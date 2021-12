Stand: 14.12.2021 16:28 Uhr Corona-Ticker: Für Jugendliche und Schwangere in MV längere 2G-Ausnahmen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 14. Dezember 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Kinder-Impfstelle in Bremen eröffnet

Auch Kinder von fünf bis elf Jahren können sich seit heute in der Hansestadt Bremen gegen das Coronavirus impfen lassen. Zu diesem Zweck wurde die Impfstelle Bremen-Mitte umgewandelt in das Kinder-Impfzentrum Sögestraße, das im Auftrag der Gesundheitssenatorin von der Johanniter Unfallhilfe und dem Arbeiter-Samariter-Bund betrieben wird. Am ersten Tag gab es wie geplant rund 60 Impfungen. Die Corona-Impfung mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer ist seit kurzem auch für Kinder ab fünf Jahren zugelassen. Es werde der gleiche Wirkstoff verwendet wie für Erwachsene, allerdings in einer niedrigeren Konzentration. Im Kinder-Impfzentrum werden keine Erwachsenen geimpft.

Strengere Regeln gelten ab morgen in Vorpommern-Greifswald

In immer mehr Regionen Mecklenburg-Vorpommerns gelten die strengsten von der Landesregierung vorgesehenen Corona-Regeln. Seit heute ist neben der Hansestadt Rostock und den Landkreisen Rostock und Mecklenburgische Seenplatte auch Vorpommern-Rügen betroffen. In Vorpommern-Greifswald gelten die Verschärfungen ab morgen. Gestern war der Landkreis Vorpommern-Greifswald den siebten Tag in Folge auf der roten Corona-Warnstufe.

Weitere Informationen Vorpommern-Greifswald verschärft Corona-Regeln erneut Kinos und Kultureinrichtungen bleiben ab Mittwoch geschlossen. Auch für den Greifswalder Weihnachtsmarkt geht es nicht weiter. mehr

Großer Nachholbedarf bei Schwimmkursen

Die Deutsche-Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) sieht weiter großen Nachholbedarf, damit alle Kinder sicher schwimmen lernen können. Hintergrund von Schwimmdefiziten ist, dass seit Ausbruch der Corona-Pandemie 2020 Bäder teilweise für längere Zeit geschlossen waren. Dadurch fielen Kurse aus oder wurden verschoben. Zugleich warnte die DLRG vor falscher Sicherheit, selbst wenn Kurse nachgeholt werden. Um sicher schwimmen zu können, brauche es Übung und vor allem stets professionelle Anleitung.

VIDEO: Großer Ansturm auf Schwimmkurse für Kinder (2 Min)

MV: Ausnahmen für Jugendliche und Schwangere von 2G bis April verlängert

Jugendliche und Schwangere in Mecklenburg-Vorpommern können ungeimpft auch nach dem Jahreswechsel an sozialen Aktivitäten teilnehmen, für die 2G oder 2G-Plus vorgeschrieben sind. Die Landesregierung verlängerte die Ausnahme für 12- bis unter 18-Jährige sowie für Schwangere bis Ende April, wie Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) nach der Kabinettssitzung in Schwerin sagte. Nötig sei weiterhin ein tagesaktueller Corona-Test. Für Schwangere sei die Impfempfehlung vergleichsweise spät gekommen, deshalb sei für sie die Ausnahme von der 2G-Regel nun "angemessen" verlängert worden. Drese stellte zudem Erleichterungen für Weihnachtsbesuche in Pflegeheimen in Aussicht, weil in den Heimen viele Auffrischungsimpfungen gegeben worden seien.

Weitere Informationen Kabinett: Nur zwei Weihnachtsgäste für Ungeimpfte Das Kabinett in MV hat unter anderem über Ausnahmen für Jugendliche, die nicht geimpft sind, beraten. mehr

Niedersachsen ändert Testpflicht bei Familienfeiern an Weihnachten

Niedersachsens Landesregierung hat die Testpflicht für größere Familienfeiern an Weihnachten modifiziert. Demnach reicht jetzt ein Selbsttest unter Kontrolle einer weiteren Person. Ursprünglich sollten die Tests in einem Testzentrum durchgeführt werden. Das ist jetzt vom Tisch, wie die Staatskanzlei mitteilte. Bei Feiern mit mehr als zehn Personen gilt laut neuester Corona-Verordnung des Landes im Rahmen der sogenannten Weihnachtsruhe 2G-Plus - es dürfen also nur genesene und geimpfte Personen kommen - und sie müssen sich testen. Allerdings gilt in Niedersachsen für "geboosterte" Menschen, dass sie keinen Test bei 2G-Plus brauchen.

