Stand: 23.12.2021 10:56 Uhr Corona-Regeln zu Weihnachten: Was im Norden erlaubt ist

Kontaktbeschränkungen und Verbote: Das Weihnachtsfest steht leider auch dieses Jahr wieder im Zeichen der Corona-Pandemie. Bundesweit sollen die Maßnahmen angesichts der Gefahr einer starken Omikron-Welle spätestens am 28. Dezember verschärft werden, in den norddeutschen Bundesländern sind teilweise schon an Heiligabend strengere Regeln in Kraft. Was dann in Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern gilt, können Sie hier nachlesen.