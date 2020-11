Corona-Spitzentreffen: Appelle statt Anordnungen? Stand: 16.11.2020 16:19 Uhr Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland ist weiter hoch. Daher beraten heute Bund und Länder in einer Videokonferenz über weitere Maßnahmen. Im Gespräch sind weitere Kontaktbeschränkungen. Die Bundesländer setzen allerdings vorerst vor allem auf Appelle.

Die Bundesregierung will offenbar auf neue strikte Kontakt- und Quarantänebeschränkungen drängen. Das geht aus der Beschlussvorlage für das virtuelle Treffen hervor. Sie liegt dem ARD-Hauptstadtstudio vor. Bis Weihnachten sollen alle Menschen ihre privaten Kontakte noch einmal deutlich reduzieren. Die Bundesländer hingegen wollen heute offenbar lediglich ein Zwischenfazit des November-Lockdowns ziehen: Mehrere Länder plädierten nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa bei der Vorbesprechung am Sonntag im Kanzleramt dafür, erst mal die Entwicklung weiter zu beobachten und mit weitreichenden Entscheidungen zu warten. Erst bei erneuten Beratungen am 23. November solle über den "Corona-Winterfahrplan" entschieden werden.

Das sind die wichtigsten Punkte, die der Bund vorschlägt:

Die Schulen bleiben geöffnet, allerdings soll eine generelle Maskenpflicht gelten - für alle Jahrgänge und Lehrer auf dem Schulgelände und im Unterricht. Allerdings wird diese am Montag vermutlich noch nicht beschlossen, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtete. Nach einer geänderten Vorlage des Bundes sollen die Länder nun bis zur kommenden Woche einen Vorschlag vorlegen, wie Ansteckungsrisiken im Schulbereich weiter reduziert werden können.

Ausnahmslos soll es zudem feste Gruppen von Schülern geben, wobei die Gruppengrößen in Klassenräumen im Vergleich zum Regelbetrieb halbiert werden sollen.

Feste und Feiern sollen komplett ausfallen.

Treffen mit Freunden sollen sich auf einen festen Haushalt beschränken.

Kinder und Jugendliche sollen sich immer mit demselben Freund oder derselben Freundin treffen.

In der Öffentlichkeit dürfen sich nur noch maximal zwei Personen verschiedener Haushalte treffen.

Die Menschen sollen sich bei jedem Erkältungssymptom und insbesondere Husten und Schnupfen unmittelbar nach Hause in Quarantäne begeben.

Besonders gefährdete Personen wie Alte und Kranke sollen von Dezember an vergünstigte FFP2-Masken erhalten - 15 Exemplare gegen eine geringe Eigenbeteiligung.

Länder wollen offenbar Pläne des Bundes entschärfen

Die Länder wollen die vom Bund vorgeschlagenen neuen Kontaktbeschränkungen entschärfen. In einer Beschlussvorlage der Länder, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, sind wesentliche Vorschläge des Bundes nicht mehr enthalten oder nur noch als Appell formuliert. So fehlt zum Beispiel, dass sich Kinder und Jugendliche nur noch mit einem festen Freund oder einer festen Freundin in der Freizeit treffen sollen. Auch wird nur noch an die Bürger "appelliert", auf private Feiern gänzlich zu verzichten.

Auch der Punkt Schulen verschwindet im Länderpapier praktisch vollends aus dem Entwurf. In der Länderfassung heißt es nur noch, dass die Offenhaltung von Schulen und Betreuungseinrichtungen im Präsenzunterricht "eine hohe politische Priorität" habe. Zuvor hatte der Bund sein Papier schon entschärft. Danach sollten die Länder nur noch bis zur kommenden Woche einen Vorschlag vorlegen, wie Ansteckungsrisiken im Schulbereich weiter reduziert werden können. Auch dazu steht im Länderpapier nichts.

Nord-Länderchefs wollen noch abwarten

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil wirbt dafür, sich für eine neue Corona-Strategie mehr Zeit zu lassen. Der SPD-Politiker sagte NDR Info: "Wir sollten heute die gesamte Bandbreite diskutieren, auch die Vorschläge, die das Bundeskanzleramt offenbar ja schon zu Papier gebracht hat, aber Beschlüsse, glaube ich, sollten dann Teil eines Gesamtkonzepts in einer Woche oder in zehn Tagen sein." Eine Gesamtstrategie bis Neujahr schaffe mehr Klarheit als "scheibchenweise" vorzugehen. Noch gebe es keinen Überblick, ob der Teil-Lockdown im November ausreiche.

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) sagte der "Rheinischen Post": "Es ist derzeit nicht erkennbar, ob die bisherigen Maßnahmen ausreichen, um die Infektionsdynamik über das bereits erzielte Maß hinaus abzubremsen." Dies sei aber erforderlich, um im Hinblick auf Weihnachten mit weniger Beschränkungen auszukommen.

Ähnlich argumentiert Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther. Er gehe davon aus, dass heute lediglich eine erste Bewertung vorgenommen werde. Für mehr sei es noch zu früh, so der CDU-Politiker. Er befürworte zudem grundsätzlich bundesweit einheitliche Regeln, sei aber für regional differenziertes Vorgehen je nach Infektionslage.

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig mahnte Bund und Länder zur Geduld. "Es ist erst zwei Wochen her, seitdem die November-Schutzmaßnahmen in Kraft getreten sind. Ich halte jetzt nichts von voreiligen weiteren Schließungen oder Lockerungen", sagte die SPD-Politikerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