Weitere Informationen Weihnachten: Corona-Tests auch im privaten Umfeld möglich Die Landesregierung erleichtert den Zugang beim Test zum Fest. Der Gastgeber trägt die Verantwortung für die Durchführung. mehr

SH-Kabinettssitzung: Lieber Karten schreiben als zuhören?

CDU-Fraktionschef Tobias Koch hat nach eigenem Eingeständnis in der jüngsten Sitzung des schleswig-holsteinischen Landeskabinetts bei der Neufassung von Corona-Regeln nicht aufgepasst. "Das kriege ich nicht mehr richtig zusammen", sagte Koch auf die Journalistenfrage, ob er bei Hotelbesuchen für die Befreiung Geboosterter - also jener, die eine Auffrischungsimpfung bekommen haben - von der Testpflicht sei. Koch sagte, es sei eine Online-Sitzung gewesen und da habe er gedacht, er könne nebenbei Weihnachtskarten schreiben. Immerhin sei er der einzige Fraktionsvorsitzende der Koalition aus CDU, FDP und Grünen gewesen, der überhaupt teilgenommen habe.

Kita in Waren wegen Corona geschlossen

Wegen zahlreicher Corona-Fälle hat die Diakonie an der Mecklenburgischen Seenplatte eine komplette Kita geschlossen. Es handelt sich um die Einrichtung "Kleine Strolche" in Waren, in der 85 Kinder betreut werden, wie der Kita-Träger mitteilte. Nach dem Auftreten erster Infektionen waren zuvor schon zwei der acht Gruppen geschlossen worden. Christoph de Boor, Geschäftsführer der Diakonie Mecklenburgische Seenplatte, sagte, da auch Personal erkrankt sei, könne die Betreuung der Kinder nicht mehr gesichert werden.

Maskenpflicht bei Demos in Hamburg beschlossen

In Hamburg müssen Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Demonstrationen künftig wieder Corona-Masken tragen. Das hat Senatssprecher Marcel Schweitzer heute nach einer Sitzung des Senates mitgeteilt. Die Regelung gelte ab Mittwoch - für alle Demonstrationen - nicht nur bei Demos gegen die Corona-Regeln. Schweitzer sagte, es würden weitere Maßnahmen vorbereitet, um Sicherheit, Ordnung und Infektionsschutz bei Versammlungen sicherzustellen. Eine Teilnehmer-Höchstgrenze für Demonstrationen wurde bislang nicht festgelegt. Heute hatte Hamburg einen neuen Höchstwert bei der Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen gemeldet.

Weitere Informationen Hamburg: Maskenpflicht bei Demonstrationen kommt Nach den Kundgebungen der vergangenen Wochen hat der Hamburger Senat eine Maskenpflicht bei Demonstrationen beschlossen. mehr

659 Neuinfektionen in Hamburg - Inzidenz erneut gestiegen

Nach Angaben der Sozialbehörde sind 659 neue Corona-Fälle in Hamburg registriert worden. Das sind 37 Neuinfektionen mehr als gestern und 45 mehr als am Dienstag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner stieg weiter vom bisherigen Höchststand 259,8 am Montag auf aktuell 262,1. Am Dienstag vor einer Woche lag der Inzidenzwert bei 244,2. Laut DIVI-Intensivregister liegen in Hamburg derzeit 65 Corona-Patientinnen und -Patienten auf Intensivstationen - eine Person weniger als am Vortag. Weitere Todesfälle wurden nicht gemeldet.

