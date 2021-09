Stand: 20.09.2021 12:43 Uhr Corona-Ticker: 78 Prozent der Erwachsenen laut Spahn einmal geimpft

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, 20. September 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Spahn: 78 Prozent der Erwachsenen einmal geimpft

Zwei Drittel der Hamburger vollständig geimpft

2020: So wenig Unfälle mit Kindern wie seit 30 Jahren nicht

In Schleswig-Holstein tritt neue Corona-Verordnung in Kraft

Hamburg lehnt "Freedom Day" ab

Spahn erwartet Impfungen für die Jüngsten Anfang 2022

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 28 in Schleswig-Holstein , 211 in Niedersachsen , 92 in Hamburg

Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt leicht auf 71

Corona-Spürhunde werden bei Konzerten eingesetzt

Bosse, Alle Farben, Sido und Fury in the Slaughterhouse: Bei vier Konzerten in Hannover werden Spürhunde eingesetzt, um Corona-Infizierte zu erkennen. Am Sonntag startete die Testreihe der Tierärztlichen Hochschule (TiHo) Hannover. Die kostenlosen Tickets sind bei "Back to Culture" zu bekommen. Das Wissenschaftsministerium fördert das Projekt mit 1,3 Millionen Euro.

92 neue Corona-Fälle in Hamburg

In Hamburg sind der Sozialbehörde 92 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Das sind 63 Neuinfektionen weniger als am Montag vor einer Woche und 52 weniger als am Sonntag. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen sank auf 64,7. Vor einer Woche hatte der Inzidenzwert noch bei 82,5 gelegen. Derzeit werden 48 Menschen auf den Intensivstationen der Hansestadt behandelt.

Spahn: 78 Prozent der Erwachsenen einmal geimpft

Nach Angaben von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sind mittlerweile 78 Prozent der Erwachsenen in Deutschland einmal geimpft. Voll geimpft sind laut Robert Koch-Institut (RKI) 73,8 Prozent der über 18-Jährigen.

Unter den Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren sind demnach bundesweit mittlerweile 39 Prozent mindestens einmal geimpft und 29,1 Prozent vollständig geimpft. Schleswig-Holstein liegt im Norden mit 40 Prozent vollständiger Impfquote deutlich vor dem Schlusslicht Mecklenburg-Vorpommern (18 Prozent).

Zwei von drei Hamburgern vollständig geimpft

In Hamburg sind zwei von drei Einwohnerinnen und Einwohnern vollständig geimpft. Das geht aus den aktuellen Daten des Robert Koch-Instituts hervor. Demnach haben 66,7 Prozent der Menschen mittlerweile den vollständigen Schutz. Bundesweit sind es nur 63,1 Prozent. Derweil ruft der Senat dazu auf, eigene Impfaktionen zu organisieren. Auf Twitter erläutert ein Post, wie das medizinische Personal dafür gefunden werden kann. Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) appellierte am Sonntag an die Bürgerinnen und Bürger: "Wenn Sie beispielsweise in einem Verein engagiert sind, können Sie eine eigene Impfaktion organisieren, um bisher nicht Geimpfte zu erreichen."

NDS: Keine Maskenpflicht für Dritt- und Viertklässler nach den Ferien?

Am Mittwoch läuft die aktuelle Corona-Verordnung in Niedersachsen aus. Derzeit sieht der Entwurf der neuen Verordnung vor, dass Schülerinnen und Schüler der 1. und 2. Klassen künftig ihre Masken im Unterricht abnehmen dürfen. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) erwägt nun, auch den Dritt- und Viertklässlern Unterricht ohne Maske zu ermöglichen. Dies sei nach den Herbstferien vorstellbar, sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Denn er wisse um die Belastung und wolle eine Maske im Unterricht nicht dauerhaft installieren.

VW: Wir haben allen Beschäftigen ein Impfangebot gemacht

Der Volkswagen-Konzern hat nach eigenen Angaben allen Beschäftigten ein Impfangebot gemacht. "Wie sich das Pandemiegeschehen im Herbst und Winter entwickeln wird, bleibt schwer vorhersehbar", sagt Gunnar Kilian, der Konzernpersonalvorstand von Volkswagen dem WDR. Das Unternehmen setze weiterhin auf Impfungen, Tests und Schutzmaßnahmen. Mittlerweile gebe es Lockerung. So hätten Beschäftigte jetzt wieder die Möglichkeit, in einem klar definierten Rahmen an den Arbeitsplatz zurückzukehren, Meetings in Präsenz durchzuführen und so wieder mehr persönlichen Kontakt zu haben.

