Stand: 28.10.2021 11:06 Uhr Corona-Ticker: Auch NRW kippt Maskenpflicht in Schulen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 28. Oktober 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Über die Ereignisse von gestern können Sie sich im Blog von Mittwoch informieren.

Das Wichtigste in Kürze:



NRW schafft Maskenpflicht im Unterricht ab - Andere Länder überlegen

Weniger Arbeitslose als vor einem Jahr

Ärztekammerpräsident Reinhardt relativiert steigende Infektionszahlen

Krankenhausgesellschaft warnt: Intensivstationen könnten bald ausgelastet sein

Mehrheit der Ungeimpften will laut Umfrage ungeimpft bleiben

Wegen Corona-Warnampel: An Seenplatte gelten strengere Regeln

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 1.483 in Niedersachsen , 351 in Schleswig-Holstein

RKI: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 130,2

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Oktober auf 2,38 Millionen gesunken. Das sind 88.000 weniger als im September und 383.000 weniger als im Oktober 2020, wie die Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Die Arbeitslosen-Quote sank bundesweit um 0,2 Punkte auf 5,2 Prozent. Auch für die norddeutschen Bundesländer sehen die aktuellen Zahlen gut aus: In Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg gingen die Arbeitslosenzahlen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurück.

Weitere Informationen Arbeitsmarkt im Norden: "Der Herbst-Aufschwung ist robust" Der Arbeitsmarkt trotzt weiter der Corona-Pandemie. Auch für die norddeutschen Länder sehen die aktuellen Zahlen gut aus. mehr

NRW schafft Maskenpflicht im Unterricht ab - Wie ist die Lage im Norden?

Auch in Nordrhein-Westfalen müssen Schülerinnen und Schüler im Unterricht bald keinen Mund-Nasen-Schutz mehr tragen. Die Maskenpflicht auf den Sitzplätzen im Klassenraum werde zum 2. November abgeschafft, teilte das NRW-Schulministerium mit. Am Dienstag hatte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) angekündigt, dass in seinem Bundesland die Maskenpflicht am Sitzplatz zum 1. November aufgehoben werde. In Mecklenburg-Vorpommern gilt nur dann Maskenpflicht, wenn im jeweiligen Landkreis seit fünf Tagen die "Corona-Ampel" auf Gelb steht - das ist allerdings derzeit fast überall im Land der Fall. In Niedersachsen sind gerade Herbstferien. Nach derzeitigem Stand gilt dort anschließend wieder: In den Klassenstufen eins und zwei müssen keine Masken getragen werden, in den höheren Klassen schon. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hatte vor einigen Wochen angekündigt, dass die Maskenpflicht bei den Jahrgängen drei und vier als nächster Schritt wegfallen soll. Entschieden ist dies jedoch noch nicht. Die derzeitige niedersächsische Corona-Verordnung läuft noch bis zum 10. November. In Hamburg hatte ein Senatssprecher am Dienstag gesagt, wenn es die Lage zulasse, sei ein Verzicht auf die Maskenpflicht am Platz möglich - zumindest für die Jüngsten. Man fahre aber einen vorsichtigen Kurs.

Hamburg: Kritik an Rückforderungen von Corona-Soforthilfen

Die Hamburger Corona-Soforthilfe sollte Unternehmen im Lockdown schnell helfen. Das liegt bereits mehr als eineinhalb Jahre zurück. Für viele Betroffene gibt es jetzt ein böses Erwachen: Sie sollen Tausende Euro zurückzahlen - offenbar teilweise, weil ihnen wegen technischer Probleme die Hilfszahlungen für Zeiträume gewährt wurden, wo sie schon wieder arbeiten konnten. NDR 90,3 berichtet vom Fall einer Friseurmeisterin. Sie habe 12.000 Euro erhalten, die sie nun komplett zurückzahlen solle. Derzeit läuft in Hamburg die Überprüfung der Zahlungen an knapp 45.000 betroffene Unternehmerinnen und Unternehmer.