Weitere Informationen 659 neue Corona-Fälle in Hamburg - Inzidenz steigt weiter In Hamburg wurden mehr Corona-Neuinfektionen registriert als in der Vorwoche. Die Inzidenz bleibt auf Höchstwert-Niveau. mehr

Kontrollen in Bussen und Bahnen in Niedersachsen am Donnerstag

Im öffentlichen Nahverkehr in Niedersachsen will die Polizei am Donnerstag verstärkt die Einhaltung der Corona-Regeln kontrollieren. Fahrgäste müssen geimpft, genesen oder getestet sein, außerdem gilt Maskenpflicht. Bei schwerwiegenden Verstößen drohten hohe Bußgelder, teilte das Innenministerium mit.

Niedersachsen: Kritik an Vorgehen der Landesregierung

Die Opposition im niedersächsischen Landtag hat das Krisenmanagement der Landesregierung in der vierten Corona-Welle kritisiert. Grünen-Fraktionschefin Julia Willie Hamburg sagte, die angekündigte "Weihnachtsruhe" reiche als Kontaktbeschränkung nicht aus, um das Virus einzudämmen. Schon jetzt sei die Situation in den Krankenhäusern "dramatisch". Hingegen wies sie die geplante Ausweitung der 2G-Regel auf 12- bis 17-Jährige ab Januar als zu früh zurück. Bis dahin gebe es für die Betroffenen zu wenige Impfmöglichkeiten, sagte die Grünen-Politikerin. FDP-Fraktionschef Stefan Birkner kritisierte, Regierungschef Stephan Weil (SPD) hätte den Landtag früher über die "Weihnachtsruhe" informieren müssen - und bemängelte Pannen bei der Kommunikation der Corona-Regeln. Die Betroffenen der Auflagen, etwa Gastronomen, würden zu wenig einbezogen. Auch der Sinn der 2G-Regel für Geschäfte erschließe sich ihm nicht, sagte Birkner. "Es ist völlig klar, dass der Einzelhandel kein Infektionstreiber ist."

Mehr als zwei Millionen Booster-Impfungen in Niedersachsen

Die Zahl der Corona-Auffrischungsimpfungen in Niedersachsen hat die Zwei-Millionen-Marke überschritten. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) kamen im Vergleich zum Vortag rund 71.500 Auffrischungsimpfungen hinzu, so dass nun jeder vierte Niedersachse den sogenannten Booster erhalten hat. Insbesondere ältere Menschen zählen dazu: Bei den über 60-Jährigen liegt die Booster-Impfquote bei etwa 43 Prozent. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) betonte im Landtag, dass Niedersachsen mit diesen Werten über dem Bundesdurchschnitt liege. Laut RKI haben fünf Bundesländer eine höhere Impfquote bei den Booster-Impfungen. Als vollständig geimpft gelten in Niedersachsen 71,3 Prozent der Bevölkerung.

Weniger Blutspenden: Problem bei PIMS-Behandlung?

Eine sinkende Bereitschaft für Blutspenden führt nach Angaben des Deutschen Roten Kreuzes erneut zu Engpässen. "Die herausragende Spendebereitschaft in der Pandemie ist stark eingebrochen und wir konnten die Klinikanfragen nicht bedienen", sagte beispielsweise gestern der Sprecher des DRK-Blutspendedienstes in Niedersachsen, Markus Baulke. Heute rief das Hamburger Universitätsklinikum Eppendorf zu Blutspenden auf. Auch anderswo fehlt Spenderblut. Friedrich Reichert, ärztlicher Leiter der Pädiatrie am Klinikum Stuttgart, sagte im Interview auf NDR Info, es könne passieren, dass die zur Behandlung von PIMS nötigen Immunglobuline ausgehen. PIMS steht für "Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrome". Das post-virale Entzündungssyndrom kann in sehr seltenen Fällen bei Kindern, die eigentlich kaum schwer durch Corona erkranken, auftreten. Zur Behandlung wird unter anderem auf Stoffe aus Spenderblut gesetzt.

AUDIO: Interview zum PIMS-Syndrom: Fehlende Blutspenden beeinflussen Behandlung (6 Min) Interview zum PIMS-Syndrom: Fehlende Blutspenden beeinflussen Behandlung (6 Min)

Interview: Wie reagiert die Politik auf Demos gegen Corona-Maßnahmen?

Bundesweit sind die Teilnehmerzahlen an Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen gestiegen. Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Christian Pegel (SPD) hat auf NDR Info gesagt, die Behörden stellten zunehmend eine Unterwanderung der Protestaktionen durch radikalisierte Gruppen fest.

AUDIO: Interview: Wie reagiert die Politik auf die Anti-Corona-Demos? (6 Min) Interview: Wie reagiert die Politik auf die Anti-Corona-Demos? (6 Min)

Niedersachsen meldet Kennzahlen nach - Inzidenz sinkt auf 187,1

In Niedersachsen sind wegen technischer Probleme zwei Tage lang keine Zahlen über Neuinfektionen an das Robert Koch-Institut gemeldet worden. Heute wurden die Fälle nachgemeldet. Für Sonntag, Montag und heute ergibt sich daraus die Gesamtzahl von 3.748 neuen Fällen. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner beträgt im Landesdurchschnitt aktuell 187,1. Am Sonnabend betrug der Wert 197,0, am Dienstag vor einer Woche 196,0.

Weitere Informationen Die Corona-Lage in Niedersachsen und in Ihrer Kommune Nach Behebung einer technischen Störung hat Niedersachsen am Dienstag die aktuellen Corona-Daten an das RKI übermittelt. mehr

Hamburg wirbt für 2G-Bändchen

In Hamburg können Einzelhändler ihre Kundinnen und Kunden mit bunten Bändchen markieren, wenn diese in Geschäften mit 2G-Regel ihren Impf- oder Genesenen-Nachweis vorgezeigt haben. Beim Betreten des nächsten Geschäftes müssen die Nachweise dann nicht mehr kontrolliert werden. Das Konzept darf nach Informationen von NDR 90,3 inzwischen in der ganzen Stadt genutzt werden. 200.000 Bänder hat das Citymanagement bisher bestellt, das soll bis Mitte Januar reichen.

Weitere Informationen Immer mehr Hamburger Geschäfte setzen auf das "2G-Bändchen" Ein Bändchen ums Handgelenk als 2G-Nachweis: Das Konzept darf inzwischen in der ganzen Stadt genutzt werden. mehr

Proteste gegen Corona-Maßnahmen - 3.000 Teilnehmer in Rostock

Bundesweit hat es gestern Abend zahlreiche Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen und eine Ausweitung der Impfpflicht gegeben. Rund 250 Menschen zogen beispielsweise durch Wilhelmshaven. Der Protest sei angemeldet gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Versammlung verlief friedlich und endete ohne besondere Vorkommnisse. Ebenso friedlich verlief eine Demonstration gegen Corona-Maßnahmen in Hannover, an der 150 Menschen teilnahmen. Weit mehr Menschen demonstrierten in Mecklenburg-Vorpommern. NDR MV berichtet von etwa 7.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern bei mehreren Veranstaltungen in dem Bundesland. Das seien fast doppelt so viele wie in der Vorwoche gewesen. Der größte Protest fand in Rostock mit rund 3.000 Demonstranten statt. Auch in MV sei es weitgehend friedlich geblieben. In Rostock wurden nach der Demonstration Böller gezündet. In Schwerin, wo 1.400 Menschen demonstrierten, kam es zu einer Widerstandshandlung gegen Polizisten. Außerdem wurde eine Anzeige wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen.

Weitere Informationen Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen in mehreren Städten in MV Mehrere Demonstrationszüge mit insgesamt 7.000 Menschen waren in zwölf Städten teilweise gleichzeitig unterwegs. mehr

Gefälschte Impfausweise: Verband rät Apotheken nicht generell zur Anzeige

Die Bundesvereinigung der Apothekerverbände (ABDA) rät Apotheken nicht generell dazu, gefälschte Impfpässe anzuzeigen. Das Problem: Es ist unklar, ob die Apotheker mit der Anzeige gegen das Berufsgeheimnis für Apotheker verstoßen. Die ABDA rät nur, dass Apotheker bei offensichtlichen Fälschungen kein digitales Zertifikat erstellen sollen. Dabei ist die Vorlage von gefälschten Impfpässen seit Inkrafttreten des neuen Infektionsschutzgesetzt strafbar. Dem Bundesgesundheitsministerium ist das Problem offenbar gar nicht bekannt. Das Ministerium habe "keine Hinweise, dass Apotheken gefälschte Impfausweise nicht anzeigen würden." Dennoch nehme man die Anfrage von NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" nun "als Anlass, diesen Hinweisen nachzugehen".

