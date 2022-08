Stand: 02.08.2022 11:22 Uhr Corona-Ticker: EuGH soll über stornierten Urlaub entscheiden

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 2. August 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Ab wann ist Reise-Stornierung aufgrund von Corona kostenfrei? BGH verweist an EuGH

Aktuelle Fallzahlen im Norden: 3.240 in Schleswig-Holstein , 9.895 in Niedersachsen

Bundesweite Inzidenz liegt bei 516,1 - 102.698 Neuinfektionen

Tabellen, Grafiken und Karten zu Inzidenz, Impfquote und weiteren Daten

Hamburger Sozialbehörde meldet sinkenden Inzidenzwert

Die Hamburger Sozialbehörde veröffentlicht nur noch einmal in der Woche Corona-Zahlen - immer am Dienstag. Nach den Angaben von heute ist die Sieben-Tage-Inzidenz weiter gesunken. Sie liegt nach Angaben der Behörde jetzt bei 380,3. Vor einer Woche betrug der Inzidenzwert noch 524,5. Die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen wird mit 7.244 angegeben - in der Vorwoche waren es noch 9.989.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil bei Weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests aber fließen in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Stornierung wegen Corona kostenfrei? BGH verweist an EuGH

Pauschalurlauber, die aufgrund der Corona-Pandemie eine gebuchte Reise gekündigt haben, müssen weiter auf eine höchstrichterliche Entscheidung zu etwaigen Stornogebühren warten. Der zuständige Senat des Bundesgerichtshofs (BGH) gab heute in Karlsruhe bekannt, dass er in der Frage zunächst den Europäischen Gerichtshof (EuGH) einschaltet. Der Kläger hatte eine rund 6.000 Euro teure Japan-Reise gebucht, die im April 2020 stattfinden sollte. Am 1. März trat er davon zurück. Eine Reisewarnung für Japan gab es damals noch nicht, in dem Land wurden aber schon Großveranstaltungen abgesagt und Schulen geschlossen. Ende März erging dann für Japan ein Einreiseverbot, das die komplette Reise letztlich unmöglich machte. Die Frage ist, ob der Veranstalter von dem Mann zu Recht 25 Prozent Stornokosten (knapp 1.540 Euro) kassiert hat.

Laut Gesetz gibt es ein Recht auf kostenlose Stornierung nur, wenn "unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände" die Reise erheblich beeinträchtigen. Die BGH-Richter wollen von ihren Luxemburger Kollegen wissen, ob es hierbei allein auf den Zeitpunkt des Rücktritts oder auch auf die spätere Entwicklung ankommt. Die BGH-Richterinnen und -Richter tendieren zu der zweiten Auffassung, wie der Vorsitzende Klaus Bacher sagte. Für Pauschalreisen gibt es in einer EU-Richtlinie aber einheitliche Regeln.

MV: Mehr als ein Fünftel der Erwachsenen stark übergewichtig - Zunahme durch Pandemie

In Mecklenburg-Vorpommern ist die Zahl der Menschen mit extremem Übergewicht weiterhin hoch. Wie das Statistische Amt heute auf Basis von Daten aus dem Mikrozensus 2021 mitteilte, sind mehr als ein Fünftel der erwachsenen Frauen und Männer im Land schwer fettleibig. Sie haben einen Body-Mass-Index (BMI) über 30. Das Normalgewicht liege bei einem BMI zwischen 18 und 25. Bei weiteren rund 46 Prozent der Männer und rund 30 Prozent der Frauen liege mit einem BMI über 25 ebenfalls Übergewicht vor. Als ein Grund für die steigende Zahl stark übergewichtiger Menschen werden die Auswirkungen der Corona-Pandemie genannt. "Zahlreiche Daten deuten übereinstimmend darauf hin, dass es seit Beginn der Pandemie nochmals zu einer signifikanten Gewichtszunahme gekommen ist", heißt es von der Deutschen Adipositas Gesellschaft. Das gelte besonders bei Menschen mit hohem Ausgangsgewicht.

Weitere Informationen Ein Fünftel der Menschen im Nordosten stark übergewichtig Als ein Grund für die steigende Zahl stark übergewichtiger Menschen werden die Auswirkungen der Corona-Pandemie genannt. mehr

Gastronomie in Hamburg: Viele Schließungen in der City - mehr Neugründungen an den Rändern

Die Auswirkungen der Corona-Krise spüren viele Branchen bis heute. Auch die Hamburger Gastronomie hat es nach wie vor nicht leicht, wie aktuelle Zahlen zeigen. Laut Hamburger Senat meldeten sich seit Beginn der Pandemie bis heute rund 1.200 Betriebe ab. Das geht aus einer Antwort auf eine kleine Anfrage des FDP-Abgeordneten Sami Musa hervor. Allein in der Hamburger Innenstadt haben insgesamt fast 430 Betriebe geschlossen. Allerdings kam es in dem Zeitraum in ganz Hamburg auch zu mehreren hundert Neu-Anmeldungen. Hier gibt es Unterschiede in den Stadtteilen: In Hamburg-Mitte, Wandsbek, Altona und Eimsbüttel scheiterten mehr Restaurants als das neue hinzukamen. In Hamburg-Nord, Harburg und Bergedorf ist es genau andersherum. Hier schienen die Betriebe besser durch die Krise zu kommen.

