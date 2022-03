Stand: 24.03.2022 05:45 Uhr Corona-Ticker: Bundesweit erstmals mehr als 300.000 neue Fälle

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 24. März 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Meldungen von gestern können Sie im Blog vom Mittwoch nachlesen.

RKI: Bundesweit erstmals mehr als 300.000 neue Fälle - Inzidenz bei 1.752,0

MV: Landtag berät über Verlängerung der Corona-Übergangsregeln

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 8.595 in Schleswig-Holstein

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

RKI: Bundesweit erstmals mehr als 300.000 neue Corona-Fälle registriert

Zum ersten Mal sind binnen eines Tages mehr als 300.000 neue Corona-Infektionen an das Robert Koch-Institut (RKI) übermittelt worden. Die Gesundheitsämter meldeten nach RKI-Angaben 318.387 Fälle (Vorwoche: 294.931). Die Sieben-Tage Inzidenz gab das RKI mit 1.752,0 an - das ist ebenfalls ein Höchststand (Vortag: 1.734,2; Vorwoche: 1651,4; Vormonat: 1265,0). Deutschlandweit gibt es 300 weitere Todesfälle verzeichnet (Vorwoche: 278). Die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI zuletzt gestern mit 7,23 an (Dienstag: 7,08). Darunter sind auch viele Menschen mit positivem Corona-Test, die eine andere Haupterkrankung haben.

Landtag berät über Verlängerung der Corona-Regeln in MV

Wegen des weiter hohen Infektionsgeschehens in Mecklenburg-Vorpommern kommt der Landtag heute Vormittag in Schwerin zu einer Sondersitzung zusammen. Die Abgeordneten werden über den künftigen Umfang der Corona-Schutzmaßnahmen beraten. Dazu liegt ein Antrag der Landesregierung vor: Nach dem Willen von SPD und Linken sollen etwa die Maskenpflicht in Innenbereichen sowie Testvorgaben für Ungeimpfte bei Restaurantbesuchen bis zum 27. April verlängert werden. Die Regelungen sind derzeit bis zum 2. April befristet. Gegen die Pläne der Regierung regte sich aus Teilen der Opposition bereits Kritik - und auch aus der Wirtschaft gibt es Widerstand.

SH: Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 1.560,6

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist im Vergleich zum Vortag erneut leicht gestiegen: Die Zahl der innerhalb einer Woche registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner liegt aktuell bei 1.560,6, wie aus den Daten der Landesmeldestelle in Kiel hervorgeht (Vortag: 1.557,2 / 1.470,3). Binnen 24 Stunden wurden landesweit 8.595 neue laborbestätigte Corona-Fälle registriert (Vortag: 9.592 / Vorwoche: 8.753). Mit den 15 weiteren registrierten Todesfällen im Zusammenhang mit Corona-Infektionen beträgt die Gesamtzahl der seit Pandemie-Beginn an oder mit Corona Verstorbenen in Schleswig-Holstein nun 2.254. Aktuell werden den Angaben zufolge 598 Covid-19-Patientinnen und -Patienten in Krankenhäusern behandelt - 50 von ihnen auf Intensivstationen.

Experten warnen: Corona-Gefahr ist noch lange nicht vorbei

Zwei Mitglieder des Corona-Expertenrates der Bundesregierung aus Norddeutschland blicken mit Sorge auf die kommenden Wochen der Corona-Pandemie und auch den nächsten Herbst: Der Greifswalder Bioinformatiker Lars Kaderali und der Landrat von Ludwigslust-Parchim, Stefan Sternberg (SPD), meinen, dass die vom Virus ausgehende Gefahr noch lange nicht ausgestanden ist. Es gelte vor allem für Ungeimpfte, die derzeit vorherrschende Omikron-Variante sowie den Verlauf einer Erkrankung nicht zu unterschätzen. Und: Da aus Sicht der Experten auch eine Rückkehr der Delta-Variante an die Spitze der Infektionen denkbar sei, gelte es nun, alte Fehler nicht zu wiederholen. Kaderali und Sternberg werben weiter fürs Impfen in allen Altersgruppen - vor allem bei den über 60-Jährigen.

VIDEO: Experten halten Rückkehr der Delta-Variante für denkbar (2 Min)

Durch den Donnerstag mit dem Corona-Live-Ticker von NDR.de

Hallo und guten Morgen aus der Redaktion von NDR.de. Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Donnerstag, 24. März 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Meldungen von gestern können Sie im Blog vom Mittwoch nachlesen.

