Corona-Regeln für Urlauber: Das gilt in Norddeutschland Stand: 09.10.2020 12:34 Uhr Die neuen Reiseauflagen wegen steigender Infektionszahlen erschweren den Herbsturlaub in Deutschland. Wer aus einem Corona-Risikogebiet anreist, für den gelten besondere Regeln.

Die Regeln unterscheiden sich von Bundesland zu Bundesland. Fast überall im Norden - mit Ausnahme von Bremen - gilt aber, dass Reisende aus Risikogebieten einen negativen Corona-Test vorlegen müssen. In Mecklenburg-Vorpommern gilt zudem eine Quarantänepflicht.

Niedersachsen: Risikogebiet-Regelung gilt ab Sonnabend

In Niedersachsen gilt ab Sonnabend ein Beherbergungsverbot für Urlauber aus Corona-Risikogebieten. Davon ausgenommen sind Reisende, die einen aktuellen negativen Corona-Test vorlegen können. Dieser darf nicht älter als 48 Stunden sein. Die Kosten für den Test müssen die Urlauber selbst tragen. Ausnahmen für Kreise, in denen es mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche gibt, sind möglich, wenn der Infektionsherd klar begrenzt ist. Das Beherbergungsverbot gilt lediglich für alle touristischen Übernachtungen in Hotels, Ferienhäusern und Pensionen. Berufliche Reisen, Besuche von Lebens-, Ehepartnern oder Kindern seien nicht betroffen. Auch Ferienwohnungsbesitzer und Dauercamper dürften weiterhin ihr Eigentum nutzen.

Schleswig-Holstein: Testpflicht, aber keine Quarantäne

Wer aus einem Risikogebiet in Deutschland kommt und in Schleswig-Holstein Urlaub machen möchte, muss im Hotel oder in der Ferienwohnung einen negativen Corona-Test vorweisen. Dieser darf nicht älter sein als 48 Stunden. Damit entfällt eine 14-tägige Quarantänepflicht. Ausgenommen von den neuen Einreiseregeln sind Familienbesuche oder Pendelverkehre zu beruflichen Zwecken.

Mecklenburg-Vorpommern: Testpflicht und Quarantäne

Auch in Mecklenburg-Vorpommern müssen Urlauber, die aus sogenannten Corona-Hotspots kommen, in ihrem Übernachtungsquartier einen negativen Corona-Test vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Außerdem gilt weiterhin eine zweiwöchige Quarantänepflicht. Urlauber können sie verkürzen, wenn sie nach fünf bis sieben Tagen einen zweiten negativen Test vorlegen, der ebenso wie der erste selbst zu bezahlen ist. Berufspendler aus Risikogebieten wie Berlin müssen nicht in Quarantäne, ebenso Mediziner, Polizisten oder Beschäftigte der Güterbranche, die wichtige Waren nach Berlin und von Berlin aus nach Mecklenburg-Vorpommern transportieren.

Hamburg: Testpflicht und ein Appell

In Hamburg gilt bereits seit Juli ein Beherbergungsverbot für Menschen aus deutschen Risiko-Kommunen. An dieser Regelung ändert sich nichts: Reisende aus Risikogebieten dürfen in Hamburger Hotels und Beherbergungsbetrieben nur untergebracht werden, wenn sie einen negativen Corona-Test vorweisen können, der nicht älter als 48 Stunden ist. Außerdem gibt es für Hamburger den Appell, nicht in Kommunen zu fahren, die einen Inzidenzwert von 50 oder höher haben. Außerdem wird an Menschen, die in einer solchen Kommune leben, appelliert, diese nur in unvermeidbaren Fällen zu verlassen.

Hamburg könnte allerdings bald selbst zu einem Risikogebiet werden. Am Freitag lag die Zahl der beständig steigenden Infektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen bei 39,5.

Bremen: Noch keine Einschränkungen

In Bremen gibt es bislang keine Einschränkungen für innerdeutsche Reisende. Allerdings gilt Bremen seit Mittwoch selbst als Risikogebiet, weil die Grenze von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche erreicht wurde.

Unklare Rechtslage bei Storno-Regelungen

Es ist unklar, ob Urlauber aus Risikogebieten Stornierungsgebühren zahlen müssen, wenn sie ihren Aufenthalt absagen. Der Reiserechtler Paul Degott aus Hannover sagte der Deutschen Presseagentur, dass er nicht davon ausgehe, dass Urlauber auf ihren Kosten sitzenbleiben. Im Falle eines Beherbergungsverbotes müsse die Unterkunft das angezahlte Geld zurückzahlen, Stornierungsgebühren dürften vom Gast nicht kassiert werden. Auch könne niemand verpflichtet werden, einen Test zu machen. Der Deutsche Ferienhausverband rät wegen unklarer Rechtslage, eine einvernehmliche Einigung mit dem Gastgeber zu erzielen - etwa den Aufenthalt auf Kulanzbasis gebührenfrei zu verschieben. Nach Ansicht des Hotelverbandes Deutschland IHA fällt der Corona-Test in den Verantwortungsbereich des Gastes. Die Pflicht zur Zahlung bestehe weiterhin.

Reisende müssen Test in der Regel selbst bezahlen

Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte sich wegen eines Coronatests frühzeitig beim Hausarzt oder einer speziellen Praxis für Reisemedizin melden. Wer in den Urlaub wolle, solle aber nicht in die Testzentren des öffentlichen Gesundheitsdienstes kommen, sagt Andreas Bobrowski vom Berufsverband Deutscher Laborärzte der Deutschen Presseagentur. Wer einen Test allein für die Anreise zum Urlaubsort braucht, hat in der Regel keine Krankheitssymptome. In diesem Fall wird der Test von der gesetzlichen Krankenkasse nicht übernommen. Die Kosten liegen für Privatpatienten laut Gebührenverordnung bei etwa 120 Euro pro Person für die Laboranalyse. Hinzu kommen weitere 20 Euro für den Abstrich beim Arzt.

