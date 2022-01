Stand: 26.01.2022 05:46 Uhr Corona-Ticker: Bundestag debattiert über allgemeine Impfpflicht

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 26. Januar 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Meldungen von gestern können Sie im Blog vom Dienstag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Erste große Debatte über allgemeine Impfpflicht im Bundestag

Landtage: Regierungserklärungen von Weil und Schwesig

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 5.730 in Schleswig-Holstein - bundesweit: 164.000

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Orientierungsdebatte über allgemeine Impfpflicht im Bundestag

Der Bundestag debattiert heute ab 15 Uhr erstmals ausführlich über eine allgemeine Impfpflicht. Ihre Befürworter sehen darin eine nötige Maßnahme, um im Kampf gegen das Coronavirus die Impfquote deutlich zu erhöhen und damit die Pandemie in den Griff zu bekommen. Die Gegner bezweifeln die Notwendigkeit einer solchen Pflicht und verweisen darauf, dass führende Politiker aller Parteien bis vor kurzem unisono erklärt haben, es werde keine Impfpflicht geben.

Bei den auf drei Stunden angesetzten Beratungen handelt es sich um eine sogenannte Orientierungsdebatte, der noch kein konkreter Gesetzentwurf zugrunde liegt. Bislang gibt es drei verschiedene Ansätze:



Laut Rednerliste wird Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) in der Debatte das Wort ergreifen - Kanzler Olaf Scholz (SPD) dagegen nicht. Die Bundesregierung hat sich entschieden, keinen eigenen Gesetzentwurf vorzubereiten und die Entscheidung damit ganz dem Parlament zu überlassen, das ohne Fraktionszwang vor Ende März darüber abstimmen soll. Scholz und Lauterbach haben sich als Abgeordnete aber klar für eine Impfpflicht ab 18 Jahren ausgesprochen.

VIDEO: Was sagen norddeutsche Bundestagsabgeordnete zur Impfpflicht? (2 Min)

RKI verzeichnet 164.000 Neuinfektionen - Sieben-Tage-Inzidenz erstmals über 900

Erstmals in der Corona-Pandemie sind binnen eines Tages mehr als 150.000 Neuinfektionen an das Robert Koch-Institut übermittelt worden. Die Gesundheitsämter meldeten laut RKI-Angaben 164.000 Fälle in 24 Stunden. Am 19. Januar hatte die Zahl erstmals über 100.000 gelegen. Vor einer Woche waren es 112.323 erfasste Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz überschritt erstmals die Schwelle von 900: Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche mit 940,6 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 894,3 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 584,4 (Vormonat: 220,7). Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 166 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 239 Todesfälle.

Experten gehen von einer hohen und weiter steigenden Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind, unter anderem, weil Testkapazitäten und Gesundheitsämter vielerorts am Limit sind.

Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern: Landtagssitzung zur Pandemie-Lage

Jeweils um 10 Uhr treten in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern die Landtage zusammen, um über die aktuelle Lage der Pandemie zu sprechen. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) haben beide angekündigt, eine Regierungserklärung abzugeben. Auch in Kiel soll über das Thema Schule debattiert werden. Die Landtagsdebatte aus Niedersachsen überträgt NDR.de im Livestream.

SH: Inzidenz und Zahl der Neuinfektionen auf neuem Höchststand

Mit einem Wert von 959,0 erreichte die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein einen neuen Höchstwert. Am Vortag hatte die Zahl nach Angaben der Landesmeldestelle 944,3 betragen - und vor einer Woche 772,2. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen stieg im Vergleich zum Vortag von 4.047 deutlich auf 5.730. Vor einer Woche waren es 5.663 neue Ansteckungen gewesen. Auch hier verzeichnet das Land somit einen neuen Höchstwert. Die für Corona-Maßnahmen wichtige Hospitalisierungsinzidenz, die angibt, wie viele Corona-Kranke je 100.000 Menschen innerhalb einer Woche in Kliniken kamen, kletterte von zuletzt 5,67 auf jetzt 6,36.

Der Corona-Ticker am Mittwoch startet

Guten Morgen aus der Redaktion von NDR.de! Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Mittwoch, 26. Januar 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.