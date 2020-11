Corona: Silvester-Feuerwerk verbieten, um Kliniken zu entlasten? Stand: 17.11.2020 14:46 Uhr Große Partys wird es wohl zum Jahreswechsel wegen der Corona-Pandemie nicht geben. Viele Menschen hoffen aber wenigstens auf ein Silvester-Feuerwerk in kleinem Kreis - aber auch daraus wird wohl vielerorts nichts.

Seit vielen Jahren gibt es kurz vor dem Jahreswechsel immer wieder die Diskussion über den Sinn von Silvester-Feuerwerken. Kritiker fordern schon lange ein Verbot von Böllern und Raketen - dabei ging es meist um Umweltschutz, denn die Feinstaubbelastung ist hoch. Zudem werden zahlreiche Menschen durch Feuerwerkskörper verletzt - Polizei, Feuerwehr und Notärzte sind im Dauereinsatz. In diesem Jahr spielt auch das Coronavirus eine große Rolle bei der Debatte, die mittlerweile wieder in vollem Gange ist - beispielsweise auch in Schleswig-Holstein und Niedersachsen.

Niederlande verbietet Feuerwerk

In der vergangenen Woche hatten die Niederlande das Feuerwerk an Silvester verboten. Niedersachsens Nachbarland begründete das damit, dass die medizinischen Notdienste sich mitten in der Corona-Pandemie nicht auch noch um Verletzungen durch Feuerwerkskörper kümmern sollen. Im vergangenen Jahr wurden allein in den Niederlanden wegen Verletzungen mit Feuerwerkskörpern rund 1.300 Menschen in Krankenhäusern oder Hausarztambulanzen behandelt.

Kiel: SSW spricht sich für Böller-Verbot aus

Wenn es nach der Kieler Ratsfraktion des Südschleswigschen Wählerverbands (SSW) geht, dann bleibt der Himmel auch über Kiel in der kommenden Silvesternacht deutlich dunkler als sonst. Lars Harms, Vorsitzender des SSW im Landtag, erklärte in einer Mitteilung: "Die Entscheidung des niederländischen Kabinetts ist konsequent und richtig. Und ich hoffe, dass auch viele Kommunen hierzulande dem Beispiel folgen. Das medizinische und Pflegepersonal in unseren Kliniken hat mit Pandemie nun wahrlich genug zu tun. Da müssen nicht auch noch unnötig Patienten hinzukommen, die sich zum Jahreswechsel die Gliedmaßen abgesprengt haben."

Kommunen könnten Lasershows bieten

Doch auch abgesehen von Covid-19 macht es laut Harms Sinn, die Böllerei deutlich zu reduzieren: "Denn Silvesterfeuerwerk ist nicht nur eine alljährige Belastung für Ordnungs- und Rettungskräfte, sondern in hohem Maße auch für die Umwelt." Kommunen könnten stattdessen zentrale Feuerwerke oder Lasershows anbieten. "Da hätten dann alle etwas von, unabhängig vom Geldbeutel. Nicht nur Krankenhäuser und Polizei, sondern auch unsere Haustiere und das Klima wären uns gewiss dankbar", betonte Harms.



Ostfriesische Inseln: Lasst Raketen und Böller zu Hause

Die sieben Ostfriesischen Inseln haben sich bereits darauf verständigt, dass es keine Silvesterfeuerwerke geben soll. Wegen Corona wollen sie verhindern, dass sich die Menschen zum Jahreswechsel versammeln. Weder privat noch öffentlich sollen Feuerwerkskörper gezündet werden, so der dringende Appell an Einheimische und Gäste. "Lasst Raketen und Böller diesmal zu Hause und verbringt hier an der Nordsee einen ruhigen Jahreswechsel", bitten die Inseln. Auch der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund forderte Bürger zu Einschränkungen an Silvester auf, um eine zusätzliche Belastung der Menschen durch die Verunreinigung der Atemluft zu vermeiden. "Möglichst keine Knaller und keine Raketen zum Schutz der Gesundheit von uns allen", betonte Sprecher Thorsten Bullerdiek.

Umwelthilfe fordert Verbot von Feuerwerksverkauf

Auch die Deutsche Umwelthilfe (DUH) warnte davor, dass privates Feuerwerk zu Silvester die Krankenhäuser in der Corona-Krise weiter belasten könnte. "Jedes Jahr werden Tausende durch Böller verletzt, darunter viele junge Menschen", erklärte DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch. Die Bundesregierung solle deshalb dem Beispiel der Niederlande folgen und "Verkauf und Gebrauch von Silvester-Feuerwerk komplett verbieten". Die DUH führte als Grund für ihre Forderung zudem an, dass "jede zusätzliche Luftbelastung durch Böller und Raketen" vermieden werden müsse. Denn es zeige sich immer deutlicher, dass es einen Zusammenhang zwischen Feinstaubbelastungen und schweren Krankheitsverläufen von Covid-19 gebe. Die Umwelthilfe beantragte nach eigenen Angaben am Montag bei Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), noch im November ein allgemeines Verbot für Verkauf und Nutzung von Feuerwerk auszusprechen. Dies könne über eine einfache Änderung der Sprengstoffverordnung erfolgen.

Verband: Generelle Feuerwerksverbote unverhältnismäßig

Der Verband der pyrotechnischen Industrie (VPI) kritisierte die Forderungen nach einem Verbot. Es sei schon verwunderlich, wie "die Umwelthilfe in ihrer Argumentation gegen unser Silvesterbrauchtum immer flexibler wird", teilte VPI-Vorstandsvorsitzender Thomas Schreiber mit. Dass die Krankenhäuser entlastet werden müssen, möchte der VPI dabei nicht in Frage stellen, allerdings sieht der Verband hier erneut das Symbolbild Feuerwerk bemüht.

Es sei nach wie vor allem das illegale Feuerwerk, das zu Verletzungen führe, es sei weitaus gefährlicher, sagte VPI-Geschäftsführer Klaus Gotzen. "Was passiert, wenn unsere Qualitätsartikel aus dem Sortiment genommen werden, kann man sich vorstellen. Es gibt immer Chaoten, die Feuerwerk missbrauchen wollen." Der Verband sieht die Gefahr, dass sich eben diese Personengruppen vermehrt an illegalem Feuerwerk bedienen werden. "Hier sollte die Politik lieber dafür sorgen, dass illegale Einfuhren stärker kontrolliert werden. Ein Verbot der zugelassenen und sicheren Artikel treibt im schlimmsten Fall sogar mehr Menschen ins Krankenhaus. Generelle Verbote auch von privatem Feuerwerk in Betracht zu ziehen, halten wir für unverhältnismäßig", erklärte Gotzen.

