Stand: 19.02.2021 12:29 Uhr Corona-Ticker: Frühere Impfung von Lehrern und Erziehern?

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, den 19. Februar 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Lehrer und Erzieher könnten bald früher geimpft werden

Bundesregierung beruft Impfstoff-Beauftragten

Schleswig-Holstein: Inzidenzwert sinkt unter 50

Kiel: Landtag befragt Experten zur Corona-Pandemie

Neuinfektionen im Norden: 837 in Niedersachsen , 247 in Schleswig-Holstein , 154 in Hamburg

RKI meldet 9.113 Neuinfektionen und 508 neue Todesfälle

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen:

837 Neuinfektionen in Niedersachsen

In Niedersachsen sind 837 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Das sind 173 weniger als gestern und 201 weniger als in der Vorwoche. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner sank auf 66,1. Mit oder an dem Coronavirus verstorben sind zudem 73 Menschen. Damit sind in Niedersachsen seit Beginn der Pandemie 4.058 Menschen mit Corona ums Leben gekommen.

Weiter keine Einreise zu Nebewohnsitz in Vorpommern-Greifswald

Menschen mit Nebenwohnsitz im Landkreis Vorpommern-Greifswald dürfen weiterhin nicht aus privaten Gründen einreisen. Das hat das Verwaltungsgericht Greifswald bestätigt. Ein Antragsteller aus Berlin hatte in seine Zweitwohnung nach Ahlbeck gewollt. In der Mitteilung des Gerichts heißt es, das Einreiseverbot sei verhältnismäßig und diene dem legitimen Ziel, die Zahl der Neuinfektionen deutlich zu reduzieren. "Es führe zu Kontaktbeschränkungen und beuge damit der abstrakten Gefahr vor, noch nicht festgestellte Infektionen an einen anderen Ort zu tragen und das Virus dort zu verbreiten." Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis liegt derzeit laut RKI bei 167,2 und somit die dritthöchste im Norden.

Deutlich weniger Übernachtungen in Schleswig-Holstein und Hamburg

Laut Statistischem Landesamt für Schleswig-Holstein und Hamburg ist die Zahl der Übernachtungen stark zurückgegangen. In Schleswig-Holstein ist sie 2020 im Vergleich zu 2019 um 19,6 Prozent gesunken. Die Zahl der Gäste fiel um 30,3 Prozent. Stark betroffen vom Rückgang der Übernachtungen waren Hotels, Gasthöfe und Pensionen mit 31,1 Prozent. Lediglich die Campingplätze verzeichneten ein Plus von 8,8 Prozent. An der Nordsee gingen die Buchungen stärker zurück als an der Ostsee. Im Dezember 2020 brachen die Buchungen besonders stark ein. Im Vergleich zum Dezember 2019 sank die Zahl der Gäste in Schleswig-Holstein wie auch in Hamburg um etwa 90 Prozent. Im Jahr 2020 war die Anzahl der Übernachtungen in der Hansestadt insgesamt um 55,4 Prozent und die Zahl der Gäste um 58,4 Prozent auf 3,17 Millionen gesunken.

154 Neuinfektionen in Hamburg gemeldet

In Hamburg sind 154 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Das geht aus den Daten der Gesundheitsbehörde hervor. Das sind 41 weniger als gestern und 74 weniger als vor einer Woche. Vier Menschen sind an oder mit Corona gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 64,2. Derzeit liegen 82 Menschen in Hamburg auf den Intensivstationen.

Zukünftig mehr regionale Lockerungen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat in einer Pressekonferenz in Berlin mit dem Chef des Robet Koch-Instituts (RKI) Lothar Wieler betont, dass Lockerungen und Schutzmaßnahmen zukünftig vermehrt regional entschieden würden. Bereits jetzt liegen einige Kreise unter einer Sieben-Tage-Inzidenz von 35, andere über 200. Aus diesem Grund hätten Bund und Länder kürzlich auch nicht genauer definiert, ob Lockerungen an eine landesweite oder gar bundesweite Inzidenz von unter 35 gekoppelt werden. Zudem mahnten Spahn und Wieler erneut: "Wir haben eine Seitwärtsbewegung, das mahnt zur Vorsicht", so Spahn. Auch Wieler sagte, der rückläufige Trend aus den vergangenen Woche setze sich offenbar nicht mehr fort.

Prien fordert frühere Impfung für Lehrer und Erzieher

Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hat schnellere Corona-Schutzimpfungen für Lehrer und Kita-Personal gefordert. Sie sollten "in der Impf-Priorität weiter nach oben rücken", sagte Prien in einer Pressekonferenz zur Öffnung von Grundschulen und Kitas in der kommenden Woche. Prien hoffe auf eine bundesweite Lösung, mit der Lehrer und Erzieher "relativ bald, auch im März schon" Impfungen erhalten könnten. Laut Gesundheitsminister Jens Spahn wollen Bund und Länder am Montag darüber beraten. Er kündigt dazu einen Vorschlag der Bundesregierung an, der "zügig" umzusetzen sei. Bei ihren Beratungen vom 10. Februar hatten sich die Länder ebenso wie Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) dafür ausgesprochen, die Grundschullehrer und Kita-Mitarbeiter in der Impfverordnung von der Gruppe mit der Priorität drei in die zweite Gruppe hochzustufen.

In zehn Kreisen und kreisfreien Städten Schleswig-Holsteins sowie auf Helgoland öffnen die Grundschulen am Montag wieder. Zunächst sollen dabei Lesen, Schreiben, Rechnen sowie soziales Lernen im Vordergrund stehen. Lehrer und Mitarbeiter von Schulen können sich laut Prien bis zu zweimal pro Woche kostenlos auf Corona testen lassen. Dafür habe die Landesregierung 17,2 Millionen Euro bereitgestellt. In den Grundschulen gilt für alle künftig eine Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske.

Flensburgs Bürgermeisterin hofft auf Grenzkontrollen

Wer nach Dänemark einreisen will, muss seit Mittwoch einen negativen Corona-Test vorlegen, der maximal 72 Stunden alt ist. Für Dänen, die nach Deutschland einreisen, gilt dies nicht. Bei der Ratsversammlung in Flensburg gestern Abend betonte Oberbürgermeisterin Simone Lange, das sie sich zusammen mit der Landesregierung beim Bund für Grenzkontrollen einsetzen wolle. Auch der Landrat des Kreises Schleswig-Flensburg Wolfgang Buschmann (parteilos) unterstütze das Vorhaben. Lange will am Vormittag um 11 Uhr in einer Pressekonferenz über die derzeitige Corona-Situation in Flensburg informieren. Die Corona-Inzidenz in der Stadt liegt aktuell bei 177,5.

Offene Fragen zu Schnelltests

Schnelltests sollen ab 1. März in Arztpraxen, Testzentren und Apotheken großflächig und kostenlos angeboten werden. Doch es braucht dafür unter anderem Personal, Raum und Schutzausrüstung. Zudem sind viele Fragen offen: Wer darf wann getestet werden? Wie wird abgerechnet? Nicht alle Apotheken könnten daher solche Tests anbieten, sagt Regina Overwiening von der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände.

AUDIO: Schnell- und Selbsttests auf Corona - Was gibt es? (10 Min)

Christoph Krupp wird Impfstoff-Beauftrager

Der ehemalige Leiter der Hamburger Senatskanzlei, Christoph Krupp, wird Impfstoff-Sonderbeauftragter der Bundesregierung. Er soll Ansprechpartner für die Hersteller sein und bei der Organisation der Lieferketten helfen. Engpässe bei wichtigen Zutaten haben in den letzten Wochen immer wieder für Verzögerungen bei der Produktion der Impfstoffe geführt. Krupp ist derzeit Vorstandssprecher der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Für die nächsten Monate wird er befristet freigestellt, um sich um die Koordination der Impfstoffbeschaffung zu kümmern. Laut "Spiegel" soll er bereits am 1. März seinen neuen Job antreten und dem Wirtschaftsministerium von Peter Altmaier unterstellt werden.

Ferien enden - Homeschooling bleibt

Für die rund 153.000 Schülerinnen und Schüler an den allgemeinbildenden Schulen in Mecklenburg-Vorpommern ist heute der letzte Tag der Winterferien. Am Montag beginnt das zweite Halbjahr. Zwar soll der Schulstart wieder etwas mehr Normalität zurück in die Schulen und in den Alltag der Familien bringen, für die meisten Schüler heißt es aber vorerst dennoch weiter Homeschooling.

Plasmaspenden könnten Corona-Patienten helfen

Wer eine Corona-Infektion überstanden hat, könnte zukünftig mit einer Blutplasmaspende anderen Erkrankten helfen. Derzeit laufen Untersuchungen dazu, inwiefern die Antikörper im Blut von Genesenen, Krankheitsverläufe bei akut Erkrankten mildern können. "Ziel ist es, die Krankheitsdauer zu verkürzen und Schäden wie Lungenversagen zu verhindern", erklärt der Leiter der Zytaphereseabteilung und Zuständige für die Herstellung von Blutpräparaten beim Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) am Standort Oldenburg, Hagen Baume. Die Wirksamkeit des Verfahrens wird zurzeit in mehreren Studien untersucht. Besonders vielversprechende Ergebnisse zeige die Behandlung mit Antikörpern aus Plasma, wenn sie möglichst frühzeitig erfolge, berichtet der Leiter des Instituts für Transfusionsmedizin an der medizinischen Hochschule Hannover, Rainer Blasczyk. Voraussetzung für solch eine Plasmaspende sind neben der allgemeinen Tauglichkeit dafür unter anderem ein ausreichender Antikörpergehalt im Blut, der vor der ersten Spende ermittelt wird.

RKI meldet 9.113 Neuinfektionen und 508 neue Todesfälle

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 9.113 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 508 weitere Todesfälle verzeichnet, wie aus Zahlen des RKI vom Freitag hervorgeht. Am Freitag vergangener Woche hatte das RKI binnen eines Tages 9.860 Neuinfektionen und 556 neue Todesfälle verzeichnet. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Freitagmorgen bundesweit bei 56,8 - und damit geringfügig niedriger als am Vortag (57,1).

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt unter 50

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist unter den Wert 50 gesunken. Es gab 48,6 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, wie aus Daten hervorgeht, die das Gesundheitsministerium in Kiel veröffentlichte. Am Vortag lag der Wert bei 52,4, vergangener Woche bei 61,5. Als Zielmarke für nächste Öffnungsschritte gelten 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Es wurden innerhalb von 24 Stunden 247 neue Corona-Infektionen gemeldet; eine Woche zuvor waren es 366. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg um 7 auf 1.198. 40.512 Menschen haben sich seit Ausbruch der Pandemie in Schleswig-Holstein nachweislich mit dem Virus infiziert.

Kieler Landtag befragt Experten zur Corona-Pandemie

Zahlreiche Fachleute erläutern heute dem Landtag in Kiel ihre Positionen zur Corona-Pandemie. In der ganztägigen Anhörung kommen Mediziner und Juristen ebenso zu Wort wie ein Wirtschaftswissenschaftler und ein Krisenforscher. In den Blickpunkt rückt diesmal der sogenannte Perspektivplan der Landesregierung. Dieser Stufenplan beinhaltet Öffnungsschritte im aktuellen Lockdown, die an bestimmte Infektionszahlen geknüpft sind. Begleitet wird die Expertenanhörung einerseits von insgesamt sinkenden Zahlen. Andererseits breitet sich die ansteckendere britische Virus-Variante zunehmend aus. Das betrifft aktuell vor allem die Stadt Flensburg, die ihre schon erhöhten Schutzvorkehrungen ab Sonnabend noch einmal verschärfen wird. Bereits im vergangenen November gab es eine solche Expertenanhörung.

VIDEO: Flensburg: Welche Corona-Maßnahmen sollen helfen? (3 Min)

Niedersachsen: Landtag debattiert über Corona-Politik

Am letzten Tag der Sitzungswoche des Landtags geht es heute in Niedersachsen erneut um den Umgang mit der Corona-Krise und um Wege aus dem Lockdown. Die Grünen wollen in einer Anfrage wissen, ob die Wirtschaftshilfen für Unternehmen in Niedersachsen schneller und unbürokratischer ausgezahlt werden können. Außerdem wollen die Grünen, dass Kinder und Jugendliche in der Corona-Krise mehr Unterstützung erhalten, auch um Lernrückstände in der Schule zu verhindern. Der FDP geht es um eine Öffnungsstrategie für den Sport. Außerdem rufen die Liberalen die Regierung auf, die Pandemie mit Schutzmaßnahmen und Konzepten besser zu bekämpfen. NDR.de überträgt wieder live.

NDR.de-Ticker am Freitag startet

Das Team von NDR.de hält Sie auch am heutigen Freitag, 19. Februar 2021, über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem auch Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Die gemeldeten Neuinfektionen im Norden vom Donnerstag: 1.010 in Niedersachsen, 233 in Schleswig-Holstein, 195 in Hamburg, 199 in Mecklenburg-Vorpommern, 76 im Land Bremen.