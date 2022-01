Stand: 07.01.2022 16:33 Uhr Corona-Ticker: Bund und Länder einigen sich auf 2G-Plus in der Gastronomie

Beschluss: Quarantäne und Isolation werden verkürzt und vereinfacht

Die Quarantäne für Kontaktpersonen und die Isolierung Infizierter wird laut Kanzler Scholz verkürzt und vereinfacht. Kontaktpersonen werden künftig von der Quarantäne ausgenommen, wenn sie eine Auffrischungsimpfung haben, frisch doppelt geimpft sind, geimpft und genesen sind oder frisch genesen. Für alle Übrigen sollen Isolation oder Quarantäne in der Regel nach zehn Tagen enden, wenn keine Symptome vorhanden sind.

Bundesweit 2G-Plus für Restaurants und Kneipen beschlossen

In Restaurants, Cafes und Kneipen soll künftig bundesweit und unabhängig von den Corona-Zahlen eine 2G-plus-Regel gelten, wie Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mitteilte. Nach dem Bund-Länder-Beschluss von heute müssen Geimpfte und Genesene einen tagesaktuellen negativen Corona-Test oder eine Auffrischungsimpfung vorweisen, um Zutritt zu bekommen.

Die Beschlüsse der Bund-Länder-Konferenz im Livestream

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erläutert im Livestream die Beschlüsse zu 2G-Plus und der Quarantäneverkürzung.

Jetzt NDR MV Live: Politiker-Statements nach den Bund-Länder-Beratungen

Livestream: Statement von Tschentscher nach Bund-Länder-Runde

Im Anschluss an die Bund-Länderrunde äußert sich Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) zu den Beschlüssen. NDR.de zeigt Tschentschers Statement auf dieser Seite ab etwa 16.30 Uhr per Livestream.

Bund und Länder einigen sich auf 2G-Plus in der Gastronomie

Die Spitzenrunde von Bund und Ländern hat sich bei ihrem Treffen auf weitere Corona-Maßnahmen geeinigt: Laut übereinstimmenden Medienberichten wird in der Gastronomie die 2G-Plus-Regel eingeführt. Bundesweit und inzidenzunabhängig soll demnach der Zugang zu Restaurants und Cafés nur noch für Geimpfte und Genesene mit einem tagesaktuellen Corona-Test oder mit dem Nachweis einer Auffrischungsimpfung möglich sein. Die Verschärfungen sollen laut den Berichten kurzfristig gelten. In einer Beschlussvorlage zu den heutigen Bund-Länder-Beratungen war zuvor vom 15. Januar als mögliches Datum die Rede gewesen. Zudem haben sich die Regierungschefs auf eine Verkürzung der Quarantäne- und Isolationszeiten verständigt.

Sonderausschuss: Schulen in Niedersachsen schlecht auf Pandemie vorbereitet

Der Schulbetrieb in Niedersachsen war schlecht auf den Unterricht unter Pandemiebedingungen vorbereitet - zu dieser Erkenntnis kommt der Corona-Sonderausschuss des Landtags. In einem Berichtsentwurf des Ausschusses heißt es, viele Schulen seien "vor erhebliche Schwierigkeiten gestellt, mit den vorzufindenden baulichen Gegebenheiten den gewünschten Infektionsschutz zu gewährleisten". Mit Blick auf den Distanzunterricht hätten sich zudem "digitale Einschränkungen (...) nicht nur am Wohnort der Schülerinnen und Schüler, sondern auch in den Schulen" gezeigt. Der Sonderausschuss, dem alle vier Landtagsfraktionen angehören, stellt darüber hinaus fest, dass die Mindestabstände in den Schulbussen oft nicht eingehalten werden konnten. Unterschiedliche Corona-Regeln in den Schulen und in der Freizeit hätten darüber hinaus zu einer geringeren Überzeugungskraft der Maßnahmen geführt. Als Beispiel wurden getrennte Gruppen an den Schulen genannt, die sich im Bus oder bei privaten Treffen durchmischen konnten.

Bundesregierung stuft fast 40 Länder als neue Hochrisikogebiete ein

Die Bundesregierung hat auf einen Schlag rund 40 Staaten wegen hoher Corona-Infektionszahlen ganz oder teilweise als Hochrisikogebiete eingestuft und rät von unnötigen Reisen dorthin ab. Laut Mitteilung des Robert Koch-Institut gilt die Einstufung ab Sonntag. In Europa stehen dann unter anderem auch das kleine Nachbarland Luxemburg sowie Schweden und Estland auf der Liste. Hinzu kommen auch die Vereinigten Arabischen Emirate mit dem Winterurlaubsziel Dubai, Israel, Kenia, Australien oder Argentinien. Von den Nachbarländern Deutschlands ist ab Sonntag nur Österreich kein Hochrisikogebiet. Als einziges Land von der Liste gestrichen wird die Ukraine. Wer aus einem Hochrisikogebiet einreist und nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss für zehn Tage in Quarantäne und kann sich frühestens fünf Tage nach der Einreise mit einem negativen Test davon befreien.

Lübeck hat bundesweit dritthöchste Corona-Inzidenz

Die Corona-Zahlen in der Hansestadt Lübeck sind sprunghaft gestiegen. Lag die Sieben-Tage-Inzidenz vor einer Woche nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) noch bei 120,5 Fällen je 100.000 Einwohnern, meldete das RKI heute einen Wert von 717,2. Damit liegt Lübeck als Kommune bundesweit auf dem dritten Platz hinter der Stadt Bremen (850,6) und dem Kreis Dithmarschen (806,0).

Hamburg: Noch keine Booster-Impfungen für 12- bis 17-Jährige

In Hamburg wird weiterhin streng nach der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) geimpft. Und die hat bisher noch keine Empfehlung zum Boostern von Kindern und Jugendlichen abgegeben. Anders als in Niedersachen und Schleswig-Holstein, wo Auffrischungsimpfungen für Kinder und Jugendliche jetzt auch in den Impfstellen der Länder möglich sind, gibt es dieses Angebot daher in Hamburg noch nicht.

Scholz bekräftigt Ja zur Impfpflicht

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist weiter für die Einführung einer allgemeinen Corona-Impfpflicht in Deutschland. Seine Haltung dazu habe sich nicht verändert, sagte eine Regierungssprecherin heute. Über eine allgemeine Impfpflicht soll der Bundestag in freier Abstimmung ohne Fraktionsdisziplin entscheiden. Zunächst soll es dort in diesem Monat erstmal eine "Orientierungsdebatte" geben. Die SPD hatte gestern erklärt, ein Abschluss des Gesetzgebungsprozesses werde im ersten Quartal angestrebt. Unionspolitiker machen bei dem Thema Druck: Der Bundeskanzler habe die Impfpflicht für Februar angekündigt - dieses Wort müsse gelten, sagte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) der Zeitung "Rheinische Post".

Beratungen der Ministerpräsidenten mit Kanzler Scholz begonnen

Die Ministerpräsidenten der Länder haben heute Mittag Beratungen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) aufgenommen, um schärfere Maßnahmen zur Eindämmung der hochansteckenden Corona-Variante Omikron abzustimmen. Bereits am Vormittag hatten die Länderchefs untereinander ihre Positionen abgestimmt. Auf dem Tisch für die Bund-Länder-Beratungen liegt eine vorläufige Beschlussvorlage, die unter anderem eine gemeinsame Regelung zu 2G-Plus im Kernbereich der Gastronomie vorsieht.

Die Quarantäne von Kontaktpersonen und die Isolation von Erkrankten soll künftig in der Regel zehn Tage dauern, für Beschäftigte der kritischen Infrastruktur gelten dann fünf beziehungsweise sieben Tage. Geboosterte, die Kontakt zu Infizierten hatten, müssen nicht mehr in Quarantäne. Die Beschlussvorlage folgt damit denEmpfehlungen der Gesundheitsminister.

Beim Einkaufen in Geschäften und bei der Nutzung des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs soll die Verwendung von FFP2-Masken nicht vorgeschrieben, jedoch dringend empfohlen werden. Am Mittag wollten die Ministerpräsidenten ihre Beratungen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) fortsetzen.