Weniger Unfälle mit Kindern in 2020

2020 sind so wenig Kinder im Straßenverkehr verunglückt wie noch nie seit der Wiedervereinigung 1990. Das Statistische Bundesamt teilt mit, dass etwa 22.500 Kinder bei Unfällen zu Schaden gekommen sind - das sind fast 20 Prozent weniger als 2019. Im Schnitt sei 2020 alle 23 Minuten ein Kind bei einem Verkehrsunfall verletzt oder getötet worden. Die Zahl der getöteten Kinder sank von 55 im Jahr 2019 auf 48 im vergangenen Jahr. Laut Bundesamt haben Homeschooling und die wenig verfügbaren Freizeiteinrichtungen in der Pandemie zu dem Tiefstand beigetragen.

Niedersachsen: 38.000 Ordnungswidrigkeiten gegen Infektionsschutzmaßnahmen

Seit Beginn der Corona-Pandemie haben Behörden in Niedersachsen mindestens 38.000 Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit Verstößen gegen Infektionsschutzmaßnahmen gezählt. Die Zahl bezieht sich auf den Zeitraum von Anfang April 2020 bis Mitte September dieses Jahres, wie das Innenministerium in Hannover mitteilte. Zudem seien rund 400 Straftaten festgestellt worden.

Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen in SH bei 36,2

In Schleswig-Holstein sind der Landesmeldestelle 28 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Die meisten davon im Kreis Pinneberg. Ein Todesfall mit einer Covid-19 Erkrankung kam hinzu. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt demnach bei 36,2 (Vortag: 37,7 /Vorwoche: 43,1)

Berlins Bürgermeister: 2G könnte Ende Oktober Pflicht werden

Berlins Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat im Interview mit Matthias Deiß im "Bericht aus Berlin" betont, dass Geimpfte im kommenden Herbst und Winter immer mehr Vorteil gegenüber Ungeimpften haben werden. Er vermute, dass in Berlin Ende Oktober die 2G-Regel Pflicht werden könnte. Mehrfach betonte er, wie wichtig es sei, mit einfach zu nutzenden Impfangeboten bisher Ungeimpfte zu erreichen.

Niedersachsens Landeschülerrat fordert mehr Personal

Niedersachsens Landesschülervertreter Justus Scheper fordert kurzfristig Quereinsteiger und Studierende zur Unterstützung von Lehrenden in die Schulen zu holen. Sie könnten helfen, Pandemie bedingte Rückstände aufzuholen. Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hatte zum Schuljahresbeginn das Aktionsprogramm "Startklar in die Zukunft" angekündigt. Für dieses und kommendes Jahr stehen dafür 222 Millionen Euro aus Landes- und Bundesmitteln bereit - unter anderem für pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und studentische Aushilfen in den Schulen. Die Unterstützung fehle derzeit noch, kritisierte der Gymnasiast Scheper. Das Personal sei knapp. Bei kurzfristigen Erkrankungen von Lehrerinnen und Lehrern falle der Unterricht vielerorts komplett aus, weil keine Vertretungskräfte vorhanden seien.

211 Neuinfektionen in Niedersachsen

Aus Niedersachsen sind dem Robert Koch-Institut 211 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Zu Wochenbeginn sind die Zahlen häufig niedriger, da am Wochenende weniger Personen einen Arzt aufsuchen, wodurch auch weniger Proben genommen, weniger Laboruntersuchungen durchgeführt und weniger Infektionsnachweise gemeldet werden. Zwei Menschen sind den Daten nach mit einer Infektion gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt im Landesdurchschnitt leicht auf 58,6 Fälle je 100.000 Einwohner (Vortag: 58,3 Fälle / Vorwoche: 75,8).

Hamburg lehnt "Freedom Day" ab

Wie soll es mit den Corona-Beschränkungen weitergehen? Für den Kassenärzte-Chef Andreas Gassen sollen sie alle zum 30. Oktober aufgehoben werden. Für die Hamburger Gesundheitsbehörde hingegen ist so ein "Freedom Day" kein Thema. Man orientiere sich bei der Bewertung der Corona-Auflagen an der aktuellen Corona-Lage und nicht an einem Datum. "Es ist ganz einfach: Alles, was nicht mehr nötig ist, wird abgeschafft", sagt Martin Helfrich, Sprecher der Gesundheitsbehörde.

Spahn erwartet Impfungen für die Jüngsten Anfang 2022

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erwartet Anfang kommenden Jahres die Zulassung für einen Corona-Impfstoff für die Jüngsten. "Ich gehe davon aus, dass die Zulassung für einen Impfstoff für Kinder unter zwölf Jahren im ersten Quartal 2022 kommt", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Spahn erklärte, zwischen der Zulassung und einer Impfempfehlung durch die STIKO könne dann noch einmal Zeit vergehen. "Eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission wird auch in diesem Fall zeitlich etwas später kommen."

Bundesweite Inzidenz liegt nun bei 71

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist zuletzt leicht gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt den aktuellen Wert mit 71 an. Zum Vergleich: Am Vortag lag der Wert bei 70,5. Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI 3.736 neue positive Tests. Das sind 1.775 weniger als am Montag vor einer Woche. 13 Menschen starben zuletzt binnen 24 Stunden im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 92.971.

Neue Corona-Verordnung: "Geöffnete 3G-Welt" ab heute in Schleswig-Holstein

Ab heute gilt in Schleswig-Holstein eine aktualisierte Corona-Verordnung. Das Land geht ab sofort einen neuen Weg: Auf Veranstaltungen und in allen Einrichtungen, wo nur Menschen zusammenkommen, die getestet, geimpft oder genesen sind (3G-Regel), gelten keinerlei weitere verpflichtende Corona-Schutzauflagen mehr - dazu zählt unter anderem die Maskenpflicht.

Auch Aktivitäten im Außenbereich sind ab sofort weitgehend unreguliert. Es gebe lediglich die Empfehlung, dort Masken zu tragen, wo Abstände nicht eingehalten werden können, hatte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) in der vergangenen Woche bei der Ankündigung gesagt. Er sprach von einer "geöffneten 3G-Welt". Im Einzelhandel oder in Bussen und Bahnen - also dort, wo keine 3G-Regel greift - gelten die Corona-Beschränkungen landesweit aber bis auf Weiteres weiter. Auch in den Schulen wird an der Maskenpflicht bis mindestens nach den Herbstferien festgehalten. Veränderungen an den Regelungen wird es laut Regierung erst geben, wenn sich die Lage im Land weiter verbessert oder entscheidend verschlechtert.

Baerbock, Laschet und Scholz werben für Corona-Impfung

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie setzt die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, auf eine Ausweitung niedrigschwelliger Impfangebote. Diese sollten länger als eine Woche verfügbar sein, etwa in Supermärkten oder Sporteinrichtungen, sagte Baerbock am Abend im dritten TV-Triell der Kanzlerkandidaten von Union, SPD und Grünen mit Blick auf die zu Ende gegangene Impfaktionswoche. Der Schlagabtausch wurde dieses Mal von den Sendern ProSieben, Sat.1 und Kabeleins ausgestrahlt. Der Kanzlerkandidat der Union, Armin Laschet (CDU), sagte, er sei überrascht gewesen, wie viele Menschen sich im Rahmen der Impfaktionswoche "plötzlich" impfen ließen. "Es gibt noch viele, die wollen, wenn man sie erreicht. Und das muss die Kraftanstrengung sein." SPD-Bewerber Olaf Scholz mahnte, Ungeimpfte seien dem höchsten Risiko ausgesetzt, im Krankenhaus zu landen. "Und ich hoffe, dass wir bald regelmäßig Zahlen haben, die die Unterschiede ausmachen von den Infektionen bei den Geimpften und bei den Ungeimpften, damit man das vergleichen kann", sagte der SPD-Politiker.

12.000 Menschen bei Elbfest in Hamburg

Nach der Corona-bedingten Zwangspause im vergangenen Jahr konnten am Wochenende auf der Elbe wieder zahlreiche historische und besondere Schiffe auf der Hamburger Elbe bewundert werden. Mit dabei waren den Angaben der Veranstalter zufolge mehr als 30 Traditionsschiffe. Insgesamt besuchten rund 12.000 Menschen das Fest. Dabei waren Corona-bedingt zeitgleich bis zu 940 Menschen über das Gelände flaniert.

