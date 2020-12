Stand: 22.12.2020 13:28 Uhr Corona-Regeln: Das ist Weihnachten im Norden erlaubt

Über die Weihnachtstage werden die Konktaktbeschränkungen auch in Norddeutschland leicht gelockert. Dann darf sich ein Haushalt mit bis zu vier weiteren Menschen aus dem engsten Familienkreis aus verschiedenen Haushalten treffen. Grundsätzlich gilt dabei aber: Auch über Weihnachten sollten Sie wegen der derzeit hohen Zahl an Corona-Neuinfektionen in der aktuellen Situation weiterhin auf Kontakte verzichten und so wenige Menschen wie möglich treffen. Welche Regeln genau in den jeweiligen norddeutschen Bundesländern gelten, sehen Sie hier: