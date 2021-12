Stand: 18.12.2021 14:31 Uhr Corona-Ticker: Gesundheitsminister fordern schärfere Einreise-Regeln

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonnabend, 18. Dezember 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Gesundheitsminister fordern schärfere Einreiseregeln

Dehoga will Niedersachsens Tanzverbot kippen

Bundestagspräsidentin Bas fordert nationales Impfregister

Bundesweite Neuinfektions-Inzidenz sinkt auf 321,8

Weil warnt: "Omikron wird Ungeimpfte hart treffen"

Viele Demos gegen Corona-Maßnahmen in Norddeutschland angekündigt

Frankreich, Dänemark und Norwegen von morgen an Hochrisikogebiete

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 2.316 in Niedersachsen, 798 in Schleswig-Holstein, 908 in Hamburg

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Gesundheitsminister fordern schärfere Einreiseregeln

Zum Schutz vor einer schnellen Ausbreitung der Omikron-Variante fordern die Gesundheitsminister der Länder schärfere Regeln bei Einreisen aus Virusvariantengebieten. Das geht aus einem Beschluss der Minister hervor, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die Ressortchefs von Bund und Ländern hatten sich heute Mittag zu einer spontanen Video-Schalte getroffen. Zuständig ist letztlich die Bundesregierung. "Die Einreise sicherer zu machen, hilft, damit sich die Omikron-Variante nicht so schnell ausbreitet", sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD).

Konkret sollen Reisende ab sechs Jahren, die sich zu einem beliebigen Zeitpunkt in den letzten zehn Tagen vor der Einreise in einem zum Virusvariantengebiet eingestuften Gebiet aufgehalten haben, schon vor der Abreise einen negativen PCR-Testnachweis vorlegen - ein Antigen-Schnelltest solle nicht mehr zulässig sein. Aktuell sind nur die Länder im südlichen Afrika auf der Liste der Virusvariantengebiete. Dort war die Omikron-Variante zuerst aufgetreten. Nach dem Willen der Gesundheitsminister soll auch Großbritannien kurzfristig als Virusvariantengebiet eingestuft werden.

Warum steigt die Zahl der Impfdurchbrüche?

Knapp die Hälfte der über 60-Jährigen, die aktuell aufgrund von Covid-19 im Krankenhaus behandelt werden müssen, sind vollständig geimpft. So steht es im aktuellen RKI-Wochenbericht. Diese wachsende Zahl an Impfdurchbrüchen verunsichert - die Wirkung der Impfstoffe wird infrage gestellt. Doch der Effekt geht hauptäschlich auf simple Mathematik zurück: Je mehr Menschen geimpft sind, desto höher ihr Anteil an der Gesamtzahl der Infektionen - die aber ohne Impfungen noch viel größer wäre.

Weitere Informationen Krank trotz Impfung: Warum gibt es immer mehr Impfdurchbrüche? Es ist ein verwirrender Trend: Der Anteil der Geimpften unter den Corona-Infizierten wird immer größer. Dahinter steckt simple Statistik. mehr

Impfpass-Betrug: Mehr als 6.500 Ermittlungsverfahren

Die Verbreitung und der Gebrauch von gefälschten Impfpässen sind in Deutschland strafbar, seit November gilt hierzu ein verschärftes Gesetz. Die zuständigen Landeskriminalämter meldeten auf Anfrage des Nachrichtenportals "Business Insider" insgesamt mindestens 6.543 Ermittlungsverfahren wegen Impfpass-Betrugs. Nicht alle Landeskriminalämter konnten genaue Zahlen liefern, deshalb liegt die Gesamtzahl höher. Die Ampel-Parteien hatten ein Gesetz verabschiedet, das das Vorlegen eines falschen Impfpasses mit Geld- oder Freiheitsstrafen bis zu einem Jahr und das Fälschen von Impfpässen mit Geld- oder Haftstrafen bis zu zwei Jahren ahndet.

Niederlande droht neuer Lockdown noch vor Weihnachten

Die Niederlande stehen möglicherweise vor einem neuen harten Corona-Lockdown noch vor Weihnachten. Ministerpräsident Mark Rutte werde am Abend neue Verschärfungen ankündigen, teilte die Regierung in Den Haag mit. Das Beratergremium der Regierung hatte wegen der sich schnell ausbreitenden Omikron-Variante zu einem strengen Lockdown geraten. Eine Entscheidung darüber soll nach einer Dringlichkeitssitzung des Kabinetts am Nachmittag fallen.

Die Experten hatten empfohlen, dass fast alle Geschäfte mit Ausnahme der Supermärkte und Apotheken schließen. Auch Gaststätten, Sport, Kultur, Kinos und Schulen würden komplett geschlossen. Aus Zahlen aus Amsterdam wird deutlich, dass sich die Zahl der Omikron-Infektionen alle zwei bis drei Tage verdoppelt. Bereits vor Weihnachten werde diese Variante in der Hauptstadt dominant sein, erwarten die Experten und befürchten eine akute Überlastung der Krankenhäuser.

Inzidenz in Hamburg steigt auf 313,4

Die Neuinfektions-Inzidenz in Hamburg klettert weiter. Nachdem sie gestern mit 300,7 erstmals die 300er-Grenze durchbrochen hatte, liegt der Wert heute bei 313,4 (Vorwoche: 249,0). Es wurde 908 Ansteckungen neu nachgewiesen (Vortag: 1.210; Vorwoche: 666). Wie gestern gibt es fünf neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Infektion. 232 Infizierte werden in Krankenhäusern behandelt, 54 davon auf Intensivstationen.

Heute Mittag Video-Konferenz der Gesundheitsminister

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern kommen am Mittag zu einer Sonder-Schalte zusammen. Die genaue Tagesordnung sei noch unklar, doch es werde um die allgemeine Corona-Entwicklung und um die Versorgung mit Impfstoffen gehen, sagte eine Sprecherin des bayerischen Gesundheitsministeriums, das den Vorsitz der Gesundheitsministerkonferenz innehat. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte jüngst hinsichtlich der erwarteten Impfstoff-Liefermengen für das erste Quartal 2022 Alarm geschlagen. Er will deshalb im großen Stil Dosen nachkaufen, außerdem sollen 35 Millionen Dosen des Präparats von Moderna früher kommen als ursprünglich geplant.

Habeck will Impfstoffe für nächsten Winter bunkern

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will die Impfstoffproduktion für den nächsten Winter ankurbeln. Staatliche Abnahmegarantien könnten auf längere Sicht helfen, die Produktion zu verstetigen, sagt Habeck im Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" laut Vorabbericht. "Da geht es darum, die nächste Impfstoffgeneration rechtzeitig für den nächsten Winter einzulagern." Kurzfristig helfe das nicht. "Das Problem ist: Es wurde nicht genug Impfstoff angefordert in einer Phase, als es gegangen wäre." Möglicherweise habe man nicht wissen können, dass der Impfschutz so schnell abnehmen werde. "Das erklärt einiges, aber rechtfertigt nicht alles", sagt der Vizekanzler.

Betten an niedersächsischer Küste gut belegt

Gute Nachrichten für den Tourismus an der niedersächsischen Nordsee: Die dortigen Verbände verzeichnen für die Festtage eine starke Belegung - trotz der Corona-Weihnachtsruhe. Buchungslücken, die aufgrund der 2G-Regelung entstanden seien, konnten nach Branchenangaben geschlossen werden. Anders sieht es im Harz aus. Hier hätten zahlreiche Gäste ihre Urlaube storniert, teilte der Harzer Tourismusverband mit.

Heute und morgen Jobcenter-Impfaktionen in Hamburg

An vier Hamburger Schulen gibt es an diesem Wochenende Sonder-Impfaktionen vom Jobcenter. Dazu sind rund 32.000 Menschen eingeladen worden, die Leistungen vom Jobcenter beziehen. Jede und jeder, der in Hamburg Hartz IV (Arbeitslosengeld II) oder andere Unterstützungen bekommt und über 50 Jahre alt ist, war in dieser Woche angeschrieben worden. Geimpft wird in vier Schulen in Osdorf, Langenhorn, Billstedt und Harburg. Eine Extra-Anmeldung wird nicht gebraucht.

Dehoga will Niedersachsens Tanzverbot kippen

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) will das in Niedersachsens "Weihnachtsruhe" verankerte Tanzverbot zu Weihnachten und Silvester kippen. Dazu reichte der Verband vor dem Oberverwaltungsgericht (OVG) Lüneburg einen Normenkontrollantrag ein. Dehoga-Landesgeschäftsführer Rainer Balke begründete den Schritt damit, dass das Gastgewerbe kein Infektionstreiber und die Maßnahmen unverhältnismäßig seien. Die Hygienekonzepte der Betreiberinnen und Betreiber hätten sich bewährt, viele Betriebe seien in Existenznot.

Weitere Informationen Tanzverbot zu Weihnachten und Silvester: Dehoga zieht vor OVG Dehoga-Chef Balke findet die Weihnachtsruhe für das Gastgewerbe unverhältnismäßig. Sie habe zu vielen Absagen geführt. mehr

Bovenschulte sieht noch viele Klippen für Impfpflicht

Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) hat sich für die allgemeine Impfpflicht ausgesprochen und zugleich angemahnt, die konkrete Ausgestaltung dieser Pflicht zu diskutieren. "Der Teufel steckt im Detail", sagte Bovenschulte der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" (HAZ). Es gebe etliche Details zu klären.

"Für jedes schwierige Problem gibt es eine Lösung, die einfach, schnell und falsch ist", sagte Bovenschulte. Zurzeit sei nicht bekannt, wer in Deutschland geimpft ist und wer nicht. Dafür brauche es ein Impfregister, das aber nicht schnell aufzubauen sei, sagte Bovenschulte.

Bei der Höhe der Bußgelder müsse über eine soziale Staffelung gesprochen werden. "Oder zahlen alle das Gleiche, und Gutbetuchte können sich für ein paar Euro freikaufen?", fragte Bovenschule. Kritisch äußerte er sich zu der Frage, ob auch Minderjährige der Impfpflicht unterliegen sollen. Kinder hätten ja nur ein geringes Risiko selbst zu erkranken, sagte der SPD-Politiker. Er habe erhebliche Zweifel daran, Kinder zur Impfung zu verpflichten, um Erwachsene zu schützen.

Bundestagspräsidentin Bas: "Brauchen exakte Impfzahlen"

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) fordert ein nationales Impfregister. Sie kritisierte in der "Welt am Sonntag", dass noch immer zu wenige Daten über die Corona-Pandemie zur Verfügung stünden. "Was uns alle umtreibt ist, dass die Gesundheitsämter nicht konkret wissen, wie viele Infektionen es genau gibt. Oder wie der exakte Stand bei den Impfungen ist. Bei den Pflegekräften gehen wir von bis zu 90 Prozent Geimpften aus, aber das sind Schätzungen", sagte Bas. "Wir brauchen exakte Zahlen", drängte sie.

Bislang werden die Daten für die Covid-19-Impfungen von den Impfzentren und impfenden Praxen erhoben und vom Robert Koch-Institut aufbereitet, sodass die Impfquoten bundesweit und regional bekannt sind.

Inzidenz in Niedersachsen weiter gefallen

In Niedersachsen sind 2.316 neue laborbestätigte Corona-Fälle gemeldet worden. Gestern waren es 2.631 und heute vor einer Woche 2.863. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut leicht gefallen, von gestern 176,4 auf nun 174,1 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner (Vorwoche: 197,0). Es gilt 18 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Damit steigt die Zahl der landesweiten Todesopfer auf insgesamt 6.677.

Neuer Ärzteverband will Long-Covid-Forschung vorantreiben

In der kommenden Woche soll der deutsche Ärzteverband Long Covid gegründet werden. Zentrales Ziel des Verbands wird sein, die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Ärzten sowie mit medizinischen Hilfsberufen zu fördern. Die verschiedenen Krankheitsbilder nach einer eigentlich überstandenen Corona-Erkrankung sind noch weitgehend unerforscht. "Wir kennen inzwischen mehr als 200 Symptome, die mit dem sogenannten Long-Covid-Syndrom zusammenhängen", sagte Jördis Frommhold, Chefärztin der inzwischen auf dieses Krankheitsbild spezialisierten Median-Reha-Klinik Heiligendamm.

Wissenschaftler gehen davon aus, dass etwa zehn Prozent aller Infizierten von Long Covid betroffen sind und dann unter Langzeitfolgen leiden. Das wären nach derzeitigen RKI-Zahlen knapp 700.000 Menschen allein in Deutschland. Eines der zentralen Symptome ist das Fatigue-Syndrom, das sich durch anhaltende Müdigkeit und Antriebslosigkeit äußert.

Weil warnt: "Omikron wird Ungeimpfte hart treffen"

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat sich über die drohende Ausbreitung der Omikron-Virusvariante besorgt gezeigt. Der SPD-Politiker rief erneut dazu auf, sich impfen zu lassen, um eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. "Der beste Schutz vor der nächsten Welle ist eine hohe Impfquote. Omikron wird vor allem die Ungeimpften hart treffen", sagte Weil der Deutschen Presse-Agentur. Auch die Booster-Impfungen seien mit Blick auf die Virusvariante praktisch unerlässlich. "Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass wir im Januar eine harte Infektionswelle haben werden. Das Problem ist, dass sich diese fünfte Welle auf die vierte Welle obendrauf setzt", erklärte Weil. Allein durch die schiere Zahl der zu befürchtenden Ansteckungen sei eine steigende Belastung des Gesundheitssystems fast unvermeidlich. "Deswegen sind die Maßnahmen, die wir jetzt treffen, auch vorbeugender Brandschutz vor Omikron." Auch Bundesgesundheitsminister Lauterbach (SPD) hatte gestern nach einem Treffen mit Weil vor einer massiven fünften Infektionswelle gewarnt.