Weitere Informationen Corona-Folgen für Hamburgs Gastronomie: Wie viele Schließungen gab es? Während in der Innenstadt viele Betriebe schließen mussten, kamen in Hamburgs Randbezirken sogar noch neue Restaurants hinzu. mehr

Gedenken an Corona-Ärztin Kellermayr in Wien

In Wien ist gestern Abend der Ärztin Lisa-Maria Kellermayr gedacht worden. Diese hatte sich für Impfungen eingesetzt und den Hass von Impfgegnern auf sich gezogen. Am Ende sah sie keinen anderen Ausweg als den Suizid. Die Glocken des Stephansdoms läuteten, als Menschen mit Kerzen an Kellermayr erinnerten. In die Trauer mischt sich auch Kritik: Polizei und Staatsanwaltschaft würden sich zu schnell aus den Ermittlungen gegen militante Impfgegner oder Rechte herausziehen und argumentieren, dass diese Leute nur ihre Meinungsfreiheit ausüben.

AUDIO: Gedenkfeier für österreichische Corona-Ärztin Kellermayr (5 Min) Gedenkfeier für österreichische Corona-Ärztin Kellermayr (5 Min)

RKI: 1.347 neue Corona-Fälle in Hamburg

Das Robert Koch-Institut hat für Hamburg 1.347 neue Infektionen mit dem Coronavirus verzeichnet, vor einer Woche waren es 2.580. Die Inzidenz liegt demnach bei 329,7 (Vorwoche: 476,9). Es wurden keine weiteren Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Für heute werden zudem noch die wöchentlichen Corona-Zahlen der Hamburger Sozialbehörde erwartet.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil bei Weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests aber fließen in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Inzidenz in Niedersachsen im Wochenvergleich deutlich gesunken

Die Inzidenz sinkt, doch die Zahl der Corona-Neuinfektionen befindet sich in Niedersachsen weiter auf hohem Niveau. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet 9.895 Neuinfektionen (Vorwoche: 15.920). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 557,5 und ist damit weiter gesunken - gestern betrug der Inzidenz-Wert noch 586,8, vor einer Woche 798,3. Das RKI registrierte 22 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona.

RKI meldet 102.698 Neuinfektionen

In Deutschland steigt nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) die Zahl der bekannten Infektionen um 102.698 auf über 30,95 Millionen. Vor einer Woche waren es 145.472 neue Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 516,1 (Vorwoche: 678,7). Das RKI meldet 171 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus. Die bekannte Gesamtzahl an Toten liegt damit bei 144.150.

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt auf 399,8

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist auf 399,8 gesunken. Eine Woche zuvor hatte die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen noch bei 543,9 gelegen. Es wurden 3.240 neue Corona-Fälle gemeldet, eine Woche zuvor waren es 4.371. Auch die Lage in den Kliniken hat sich verbessert: Den Angaben zufolge werden dort 450 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus behandelt (Vorwoche: 477). Auf den Intensivstationen lagen demnach 35 Corona-Patienten, von denen 17 beatmet wurden. Eine Woche zuvor waren es 44 Intensiv-Patienten. Die Hospitalisierungsinzidenz sank auf 5,98. Vor einer Woche hatte diese Zahl bei 8,86 gelegen. Seit Freitag wurden acht neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Unter den Kreisen und kreisfreien Städten hat Lübeck weiter die höchste Sieben-Tage-Inzidenz (577,0). Den zweithöchsten Wert verzeichnet Flensburg (543,3), danach folgt der Kreis Segeberg (506,1). Die niedrigste Inzidenz registriert der Kreis Stormarn (282,0).

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil bei Weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests aber fließen in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Newsletter-Mail: Nachrichten für den Norden

Ob Corona oder Klimawandel, ob Wahlumfrage oder Werftenkrise: Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages aus Nordsicht. Politik und Zeitgeschehen gehören ebenso dazu wie das Neueste aus Sport, Kultur und Wissenschaft. Der kostenlose Newsletter wird per E-Mail von montags bis freitags immer am Nachmittag verschickt.

Weitere Informationen Abonnieren Sie den NDR Newsletter Mit dem NDR Newsletter sind Sie immer gut informiert über die Ereignisse im Norden. Das Wichtigste aus Politik, Sport, Kultur, dazu nützliche Verbraucher-Tipps. mehr

Corona-Live-Ticker am Dienstag startet

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Heute - am Dienstag, 2. August 2022 - wollen wir Sie wieder über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Ereignisse vom Montag können Sie im Blog von gestern nachlesen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitsvorsorge Gesundheitspolitik Coronavirus