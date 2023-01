Stand: 11.01.2023 13:58 Uhr Corona-Ticker: Ciesek kritisiert Testpflicht für Reisende aus China

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 11. Januar 2023 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Epidemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Virologin Ciesek kritisiert Testpflicht für Reisende aus China

Gesundheitsminister Lauterbach schließt vorzeitiges Ende der Maskenpflicht nicht aus

Niedersachsen: Noch kein Datum für Ende der Maskenpflicht im Nahverkehr

Ärzte in Schleswig-Holstein protestieren gegen Fachkräfte-Mangel

EU-Rechnungshof bewertet Reise-Erleichterungen während Pandemie

Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner im Norden: 195,9 in Niedersachsen , 108,6 in Schleswig-Holstein , 106,6 in Hamburg

RKI: Bundesweite Inzidenz bei 122,8

Ciesek über Testpflicht für China-Reisende: "Keine effektive Maßnahme"

Die Virologin Sandra Ciesek stellt die seit dem 9. Januar in Deutschland geltenden Corona-Regeln für Einreisen aus China infrage. "Will man damit Infektionen verhindern? Das wäre keine effektive Maßnahme", sagt sie in der aktuellen Ausgabe der Hamburger Wochenzeitung "Die Zeit". In Deutschland gebe es genug Infizierte, "da würden ein paar mehr auch keine Rolle spielen", so die Direktorin des Instituts für Medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt laut Vorab-Meldung. Aktuell müssen Reisende aus China bei der Ankunft in Deutschland einen negativen Corona-Antigentest nachweisen.

Ciesek glaubt, dass es Monate dauern würde, ehe eine ganz neue Virusvariante auftauchen könnte. Sie gibt aber eine Besonderheit zu bedenken: In Südostasien sei enger Kontakt auch mit Wildtieren verbreitet und "in denen können gefährliche Varianten entstehen, die sich dann auf Menschen übertragen". Bislang sei das jedoch nur eine theoretische Möglichkeit, sagte Ciesek, die im NDR Info Podcast Coronavirus-Update regelmäßig aktuelle Entwicklungen zur Pandemie erklärt hat.

Weitere Informationen Das Coronavirus-Update von NDR Info Mit den Virologen Christian Drosten und Sandra Ciesek. mehr

Bremen schafft Netzwerk für Long-Covid-Behandlungen

Weil Patienten mit einer Long-Covid-Erkrankung oft lange nach einer passenden Behandlung suchen müssen, ist im Land Bremen ein Netzwerk von Fachärzten und Psychotherapeuten gegründet worden. Das teilte die Kassenärztliche Vereinigung Bremen (KVHB) mit. Bei einem Verdacht auf eine Long- oder Post-Covid-Erkrankung bleibe eine Hausarztpraxis oder ein Kinderarzt die erste Anlaufstelle. Wenn aber dort eine entsprechende Diagnose gestellt werde, vermittele eine Servicestelle der KVHB rasch Termine für diese Patientengruppe bei den Fachärzten im Netzwerk. Die Spät- oder Dauerfolgen einer Erkrankung am Coronavirus sind den Angaben nach unterschiedlich: Müdigkeit, Erschöpfung, Kurzatmigkeit, Konzentrationsprobleme, Schlafstörungen, Muskelschwäche, depressive Symptome und Ängstlichkeit oder Störung von Geschmack- und Geruchssinn.

Niedersachsen: Noch kein Datum für Ende der Maskenpflicht im Nahverkehr

In Niedersachsen ist - anders als in mehreren Bundesländern - noch kein Datum für das Ende der Maskenpflicht im Nahverkehr abzusehen. Über den genauen Zeitpunkt würden noch Gespräche geführt, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Hannover. "Wir stimmen uns sehr eng mit dem Bund ab, der ja auch mittlerweile anklingen lässt, dass die Maskenpflicht im Fernverkehr durchaus schon früher fallen könnte als zum 7. April." Man stimme sich ebenfalls sehr eng mit den Nachbarländern Bremen und Hamburg ab.

Die Maskenpflicht im Fernverkehr, also etwa bei der Deutschen Bahn, ist durch das Infektionsschutzgesetz geregelt, das noch bis zum 7. April gilt. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) schließt ein vorzeitiges Ende der Maskenpflicht im Fernverkehr und in medizinischen Einrichtungen nicht mehr aus.

Schweiz erhebt keine Corona-Testpflicht für Einreisende aus China

Anders als die meisten europäischen Länder führt die Schweiz trotz der Corona-Welle in China vorerst keine Corona-Testpflicht für Reisende aus der Volksrepublik ein. Sie betrachtet das Risiko einer Belastung von Bevölkerung und Gesundheitssystem in der Schweiz als gering. "Außerdem ist die Viruszirkulation derzeit in der Schweiz so hoch, dass eine Testpflicht für eine vergleichsweise geringe Anzahl Personen, die direkt aus China mit dem Flugzeug einreisen, kaum einen Einfluss auf die Verbreitung des Virus in der Schweiz hat", teilte die Regierung in Bern mit. "Zudem ist das Risiko, dass in China neue, besorgniserregende Varianten entstehen, nicht höher als anderswo." Die Schweiz ist zwar nicht EU-Mitglied, nimmt aber am Schengen-Raum ohne systematische Personengrenzkontrollen teil, zu dem die meisten EU-Staaten gehören. Mit einem Schengen-Visum können Einreisende aus China von der Schweiz aus in diese Länder reisen.

Gesundheitsministerin: Aktion der Ärzte in Schleswig-Holstein nachvollziehbar

Die Aktion der Ärzte in Schleswig-Holstein gegen Fachkräftemangel und Unterfinanzierung ist aus Sicht von Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) nachvollziehbar. Sie verdeutliche, dass die für die Finanzierung zuständige Bundesregierung handeln müsse, teilte die Ministerin mit. Ärzte in Schleswig-Holstein wollen heute zwischen 11 und 12 Uhr ohne Medizinische Fachangestellte arbeiten, um auf die bedrohliche Lage für Praxen und Patienten hinzuweisen. Es bestehe ein erheblicher Fachkräftemangel. "Die ambulante Versorgung durch Vertragsärzte droht zu kippen", warnte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Ärztegenossenschaft Nord, Axel Schroeder. Weniger Sprechstunden, längere Wartezeiten und Leistungskürzungen drohten.

Weitere Informationen Ärzte in Schleswig-Holstein protestieren gegen Fachkräftemangel Keine Telefon-Annahme, keine Rezeptausgabe: Eine Stunde lang haben heute Ärzte aus Protest auf ihre Fachangestellten verzichtet. mehr

Museumsdirektor: Das eigentliche Opfer von Corona ist die Neugier

Auch wenn sich die Besucherzahlen der Museen weiter normalisieren, ist für die Kunst nach Einschätzung des Bremer Museumsdirektors Arie Hartog noch lange nicht alles so wie vor der Corona-Pandemie. Er beobachte, dass zwar das Stammpublikum zurück in die Ausstellungen komme, sagte der Chef des Gerhard-Marcks-Hauses dem "Weser-Kurier". Aber die Älteren seien weiter vorsichtig. "Das eigentliche Opfer von Corona ist die Neugier." Viele Menschen, die früher auch mal ins Museum gingen, hätten sich in neuen Blasen eingerichtet. "Wir werden viel Zeit und harte Arbeit brauchen, um sie da rauszulocken", sagte Hartog. Ihn freue aber besonders, dass die Schulen wieder Besuche einplanen.

Das Gerhard-Marcks-Haus registrierte seinen Angaben zufolge in Vor-Corona-Zeiten jährlich mehr als 24.000 Gäste. 2021 waren es mit mehreren Monaten Schließungszeiten knapp 6.800. Im vergangenen Jahr zählte das Museum 15.500 Besucherinnen und Besucher.

Lauterbach: Vorzeitiges Maskenpflicht-Ende in Deutschland nicht ausgeschlossen

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) schließt ein vorzeitiges Ende der Maskenpflicht im Fernverkehr und in medizinischen Einrichtungen nicht mehr aus. "Es kann schon sein, dass wir die Maskenpflicht früher abschaffen", sagte er dem "Stern". Auf ein konkretes Datum wolle er sich aber nicht festlegen. Bisher soll die Maskenpflicht noch bis zum 7. April 2023 in Kraft bleiben. Wichtig sei, die Lage sehr genau zu beobachten und dann zu bewerten, derzeit sei es dafür aber "noch zu früh", sagte Lauterbach. Er verwies auf volle Kliniken und den Ausfall beim Personal. Justizminister Marco Buschmann (FDP) hatte jüngst in einem Brief an Lauterbach auf ein früheres Ende aller Corona-Maßnahmen gedrängt, nachdem der Virologe Christian Drosten von einem Ende der pandemischen Phase gesprochen hatte.

Mit Blick auf die Corona-Entwicklung in China sagte Lauterbach, die Lage dort sei "in der Tat bestürzend. Die Krankenhäuser sind überfüllt, und wir sehen unermesslich viel menschliches Leid." Die Gefahr, dass sich dort nun neue Varianten entwickelten, sieht der Minister nicht als groß an, sie solle aber auch nicht unterschätzt werden. Deshalb werde man dies überwachen müssen.

Weitere Informationen Corona im Norden: Dies sind die aktuellen Regeln Der Bund hat für den Herbst und Winter neue Corona-Regeln beschlossen. Ein Überblick, was bis zum 7. April 2023 gelten soll. mehr

EU-Rechnungshof bewertet Reise-Erleichterungen während Pandemie

Der Europäische Rechnungshof veröffentlicht am späten Nachmittag einen Bericht zur Wirksamkeit europäischer Reise-Erleichterungen in der Corona-Pandemie. Darin bewerten die obersten Rechnungsprüfer unter anderem, ob EU-Maßnahmen wie der digitale Corona-Impfnachweis oder digitale Reiseformulare das Reisen trotz strikter Beschränkungen leichter gemacht haben. Während der Pandemie waren Reisen teils nur unter strikten Auflagen wie Quarantäne- und Testpflicht möglich. Um es für Bürgerinnen und Bürger einfacher zu machen, versuchten die 27 EU-Staaten, sich auf europäischer Ebene abzustimmen. Der Europäische Rechnungshof in Luxemburg wacht über die Einnahmen und Ausgaben der EU-Institutionen. Er prüft, ob das Geld für die vorgesehenen Zwecke verwendet wird.

Niedersachsen: Sieben-Tage-Inzidenz jetzt bei 195,9

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Niedersachsen beträgt nach Angaben des RKI aktuell 195,9 (Vortag: 224,3). Insgesamt wurden aus dem Bundesland 3.295 neue Corona-Fälle gemeldet. 56 weitere Infizierte starben.

Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg beträgt 106,6

In Hamburg sind laut RKI 248 neue Corona-Fälle registriert worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner liegt den Angaben zufolge aktuell bei 106,6 (Vortag: 122,8). Zwei weitere Menschen starben an oder mit einer Covid-19-Infektion.

Schleswig-Holstein vermeldet sinkende Sieben-Tage-Inzidenz

In Schleswig-Holstein sind landesweit 546 neue Corona-Fälle binnen 24 Stunden registriert worden. Das teilte die Landesmeldestelle fest. Den Angaben zufolge sank die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner auf 108,6 (Vortag: 122,3). Im Zusammenhang mit Covid-19-Erkrankungen wurden laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle sechs neue Todesfälle registriert.

RKI: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei 122,8

Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute früh mit 122,8 an (Vortag: 136,6 /Vorwoche: 189,0). Innerhalb eines Tages meldeten die Gesundheitsämter in Deutschland dem RKI zuletzt 22.119 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 36.145) und 269 Todesfälle (Vorwoche: 307).

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Folge der Corona-Pandemie: Immungedächtnis "verblasst"

Durch die Hygienemaßnahmen während der Corona-Pandemie wie etwa das Tragen von Masken und insgesamt weniger Kontakte haben sich in den vergangenen Jahren weniger Menschen mit Erregern wie Influenza, RS-Viren oder anderen saisonalen Erkältungsviren infiziert. Dadurch ist heute bei vielen Menschen das Immungedächtnis gewissermaßen verblasst. Das wurde anschaulich in einem Beitrag im NDR TV-Gesundheitsmagazin Visite erklärt. Eigentlich merken sich bestimmte Immunzellen, die sogenannten Gedächtniszellen, nach einer Infektion das Aussehen von Krankheitserregern und sorgen bei der nächsten Ansteckung dafür, dass sehr schnell spezifische Abwehrstoffe gebildet werden. Allerdings brauchen sie dafür regelmäßige Updates durch erneuten Kontakt mit dem Erreger - und diese Updates haben in den vergangenen drei Jahren kaum stattgefunden.

VIDEO: Corona, RS-Virus und Influenza: Warum sind gerade alle krank? (7 Min)

Newsletter-Mail: Nachrichten für den Norden

Ob Corona oder Klimawandel, ob Wahlumfrage oder Werftenkrise: Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages aus Nordsicht. Politik und Zeitgeschehen gehören ebenso dazu wie das Neueste aus Sport, Kultur und Wissenschaft. Der kostenlose Newsletter wird per E-Mail von montags bis freitags immer am Nachmittag verschickt.

Weitere Informationen Abonnieren Sie den NDR Newsletter Mit dem NDR Newsletter sind Sie immer gut informiert über die Ereignisse im Norden. Das Wichtigste aus Politik, Sport, Kultur, dazu nützliche Verbraucher-Tipps. mehr

Der Corona-Liveticker startet

Einen schönen guten Morgen wünscht die NDR.de-Redaktion! Auch heute - am Mittwoch, 11. Januar 2023 - wollen wir Sie mit unserem Liveticker wieder über die Auswirkungen von Corona in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Was sich gestern ereignet hat, können Sie im Blog vom Dienstag nachlesen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitsvorsorge Gesundheitspolitik Coronavirus