Bundesweite Neuinfektions-Inzidenz sinkt auf 321,8

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag erneut gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche heute früh mit 321,8 an. Am Vortag hatte der Wert bei 331,8 gelegen (Vorwoche: 402,9; Vormonat: 336,9). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 42.813 Corona-Neuinfektionen. Vor genau einer Woche waren es 53.697 Ansteckungen. Die Zahl gemeldeter Infektionen geht seit knapp drei Wochen zurück. Experten befürchten wegen der ansteckenderen Omikron-Variante aber eine baldige Trendumkehr. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 414 Todesfälle verzeichnet (Vorwoche: 510). Insgesamt starben in Deutschland seit Pandemiebeginn 108.053 Menschen im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion. Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI gestern mit 5,10 (Donnerstag: 5,17) an.

Tausende Menschen wollen gegen Corona-Maßnahmen protestieren

Zu einer Demonstration von Gegnern der Corona-Maßnahmen und der Impfpflicht werden heute rund 8.000 Menschen in Hamburg erwartet. Unter dem Motto "Das Maß ist voll. Hände weg von unseren Kindern" wollen sie ab 16 Uhr vom Hauptbahnhof durch die Innenstadt ziehen, wie die Polizei mitteilte. Außerdem wurden drei Gegenkundgebungen angemeldet, zu denen laut Polizei knapp 1.000 Teilnehmer erwartet werden. Nach einer gestern in Kraft getretenen Verordnung müssen in Hamburg nun alle Demo-Teilnehmer Corona-Masken tragen. Die Polizei stellt sich auf einen Großeinsatz ein und warnte vor Verkehrsbehinderungen im Innenstadtbereich.

Auch in Niedersachsen sind Demos gegen die Corona-Maßnahmen geplant. In Osnabrück habe der Veranstalter 2.000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen angemeldet, sagten Sprecher von Stadt und Polizei. Start ist um 13 Uhr im Schlossgarten. Gleichzeitig werden zu einer Gegenkundgebung ebenfalls in der Innenstadt bis zu 200 Teilnehmer erwartet. In Hannover sind Demonstrationen vor dem Landtag und vor der Oper mit mehreren Hundert Teilnehmern angekündigt. Auch in Emden, Hameln und Hildesheim soll es Demonstrationen von Kritikern der Corona-Regeln geben.

In Flensburg und Schwerin wollen ebenfalls Menschen gegen die Corona-Auflagen protestieren.

Dänemark verschärft Corona-Maßnahmen wegen stark gestiegener Infektionszahlen

Von morgen an gelten in Dänemark strengere Corona-Regeln. Wer dort einen Urlaub plant, muss sich auf Einschränkungen einstellen - möglicherweise auch auf Quarantäne nach der Rückkehr: Denn von Sonntag an gilt Dänemark neben Norwegen und Frankreich in Deutschland als Hochrisikogebiet. Wer dann von dort einreist und nicht gegen Corona geimpft ist oder einen Genesenen-Nachweis hat, muss in Quarantäne.

VIDEO: Omikron: Dänemark verschärft Corona-Schutzmaßnahmen (1 Min)

Service: Inzidenzwert für Ihren Wohnort ermitteln

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen sind auch in Norddeutschland in Bewegung. Wenn Sie wissen wollen, wie die Lage in Ihrer Stadt oder in Ihrem Landkreis ist, tippen Sie einfach hier Ihre Postleitzahl ein.

Postleitzahl:

Schleswig-Holstein: Hospitalisierungsinzidenz bei 3,64

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist in Schleswig-Holstein weiter auf jetzt 166,6 je 100.000 Einwohner gestiegen - nach 164,9 am Vortag und 157,8 vor einer Woche. Wie aus den Daten der Landesmeldestelle weiter hervorgeht, wurden zuletzt 798 neue Ansteckungen registriert. Am Vortag waren es 859, vor einer Woche 717. Die Hospitalisierungsinzidenz, die angibt, wie viele Corona-Kranke innerhalb einer Woche je 100.000 Menschen in Kliniken gekommen sind, stieg von 3,44 auf 3,64.

Los geht's mit dem Corona-Live-Ticker am Sonnabend

Guten Morgen aus unserer Redaktion! NDR.de hält Sie auch heute - am Sonnabend, 18. Dezember - über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Stand der Dinge. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Nachrichten und Ereignisse von gestern können Sie im Blog von Freitag nachlesen.