Universität Kiel stellt auf digitale Vorlesungen um

Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel stellt wieder auf digitale Vorlesungen um. Das gab die Uni heute bekannt, wie NDR 1 Welle Nord berichtete. Anlass sind demnach die steigenden Corona-Zahlen. Ab Montag gilt: Alle Lehrveranstaltungen werden über Video-Konferenzen durchgeführt. Laborpraktika oder zum Beispiel musikpraktische Lehrveranstaltungen sollen weiterhin vor Ort stattfinden. Studierende müssen dann eine FFP-2-Maske tragen, außerdem gilt die 3G-Regel, nach der die Teilnehmenden geimpft, genesen oder getestet sein müssen.

2G-Plus gilt in Hamburg nicht im Zoo und in Museen

Dank einer Sonderregelung in der neuen Hamburger Corona-Verordnung brauchen geimpfte und genesene Besucher im Tierpark Hagenbeck weiterhin keinen zusätzlichen Corona-Test oder eine Booster-Impfung. Die Gesundheitsbehörde bestätigte heute, dass für die geschlossenen Räume von zoologischen und botanischen Gärten sowie Museen, Gedenkstätten, Archiven, Ausstellungshäusern und die Bücherhallen weiterhin nur 2G gilt. Wer allerdings in ein Theater, einen Konzertsaal, ein Kino oder einen Musikclub gehen wolle, müsse sich ab Montag an die 2G-Plus-Regel halten.

Unionsländer wollen epidemische Lage wieder einführen

Die unionsgeführten Bundesländer dringen mit Hinweis auf die sich rasch ausbreitende Omikron-Virusvariante auf die erneute Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite. "Der Expertenrat fordert auf Grundlage seiner Analyse des Lagebilds, dass mit zusätzlichen Schutzmaßnahmen jederzeit schnell auf dynamische Entwicklungen reagiert werden können muss", heißt es in einem Entwurf für die Bund-Länder-Beratungen, der der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt.

Erleichterungen für Schul-Abschlussprüfungen in SH

Trotz der Einschränkungen durch Corona sollen Schleswig-Holsteins Schülerinnen und Schüler in diesem Jahr ihre Abschlüsse machen. Nach Angaben des Bildungsministeriums gibt es aber auch in diesem Jahr einige Erleichterungen für die Kinder und Jugendlichen. "Die Bedingungen für die Prüfungen werden angepasst, um den besonderen Umständen gerecht zu werden", erklärte Bildungsministerin Karin Prien (CDU). Ziel sei es, die Prüfungen sicher zu ermöglichen und zugleich bei Wahrung der geltenden Standards angemessene Erleichterungen zu schaffen, sagte Prien. So wird etwa die Bearbeitungszeit verlängert und die Prüfungsthemen beschränkt.

Zuletzt wenige Patienten-Verlegungen ins Kleeblatt Nord

Trotz bundesweit steigender Corona-Fallzahlen sind zuletzt kaum noch Intensivpatienten aus anderen Ländern nach Niedersachsen verlegt worden. Insgesamt habe es seit Mitte November 74 Verlegungen in das sogenannte Kleeblatt Nord gegeben, davon 40 nach Niedersachsen, teilte das Innenministerium in Hannover mit. 67 dieser Verlegungen hätten aber schon bis Mitte Dezember stattgefunden. Zum Kleeblatt Nord gehören auch Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Bremen. Das Kleeblatt-System war während der ersten Corona-Welle 2020 eingeführt worden und soll Überforderungen einzelner Krankenhäuser verhindern, indem Intensivpatienten innerhalb einer Region oder, wenn das nicht mehr möglich ist, bundesweit verlegt werden.

2.011 neue Corona-Fälle in Hamburg - Inzidenz erneut mit Höchstwert

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist heute auch in Hamburg auf einen erneuten Höchstwert gestiegen - von 533,1 gestern auf nun 556,5. Vor einer Woche lag der Inzidenzwert noch bei 383,4. Nach Angaben der Sozialbehörde wurden 2.011 neue Corona-Fälle in Hamburg registriert. Das sind 253 Neuinfektionen weniger als am Donnerstag, aber 446 mehr als vor genau einer Woche. Auch Schleswig-Holstein und Niedersachsen hatten heute Höchstwerte bei den Inzidenzen gemeldet.

Weihnachtsruhe in Niedersachsen wohl vor der Verlängerung

Die aktuell in Niedersachsen geltenden Corona-Regeln könnten über den 15. Januar hinaus verlängert werden. Eine Regierungssprecherin erklärte heute in Hannover, es würde sie wundern, wenn die sogenannte Weihnachtsruhe mit der nächsten Verordnung aufgehoben würde. "Die Signale, die wir aus Berlin bekommen, gehen in eine ähnliche Richtung", sagte sie vor den nächsten Bund-Länder-Beratungen über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise. Eine endgültige Entscheidung stehe aber noch aus.

Analyse von NDR Data: Was wir über Omikron wissen - und was nicht

Hamburg und Schleswig-Holstein gehen davon aus, dass Omikron bereits die vorherrschende Corona-Virusvariante ist. Niedersachsen meldet einen 70-prozentigen Anteil der neuen Virusvariante, und der leitende Hygieniker der Universitätsmedizin Greifswald sieht Omikron auch in Mecklenburg-Vorpommern bereits als dominant an. Diese Einschätzungen mögen zutreffen. Mit Daten belegen lassen sie sich aber nicht, wie NDR Data heute berichtet. Das Einzige, was sich aus den verfügbaren Daten derzeit schlussfolgern lässt, ist, dass sich Omikron in Deutschland zunehmend ausbreitet. Und zwar schnell. Sonst geben sie kaum Stichhaltiges her. Auch wenn das Bedürfnis nach einem objektiven Zahlenbeleg sehr groß ist. Wie schlimm ist dieser Daten-Blindflug für die Einschätzung der Corona-Pandemie?

Festspiele MV mit durchwachsener Bilanz für 2021

Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern haben im zweiten Jahr der Corona-Pandemie trotz erneuter Einschränkungen deutlich mehr Gäste begrüßen können als 2020. Wie die Festspielleitung heute mitteilte, kamen 2021 etwa 41.500 Menschen zu den fast 240 Veranstaltungen. 2020 seien es nur 6.500 Gäste bei 66 Konzerten gewesen. Intendantin Ursula Haselböck zog ein durchwachsenes Resümee. Sie hoffe, "dass wir 2022 einen Neuaufbruch für die Kultur werden feiern können". Erst im Juni hatten die Konzerte im Rahmen des Festspielsommers starten können, nachdem der Festspielwinter abgesagt und der Festspielfrühling Rügen in den Herbst verschoben worden war. Die Spielstätten hätten dabei wegen der Bestuhlung im Schachbrettmuster maximal bis zur Hälfte ausgelastet werden können, so Haselböck.

Niedersachsen: Drittimpfung auch für 12- bis 17-Jährige

In Niedersachsen können sich auch Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren eine Corona-Auffrischungsimpfung geben lassen. Das Gesundheitsministerium spricht sich explizit dafür aus. Es bestehe "absolut kein Anlass", Jugendlichen eine Auffrischungsimpfung zu verwehren, sagte Daniela Behrens (SPD). Angesichts der rapiden Ausbreitung der Omikron-Variante sei sie davon überzeugt, dass so viele Menschen wie möglich eine Boosterimpfung erhalten sollten. Die 12- bis 17-Jährigen können drei Monate nach der Zweitimpfung ihre Booster-Impfung bekommen. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt die Booster-Impfung derzeit nur für Erwachsene. Viele Ärztinnen und Ärzte orientieren sich an dieser Empfehlung.

Kinderärzte-Verband fordert allgemeine Impfpflicht

Die deutschen Kinderärztinnen und Kinderärzte fordern eine schnelle Corona-Impfpflicht für alle Erwachsenen. Verbands-Präsident Thomas Fischbach sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", die Politik habe sich viel zu lange vor dem unbequemen Thema gedrückt und wolle die Impfpflicht nun auf die lange Bank schieben. Kinder dürften nicht länger dafür herhalten müssen, die wirklich Gefährdeten - also ungeimpfte Erwachsene - zu schützen. Eine Impfpflicht müsse jetzt schnell beschlossen werden, so Fischbach.

Politikwissenschaftler: Gegen rechtsextremen Einfluss auf Corona-Demos verwahren

Organisatoren von Demonstrationen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen sollten sich nach Ansicht des Rostocker Politikwissenschaftlers Wolfgang Muno gegen rechtsextremistische Beeinflussung verwahren. "Die Extremisten haben kein Interesse an der Corona- oder Impfdiskussion. Die sind gegen den Staat und das staatliche Gewaltmonopol und nutzen jede Gelegenheit, ihre Meinung kundzutun", sagte Muno der dpa. Die Demonstrationen seien im Wesentlichen von friedlichen Teilnehmern beherrscht. Dabei handele es sich um eine bürgerliche Gruppe mit Querdenkern, Anhängern von Verschwörungstheorien oder Anthroposophen. Aber vor allem in Ostdeutschland ist laut Muno zu erkennen, dass Rechtsextreme die Demonstrationen für ihre Zwecke nutzen wollen. Am vergangenen Montag waren bei einer Demonstration in Rostock mehrere Extremisten in teils exponierten Positionen gesichtet worden. Gefährlich werde es laut Muno, wenn es den Extremisten gelinge, sich mit einigen bürgerlichen Demonstranten zu verbünden.

Gassen gegen allgemeine Impfpflicht - Dahmen auch aufgrund von Omikron dafür

Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, lehnt eine allgemeine Impfpflicht ab. "Impfen ist das wirksamste Instrument im Kampf gegen das Virus. Trotzdem halte ich nach wie vor nicht viel von einer Impfpflicht", erklärt Gassen der "Rheinischen Post". "Es gibt allein schon zu viele organisatorische Hindernisse, um dieses Vorhaben in kurzer Zeit starten zu können. Das fängt bereits beim Impfregister an. Wer soll das unter Wahrung des Datenschutzes erstellen, wo soll es gepflegt werden?" Auch die nachlassende Wirksamkeit des Impfstoffes sei ein Problem.

Für den Gesundheitsexperten der Grünen, Janosch Dahmen, ist die Omikron-Welle hingegen ein weiteres Argument für eine allgmeine Impfpflicht: "Wir sehen, dass wir mit immer neuen Wellen konfrontiert sein werden, wenn wir nicht dafür sorgen, dass wir eine hinreichende Immunisierungsquote in der Gesellschaft erreichen." Dahmen bezeichnet die Omikron-Welle als eine, die sich "mit gewaltiger Geschwindigkeit aufbäumt". Sie breite sich als über Aerosole übertragene Krankheit dort aus, wo keine Masken getragen werden können. In Bars und in der Gastronomie gebe es daher "Risikosettings, die es dem Virus sehr einfach machen". Gleiches gelte auch für Fitnessstudios und Indoor-Sportstätten. Er hatte im Vorfeld der Bund-Länder-Beratungen daher für eine komplette Schließung der Gastronomie plädiert.

Schwesig zu kürzerer Quarantäne: "Müssen das öffentliche Leben sicherstellen"

Im Vorfeld der ersten Bund-Länder-Beratungen zur Corona-Pandemie in diesem Jahr wird vor allem über die Verkürzung der Quarantäne-Zeit diskutiert. Denn die Befürchtung ist, dass aufgrund der hochansteckenden Omikron-Variante zu viele Menschen zugleich in Quarantäne sein könnten und die kritische Infrastruktur unter Druck gerät. "Wir müssen das öffentliche Leben weiter sicherstellen", sagte Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) im Interview auf NDR Info. Hier sehe sie auch ein kommunikatives Problem, da einer Verkürzung der Quarantänezeit so wirken könnte, als sei Omikron nicht so schlimm. Daher müsse zugleich auch klar kommuniziert werden, dass allein aufgrund der hohen Fallzahlen Omikron zu einer großen Belastung werden könnte. Zudem sei wichtig, dass die Regeln nicht zu kompliziert werden.

FDP in Niedersachsen fordert weitere Corona-Schutzmaßnahmen an Schulen

Die FDP in Niedersachsen will die Schulen im Land besser vor der Omikron-Welle schützen. Am Montag beginnt nach den Weihnachtsferien wieder der Unterricht. "Die Politik hat versprochen, dass die Kitas und Schulen offen bleiben. Dafür müssen angesichts der Omikron-Variante weitere Maßnahmen ergriffen werden", erklärte Bildungspolitiker Björn Försterling. Konkret forderte er den Januar über tägliche Corona-Tests für alle Schulkinder unabhängig vom Impfstatus, die Beschaffung qualitativ höherwertiger Tests, um fehlerhafte Ergebnisse zu vermeiden, sowie FFP2-Masken für Lehrer. Das Land habe es verpasst, rechtzeitig in zusätzliche Schutzmaßnahmen wie Raumluftanlagen zu investieren, kritisierte Försterling. Dafür bräuchten die Schulträger mehr Flexibilität, denn bisher würden die Filter nur für schlecht belüftete Räume finanziert. Für die meisten Schüler bedeute das weiterhin Unterricht mit Mütze und Handschuhen. "Dabei hilft gute Luft im Klassenzimmer auch in einer Zeit nach Corona."

Niedersachsen: Höchstwerte bei Zahl der Neuinfektionen und Inzidenz

In Niedersachsen sind heute Höchstwerte bei der Zahl der Corona-Neuinfektionen und der Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet worden. Laut Robert Koch-Institut wurden 5.180 Neuinfektionen registriert. Gestern waren es 5.051 und vor einer Woche 3.135. Es sind 15 weitere Todesfälle verzeichnet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt im Landesdurchschnitt 239,8 Fälle je 100.000 Einwohner (Vortag: 214,8; Vorwoche: 157,4).

RKI meldet bundesweit 56.335 Neuinfektionen

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat erneut einen Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner gemeldet - auf 303,4. Gestern hatte der Wert bei 285,9 gelegen, vor einer Woche bei 214,9. Vor einem Monat lag die Sieben-Tage-Inzidenz mit 432,2 allerdings deutlich höher. Aktuell meldet das RKI binnen eines Tages 56.335 Neuinfektionen, gestern waren es 64.340, vor einer Woche 41.240. Deutschlandweit wurden 264 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verzeichnet, vor einer Woche waren es 323.

Marburger Bund: PCR-Tests werden knapp

Deutschlands größter Ärzteverband, der Marburger Bund, warnt vor Engpässen bei PCR-Tests. "Die Omikron-Variante wird auch zu mehr Infektionen bei Beschäftigten in den Laboren führen", sagte die Vorsitzende Susanne Johna dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Es sei damit zu rechnen, dass die PCR-Testkapazitäten in Deutschland bald nur noch eingeschränkt zur Verfügung stehen. Dies sei leider schon jetzt in anderen Ländern zu sehen, sagte Johna. Deshalb sei zur Verkürzung der Quarantäne- und Isolationsregeln ein Plan B nötig. "Möglich wären zwei Antigentests in Folge, mit denen man sich freitesten kann", schlug sie vor.

Johna empfahl, dass im Krankenhaus grundsätzlich PCR-Tests eingesetzt werden sollten. "Aber wenn wir das Ergebnis erst nach vier Tagen haben, ist ein PCR-Test für den Klinikalltag nicht mehr sinnvoll." Die Versorgung der Patienten müsse an erster Stelle stehen, betonte die Vorsitzende der Ärztegewerkschaft.

Schleswig-Holstein: Neuer Inzidenz-Höchstwert bei 458,0

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist wieder rapide gestiegen - auf aktuell 458,0 (Vortag: 405,4; Vorwoche: 209,3). Binnen eines Tages wurden weitere 3.470 Corona-Neuinfektionen gemeldet (Vortag: 2.976; Vorwoche: 1.675), wie aus den Daten der Landesmeldestelle hervorgeht. Beides sind Landeshöchstwerte seit Beginn der Pandemie. Auch die für Corona-Maßnahmen wichtige Hospitalisierungsinzidenz stieg: von 3,13 am Vortag auf nun 3,30.

