der zweite Test am dritten Tag könnte entfallen, so Glawe. Die Landesregierung hatte bereits in der vergangenen Woche einige Lockerungen vorgezogen. Dazu zählen etwa die Kontaktbeschränkungen und das Aufheben der Maskenpflicht im Schulunterricht.

SH plant Rückkehr zum Regelbetrieb der Schulen

Das Kabinett in Schleswig-Holstein will heute über das Rahmenkonzept für das Schuljahr 2021/22 beraten. Am Mittag will Bildungsministerin Karin Prien (CDU) die Pläne der Öffentlichkeit vorstellen. Nach den Sommerferien soll an den Schulen wieder die Normalität zurückkehren - allerdings wegen der Pandemie weiter unter Hygienebedingungen. Präsenzunterricht soll für alle Schüler im Land wieder zum Regelfall werden.

Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt auf 8,1

Die Behörden in Schleswig-Holstein haben - wie am Vortag - vier Neuinfektionen bestätigt. Vor einer Woche waren es noch 23 neue Corona-Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt damit von 8,9 auf 8,1. Die Regionen mit der höchsten Inzidenz im Bundesland sind die Kreise Stormarn (18) und Pinneberg (17,1). Am niedrigsten sind die Zahlen in Neumünster, Flensburg und Plön. Auf den Intensivstationen des Bundeslandes liegen 23 Covid-19-Patientinnen und -Patienten, 19 müssen beatmet werden. Drei weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus.

NDR.de Corona-Live-Ticker am Dienstag startet

Guten Morgen! Wir halten Sie auch heute, am Dienstag, 15. Juni, über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden.