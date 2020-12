Stand: 05.12.2020 06:36 Uhr Corona-News-Ticker: Aida Cruises startet in die Saison

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: die Ereignisse vom Freitag im Blog.

Rostocker Reederei Aida Cruises startet in die Saison

Landkreise in Niedersachsen starten mit dem Aufbau von Impfzentren

Schleswig-Holstein meldet 318 neue Corona-Fälle

RKI: Bundesweit 23.318 Corona-Neuinfektionen registriert

Saisonstart von Aida Cruises: "AIDAperla" startet auf Gran Canaria

Das Kreuzfahrtschiff "AIDAperla" der Reederei Aida Cruises startet heute von Las Palmas auf Gran Canaria aus zu einer einwöchigen Tour auf den Kanarischen Inseln. Auf dem für 3.300 Passagiere ausgelegten Schiff werden rund 800 Gäste sein. Es ist der Neustart für Aida Cruises in dieser von der Corona-Pandemie geprägten Saison. Laut Aida-Vorstandschef Michael Thamm brauchen alle Passagiere einen negativen, maximal 72 Stunden alten PCR-Abstrichtest. An Bord herrschten strenge Hygiene und Abstandsregeln, zudem seien nur geführte Landgänge möglich. Für die medizinische Versorgung an Bord sei der Lage entsprechend inklusive von Testkapazitäten ausreichend gesorgt.

Landkreise starten Aufbau von Impfzentren - THW und Feuerwehr helfen

Viele Landkreise und kreisfreien Städte in Niedersachsen beginnen in diesen Tagen mit dem Aufbau der Impfzentren. Als eine der ersten Städte startet Wilhelmshaven heute mit der Einrichtung einer Impfstation in einem ehemaligen Supermarkt in einem Gewerbegebiet. In dem leer stehenden Gebäude sollen mit Unterstützung des Technischen Hilfswerks und der Feuerwehr zunächst Trennwände eingezogen werden. Danach sollen Einrichtungsgegenstände und Beschilderungen folgen. Die Kreise und kreisfreien Städte hatten bis Anfang der Woche Zeit, Vorschläge für mögliche Standorte an das Land zu melden. In Hannover soll beispielsweise auf dem Messegelände geimpft werden, in anderen Orten werden Stadthallen, ehemalige Schulen oder Sporthallen angemietet.

Schleswig-Holstein registriert 318 Neuinfektionen - Höchststand

In Schleswig-Holstein sind nach Angaben der Landesregierung binnen eines Tages 318 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Das ist die bisher höchste Zahl von Neuinfektionen im Land. Der bisherige Höchststand war am 30. Oktober erreicht worden - mit 313 gemeldeten Fällen binnen eines Tages. Gestern lag die Zahl der Neuinfektionen bei 245, am Sonnabend vergangener Woche bei 180. Der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche in Schleswig-Holstein lag nach Angaben der Landesregierung vom Abend bei 46,7. Das ist der bisher höchste Wert in dieser Woche. Seit Beginn der Pandemie sind 15.383 Infektionen nachgewiesen worden. Zirka 12.100 Personen gelten als genesen, 114 befinden sich derzeit im Krankenhaus, davon 24 auf den Intensivstationen des Landes. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben sind, stieg um einen - auf nun 264.

Corona treibt viele Menschen in die Verschuldung

Manchen brechen Aufträge weg, andere verlieren ihren Job ganz. Schuldnerberater Arndt Becker hilft ihnen - mit Abstand.

Auch heute hält NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen.

Die Infektionslage am Freitag: 1.226 in Niedersachsen, 496 in Hamburg, 245 in Schleswig-Holstein, 160 in Mecklenburg-Vorpommern und 141 im Bundesland Bremen.