Gesundheitsminister von Bund und Ländern beraten über Booster-Anreize

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern kommen heute zusammen, um über Erleichterungen für Menschen zu beraten, die eine Corona-Auffrischungsimpfung erhalten haben. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) schlägt vor, dass für sie bei Veranstaltungen mit einer 2G-Plus-Regelung der vorgeschriebene Antigen-Test entfallen kann. Einige Länder verfahren bereits so - zum Beispiel Niedersachsen. Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) sprach sich in einem Interview auf NDR Info denn auch für eine bundesweite Ausweitung aus. Mehrere Experten warnten hingegen vor der Aufhebung von 2G-Plus für Geboosterte. Angesichts der Ausbreitung der Omikron-Variante sei zu ungewiss, wie gut eine Impfung in Zukunft noch vor Infektionen und der Weitergabe von Viren schütze.

Weitere Informationen Neue Corona-Regeln: Nachbesserungen am Infektionsschutzgesetz Bundestag und Bundesrat haben eine Impfpflicht für bestimmte Berufe und weitere Corona-Krisenregeln beschlossen. Die Länder können regional härtere Beschränkungen anwenden. mehr

RKI: Bundesweit 30.823 Corona-Neuinfektionen registriert - Inzidenz bei 375,0

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist im Vergleich zum Vortag erneut gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der neu bestätigten Fälle pro 100.000 Einwohner und Woche heute früh mit 375,0 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 389,2 gelegen, vor einer Woche bei 432,2 (Vormonat: 312,4). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 30.823 Corona-Neuinfektionen. Gestern waren es 21.743, vor genau einer Woche 36.059 gemeldete Ansteckungen. In der heutigen Zahl sind auch die Daten aus Niedersachsen enthalten, die gestern und vorgestern wegen technischer Probleme nicht übermittelt werden konnten. Deutschlandweit wurden den RKI-Angaben zufolge binnen 24 Stunden 473 weitere Todesfälle verzeichnet. Die Zahl der Menschen, die seit Beginn der Pandemie an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 106.227.

Erste Corona-Impfaktionen für Kinder in Schleswig-Holstein

Eltern in Schleswig-Holstein können ihre Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren von heute an bei offenen Aktionen gegen das Coronavirus impfen lassen. Um 8.30 Uhr geht es im Citti-Park in Lübeck los, eine Stunde später in Schenefeld im dortigen Einkaufszentrum. Die Kinder erhalten den Impfstoff von Biontech/Pfizer in einer geringeren Dosierung. Morgen geht es mit Aktionen im Citti-Park Flensburg und in Kaltenkirchen im Einkaufszentrum Ohlandpark weiter. Außerdem können Eltern von Donnerstag an Termine für Kinderimpfungen buchen. Eltern dürfen sich ohne Termin ebenfalls impfen lassen, wenn sie ihre Kinder begleiten.

Von heute an können online Termine auch für das neue Corona-Impfzentrum für Kinder in Hamburg gebucht werden. Es soll am Donnerstag seinen Betrieb aufnehmen. Außerdem starten die Kinderimpfungen in Bremen. In Mecklenburg-Vorpommern sollen Kinder ab morgen vorrangig bei Kinderärzten geimpft werden. Die Region Hannover plant den Start der Impfungen von Kindern ebenfalls morgen. Eltern können dann im Internet unter www.impfportal-niedersachsen.de Termine für ihre Kinder reservieren.