Weitere Informationen Corona-Soforthilfe in Hamburg: Ärger wegen Rückzahlungen Rund ein Viertel der knapp 45.000 Betroffenen in Hamburg erhielt bislang Rückzahlungsforderungen der Stadt. mehr

Diskussion in SH über "Lolli-Tests" für Kita-Kinder

In Schleswig-Holstein wird über Corona-Tests in Kindertagesstätten diskutiert. Träger von Einrichtungen und die Landeselternvertretung fordern sogenannte Lolli-Tests, die mögliche Corona-Infektionen durch Mundspeichel nachweisen sollen. Hintergrund ist, dass viele Eltern die in Kitas angebotenen Stäbchentest für die Nase ablehnen, da sie besonders für kleine Kinder unzumutbar seien. "Das ist eine Tortur", sagt der Co-Vorsitzende der Landeselternvertretung der Kitas, Axel Briege. Das Land will jedoch keine "Lolli-Tests" zur Verfügung stellen. Das Sozialministerium begründete die Ablehnung damit, dass diese Tests aus Sicht des Robert Koch-Institutes nur unzureichende Ergebnisse lieferten.

Weitere Informationen Corona: Eltern fordern Lolli-Tests für Kitas - Land lehnt das ab Nicht nur die Eltern, sondern auch Träger der Kitas in Schleswig-Holstein wünschen sich kindgerechte Corona-Selbsttests. mehr

Hamburger CDU fordert mehr Unterstützung für Kinder und Jugendliche

Die CDU-Fraktion in der Hamburger Bürgerschaft fordert mehr Unterstützung für Kinder und Jugendliche. Die jetzigen Programme des rot-grünen Senats würden mit Blick auf die Corona-Auswirkungen nicht ausreichen. Sonderprogramme zur Familienerholung und Therapieangebote müssten ausgeweitet werden, sagte die Abgeordnete Silke Seif. Kitas sollten zudem mit mobilen Raumfiltern ausgestattet werden. Finanziert werden solle dies durch Umschichtungen im Haushalt. Außerdem sprach sich die CDU-Fraktion gegen weitere Lockdowns von Schulen, Kitas und Freizeiteinrichtungen für Kinder und Jugendliche aus.

Weitere Informationen Corona-Folgen für Kinder: Hamburger CDU fordert mehr Hilfen Die jetzigen Programme des rot-grünen Senats reichen laut CDU mit Blick auf die Corona-Auswirkungen nicht aus. mehr

Interview mit Ärztekammer-Präsident Reinhardt zu steigenden Corona-Zahlen

Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, hat auf NDR Info die stark steigende Zahl der Corona-Neuinfektionen relativiert. Da die Impfquote der durch Corona stark gefährdeten älteren Menschen relativ hoch sei, werde die Krankheitslast wahrscheinlich geringer sein als bei der letzten Welle. Dennoch sei es wichtig, dass sich auch jüngere Menschen impfen lassen, sagte Reinhardt. Auf den Intensivstationen in den Krankenhäusern sei das Personal "auch durch die lange Zeit in der sie jetzt angespannt tätig sind, ausgebrannt und erschöpft". Außerdem fehle den Krankenhäusern vor allem pflegerisches Personal. Die Lage in den Kliniken sei "eine Herausforderung", dennoch komme die Belastung der Einrichtungen derzeit nicht an Grenzen, so Reinhardt.

AUDIO: Ärztekammerpräsident relativiert steigende Infektionszahlen (6 Min) Ärztekammerpräsident relativiert steigende Infektionszahlen (6 Min)

1.483 Neuinfektionen in Niedersachsen gemeldet

In Niedersachsen sind 1.483 weitere Infektionen mit dem Coronavirus amtlich registriert worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt nun im Landesdurchschnitt 70,6 Fälle je 100.000 Einwohner (Vortag: 65,3). Es wurden drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona gemeldet. 4,2 Prozent der in Niedersachsen verfügbaren Intensivbetten in Krankenhäusern sind mit Corona-Patienten belegt, vor einer Woche waren es 3,6 Prozent. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuaufnahmen von Covid-19-Fällen in Kliniken je 100.000 Einwohner beträgt aktuell 2,7 - vor einer Woche lag der Wert bei 2,4.

Wegen Corona-Warnampel: An der Seenplatte gelten strengere Regeln

Im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte steht die Warnampel seit mehreren Tagen auf Stufe "gelb". Deshalb gelten dort von heute an strengere Corona-Maßnahmen. Wer nicht geimpft ist, muss sich in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens wieder testen lassen. Das betrifft zum Beispiel den Besuch im Restaurant, beim Friseur, im Kosmetik- oder Tattoostudio. Auch im Kino, Theater, Museum oder Fitness-Studio müssen Ungeimpfte einen negativen Corona-Schnelltest vorlegen. Wer in eine Disco möchte, braucht sogar einen PCR-Test. Die Maßnahmen fallen erst wieder weg, wenn die Corona-Ampel fünf Tage hintereinander "grün" zeigt.

Weitere Informationen Mehrere Tage "gelb": Seenplatte verschärft Corona-Maßnahmen Die Maßnahmen betreffen insbesondere Testpflichten für ungeimpfte Erwachsene und die Maskenpflicht an Schulen. mehr

Kliniken in Deutschland: Lage auf Intensivstationen kritisch

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft warnt, dass die Intensivstationen bald wieder ausgelastet sein könnten. Verbandschef Gaß sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die Zahl der Corona-Patienten sei binnen einer Woche deutlich gestiegen. Auf den Intensivstationen gebe es ein Plus von 15 Prozent. Deutschland befinde sich in einer kritischen Situation der Pandemie. Gaß hält es für möglich, dass Kliniken bald wieder planbare, weniger dringliche Behandlungen verschieben müssen.

RKI meldet 28.037 Neuinfektionen - Inzidenz bei 130,2

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut deutlich angestiegen. Das Robert Koch-Institut gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Morgen mit 130,2 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 118,0 gelegen, vor einer Woche bei 85,6. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 28.037 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche hatte der Wert bei 16.077 Ansteckungen gelegen. Deutschlandweit wurden binnen 24 Stunden 126 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 67 Todesfälle gewesen.

Umfrage: Mehrheit der Ungeimpften will ungeimpft bleiben

Eine große Mehrheit unter den Ungeimpften wird sich laut einer Umfrage in den kommenden Wochen voraussichtlich nicht mehr von einer Immunisierung gegen das Coronavirus überzeugen lassen. Bei der bisher größten Befragung von Ungeimpften durch das Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums hätten etwa zwei Drittel (65 Prozent) der rund 3.000 Teilnehmenden angeben, sich "auf keinen Fall" in den nächsten zwei Monaten impfen zu lassen, berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Lediglich zwei Prozent der Befragten wollten sich "auf jeden Fall" noch impfen lassen. Die Umfrage will das Ministerium heute veröffentlichen.

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt auf 63,3

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist binnen 24 Stunden auf 63,3 gestiegen. Genau eine Woche zuvor hatte die Zahl neuer Ansteckungen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen noch 44,9 betragen, am Vortag 61,9. Nach Angaben der Landesmeldestelle wurden 351 neue Infektionen registriert, 112 weniger als tags zuvor. Die Hospitalisierungsinzidenz - also die Zahl der Corona-Kranken, die je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen in Kliniken aufgenommen wurden - sank von 1,55 auf 1,34. Es wurden zwei weitere Corona-Todesfälle gemeldet.

Corona-Live-Ticker am Donnerstag startet

Guten Morgen! Die Redaktion von NDR.de hält Sie auch heute - am Donnerstag, 28. Oktober - über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Stand der Dinge. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.