Weitere Informationen Corona-Impfungen für Kinder: Für wen, ab wann und wo? In dieser Woche beginnen die Corona-Impfungen bei Fünf- bis Elfjährigen. Wie ist der Start im Norden geplant? Ein Überblick. mehr

Landesregierung in Schleswig-Holstein will neue Corona-Regeln beschließen

Schleswig-Holsteins Landesregierung will heute verschärfte Corona-Regeln auf den Weg bringen. Bereits angekündigt ist eine Einschränkung privater Zusammenkünfte von ungeimpften Personen. Für sie gilt künftig die Regel "Eigener Hausstand plus zwei". Kinder unter 14 Jahren werden dabei nicht mitgezählt. Die neue Corona-Landesverordnung soll morgen in Kraft treten. Zudem plant die Jamaika-Koalition eine verschärfte 2G-Regel in Clubs, Diskotheken und Beherbergungsbetrieben. Bei größeren Sportveranstaltungen darf höchstens die Hälfte aller Plätze besetzt werden.

Vorpommern-Rügen: Rot plus ab heute, Weihnachtsmarkt untersagt

Auch im Landkreis Vorpommern-Rügen gelten ab heute die nochmals schärferen Corona-Regeln innerhalb der Warnstufe Rot. Damit muss auch der Stralsunder Weihnachtsmarkt vorzeitig schließen. Eine entsprechende Allgemeinverfügung veröffentlichte der Landkreis gestern. Schärfere Regeln gelten bereits in der Hansestadt Rostock, dem Landkreis Rostock und dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. So müssen etwa Museen, Theater und Kinos, aber auch Indoor-Spielplätze geschlossen bleiben. Öffentliche Veranstaltungen sind verboten. Dazu gehören auch Sportveranstaltungen oder der Betrieb von Schwimm- und Spaßbädern. Ausnahmen gelten für Vereinssport oder Schwimmunterricht.

Service: Inzidenzwert für Ihren Wohnort ermitteln

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen sind auch in Norddeutschland in Bewegung. Wenn Sie wissen wollen, wie die Lage in Ihrer Stadt oder in Ihrem Landkreis ist, tippen Sie einfach hier Ihre Postleitzahl ein.

Postleitzahl:

Schleswig-Holstein: Corona-Inzidenz geht leicht auf 160,3 zurück

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist geringfügig auf 160,3 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen zurückgegangen. Am Vortag hatte der Wert 162,4 und eine Woche zuvor 146,7 betragen. Wie aus den Daten der Landesmeldestelle weiter hervorging, wurden binnen 24 Stunden 610 neue Fälle gemeldet (Vortag: 220 / Vorwoche: 651). Die Zahl der wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelten Patienten kletterte von 187 am Vortag auf 199. 50 Patienten wurden auf Intensivstationen behandelt, von denen 35 beatmet werden mussten. Die Hospitalisierungsinzidenz sank von 3,37 auf 2,95. Im Zusammenhang mit Covid-19 starben acht weitere Menschen, ihre Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie stieg auf 1.840.

Neuer Corona-Expertenrat tritt erstmals zusammen

Der neue Corona-Expertenrat der Bundesregierung soll am Mittag erstmals tagen. Ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums sagte, die Sitzung des Gremiums werde virtuell stattfinden. Dem Rat gehören unter anderem der Chefvirologe der Berliner Charité, Christian Drosten, der Leiter des Virologischen Instituts der Uniklinik Bonn, Hendrik Streeck, und der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, an. Die Auftaktsitzung des Expertenrats solle den Mitgliedern dazu dienen, eine "Arbeitsstruktur" zu finden, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) habe sich gewünscht, dass in dem Gremium über die aktuelle Forschungslage diskutiert werde und es so zu einer "möglichst einhelligen Empfehlung kommen" könne.

Abonnieren Sie den kostenlosen NDR.de Newsletter!

Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie bleibt NDR.de Ihre zuverlässige Informationsquelle. Neben diesem Live-Ticker halten wir Sie außerdem von montags bis freitags immer nachmittags mit dem NDR Newsletter über die Ereignisse aus norddeutscher Sicht auf dem Laufenden. Zum kostenlosen Abonnieren reicht die Eingabe Ihrer Mail-Adresse aus.

Neuer Corona-Live-Ticker startet

Guten Morgen! NDR.de hält Sie auch heute - am Dienstag, 14. Dezember - über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Stand der Dinge. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog von Montag nachlesen.